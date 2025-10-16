Hôm nay,  

Trump Dọa Dùng Luật Chống Nổi Loạn Để Động Binh Trong Nước

No Kings
Bảng biểu tình “No Kings” khắp nơi chống chính quyền Trump.
   
Tổng thống Donald Trump lại đem một đạo luật xưa cũ ra dọa sử dụng  — Luật Chống Nổi Loạn (Insurrection Act) — để tự cho phép mình điều quân dẹp loạn trong nước. Nhưng theo giới chuyên gia luật, nước Mỹ bây giờ chưa “loạn” đến mức ấy.

Trong những tuần gần đây, Trump gặp phải sự chống đối mạnh từ các thống đốc và thị trưởng trên khắp nước. Từ Chicago đến Los Angeles, nhiều nơi đã kiện để ngăn chính quyền liên bang đưa Vệ Binh Quốc Gia tới. Các tòa án cũng đã hai lần chặn kế hoạch của ông ở Portland.

Không vừa lòng, Trump công khai hăm dọa: nếu địa phương không cho phép, ông sẽ dựa vào Luật Chống Nổi Loạn — đạo luật có từ đầu thế kỷ 19 — để vượt qua tất cả rào cản. “Không phải tự nhiên mà chúng ta có Luật Chống Nổi Loạn,” Trump nói trong Phòng Bầu Dục. “Đó là cách để vượt qua các chướng ngại nếu cần thiết. Nhưng đến giờ thì chưa.”

Một ngày sau, khi gặp Thủ tướng Canada Mark Carney, có người hỏi liệu ông có thật định dùng luật này không, Trump đáp gọn: “Luật đó từng được dùng rồi mà.” Và ông thêm: “Chicago là một thành phố tuyệt vời, nhưng đầy tội phạm. Nếu thống đốc không dẹp được, chúng tôi sẽ dẹp giùm.”

Lời hăm dọa đó không phải nói chơi. Chính quyền Illinois vừa khởi kiện, tố cáo việc khai triển Vệ Binh là “vi phạm trắng trợn pháp luật.” Trong khi đó, tòa án tại California phán rằng việc điều động VBQG ở Los Angeles là trái với Posse Comitatus Act — đạo luật năm 1878 cấm Tổng thống dùng quân đội để thi hành luật trong nước.

Vậy Luật Chống Nổi Loạn là gì, vì saoTrump muốn áp dụng?

Đạo luật này được ban hành năm 1807, cho phép Tổng thống điều quân “khi cần thiết” để dẹp loạn hoặc ngăn các hành vi khiến “việc thi hành pháp luật bằng biện pháp tư pháp thông thường trở nên bất khả thi.”

Cái “cần thiết” đó chính là chỗ rắc rối. Theo giáo sư Chris Mirasola, Đại học Houston, ngôn từ trong luật rất mơ hồ, mở ra nhiều cách diễn giải. “Khi điều luật được viết quá linh hoạt, người ta buộc phải dựa vào tiền lệ để hiểu,” ông nói.

Mà tiền lệ của đạo luật này không nhiều, và thường chỉ xuất hiện trong những hoàn cảnh thật đặc biệt.

Lần gần nhất Mỹ dùng Insurrection Act là năm 1992, khi Tổng thống George H.W. Bush điều quân đến Los Angeles theo lời yêu cầu của Thống đốc Pete Wilson, giữa làn sóng bạo loạn sau khi bốn cảnh sát đánh đập Rodney King được tha bổng.


Trước đó, năm 1957, Tổng thống Dwight Eisenhower cũng đã viện đến đạo luật này, nhưng ngược lại: ông gửi Sư đoàn Nhảy Dù 101 tới Little Rock, Arkansas, bất chấp sự phản đối của thống đốc tiểu bang, để bảo vệ học sinh da đen và thi hành phán quyết bãi bỏ kỳ thị chủng tộc.

Hai trường hợp đó đều là lúc “nhà tan cửa nát, chính quyền địa phương tê liệt,” theo lời giáo sư Mirasola. “Còn hiện nay, tình hình chưa bao giờ tệ đến mức ấy.”

