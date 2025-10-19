”No Kings” – Biểu Tình Lan Rộng Khắp Hoa Kỳ Và Thế Giới

Trên khắp nước Mỹ, hàng triệu người đã xuống đường trong ngày thứ Bảy vừa qua, tham dự phong trào mang tên “No Kings” – “Không Có Vua”, nhằm phản đối khuynh hướng độc đoán của Tổng thống Donald Trump.

Tại thủ đô Washington, cả trăm ngàn người đã tụ tập gần điện Capitol trong không khí ôn hòa, trật tự, nhưng đầy nhiệt huyết. Họ mang theo biểu ngữ, cờ Mỹ, nhạc cụ và giương cao khẩu hiệu: “Không vua, không bạo chúa, không độc tài.”

Theo các tổ chức Indivisible và MoveOn, phong trào diễn ra đồng loạt tại hơn 2.600 địa điểm trên toàn nước Mỹ. Ở các thành phố lớn như New York, Chicago, San Francisco và Atlanta, số người tham dự đông đến mức tràn kín nhiều dãy phố.

Để đáp lại lời chỉ trích của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người trước đó gọi đây là “những cuộc biểu tình hận thù nước Mỹ”, thượng nghị sĩ Bernie Sanders , đã phát biểu trước đám đông:

“Đây không phải là những cuộc biểu tình ghét nước Mỹ – đây là những cuộc biểu tình yêu nước Mỹ.”

Nhiều người biểu tình nêu rõ sự phẫn nộ trước các chính sách trục xuất di dân, việc khai triển binh sĩ liên bang, sa thải công chức, cắt giảm ngân sách, cùng các biện pháp hạn chế quyền bầu cử.

Không chỉ trong nước Mỹ, phong trào còn lan rộng ra thế giới. Người biểu tình tụ họp trước các tòa đại sứ và lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Praha, Viên, Berlin, Paris, cùng nhiều thành phố khác. Tại Luân Đôn và Madrid, người dân giương cao khẩu hiệu “No Tyrants – Không Bạo Chúa”. Ở San Miguel de Allende, Mexico, nhiều người mang biểu ngữ phản đối cơ quan di trú ICE.

Tại Thụy Điển, hàng trăm người Mỹ sinh sống ở Stockholm và Malmö cũng xuống đường. Giữa tiếng nhạc Imagine của John Lennon và Blowin’ in the Wind của Bob Dylan, họ kêu gọi đoàn kết với đồng bào trong nước.

Bà Liz Clark Wessel, cựu chủ tịch tổ chức Democrats Abroad tại Stockholm-Uppsala, nói:

“Chúng tôi biểu tình trong tinh thần đoàn kết với phong trào No Kings ở quê nhà.”

Phó chủ tịch chi nhánh Stockholm-Uppsala, Bill Borden, phát biểu gay gắt hơn:

“Tôi tin rằng Trump và các cộng sự đang tìm cách thủ tiêu nền dân chủ của chúng tôi, dựng lên một chế độ mang tính phát xít. Họ đang phá hủy guồng máy nhà nước bằng cách loại bỏ những viên chức trung thực và thay thế bằng những người trung thành tuyệt đối.”

Giáo sư Jeremy Pressman, Đại học Connecticut, nhận định rằng sức mạnh biểu tình trong nhiệm kỳ hai của Trump có thể “thúc đẩy cả phong trào phản kháng lẫn phản ứng đối lập mạnh mẽ hơn nữa”.

Dù còn nhiều bi quan, những người tham dự đều chia sẻ niềm tin rằng tiếng nói của họ, dù nhỏ bé, vẫn có giá trị.

Tại Memphis, anh Michael Flanagan, 46 tuổi, nhân viên y tế, nói:

“Một mình, ta tưởng tiếng mình nhỏ bé, nhưng hôm nay tôi chưa từng thấy tinh thần nào mạnh mẽ đến vậy.”

Khắp nơi, những lá cờ Mỹ vẫn tung bay trong tay người biểu tình, những khuôn mặt già trẻ, da trắng da màu, cùng chung một niềm tin rằng:

“Không ai có thể làm vua trên đất nước này.”