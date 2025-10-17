Thẻ Vàng Của Tổng Thống Trump: Một Số Chi Tiết Mới

(Robert Mullins International) Ngày 23/9/2025. Chương trình Thẻ Vàng mà TT Trump công bố ngày 19/9/2025 yêu cầu đương đơn phải tặng cho chính phủ Hoa kỳ khoản tiền 1 triệu Mỹ kim. Sau đó, họ có thể đủ điều kiện để xin:

Thẻ xanh diện việc làm ưu tiên thứ nhất (EB-1) dành cho người nước ngoài có năng lực đặc biệt trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao, và Thẻ xanh diện việc làm ưu tiên thứ hai (EB-2) cho người nước ngoài có năng lực xuất sắc trong khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh.

Tổng số chiếu khán cho cả hai diện này gộp lại là 80,080 suất mỗi năm.





Để đủ điều kiện, đương đơn phải có khả năng và sẵn sàng đóng góp khoản "tặng" 1 triệu Mỹ kim cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Ngoài ra, nhà tuyển dụng lao động có thể thay mặt đương đơn đóng khoản tặng 2 triệu Mỹ kim.





Tuy nhiên, chưa rõ việc đóng góp 1 triệu Mỹ kim có thể được xem là bằng chứng đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu "năng lực đặc biệt" của diện EB-1, vốn đòi hỏi bằng chứng về sự công nhận vững chắc ở tầm quốc gia hoặc quốc tế.





Nhiều người được cấp Thẻ Vàng sẽ phải chờ vài năm mới có thể nhận được thẻ xanh. Nhu cầu về các loại chiếu khán EB-1 và EB-2 này rất lớn. Ngoài ra, mỗi năm còn có một giới hạn cho mỗi quốc gia. Giới hạn cho mỗi quốc gia ngăn chặn việc vượt quá một tỷ lệ nhất định số thẻ xanh trong mỗi hạng mục ưu tiên được cấp cho công dân của bất kỳ quốc gia nào mỗi năm.





Cả diện EB-1 và EB-2 đều yêu cầu đương đơn chứng minh năng lực đặc biệt trong các lĩnh vực khác nhau. Có vẻ như là không có nhiều đương đơn Thẻ Vàng có thể chứng minh được năng lực xuất sắc để đáp ứng tiêu chuẩn chiếu khán này.





Tuy nhiên, khi Bộ An ninh Nội địa (DHS) "quyết định rằng việc này phù hợp với lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, thì họ có thể miễn yêu cầu về năng lực đặc biệt hoặc thành tựu xuất sắc đối với diện ưu tiên thứ 2." Nói cách khác, DHS có thể chấp nhận miễn trừ vì lợi ích quốc gia (NIW) thay cho các điều kiện thông thường của chiếu khán EB-1 và EB-2.





Theo luật di trú Hoa Kỳ, cả EB-1 và EB-2 đều được cấp tối đa 28,6% trong tổng số 140,000 chiếu khán việc làm hằng năm, tương đương 40,040 chiếu khán cho mỗi diện.





Chương trình Thẻ Vàng



Trang web chính thức để bày tỏ quan tâm Chương trình Thẻ vàng ( https://trumpcard.gov ) cho biết: “… với một khoản phí duyệt xét và sau khi được DHS thẩm tra, nộp khoản tặng 1 triệu Mỹ kim, đương đơn có thể nhận được quyền cư trú tại Hoa kỳ trong thời gian kỷ lục nhờ “Thẻ vàng Trump”. Nhưng điều này không đúng nếu xét đến giới hạn theo từng quốc gia và ngày ưu tiên (cutoff dates).

Trang web cũng nêu rằng: "Theo quyết định của DHS và tùy vào hạn ngạch, đương đơn sẽ được cấp tình trạng thường trú nhân hợp pháp theo diện EB-1 hoặc EB-2."





Sắc lệnh hành pháp của ông Trump quy định DHS và Bộ Ngoại giao "sẽ xem khoản tặng 1 triệu Mỹ kim … như bằng chứng đủ điều kiện theo diện EB-1 và EB-2."





Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu khoản tặng 1 hoặc 2 triệu Mỹ kim có thể tự thân trở thành bằng chứng đủ để chứng minh năng lực kinh doanh đặc biệt cho mục đích của diện ưu tiên thứ nhất hay không, vốn phải được "chứng minh bằng sự công nhận vững chắc ở cấp quốc gia hoặc quốc tế".





Để tháo gỡ, Sắc lệnh hành pháp cũng nói rằng khi “xét duyệt hồ sơ chiếu khán,” DHS và Bộ Ngoại giao “sẽ xem khoản tặng… như bằng chứng đủ điều kiện để được miễn trừ vì lợi ích quốc gia (NIW),” cho phép đương đơn nhận thẻ xanh diện ưu tiên thứ 2 mà không cần nhà tuyển dụng lao động bảo lãnh.

Những thẻ xanh mà người được cấp Thẻ Vàng nhận được sẽ trích từ số lượng chiếu khán di dân có sẵn hằng năm cho diện EB-1 và EB-2 (40,040 suất mỗi diện). Nếu chương trình Thẻ Vàng tuân thủ luật, điều đó đồng nghĩa là có giới hạn và thời gian chờ chiếu khán sẵn có.





Khó có khả năng Tòa án Tối cao cho phép chương trình Thẻ Vàng nếu nó cố gắng hoạt động trái luật (không được Quốc hội phê chuẩn).





Danh sách chờ



Trang web Thẻ Vàng cho biết đương đơn phải chờ đến khi chiếu khán có sẵn. Họ không thể chen lên trước những người đã nộp đơn EB-1 hoặc EB-2 theo cách thông thường. Nói cách khác, đương đơn Thẻ Vàng sẽ có ngày ưu tiên và thời gian chờ trước khi được duyệt xét hồ sơ. Thời gian chờ có thể kéo dài nhiều năm.





Nếu vậy, tại sao Thẻ Vàng lại hấp dẫn hơn EB-5? CÓ THỂ vì đương đơn Thẻ Vàng sẽ không phải chờ duyệt xét lâu như EB-5, hoặc CÓ THỂ vì họ không cần chứng minh đầy đủ về nguồn gốc và lộ trình chuyển tiền" như EB-5. CÓ THỂ. Chi tiết vẫn chưa được công bố.