Trump thì khác. Ông từng đe dọa dùng đạo luật này năm 2020, khi nước Mỹ rúng động sau cái chết của George Floyd. Nhưng cuối cùng, ông chỉ điều quân dự bị đến vài thành phố, không ban hành sắc lệnh.

Còn nay, các cuộc biểu tình ở Los Angeles hay Chicago đều nhỏ, lẻ, không thể so với cảnh đốt phá năm 1992. Nói cách khác, “nhà chưa cháy mà ông đã đòi phun vòi chữa lửa.”

Nếu Trump thực sự ra tay, luật đòi hỏi hai bước: trước hết phải ban hành một tuyên cáo yêu cầu đám đông giải tán; sau đó ký một sắc lệnh hành pháp để chính thức động binh. Hai bước này có thể diễn ra trong vài phút, như Tổng thống Lyndon B. Johnson từng làm thời Phong Trào Dân Quyền.

Nhưng rồi, chắc chắn sẽ có một trận chiến pháp lý nảy lửa. Giới luật sư sẽ tranh cãi xem liệu hoàn cảnh có thật sự “đủ điều kiện” để áp dụng đạo luật hay không. “Câu hỏi cốt lõi sẽ là: Tổng thống có dùng luật đúng chỗ, đúng lúc hay không?” – Mirasola nói.

Giới chuyên gia lo xa hơn: nếu Bạch Ốc thắng trong lần này, ranh giới giữa quyền liên bang và quyền tiểu bang sẽ bị xóa nhòa. Giáo sư Rachel Van Cleave, Trường Luật McGeorge, cảnh báo: “Đây là sự xâm phạm trực tiếp quyền tự trị của các tiểu bang, vốn được bảo vệ bởi Posse Comitatus Act và Tu Chính Án Thứ 10.”

Bà nhắc thêm, việc điều Vệ Binh từ bang này sang bang khác có thể khiến các địa phương cạn kiệt nhân lực khi khẩn cấp. “California lúc nào cũng trong mùa cháy rừng,” bà nói. “Nếu rút lính đi nơi khác, ai sẽ cứu dân?”

Nhiều người bảo Trump chỉ nói để hù. Nhưng lịch sử cho thấy, ông ít khi hù vô cớ. Nếu các tòa án tiếp tục chặn đường, không ai dám chắc ông sẽ không ký sắc lệnh thật.

Câu hỏi còn lại: liệu đó có còn là nước Mỹ mà chúng ta biết – nơi quyền lực quân đội luôn dừng bên ngoài cánh cửa chính trị.

Nguyên Hòa phỏng dịch
Nguồn: “Trump Is Threatening to Use the Insurrection Act to Deploy Troops in the U.S. Can He?” được đăng trên trang Time.com.
 

17/10/202500:00:00
Từ cuối Tháng 8/2025 đến nay, những người Cộng Sản tung cuốn phim Mưa Đỏ về cuộc chiến tại Quảng Trị, 1972. Với mục đích tuyên truyền, phim có nhiều phân cảnh và nhiều sự việc nhằm bôi nhọ QLVNCH, đặc biệt là TQLC (trong cảnh đốt tù binh). Có nhiều điều hư cấu mà chúng ta không xem phim nên không nắm vững. Tuy nhiên, chính một "cựu chiến binh Thành Cổ" của Bắc Việt là ông Trịnh Hòa Bình (đi lính năm 17 tuổi, được gửi vào Cổ Thành năm 1972, giải ngũ và theo học y khoa, tốt nghiệp Bác Sĩ và nay đã về hưu) nêu ra trong môt buổi phỏng vấn trên Tạp Chí “Một Thế Giới” rằng,"nhiều điểm hư cấu để bôi nhọ người lính VNCH, (và) cục diện của cuộc chiến.”

