Mùa Thu Đọcthơ Nguyễn Xuân Thiệp

GIÓ THỔI. CHIỀU XANH TRÔI VỚI NẮNG…

ÁNH TRĂNG. CHẢY VÀNG TRĂM CỬA SÔNG…

Đọc thơ Nguyễn Xuân Thiệp, nhất là trong tập Tôi Cùng Gió Mùa, nếu cho là chủ quan, tôi vẫn nói rằng, Khí thơ của Nguyễn Xuân Thiệp là khí thu. Trăng ở thơ đó là trăng thu. Gió ở thơ đó mang cái hắt hiu thu. Không biết tại sao, chỉ thấy Khi đọc thơ Nguyễn Xuân Thiệp tôi lại liên tưởng đến cảm xúc của Trương Trào trong U Mộng Ảnh xưa: “Thơ và văn được như cái khí mùa thu thì là hay.”.





Nguyễn Xuân Thiệp, xuất hiện lần đầu tiên trên dòng thơ của văn học miền Nam Việt Nam vào năm 1954 trên Thẩm Mỹ Tuần Báo với bài thơ Nhịp Bước Mùa Thu. Bài thơ tính đến lúc này là 71 năm -tiếng thở dài một đời người-, hôm nay tôi đọc lại, cảm xúc vẫn bị lay động bởi hình ảnh u buồn của lịch sử vào thời gian xa xăm đó.





Hiện nay, nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp, ở vào tuổi trên tám mươi, đang sống và viết tại thành phố Dallas, Texas. Ông phụ trách trang blog Phố Văn, và vẫn là một trụ cột trong ban biên tập báo Trẻ ở Texas.





Xin giới thiệu một số nhận xét về ông:

Nhà văn Tô Thẩm Huy:

“Thảo Nguyên là một trong các bài thơ in trong tập Tôi Cùng Gió Mùa. Tôi đã gặp và yêu mến hồn thơ Nguyễn Xuân Thiệp qua tập thơ ấy, cách nay dễ đã hơn hai mươi năm. Tôi không nhớ đã nói những gì trong dịp ra mắt tập thơ ấy ở Houston năm 1999. Nhưng ý tưởng xích tử chi tâm, tấm lòng son đỏ tinh khôi, cùng với hình ảnh con chim cardinal màu đỏ oai vệ từ buổi ấy đã tô đậm trong đầu tôi bóng dáng ông như một kẻ sĩ trong những kẻ sĩ cuối cùng đang sống ở thời đại chúng ta, bóng dáng một hồn thơ thiên cổ giữa trời thơ hôm nay.”

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep/ToThamHuyToiCungGioMua2.htm

Nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh:

“Thơ của ông trầm lắng, không phải là những suy tư xốc nổi mà là những giọt nước thuần khiết nhỏ xuống từ những mạch ngầm tưởng như thinh lặng mà ngầm chứa những xao động như sóng cuộn ở tâm tư. Đọc thơ về thời kỳ tù ngục lưu đầy đã qua của Nguyễn Xuân Thiệp hay đọc thơ Thanh Tâm Tuyền tôi đã hiểu được sự nâng niu nghệ thuật và thái độ sống thực viết thực của kẻ sĩ Việt Nam trong cơn biến động của lịch sử… https://sangtao.org/2018/05/29/tu-toi-cung-gio-mua-den-tan-man-ben-tach-ca-phe/

Cố nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ:

Thi tập“Tôi Cùng Gió Mùa,” một chặng đường khá dài của đời thơ Nguyễn Xuân Thiệp. Khi tôi ngồi gõ phím những giòng chữ nầy, bài thơ “Nhịp Bước Mùa Thu” của thi sĩ đã vừa tròn 60 năm tuổi, nhưng bài thơ dường như vừa mới ráo mực ngày hôm qua, vẫn tươi rói âm vang và sắc màu, vẫn dội vào tâm thức tôi niềm rung động khôn tả. 43 bài thơ, trải dài trên 44 năm nước chảy qua cầu (tính từ bài thơ đầu tiên, viết năm 1954 đến bài thơ cuối cùng viết năm 1998, trong thi tập,) cho thấy, thi tập, với số lượng thơ rất chắt lọc, cẩn trọng, nhưng vẫn cho người đọc cảm nhận được một nội lực thơ có sức hàm dưỡng sung mãn, thâm hậu. Bản giao hưởng thơ “Tôi Cùng Gió Mùa” chắc chắn sẽ còn vang vọng sâu xa trong tâm hồn người đọc, trong dặm dài năm tháng mai sau… Một giọng thơ rất riêng. Một phẩm cách thi sĩ rất riêng. (http://www.trietvan.com/thanhuu/giaohuonggiomua.htm)

