Mùa cảm cúm lại đến – và thuốc chích ngừa năm nay cũng đã sẵn sàn.

Khi tiết thu mát lạnh trở lại, mùa cảm cúm cũng theo đó mà về – với những cơn hắt hơi, sốt nhẹ, và cơn ho quen thuộc. Mỗi năm, cúm (influenza) khiến hàng triệu người mắc bệnh. Phần lớn chỉ bị nhẹ hoặc trung bình, nhưng vẫn có nhiều trường hợp nặng, phải nhập viện, thậm chí tử vong.





Điều quan trọng là: virus cúm thay đổi mỗi năm. Do đó, việc chích ngừa hàng năm vẫn là cách hữu hiệu nhất để tự bảo vệ.





Tình hình mùa cúm năm nay



Các chuyên gia y tế công cộng cho rằng Hoa Kỳ có thể trải qua một mùa cúm trung bình. Năm ngoái cúm đã bùng mạnh, mà thường thì hai mùa cúm liên tiếp hiếm khi đều nặng. Tuy nhiên, dữ kiện từ Nam bán cầu – nơi cúm đến sớm hơn, từ tháng Tư đến tháng Mười – lại cho thấy tình hình năm nay có phần nghiêm trọng hơn.





Nói cách khác, Hoa Kỳ có thể chứng kiến số ca cúm tăng, nhất là ở trẻ em, người cao tuổi, và người có bệnh mãn tính.





Thuốc chích ngừa cúm năm 2025–2026 đã được cập nhật để kháng lại ba nhóm chính:





Virus A (H1N1)

Virus A (H3N2)

Virus B/Victoria



Ngay cả khi công thức thuốc không hoàn toàn trùng khớp với chủng cúm đang lưu hành, việc chích ngừa vẫn giúp giảm nguy cơ nặng bệnh, nhập viện, hay tử vong.





Thuốc chích ngừa hiện có ở đâu



Dù các thay đổi chính sách về vaccine COVID-19 khiến nhiều người thắc mắc, nhưng vaccine cúm vẫn dễ tìm và dễ chích. Các nhà thuốc, phòng mạch, trung tâm y tế công cộng và nhiều nơi làm việc đều có, thường miễn phí hoặc rất rẻ.



Các hãng sản xuất đã giao thuốc từ tháng Bảy để kịp cho mùa thu. Dù hiệu quả thật sự chỉ được biết sau khi mùa cúm kết thúc, thống kê nhiều năm cho thấy thuốc chích ngừa thường giúp giảm một nửa nguy cơ phải đi bác sĩ vì cúm.





Bạn cũng có thể chích cùng lúc vaccine cúm với các loại khác – như COVID-19, RSV, hoặc viêm phổi – mà không ảnh hưởng đến hiệu quả. Nếu không chắc mình cần loại nào, nên hỏi dược sĩ hoặc bác sĩ để được tư vấn theo tuổi và tình trạng sức khỏe.





Ai nên chích ngừa



Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) khuyến nghị mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên đều nên chích ngừa cúm mỗi năm, trừ vài trường hợp hiếm hoi. Những nhóm đặc biệt cần thiết gồm:





• Người từ 65 tuổi trở lên

• Trẻ em dưới 5 tuổi, nhất là dưới 2 tuổi

• Phụ nữ mang thai

• Người có bệnh mãn tính như suyễn, tiểu đường, tim mạch

• Nhân viên y tế và người chăm sóc bệnh nhân





Dù bạn khỏe mạnh, việc chích ngừa vẫn giúp bảo vệ những người chung quanh – nhất là người yếu hoặc già cả.





Giữ gìn sức khỏe trong mùa cúm



Ngoài thuốc chích ngừa, những việc đơn giản vẫn giúp ngăn cúm lan rộng:





• Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

• Che miệng khi ho, hắt hơi.

• Nghỉ ở nhà khi có triệu chứng.

• Có thể mang khẩu trang ở nơi đông người, nhất là khi có ho.





Mùa cúm là điều khó tránh, nhưng bệnh nặng thì không. Bằng cách chủng ngừa, giữ vệ sinh và lưu tâm đến cộng đồng, ta có thể góp phần giữ cho mọi người được an lành trong mùa lạnh sắp tới.





Nếu bạn chưa chích ngừa, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất.