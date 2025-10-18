Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson Có Thể Bị Kiện Vì Cố Tình Trì Hoãn Tuyên Thệ Nhậm Chức Cho Đảng Viên Dân Chủ Adelita Grijalva.

Tân Dân Biểu Adelita Grijalva (Dân Chủ, Arizona, bên góc phải) thắng cử trong bầu cử đặc biệt vào cuối tháng 9, 2025. Nay đã gần 3 tuần mà chưa được chủ tịch hạ viện Mike Johnson (Cộng hòa, Louisinana, thứ hai, từ trái) cho tuyên thệ nhậm chức. Với Grijalva, Hạ Viện có đủ 218 phiếu để công khai hóa hồ sơ Epstein. Trong khi đó bà Kris Mayes, Bộ Trưởng Tư Pháp Arizona (hình góc trái) đang chuẩn bị hồ sơ tố tụng để kiện chủ tịch hạ viện Mike Johnson ra tòa vì cố tình trì hoãn thủ tục. Ảnh ghép minh họa VB.

Tổng Chưởng Lý Arizona Kris Mayes của Arizona đã đe dọa Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson của Đảng Cộng Hòa sẽ phải chịu hành động pháp lý nghiêm khắc nếu ông không tuyên thệ nhậm chức cho một đảng viên Dân Chủ mới đắc cử trong một cuộc bầu cử đặc biệt là bà Adelita Grijalva.

Johnson từ chối cho phép một ứng cử viên Dân Chủ này tuyên thệ nhậm chức vì ông ta không muốn công bố đầy đủ hồ sơ Epstein để bảo vệ Donald Trump. Với sự thắng cử của bà Grijalva, Hạ Viện có đủ phiếu để buộc Johnson phải công khai hóa hồ sơ Eipstein. Trong chiến dịch tranh cử, Grijalva đã hứa sẽ ký vào một bản kiến nghị lưỡng đảng nhằm thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu tại Hạ Viện để công bố hồ sơ Epstein. Bản kiến nghị của bà sẽ đánh dấu chữ ký thứ 218 mang tính quyết định để kích hoạt cuộc bỏ phiếu đó — một nỗ lực do Dân Biểu Thomas Massie (Đảng Cộng Hòa - Kentucky) và Ro Khanna (Đảng Dân Chủ - California) dẫn đầu.

Tổng Chưởng Lý tiểu bang Arizona Kris Mayes đã đe dọa sẽ kiện Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson, thuộc Đảng Cộng Hòa, vì ông này liên tục từ chối tuyên thệ nhậm chức cho Dân Biểu Dân Chủ mới đắc cử Adelita Grijalva.

Grijalva, 54 tuổi, là con gái của người tiền nhiệm - cố Dân Biểu Raúl Grijalva, người đã giữ ghế này hơn 20 năm cho đến khi qua đời vì ung thư phổi vào tháng 3 vừa qua. Grijalva cho biết cha bà đã đặt ra một tiêu chuẩn cao trong nhiệm kỳ của mình với các cử tri, một tiêu chuẩn mà bà hy vọng sẽ đạt được sau khi chính thức nhậm chức.

Adelita Grijalva đã thắng cử trong cuộc bầu cử đặc biệt vào tuần cuối của tháng 9. Tinh đến nay đã hơn một nửa tháng 10 trôi qua Johnson vẫn từ chối tuyên thệ nhậm chức cho bà ấy, bởi vì, như mọi người đều biết, Adelita Grijalva sẽ là người giành được phiếu bầu thứ 218 cần thiết để thông qua kiến nghị miễn trừ trách nhiệm và buộc phải bỏ phiếu toàn diện về việc công bố hồ sơ Epstein. Johnson đã đưa ra vô số lý do để giải thích tại sao ông ta không thể làm điều này.