Nhà thơ Vũ Hoàng Thư:

Tháng tư đọc lại thơ Nguyễn Xuân Thiệp để thấy cơn ngiệt ngã là tố chất nuôi dưỡng nhà thơ đứng dậy, càng lúc càng lớn, vượt trội những nhỏ nhoi rừng rú của cái ác ngự trị trên quê hương sau 1975. Tập thơ “Tôi Cùng Gió Mùa” ra đời đã hơn 19 năm, vẽ lại hành trình của kẻ sĩ miền Nam đi vào nơi gió cát. Có dập vùi và thống khổ để cuối cùng hiện ra ở cuối đường hầm như một một kiếm sĩ bất khuất.

Và gió mùa. Gió mùa với quê hương mình như là một. Những ai sinh ra trên dải đất hình chữ S ấy mà không lớn lên với từng cơn gió mùa? Gió mùa như lẽ sống, như định mệnh của nước. Tôi cùng gió mùa hiển nhiên xác định tôi theo cùng với vận nước nổi trôi nếu ta mượn lời của Phạm Duy. Đã bao gió mùa thổi qua quê hương nhỉ. Trong cách thế nào đó, gió mùa trong hồn thơ Nguyễn Xuân Thiệp làm hai nhiệm vụ, một ước vọng bão cuồng để dập tắt ngọn lửa hỗn mang của lịch sử mà đồng thời cũng để hất tung những chật hẹp của lòng. https://sangtao.org/2017/05/25/nguyen-xuan-thiep-gio-mua-da-quy-va-nhung-dau-cham/#more-96072

Nhà thơ Trần thị Nguyệt Mai:

Tâm hồn thi nhân lồng lộng. Không một lời oán than, trách móc. Bởi ông vẫn tin rằng: “chiếc roi bạo lực chẳng thể vung hoài trong gió” (giả sử. mai ta về). Chỉ mong sau cơn mưa khổ nạn, một ngày được trở về nơi căn nhà gỗ bên đồi để: đọc lại cổ thi và cựu ước/ hát khúc kinh vui/ gởi loài người khắp nơi trong cõi gió… hết rồi. thời quỷ mị

đời hân hoan. gió gọi ta (Mưa ở đây như mưa ở quê nhà- Tôi Cùng Gió Mùa)

https://sangtao.org/2020/09/23/mua-trong-tho-nguyen-xuan-thiep/#more-127645

Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh:

Chúng ta quá cần thiết văn chương nghệ thuật trữ tình để phục sinh Chân Thiện Mỹ, để chói lọi cái đẹp của nhân tính xua tan đi bóng tối quỷ ma. … Với cảm ứng riêng của tôi, thơ văn của Nguyễn Xuân Thiệp đã toát ra xán lạn một trong ba mỹ đức trên: Tình. Có Tình và, có Trí mới biện biệt được thiện ác của nhân sinh để sống chan hòa Tình, có Dũng thì mới can đảm bảo vệ, rao giảng Tình, và được sống có Tình. Phải hội đủ Tình Trí Dũng mới có thể làm thơ, được, như thế, trong cõi đời nhiễu nhương vô cảm này…

https://sangtao.org/2013/07/21/bat-chot-tho-nguyen-xuan-thiep/

Mời bạn đọc đọc bài thơ Nhịp Bước Mùa Thu và hai bài thơ tiêu biểu trong tập thơ Tôi Cùng Gió Mùa. Nguyễn Xuân Thiệp viết khi đi qua Nghệ Tĩnh sau 5 năm trong tù tập trung. Hai bài thơ ngoài giá trị văn chương còn mang dấu ấn lịch sử một thời biến động của miền Nam Việt Nam. Một tiếng thơ đẹp, bi hùng, rất trữ tình, và hiếm quý trong dòng thơ Việt Nam, kể từ 1954. Theo thiển ý tôi, tập thơ này xứng đáng làm một đề tài để trình luận án nghiên cứu về văn chương và văn học Việt Nam.

