North Carolina Thông Qua Bản Đồ Bầu Cử Mới, Mở Đường Cho Trump Và Đảng Cộng Hòa

Bất chấp thông lệ chỉ điều chỉnh 10 năm một lần, Đảng Cộng Hòa North Carolina tự vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử để giành lợi thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong hình, bản đồ cũ ở bên trái, còn bên phải là bản đồ mới được thông qua. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(NEW YORK, ngày 22 tháng 10, Reuters) – Cơ quan lập pháp tại North Carolina (do Đảng Cộng Hòa kiểm soát) hôm Thứ Tư đã thông qua bản đồ bầu cử mới, nhằm bảo đảm có thêm một ghế tại Hạ Viện Hoa Kỳ cho Cộng Hòa trong các kỳ bầu cử tới.

Đây được xem là bước đi mới nhất nhằm mở rộng chiến dịch của Tổng thống Donald Trump, muốn lợi dụng việc tái phân chia khu vực bầu cử (redistricting) theo hướng có lợi cho đảng phái để giúp Đảng Cộng Hòa giữ quyền kiểm soát Quốc Hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2026.

Đáng chú ý, bản đồ bầu cử trước đó của North Carolina, vốn cũng do Đảng Cộng Hòa thông qua chỉ hai năm trước, đã bị chỉ trích là thiên vị trắng trợn. Bản đồ cũ này giúp họ giành được 10 trên tổng số 14 ghế Hạ Viện Hoa Kỳ trong kỳ bầu cử năm 2024, dù North Carolina được xem là “swing state,” nghĩa là tỷ lệ ủng hộ giữa hai đảng khá cân bằng và tranh chấp sít sao.

Dù Thống đốc tiểu bang Josh Stein thuộc Đảng Dân Chủ, nhưng luật tiểu bang không cho phép thống đốc phủ quyết các kế hoạch vẽ lại bản đồ bầu cử.

Việc tái phân chia khu vực bầu cử thông thường chỉ diễn ra mỗi thập niên một lần (sau khi có kết quả thống kê dân số Hoa Kỳ) để cập nhật theo tình hình thay đổi dân số. Tuy nhiên, trong năm nay, North Carolina đã trở thành tiểu bang thứ ba do Đảng Cộng Hòa kiểm soát hưởng ứng lời kêu gọi của Trump về một đợt tái phân chia khu vực bầu cử hiếm hoi diễn ra “giữa thập niên” (tiếp bước Texas và Missouri).

Trước đó, quyết định của Đảng Cộng Hòa ở Texas khi chuẩn thuận một bản đồ mới với ý định lật đổ năm ghế của Đảng Dân Chủ đã châm ngòi cho một cuộc chiến tái phân chia khu vực bầu cử trên khắp Hoa Kỳ. Các tiểu bang khác do Đảng Cộng Hòa nắm quyền, bao gồm Ohio, Kansas và Indiana, đang cân nhắc kế hoạch tương tự. Đáp lại, Đảng Dân Chủ tại California cũng đã thúc đẩy kế hoạch vẽ lại bản đồ bầu cử của riêng họ để đối phó với bản đồ của Texas.

Trong cuộc chiến này, Đảng Cộng Hòa, vốn kiểm soát nhiều cơ quan lập pháp tiểu bang hơn, dường như đang có lợi thế giành thêm nhiều ghế hơn sau khi mọi chuyện ngã ngũ.

Cuộc đua vào Hạ Viện năm 2026 được dự đoán sẽ vô cùng gay cấn, bởi phe Dân Chủ chỉ cần lật lại ba ghế do Cộng Hòa đang nắm từ kỳ bầu cử năm 2024 là có thể giành lại đa số tại Hạ Viện.

Trái lại, con đường tại Thượng Viện được dự đoán là nhiều chông gai hơn cho Đảng Dân Chủ: họ vừa phải bảo vệ một loạt ghế “yếu thế,” vừa phải thắng thêm ở những tiểu bang vốn là thành trì vững chắc của Đảng Cộng Hòa thì mới có thể nắm được đa số.

DB Don Davis (Đảng Dân Chủ, North Carolina), người có cơ nguy bị mất ghế vì bản đồ mới, đã lên tiếng chỉ trích gay gắt việc tái phân chia ngang ngược này là “quá sức chịu đựng.”

Trong khi đó, Trump ngay lập tức lên mạng xã hội ca ngợi bản đồ mới. Chủ tịch Hạ Viện North Carolina Destin Hall chia sẻ lại bài đăng của Trump, kèm theo thông điệp: “NC (North Carolina) chúng ta đang đưa Nước Mỹ lên Trên Hết!”