16/10/202521:15:00
Hôm nay, giữa những chiếc bàn trống nơi hành lang Lầu Năm Góc, tôi bỗng hiểu sâu hơn thế nào là làm báo. Làm báo không phải chỉ là cái nghề, mà là một lựa chọn, lựa chọn đứng về phía sự thật, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc rời bỏ vùng an toàn. Tôi thoáng ước mình được sánh bước cùng những đồng nghiệp đã lặng lẽ ra đi hôm nay, mang theo lòng kiêu hãnh và nỗi cô đơn của người giữ ngọn lửa. Bởi chính trong khoảnh khắc ấy, họ đã nói thay cho tất cả chúng ta, rằng báo chí không sinh ra để cúi đầu, mà để soi rọi.

10/10/202500:00:00
Những hình ảnh lan truyền từ các cơ quan truyền thông lớn cho thấy khoảng 800 vị tướng ngồi thẳng hàng, trang nghiêm dưới ánh đèn trắng lạnh của hội trường căn cứ quân sự ở Quantico. Quân phục của họ sáng bóng. Trên ngực áo dày đặt những huân chương quân sự. Họ là những người từng chỉ huy lữ đoàn ở Iraq, bay qua bầu trời Afghanistan, hay dẫn dắt các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở những châu lục xa xôi. Họ ngồi ngay ngắn. Dáng ngồi tuân thủ kỷ cương quân đội tuyệt đối. Gương mặt trầm tĩnh. Bầu không khí mang theo trọng lượng của lịch sử. Khán phòng trong căn cứ quân sự nặng trĩu sự im lặng. Họ đến để lắng nghe, không phải để nói.

04/10/202519:45:00
Bác Sĩ Jeanne Marrazzo không cô đơn trong cuộc thanh trừng này. Bà là “tội phạm” thứ tư trong bộ tứ bị sa thải, đã phơi bày những khối u nhọt của chính quyền. Mỗi giám đốc bị sa thải thể hiện các khía cạnh của đạo đức khoa học giờ bị coi là tội phạm: công bằng, phúc lợi trẻ em, đổi mới điều dưỡng và sự nghiêm ngặt bệnh truyền nhiễm.

03/10/202500:00:00
Hãy thử hình dung một cảnh tượng thế này: giữa không khí u buồn, trang nghiêm trong lễ tang một chính trị gia nổi tiếng, một nhóm người lại tỏ ra hả hê và giương cao những biểu ngữ như “Chúa ghét nước Mỹ,” “Hoa Kỳ sẽ diệt vong,” “Đừng cầu nguyện cho Hoa Kỳ,” hay “Tạ ơn Chúa về ngày 11/9.” Dù vị chính trị gia đó thuộc phe nào, thì có lẽ phần lớn người dân Hoa Kỳ đều sẽ thấy phẫn nộ. Vậy điều gì lại dung thứ cho các hành động chướng tai gai mắt như thế? Câu trả lời gói gọn trong mấy chữ: Tu Chính Án Thứ Nhất (First Amendment).

27/09/202521:08:00
Hôm Thứ Sáu 26/9, Tổng Biên Tập JEFFREY GOLDBERG của tạp chí The Atlantic gửi ra tuyên bố phản đối lệnh của Ngũ Giác Đài về việc áp đặt, kiểm duyệt báo chí. Tuyên bố ghi rõ: “Về cơ bản, The Atlantic phản đối những hạn chế mà Ngũ Giác Đài đang cố gắng áp đặt đối với các nhà báo đưa tin về vấn đề quốc phòng và an ninh quốc gia. Những yêu cầu này vi phạm quyền Tu Chính Án Thứ Nhất của chúng ta, và quyền của người Mỹ muốn biết hình thức khai triển nguồn lực và nhân sự vốn do tiền thuế của người dân tài trợ. Những quy định này cũng phá vỡ các thông lệ lâu đời - dưới thời tổng thống của cả hai đảng, trong suốt thời kỳ chiến tranh và khủng hoảng quốc gia - vốn cho phép các phóng viên Ngũ Giác Đài thực hiện công việc của mình mà không bị can thiệp chính trị.” The Atlantic đăng tuyên bố này trên trang mạng xã hội chính thức của tạp chí.