Adelita Grijalva đã nhận được chìa khóa văn phòng ở Hạ Viện, nhưng ngoài ra không có gì khác. Bà nói: "Tôi không có nhân viên... Điện thoại không hoạt động. Không có máy tính. Chúng tôi chưa có email chính phủ."

Johnson nại ra một vài lý do như "Bạn biết đấy, chúng tôi đang bận chuyện ngân sách. Chính phủ đang đóng cửa. Chúng tôi không thể làm việc đó vì tôi không muốn làm trước buổi trưa, và bà ấy thì không rảnh." Những cớ này thật vớ vẩn. Nhưng vấn đề lớn nhất là ông ta đang cố đổ lỗi cho việc đóng cửa chính phủ. Dĩ nhiên đó không phải là một cái cớ chính đáng. Ông Johnson vẫn ở Washington D.C. và đã tổ chức nhiều cuộc họp báo mỗi tuần ở Washington D.C. Không có lý do gì việc tuyên thể lại không thể thực hiện. Tổng Chưởng Lý Arizona Chris Mayes nói rằng bà đang cân nhắc kiện Johnson vì sự chậm trễ này vì nó phủ nhận quyền đại diện của người dân tiểu bang bà tại Quốc Hội, ngay cả khi chính phủ bị đóng cửa. Bà nói: “Hơn 813,000 cư dân của Quận Quốc Hội thứ 7 Arizona hiện không có đại diện tại Quốc Hội.”

Bà Mayes nói rằng những lời bào chữa liên tục thay đổi, không thỏa đáng, và đôi khi vô lý của Chủ Tịch Hạ Viện về việc trì hoãn lễ tuyên thệ nhậm chức của Adelita Grijalva thật lố bịch. Bà cảnh báo rằng bà sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý nếu Johnson không đưa ra ngay một mốc thời gian cho việc Adelita Grijalva được nhận vào ghế của mình tại Arizona. Bà nói rằng bà sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiện Johnson ra tòa trừ khi ông ta sớm tuyên thệ nhậm chức cho Adelita Grijalva. Bà nói, "Không có lý do chính đáng nào để ông ta từ chối tuyên thệ nhậm chức cho bà ta ngay bây giờ. Tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác, ngoại trừ việc có lẽ bà ta là người bỏ phiếu cuối cùng để công bố hồ sơ Epstein. Và thật không công bằng khi Mike Johnson lại bắt tiểu bang Arizona làm con tin chỉ vì ông ta không muốn công bố hồ sơ Epstein.

Mayes nói với Jake Tapper của CNN: “Luật pháp quy định rất rõ ràng rằng không một chủ tịch Hạ Viện nào có quyền từ chối một tiểu bang bổ nhiệm một thành viên Quốc Hội. Không một chủ tịch nào có quyền vi phạm Hiến Pháp. Chúng tôi không đùa đâu, và người dân tiểu bang Arizona đã thuê tôi làm luật sư và thuê tôi bảo vệ họ.”

Những người Cộng Hòa MAGA có thể lập luận rằng "Chính phủ đã đóng cửa, nên ông ta chẳng làm được gì cả." Thực ra, ông ta vẫn có thể tổ chức một phiên họp hình thức của Quốc Hội, mà dĩ nhiên, không phải là phiên họp lập pháp.

Những gì họ làm được gọi là phiên họp có tính cách hình thức. Những thành viên nào muốn tham dự thì sẽ tham dự. Bạn không bắt buộc. Không có phiếu bầu. Nhưng phiên họp hình thức là một công cụ hiến pháp được sử dụng để tuyên thệ nhậm chức cho các thành viên mới. Họ có thể làm điều đó vào lúc nửa đêm. Họ có thể làm điều đó vào cuối tuần. Họ có thể làm điều đó trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Ông Johnson đã cho tuyên thệ hai lần vào đầu mùa hè vừa qua khi Quốc Hội đang nghỉ hè. Hai đảng viên Cộng Hòa đã thắng trong các cuộc bầu cử đặc biệt. Quốc Hội đang nghỉ. Vậy mà Mike Johnson ngay ngày hôm ông ta tổ chức một phiên họp hình thức và tuyên thệ nhậm chức cho cả hai người trong vòng 24 giờ.

