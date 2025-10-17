CDC Thay Đổi Lịch Tiêm Chủng: Giảm Tiêm Ngừa COVID-19 Ở Người Trẻ, Tách Vaccine Trẻ Em Chống Bệnh Thủy Đậu

Đối với người lớn, CDC nay bỏ khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 cho người dưới 65 tuổi. Ảnh istockphoto.com



Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) vừa công bố thay đổi trong lịch tiêm chủng quốc gia: ngưng khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 cho người dưới 65 tuổi, và tách mũi tiêm kết hợp dành cho trẻ nhỏ chống bệnh thủy đậu, sởi, quai bị và rubella thành hai mũi riêng biệt.





Quyết định này do quyền Giám đốc CDC Jim O’Neill công bố – một phụ tá thân cận của Bộ trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr., người vốn có tiếng hoài nghi vaccine. O’Neill vừa thay thế Susan Monarez, người bị sa thải sau khi phản đối chủ trương làm suy yếu niềm tin vào vaccine. O’Neill không có chuyên môn y học, xuất thân từ ngành nhân văn, từng là nhà đầu tư và giới chức Bộ Y Tế thời Tổng thống George W. Bush.









Theo hướng dẫn mới, trẻ dưới 4 tuổi sẽ không còn được chích loại vaccine phối hợp MMRV (gồm sởi, quai bị, rubella và thủy đậu), mà sẽ nhận hai mũi riêng: một chỉ chống thủy đậu, và một chống ba bệnh còn lại. CDC viện dẫn lý do “giảm nguy cơ co giật do sốt”, tuy nhiên Hiệp Hội Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP) phản bác, cho rằng dữ kiện về co giật đã bị diễn giải sai và hiện tượng này rất hiếm, không gây di chứng lâu dài. AAP còn chỉ trích rằng một số thành viên mới trong Ủy Ban Cố Vấn Vaccine của CDC “phát biểu theo luận điểm của nhóm chống vaccine” và “thiếu hiểu biết cơ bản về co giật do sốt”.

Đối với người lớn, CDC nay bỏ khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 cho người dưới 65 tuổi. Quyết định tiêm hay không được xem là “tùy cá nhân”, sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ. Hướng dẫn này tương đồng với lịch chủng ngừa trẻ em mà CDC điều chỉnh đầu năm nay.





Tuy nhiên, Hiệp Hội Bác Sĩ Gia Đình Hoa Kỳ vẫn khuyên tất cả người lớn nên tiêm vaccine COVID-19, đặc biệt người có bệnh nền hoặc chưa từng tiêm. Tại California, Sở Y Tế Tiểu Bang vẫn giữ lập trường riêng: khuyên tiêm cho mọi người có nguy cơ, những người sống gần người có nguy cơ, và khuyến khích mọi người muốn tiêm đều có thể tiêm; riêng người cao niên thì vẫn được khuyến nghị tiêm đầy đủ.





Thông cáo của O’Neill cho biết các chương trình như Vaccines for Children, Medicare, Medicaid và Children’s Health Insurance Program vẫn tiếp tục cung cấp vaccine, dù có thay đổi khuyến nghị.