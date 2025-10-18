Hôm nay,  

Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Bảy 18/10

18/10/2025

 

 

 

Tổng Thống Donald Trump đã nộp đơn kháng cáo khẩn cấp lên Tòa án Tối cao, cho rằng các phán quyết của Thẩm phán April Perry và Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 7 “đã can thiệp sai trái vào quyền hạn của tổng thống và vô cớ gây nguy hiểm cho nhân viên và tài sản liên bang.”

 

-       Trump Kháng Cáo Lên Tối Cao Pháp Viện Về Quyền Điều Động Vệ Binh Quốc Gia Đến Chicago

-       California: Phá Vỡ Ổ Trộm Lego, Thu Giữ Hàng Chục Ngàn Mảnh Ghép Và Tượng

-       Chính Quyền Trump Thực Hiện Các Biện Pháp Mạnh Nhằm Thu Hẹp Bộ Giáo Dục Liên Bang

-       Instagram Ra Mắt Công Cụ Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trước Tác Động Của AI

-       Chính quyền Trump cân nhắc khả năng gặp gỡ lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á

BẢN TIN CÀ PHÊ SÁNG THỨ BẢY 18/10


Trump Kháng Cáo Lên Tối Cao Pháp Viện Về Quyền Điều Động Vệ Binh Quốc Gia Đến Chicago

 

Tổng Thống Donald Trump hôm thứ Sáu 17 tháng 10 đã đệ đơn kháng cáo khẩn cấp lên Tối Cao Pháp Viện, yêu cầu định đoạt việc ông có quyền điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia đến thành phố Chicago hay không, sau khi hai tòa cấp dưới đồng loạt ngăn cản.

 

Hai phán quyết trước đó — của Thẩm phán April Perry thuộc Tòa án Quận Bắc Illinois và của Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực Bảy — đều cho rằng không có bằng chứng nào chứng tỏ tiểu bang Illinois đang trong tình trạng nổi loạn. Thẩm phán Perry nhận định chính quyền Trump “đã tỏ ra lẫn lộn giữa biểu tình và bạo loạn”, trong khi Hội đồng Phúc thẩm khẳng định rằng “đối lập chính trị không thể xem là phản loạn.”

 

Tổng Thống Trump lập luận rằng, theo tiền lệ vụ Martin kiện Mott năm 1827, quyền quyết định tình huống khẩn cấp thuộc trọn vẹn về Tổng thống và không thuộc thẩm quyền xét lại của tòa án. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tiền lệ ấy chỉ áp dụng cho thời chiến hoặc khi có ngoại xâm, chứ không thể dùng để biện minh cho việc huy động quân đội để đối phó dân chúng.

 

Tòa Bạch Ốc lại còn bị phát hiện đã phổ biến những đoạn phim bạo loạn ở các tiểu bang miền Nam, rồi gán ghép là cảnh tượng “hỗn loạn tại Chicago.”

 

Giới pháp lý tại thủ đô nhận định rằng, dù Tối Cao Pháp Viện có phán quyết bất lợi, cũng chưa chắc Tổng Thống Trump sẽ tuân hành, bởi như lời Thẩm phán Amy Coney Barrett trong cuộc phỏng vấn mới đây với The New York Times: “Tối Cao Pháp Viện không có phương tiện nào để cưỡng hành Tổng thống phải thi hành phán quyết của mình.”

 

California: Phá Vỡ Ổ Trộm Lego, Thu Giữ Hàng Chục Ngàn Mảnh Ghép và Tượng Mini.

 

Cảnh sát Santa Rosa vừa phá vỡ một đường dây trộm cắp và buôn bán Lego có tổ chức, thu hồi hàng chục ngàn mảnh ghép và hàng trăm tượng Lego mini bị tháo rời đầu, cùng nhiều bộ Lego chưa mở hộp, tại một căn nhà ở hạt Lake, California.

Sau nhiều tuần điều tra, nhà chức trách đã bắt giữ Robert Lopez, 39 tuổi, bị cáo buộc chỉ huy một nhóm người chuyên đánh cắp các bộ Lego đắt tiền từ các cửa hàng lớn, rồi bán lại trên mạng hoặc phân phối từng mô hình nhỏ với giá cắt cổ. Tổng trị giá số đồ chơi bị trộm lên đến hơn 6000 hơn sáu ngàn Mỹ kim.