27/09/202519:54:00
Từ ngày Trump sa thải Coney giữa cuộc điều tra Nga năm 2017, Comey đã trở thành cái gai trong mắt Trump, như biểu tượng của sự phản bội. Tám năm sau, Trump nhất quyết thúc đẩy hồ sơ truy tố, bất kể có tội hay không. Đã đến lúc gửi ra thông điệp hàng loạt "ai theo ta thì sống, ai chống ta thì lãnh búa". Trường hợp Coney phơi ra một nguyên tắc mới: công lý không còn là tấm khiên pháp lý, mà là bộ máy truy tố trong tay kẻ nắm quyền.

26/09/202500:00:00
Dù bằng chứng chất đống như núi, báo chí Mỹ vẫn múa chữ để tránh gọi Donald Trump là độc tài. Người ta gọi đó là “cẩn trọng trong ngôn từ.” Người viết bài này gọi đó là nghệ thuật bưng bít bằng phép tu từ. Kể từ ngày ông trở lại Tòa Bạch Ốc, Trump đã hành xử như ông chủ một gánh xiếc: điều Vệ Binh Quốc Gia đến Los Angeles và Washington, dọa đem quân đội dọn dẹp Chicago, tung đặc vụ bịt mặt lùng di dân, và sẵn sàng dùng guồng máy chính quyền để phạt “kẻ thù chính trị.” Nếu những việc ấy chưa đủ để gắn nhãn “độc tài,” thì chắc đợi ông cho xây tượng mình trên tiền giấy mới gọi là đủ bằng chứng.

26/09/202500:00:00
Tình hình nước Mỹ ngày càng thêm chia rẽ trong những ngày tháng qua. Sau khi Texas phân chia lại địa hạt bầu cử quốc hội để làm cho tiểu bang này “thuần Cộng Hòa” hơn, California đáp trả. Một số tiểu bang khác cân nhắc làm theo. Điều này sẽ chỉ làm nước Mỹ thêm phân cực chính trị. Rồi nối tiếp đến sự kiện bi thảm Charlie Kirk bị ám sát. Một số chính trị gia bảo thủ lập tức đổ lỗi cho phe “cực tả”. Trong môt cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Daily Mail, bà ngoại của nghi can Tyler Robinson nói rằng: "Con trai tôi, bố của nó, là một người Cộng Hòa ủng hộ Trump. Hầu hết các thành viên trong gia đình tôi đều theo Đảng Cộng Hòa. Tôi không biết ai là người theo Đảng Dân Chủ cả…. Tôi thực sự rất bối rối. [Tyler] là người nhút nhát nhất. Nó chưa bao giờ, chưa bao giờ nói chuyện chính trị với tôi cả…" Nhiều cư dân trên mạng bình luận rằng nếu Tyler là một người theo Dân Chủ, hay di dân, hay một người da màu, thì sự chia rẽ màu da, ý thức hệ còn được kích hoạt đến cỡ nào.

24/09/202520:01:00
Tính đến hiện tại, chương trình mới nhất của Jimmy Kimmel Live! đạt hơn 16 triệu lượt xem trên YouTube, hơn 5 triệu trên Instagram, khoảng 6 triệu trên ABC – tập có lượng người xem cao nhất từ ​​trước đến nay, theo thống kê của CNN. Con số này sẽ cao hơn rất nhiều nếu Nexstar và Sinclair dỡ bỏ lệnh ngừng phát sóng trên các kênh của họ, ảnh hưởng hơn 23% hộ gia đình trên khắp các tiểu bang. Có khán giả đã nhắn vào: “Tiếc quá, nhiều người trong chúng ta vẫn chưa được xem Jimmy Kimmel trên TV vì Sinclair độc quyền kênh ABC ở miền Đông. Họ từ chối phát sóng chương trình. Ít nhất thì tôi vẫn có thể xem trên YouTube vào ngày hôm sau. Thật vui khi thấy ông trở lại chương trình!” Những con số, tự nó đã nói lên tất cả.