Nhịp Bước Mùa Thu

sáng nay. tôi lắng bước mùa xưa

chim nhỏ. năm nao. rộn khóm dừa

sông chớm đôi bờ thu quạnh quẽ

đường dài. son đỏ. quán lau thưa

nhà ai. phơi áo. ngoài hiên gió

nắng tắt trưa qua. lạnh bến chờ

cây ố. sắc tường. vương phủ ấy

trẻ nghèo. nhặt lá. ngói rơi. hư

nghìn mùa. sương khói. dậy âm vang

lộp bộp. hiên sau. trái rụng vàng

bóng sậu. kêu qua bờ mía dại

xa nhau. mùa thu. mưa trong trăng

em đi. nhịp bước dạo đôi mùa

áo biếc. chìm trong dáng núi xa

trống lẻ. trường bên. hờ hững điểm

hoàng thành vừa chợp giấc mơ trưa

thời đại xây trên lòng quá khứ

tiếng mùa. hốt gió. rắc ly tan

này em. nhìn lại nương cày cũ

mặt đất. âm u. bặt tiếng đàn

1954

Ánh Trăng

1.

chiều xanh. rơi một câu thơ cổ

màu ráng trời thoảng nét hoàng hoa

bông sậy lao xao lời trẻ dại

gọi ai còn lãng đãng bờ xa

trăng lên. ồ. một vầng hư tưởng

tuổi nhỏ cười nhô mặt nước xanh

đâu đó sông lam chừng trở giấc

rào rào muôn lượn sóng xô nhanh

gió. như chim ngủ trong tầng lá

phút chốc xôn xao dậy khắp cành

trăng sáng. bạn đường ai đó thức

nhìn trăng có nhớ một mùa xuân

trăng đã lên. ơi bầy thỏ nhỏ

khắp nơi ra đứng đón chào trăng

những em côi cút trong đời tối

những bé gầy teo không miếng ăn

những trẻ lang thang cùng cát bụi

ấu thơ ơi. tuổi sáng lên đèn

chạy qua đồng cỏ mừng trăng mới

soi xuống ao hồ vạt nước loang

tất cả đưa tay lên trời vẫy

vầng trăng. nối tiếp chuyện thần tiên

trăng lên. quả bóng xanh lồng lộng

lơ lửng treo trên mấy xóm nhà

ta đứng bồi hồi sau song cửa

nhìn trăng. ai thức hãy cùng ta

cùng ta uống cạn ly trà đậm

dẫu đắng còn thơm vị mật hoa

dẫu đắng như đời qua khổ nạn

còn đây đêm ủ mộng sơn ca

chút hương trời đất ngây ngây dại

quyện bước trăng đi rộng hải hà

trăng sáng. kìa ai nơi xóm cỏ

hong khô ngấn lệ thời gian chưa

dẫu cho thi sử đau vàng đá

thì cũng qua rồi theo gió đưa

trăng chiếu. những ai sầu goá bụa

khăn sô cắn giấu vành môi tươi

những ai trót sẩy đàn tan nghé

hãy đứng trông trăng sáng lại đời

những kẻ mù sâu đôi mắt tối

những hồn mê sảng lạc đôi nơi

trông trăng thấy bóng đèn hoa nở

soi áng gương xưa mặt rạng ngời

trăng đã về đây đêm xá tội

cõi vàng. cây tạ. nét bia phai

kía trông tận cuối trời thu xám

đêm tạnh. hồn nương bãi sậy dài

lều vắng. vệt trăng tìm lửa ấm

chồn hoang lang thang qua mồ gai

bằng hữu đem thân vùi cát bụi

tiếng tù và động giấc bi ai

này nghe nếp áo sông thu vỗ

hồn ơi hồn. nhập khúc trăng trôi

2.