 

Khi khám xét nhà riêng của Lopez, cảnh sát phát hiện hàng trăm tượng Lego được xếp theo biểu cảm khuôn mặt, cùng nhiều thùng chứa đầy mảnh ghép và bao bì đã tháo dỡ, cho thấy hoạt động phân loại và buôn bán có hệ thống. Trong két sắt, cảnh sát còn thu giữ một khẩu shotgun và súng trường tấn công có đạn đầy.

 

Giới sưu tầm cho biết, một số bộ Lego hiếm có thể trị giá hàng nghìn đô la, khiến đồ chơi này trở thành mục tiêu hấp dẫn của tội phạm. Cảnh sát nhận định: “Lego nhỏ, dễ giấu, khó truy vết, rất thuận tiện cho việc bán lại.”

 

Vụ án vẫn đang được điều tra để xác định các đồng phạm và nguồn gốc số Lego bị đánh cắp, được cho là từ các chuỗi cửa hàng lớn như Walmart và Target.

 

Đại diện Walmart tuyên bố: “Việc phối hợp với cơ quan công lực trong cuộc chiến chống trộm cắp có tổ chức là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ khách hàng và giữ vững an ninh thương mại.”

 

Vụ án “Lego mất đầu” hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra để truy ra các đầu mối tiêu thụ và những cửa hàng bị thiệt hại.

 

Chính Quyền Trump Thực Hiện Các Biện Pháp Mạnh Nhằm Thu Hẹp Bộ Giáo Dục Liên Bang

 

Washington, ngày 18 tháng 10, 2025 —Tổng thống Donald Trump đang lợi dụng hoàn cảnh chính phủ đóng cửa để thực hiện kế hoạch giải thể Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, một mục tiêu lâu nay của phe bảo thủ.

 

Theo tường trình của The Washington Post, Bộ Giáo dục đã cắt giảm một nửa nhân sự từ đầu năm, và nay dự kiến sa thải thêm 465 người, trong đó có nhiều viên chức phụ trách quyền dân sự và giáo dục đặc biệt. Một thẩm phán liên bang đã tạm thời ngăn chặn quyết định này, song các nhà quan sát cho rằng bộ đang từng bước bị thu hẹp để có thể từ từ xóa bỏ hoàn toàn. Các chương trình lớn như Giáo dục cho học sinh khuyết tật (IDEA) và Hỗ trợ trường nghèo (Title I) cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon viết trên mạng xã hội rằng, việc đóng cửa chính phủ cho thấy Bộ Giáo dục Liên bang không còn cần thiết, vì “học sinh vẫn đến lớp, giáo viên vẫn lãnh lương, và các trường vẫn hoạt động bình thường.”

 

Đảng Dân chủ lên án hành động này là lợi dụng khủng hoảng để làm tê liệt nền giáo dục quốc gia. Thượng nghị sĩ Patty Murray nhấn mạnh: “Không ai bắt buộc Tổng thống sa thải những người bảo vệ quyền học tập của học sinh khuyết tật — ông ta làm vậy vì ông ta muốn.”

 

Để thực hiện mục tiêu, chính quyền Trump đang chuyển dần các chức năng của Bộ Giáo dục sang các cơ quan khác, như Bộ Lao động, Bộ Ngân khố và Bộ Tư pháp, được coi là bước chuẩn bị cho việc giải thể toàn bộ cơ quan trong tương lai.

 

Các nhà phân tích nhận định, với cắt giảm nhân sự và phân quyền như hiện nay, chính quyền Trump đã tiến gần hơn bao giờ hết tới mục tiêu xóa bỏ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, biến một chủ trương lâu nay chỉ được bàn thảo thành hiện thực.

 

Instagram Ra Mắt Công Cụ Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trước Tác Động Của AI

 

Meta, công ty mẹ của Instagram, hôm nay công bố công cụ mới nhằm bảo vệ thanh thiếu niên khi sử dụng nền tảng này. Phụ huynh có thể ngăn con trò chuyện với các nhân vật AI hoặc chỉ hạn chế một số nhân vật nhất định, đồng thời theo dõi các chủ đề mà các em trao đổi với AI.