Ông Johnson biết cách tổ chức một phiên họp hình thức. Chúng ta biết ông ta đã làm điều đó ngay trong năm nay để lấp đầy các ghế của Đảng Cộng Hòa. Tổng Chưởng Lý Arizona Chris Mayes nên nộp đơn kiện lên tòa ngay. Ông Johnson sẽ không tuyên thệ nhậm chức cho Grijalva cho đến khi ông ta hoàn toàn bị buộc phải làm mà không có lựa chọn nào khác.

Sự trì hoãn tuyên thệ nhậm chức cho Adelita Grijalva làm những người hy vọng có thể bỏ phiếu về hồ sơ Epstein tức giận. Thượng Nghị Sĩ Ruben Gallego (Dân Chủ, Arizona) đã tố cáo Johnson "bảo vệ những kẻ ấu dâm", và trong một cuộc biểu tình ngay bên ngoài văn phòng Chủ Tịch Hạ Viện tuần trước, ông cho biết Johnson đã trì hoãn lễ tuyên thệ nhậm chức vì ông không muốn Grijalva ký vào đơn xin miễn nhiệm.

Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson đã từ chối làm nhiệm vụ của mình để bảo vệ một nghi phạm ấu dâm đang ngồi ở phòng bầu dục trong tòa Nhà Trắng. Ông bác bỏ những lời đe dọa về hành động pháp lý từ phía Đảng Dân Chủ nếu Dân Biểu Đắc Cử Adelita Grijalva không tuyên thệ nhậm chức trong phiên họp chính thức của Hạ Viện vào chiều hôm nay thứ Sáu.

Johnson nói với các phóng viên về Tổng Chưởng Lý Kris Mayes "Đó là một chiêu trò quảng cáo của một Tổng Chưởng Lý Dân Chủ ở Arizona, người nhìn thấy một thời điểm quan trọng trên toàn quốc và muốn chỉ trích tôi. Bà ấy hoàn toàn không liên quan gì đến những gì đang diễn ra tại Quốc Hội."

Chủ Tịch Hạ Viện Johnson tái khẳng định rằng ông dự định sẽ tuyên thệ nhậm chức cho Grijalva sau khi Hạ Viện trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài để tiếp tục tiến hành công việc lập pháp — nhưng Johnson đã nói rằng điều đó sẽ chỉ xảy ra khi Đảng Dân Chủ ở Thượng Viện đồng ý ủng hộ dự luật do Hạ Viện thông qua nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ đang diễn ra.

Nói tóm lại, Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson sẽ không tuyên thệ nhậm chức cho Grijalva cho đến khi tình trạng đóng cửa chính phủ kết thúc. Điều kiện này lập ra tùy tiện không hề có trong điều lệ của Quốc Hội Hoa Kỳ. Căng thẳng đảng phái ngày càng nghiêm trọng đã chi phối Quốc Hội khóa 119.

Lãnh tụ phe thiểu số Hạ Viện Hakeem Jeffries (Dân Chủ, New York) cho biết vào hôm nay thứ Sáu, 17/10, rằng Đảng Dân Chủ sẽ đáp trả bằng hành động pháp lý nhanh chóng nếu Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson không bổ nhiệm Dân Biểu Đắc Cử Adelita Grijalva vào thứ Sáu vào lúc 2 giờ chiều giờ miền Đông.

Trong khi đó, việc soạn thảo văn bản tố tụng chống lại Chủ Tịch Mike Johnson do Tổng Chưởng Lý Kris Mayes đã được khởi sự vào đầu tuần và sẽ hoàn tất vào đầu tuần tới.