vầng trăng từ dạo rời châu thổ

cuộc lãng du qua biết mấy trời

biển bắc con cá côn quẫy sóng

thiên thu còn dội tiếng bồi hồi

cửa sông thủy triều lên xuống gọi

người cưỡi trâu xanh đi biệt khơi

xây trên đá đền xưa vượn hú

ánh trăng soi di cảo của người

sa mạc xa tượng nhân sư rống

bão cát xô thế kỷ đổi dời

đời rộng. ta nằm nghe hiu quạnh

tiếng tắc kè gõ xuống ngói hư

tù trở giấc. đèn chong ngọn đỏ

thuở trăng qua trên nóc nhà mồ

về đâu. chuyến lữ hành rất vội

sân ga đã tắt tiếng còi chưa

vầng trăng đứng cuối đường ray. gió

những toa tàu. qua. khuất. lau thưa

thức trong cây. trái tim sầu úa

như trăng. người của thuở không nhà

trăng chiếu. thành không. hào lũy sụp

còn nghe sắt thép rền cỏ khâu

tỳ bà đá dựng. hồn u khốc

uổng ngọn cờ treo ải địa đầu

a kẻ sĩ cuồng nơi ảo phố

nằm đây lảm nhảm dưới đêm thâu

cửa đời bỗng gõ âm thanh lạ

trăng. bóng thiền sư về cổ lâu

nam ai. tưởng khúc sầu trăng lặn

lắng tiếng đàn tranh. dậy gió lùa

hỡi ơi. giữa cánh rừng săn bắt

ta chỉ nghe rền giọng sói tru

giữa cuộc bạo hành. cơn sốt dữ

nỗi đau này cháy vỡ thịt da

thử ngẩng nhìn trăng đêm phán xét

ai công. ai tội. dưới trời khuya

ai xô trăm họ vào gai gốc

ai hái dâng đời một đóa hoa

hãy xét trong cơn đau lịch sử

nỗi đau nào đau của riêng ta

áo quan chưa đóng. thời chưa chết

có kẻ cùng ta thức đợi chờ

nay dẫu đường đi đôi dặm khuất

trăng treo đầu ngõ. thấy quê nhà

nở cho ta. cánh đồng hoa cúc

vàng phới ánh trăng thu mùa sau

về hái đóa vô thường sót lại

nghe nghìn mùa vỗ cánh qua mau

3.

trăng đã lên cao. trời tĩnh lặng

không gian xanh màu nam hoa kinh

những cụm mây trôi từ hư huyễn

chờ ta đi hết cuộc lữ hành

đời ta biết mấy mùa xiêu lạc

biết mấy vầng trăng qua cỏ tranh

ôi những vầng trăng thời biệt xứ

trôi trong tâm thức. một dòng khuya

ta nghe nước khỏa bờ lau dại

có một vầng trăng đi trong mưa

có một vầng trăng hư mọc muộn

tóc ai còn vướng cánh đồng mua

khi trăng theo con đường đất đỏ

bước cheo leo. khúc khủy. ngựa thồ

ta thấy trăng soi đầm nước rộng

mùa thu. múa thu. im cành trơ

đêm tù. bạn đọc thơ đầu núi

tưởng chim rừng động ánh trăng xưa

gió mùa thổi lộng trên miền bắc

trăng rét căm căm vệt sáng mờ

ta thấy vầng trăng quầng khóe mắt

chiêm khe. mùa thối. cánh đồng thưa

trăng nghiêng xuống xóm làng dịch tể

qua gò trâu. giọng gió ru hờ

vầng trăng nào đứng trên đầu dốc

dậy tiếng tù đóng ván giữa khuya

một thuở trăng qua miền động đất

ngời ngời muôn sợi thủy ngân sa

nhìn qua đất rạn ta còn thấy

mảnh trăng trên đồi golgotha

4.

trăng đã khuya. và đêm huyễn tượng

bắt đầu từ một ánh chớp xa

dường như ở tầng sâu mê tưởng

hiển hiện rồi lời sấm ký xưa

những vạt mây từ trong cổ tích

rào rào theo trận gió nguồn mùa

như chim của một thời không sử

cánh rộng che hằng thế kỷ qua

như lũ thú hoang trên đồng cỏ

rộn ràng thức dậy dưới trăng khuya

ôi mây từ những cơn hồng thủy

biến hiện hoài lớp sóng ảo hư

trong biển. tuần du. trăng sáng mãi

cho rộng thêm đời nhân loại đi

ta nghe cuộc chuyển dời im lặng

những thời phủ rêu trong sử thi

bỗng dậy. bàng hoàng cơn sốt biếc

ta nghe gió rỉ siết qua mùa

ta nghe sấm dậy rền trong đất

những cuộc tương tranh máu lệ nhòa

thấy động ngựa xe. tầng khói phủ

những đoàn quân hạ trại trong mưa

những đốm lửa khuya nhòe nhoẹt nước

ôi mùi cháo ấm tỏa trên môi

đèn giăng trăm nến. biên thùy rộng

lầm lũi qua mau những kiếp người

5.