 

Biện pháp này nhằm hạn chế tác hại của AI đối với tinh thần trẻ em, trong bối cảnh nhiều báo cáo cho thấy một số thanh thiếu niên gặp căng thẳng, cô lập và chịu ảnh hưởng tiêu cực sau khi phát triển mối quan hệ gần gũi với chatbot. Nhiều vụ kiện đã được nộp chống lại các ứng dụng trò chuyện với AI, với cáo buộc góp phần vào tự làm hại và tự tử ở vị thành niên.

 

Các nhân vật AI trên Instagram được thiết kế không bàn về tự tử, tự hại hay rối loạn ăn uống, chỉ tập trung vào giáo dục và thể thao. Thanh thiếu niên chỉ được trò chuyện với những nhân vật phù hợp, tránh tiếp xúc với nội dung nhạy cảm hoặc nguy hại.

 

Công cụ mới sẽ được áp dụng từ đầu năm tới, thêm vào các biện pháp đã thực hiện trước đây, gồm chế độ “Tài khoản Teen” theo mức PG-13, không hiển thị các bài đăng có ngôn từ mạnh hay thúc đẩy hành vi có hại, và các biện pháp kiểm soát giảm bớt nội dung bạo lực, tình dục hay thử thách nguy hiểm trên ChatGPT.

 

Chính quyền Trump cân nhắc khả năng gặp gỡ lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á

 

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đang âm thầm thảo luận về khả năng Trump gặp lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á dự kiến vào tháng tới, mặc dù nhiều nguồn tin nghi ngờ cuộc gặp có thể diễn ra.

 

Hiện Tòa Bạch Ốc chưa tiến hành các công việc chuẩn bị cần thiết, và các kênh liên lạc giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn chưa được mở lại như trong nhiệm kỳ đầu của Trump. Thay vào đó, chính quyền chú trọng vào việc sắp xếp cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng.

 

Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp Kim Jong Un cả công khai lẫn riêng tư, và các quan chức vẫn để ngỏ khả năng cuộc gặp xảy ra trong chuyến công du. Trong nhiệm kỳ đầu, một cuộc gặp bất ngờ tại Khu Phi Quân sự giữa hai miền Triều Tiên được tổ chức chỉ trong hai ngày sau khi Trump đăng lời mời qua mạng xã hội, cho thấy mọi việc có thể thay đổi rất nhanh chóng.

 

 

 

 

 

Ít nhất 15 người nhập cư đã chết trong các trại giam giữ di dân tính đến nay. Trong số đó, 10 người chết trong sáu tháng đầu năm, trở thành giai đoạn chết chóc nhất trong lịch sử gần đây.

Hôm nay, giữa những chiếc bàn trống nơi hành lang Lầu Năm Góc, tôi bỗng hiểu sâu hơn thế nào là làm báo. Làm báo không phải chỉ là cái nghề, mà là một lựa chọn, lựa chọn đứng về phía sự thật, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc rời bỏ vùng an toàn. Tôi thoáng ước mình được sánh bước cùng những đồng nghiệp đã lặng lẽ ra đi hôm nay, mang theo lòng kiêu hãnh và nỗi cô đơn của người giữ ngọn lửa. Bởi chính trong khoảnh khắc ấy, họ đã nói thay cho tất cả chúng ta, rằng báo chí không sinh ra để cúi đầu, mà để soi rọi.

Dự Luật 50 không chỉ bảo vệ quyền lợi của California mà còn giúp phục hồi cân bằng Hạ viện, bảo đảm nhánh lập pháp có đủ sức kiểm soát và đối trọng với hành pháp đang lạm quyền.

Bị còng tay cùng những người khác tại một cơ sở di trú ở Louisiana trong khi chờ giải lên phi cơ, Lue Yang hiểu rằng chuyến bay về Lào trong vài giờ tới có thể là dấu chấm hết cho tự do, và viễn ảnh phía trước sẽ rất u ám. Ở tuổi 47, người cha của sáu đứa con này phải đối mặt với một hiện thực phũ phàng: tiếp tục trả giá cho một bản án đã lùi sâu vào quá khứ hơn hai thập niên.

