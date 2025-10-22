Cựu Tổng Thống Pháp Sarkozy Bị Đe Dọa Trong Tù, Công Tố Paris Vào Cuộc

Trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip do tù nhân quay trong nhà tù La Sante chứa những lời hăm dọa nhắm vào cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, khiến công tố viên Paris phải mở cuộc điều tra. Đã có ba người bị thẩm vấn và hai điện thoại cầm tay bị tịch thu. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(PARIS, ngày 22 tháng 10, Reuters) – Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu thụ án tại nhà tù La Sante ở Paris, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị một phạm nhân dọa giết. Văn phòng Công tố Paris hôm Thứ Tư cho biết đã mở cuộc điều tra về sự việc này.

Theo email gửi Reuters, Văn phòng Công tố Paris cho biết: “Ngày 22 tháng 10 năm 2025, chúng tôi nhận được thông tin từ Giám đốc Nhà tù La Sante về một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Clip này rõ ràng là do một tù nhân quay lại, trong đó y hăm dọa Nicolas Sarkozy ngay khi ông vừa được chuyển đến.”

Các viên chức điều tra đã thẩm vấn ba tù nhân, và sau khi khám xét nhà tù thì thu giữ được hai chiếc điện thoại cầm tay.

Sarkozy, từng làm Tổng thống Pháp từ năm 2007 đến 2012, bắt đầu thụ án năm năm tù từ hôm Thứ Ba (21/10), sau khi bị kết tội đồng lõa (conspiring) nhằm gây quỹ tranh cử với nguồn tiền từ Libya.

Theo quy định an ninh đặc biệt, trong thời gian thụ án, ông được bố trí hai cảnh sát viên (có vũ trang) theo bảo vệ; điều này đang khiến các nghiệp đoàn đại diện cho nhân viên nhà tù phản đối và khiếu nại.