trăng cẩm thạch biển trời chợt hiện

mây lìa đàn. bay đi. mây trôi

hạo ca. biển rạng ngời tan hợp

trăng bỏ neo thôi. hải phận người

ta thấy giữa triều mây xao động

lệ ngân hà. tóc rũ sô gai

chia ly màu xám. sương và khói

lửa. thép. tro. than. những tiếng còi

ta thấy tàu đi. những đóm tía

chiếc hôn nồng. và lệ đọng môi

ngày vui sum họp. như hoa. nến

chia cách dài hơn gió chiến thời

cái chết im như niềm vắng mặt

trước sân con trẻ vẫn đùa chơi

ngày reo trong khóm tường vi nở

nghe thoảng đêm về. cánh nhẹ rơi

ta thấy. ôi. mây trời ảo biến

dưới trăng lấp lánh bãi hằng sa

đất ơi. nỗi lầm than muôn kiếp

nhân loại đi như những bóng mờ

nhân loại yêu đời trong cõi chết

vượt biên thùy. sa mù. và mưa

từng nơi đi dưới triền hoe nắng

gùi nặng. mang theo cả lợn gà

riêng lão già điên còn ở lại

đêm đêm. ra nhìn dòng sông. ca

6.

trăng khuya vằng vặc soi tâm thức

đêm tịnh. trời trong. gió lắng sâu

mây từng cụm nhỏ. trôi. trôi khuất

lũ vịt trời. ô. trăm ánh sao

trăng khuya như một loài chim quý

bay suốt nghìn năm hót một lần

dưới mái chùa tây vang tiếng kệ

vị sư già đã thức. chuông ngân

âm thanh như một làn hương sữa

chảy xuống hồn ta đã lặng dần

hạt lệ muốn rơi. giờ đọng lại

trăng nguyệt cầm ơi. ngọc mới đông

những cuộc chiến tranh dần dịu lửa

người về nghe câu chuyện dòng sông

reo vui ấm nước bên đồng cỏ

uống chén trà thơm. thức đợi trăng

giữa cuộc vui này ta có mặt

sao tâm xao xuyến những trời xưa

đếm sao. nào biết sao mờ tắt

trận bão mùa qua đã dứt chưa

về ghé lại cây đa quán dốc

thấy cọn trăng nằm phủ cỏ khô

trăng đợi chờ ai trên bến nước

hành nhân ơi. đã lỡ chuyến đò

trở về. những bảng nhà phai số

cánh cổng đong đưa. gió lọt rào

chợt tiếng người reo bên giếng nước

ai cười. như vỡ giấc chiêm bao

trở về vườn cũ khi mùa tới

trái ngọt trên cành má chín au

hỏi thăm. em đã yên ngoài nội

tấm ván mòn vẫn cạnh bờ ao

về lượm trái thông khô rớt vãi

nhặt cành cây mục. lá thu. phơi

đốt lên đống lửa. đêm ngồi sưởi

lúc ngó quanh. nào thấy có ai

người về bên gốc thông già cỗi

thuở nhỏ thuờng ra đứng ngắm trăng

cúi nhặt dưới chân viên ngói vỡ

thấy đời còn những tấm gương tan

nhưng thôi. nhân loại vui vầy cả

yêu cuộc đời trong lẽ bất toàn

chút nghiã thủy chung ta giữ vẹn

lòng ơi. trải rộng gió nhân gian

trong khuya. nghe một bông quỳnh nở

phiến lá ngời vàng óng búp trăng

hương biếc chạm vào trang sách quý

mở ra thôi. ước cũ hàng hàng

dưới trăng. những mảnh đời han rỉ

sáng lại. ô hoa đã rộ cành

nhựa ứa thân cây rào rạt chuyển

vườn xưa. chợt một tiếng ve ran

qua đêm. lớp trái cây dần chín

chín đỏ lòng ai giấc mộng thường

mai sau. ôi những mùa đang tới

khép mi. trong một chút hương trà

lòng ta. một ánh trăng trong suốt

trên những nẻo đường nhân loại qua

bên bữa ăn xanh người đạo sĩ

những buồn vui của khắp mọi nhà

trăng khuất. nhưng mùa sau lại mọc

loài người ơi. nghe tiếng võng đưa

lên cao. thấy một vầng trăng ngọc

xuống thấp. còn trong giấc ngủ mơ

soi bóng thời gian. hồ nước tịnh

đông phương này. đêm ủ mật hoa.

1980



THẢO NGUYÊN



mùa hạ. ta qua vùng thảo nguyên

gió thổi. chiều xanh trôi với nắng

khoảnh khắc. vầng trăng bạc nhú lên

cánh chim theo trăng vào trời rộng

nhà ai. đèn lồng soi trước hiên

nhủ thầm. nhà ta sau hàng phượng

ta đi năm năm qua thảo nguyên

cảm ơn phút giây đời giao hưởng



mùa hạ, ta qua vùng thảo nguyên

bước nhẹ tênh. quên thời khổ hạnh

mê con chuồn chuồn đỏ bay ngang

thương bầy dê con trên đồi vắng

gặp trẻ chăn bò đi hát rong

gặp ấu thơ ta. mùa hạ sáng

đời trôi đi. tưởng đời lặng câm

bỗng tiếng đàn ai trong gió thoảng



hỡi bé lang thang vùng thảo nguyên

như ta ngày xưa. thời thơ dại

áo vắt vai. đi qua rừng sim

lội trong cỏ may ngập đầu gối

biển cỏ mênh mông. sóng dập dờn

hò ơi. dong thuyền về bến đợi

cho ta theo nhé. về đêm nay

đêm trong nhà xưa. đêm mát rợi

xin bát canh rau. ăn rất hiền

chong ngọn ngọn dầu. mẹ dệt vải

đọc chuyện thạch sanh. lòng hân hoan

có khi mơ được làm thằng cuội

trong giấc ngủ mơ không thấy tiên

chỉ thấy vườn xưa. cây chĩu trái

tan mơ. mở cửa ra nhìn sao

muôn ánh sao mơ. dòng lệ chảy

đêm khuya. rì rào trong cây xanh

nghe bên láng giềng gà tre gáy

sáng mai. ta bước ra ngoài sân

nhìn quanh hiên. rụng đầy hoa bưởi



năm năm. ta qua miền thảo nguyên

đến nay. vang vang mùa hạ gọi

mùa hạ cùng ta phơi áo biếc

bên hàng dâu rũ lá mong manh



mùa hạ cùng ta đi hài đỏ

qua cầu tơ liễu. nắng vàng trong

mùa hạ cùng ta che nón rộng

xuống đầm nước lục bơi thuyền sen

mùa hạ cùng ta thổi sáo trúc

diều ai lơ lửng mấy tuần trăng

mùa hạ theo ta vào nương bãi

chặt cụm mây vàng. hái mật ong

mùa hạ theo ta ra đầu núi

nhìn quanh. từng vạt khói bềnh bồng



năm năm. ta qua vùng thảo nguyên

nghe mơ hồ ngôi sao biếc gọi



cha đã đi qua vùng thảo nguyên

gió mùa xưa chuyển cơn giông lớn

vang thiên thu chớp bể mưa nguồn

nước vượt bờ. trùng khơi nước rộng

hồn cựu kinh. thấp thoáng ngọn rừng

đám lưu dân qua vùng châu thổ

chẳng tìm đâu thấy một xóm làng

thảo nguyên. tàn khuya không ánh lửa

trời mịt mùng. muông thú kêu hoang

cha đã đi qua vùng thảo nguyên

những năm ấy trời làm đói khổ

kẻ sống. người chết. đều trơ xương

lại thêm khắp bốn bề giặc giã

muôn oan hồn không chốn nương thân

phất phơ nơi đầu sông cuối bến

ngày gầy xơ. lất phất mưa phùn

đường bạch dương. chiều. không quán trọ

hành nhân. hành nhân. đêm thu phân



cha trở về trong căn nhà gỗ

trao cho ta chiếc gậy tìm đường

đêm uống trà khan. đọc thơ cổ

xót đời. qua một tiếng độc huyền



ta đi năm năm qua thảo nguyên

gậy trúc mòn khua kêu đá sỏi

nắng vẫn xanh trên ngọn bạch đàn

mùa hạ đi. nhưng thu chưa vội

ta. con chim hạc. trong thời gian

một đêm. cánh sa trên đồng nội

từ đó chung quanh đời bặt tin

chuông chùa tây phương không vọng lại



mai mốt. mẹ qua vùng thảo nguyên

me.ï ánh trăng vàng trong truyện cổ

lặng soi bên mặt nước hồ gương

đi lang thang qua vùng bia mộ

khi cúi nhìn một cụm hoa lan

thương ôi. mắt nhung xưa còn mở