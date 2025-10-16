Pháp Hội Địa Tạng Lần Thứ 14 -- 2025 Đã Long Trọng Cử Hành Tại Peek Funeral Home Thành Phố Westminster, Quận Cam



Hàng trước từ trái Ông Nguyễn Triết, Giám D0ốc Nhà Quàn, Phó Ban Tổ Chức Lễ Hội Địa Tạng, Thượng Tọa Thích Bảo Thiện, Hòa Thượng Thích Quảng Mẫn, HT. Thích Thánh Minh, Trưởng ban tổ chức lễ Hội Địa Tạng

Westminster (Thanh Huy) -- Pháp Hội Địa Tạng Lần Thứ 14 do Hòa Thượng Thích Thánh Minh, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTN/HK), Viện Chủ Chùa Hội Phước New Mexico, Trú Xứ Chùa Liên Hoa Nam California làm Trưởng Ban Tổ Chức, cùng Ông Triết Nguyễn, Giám Đốc Nhà Quàn Peek Funeral Home Phó Ban tổ chức, Đạo hữu Linda Trần, Phó ban tổ chức, đã long trọng cử hành vào thứ Bảy ngày 11 tháng 10 năm 2025 tại Tôn Tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát (cạnh Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam.) trong nghĩa trang Peek Funeral Home. (Lễ đài được thiết lập trong khu nhà quàn trước Phóng số 4.)

Hàng trăm chư tôn Đức Tăng, chư tôn đức Ni và đồng hương Phật tử tham dự. Điều hợp chương trình buổi lễ do Thượng Tọa Thích Đức Trí. Chứng minh buổi lễ có:Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phước Thuận, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Thiện Long, HT. Thích Thông Hải, HT. Thích Quảng Mẫn, Thầy Bảo Thiện… cùng quý Chư Tôn Đức Tăng, Quý Ni Sư, chư tôn đức Ni.

Ban kinh sư có các Thượng Tọa: Thích Pháp Tánh, TT. Thích Nguyên Hạnh, TT. Thích Liễu Nguyên, TT. Thích Đạo Quang, TT. Thích Trung Nghĩa… quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, quý huynh trưởng cùng Gia Đình Phật Tử, một số các cơ quan truyền thông và rất đông đồng hương.





Quý Thượng Tọa trong ban Kinh Sư Mở đầu buổi lễ Hòa Thượng Thích Quảng Mẫn, HT. Thích Thánh Minh, Thầy Bảo Thiện cùng ban Giám Đốc Nhà Quàn đến đảnh lễ trước tôn tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, sau đó đi một vòng rước linh từ tượng đài Thuyền Nhân, tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Nghĩa Trang Quân Đội, Bia Tưởng Niệm 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù về lễ đài. Nghi thức lễ do HT. Thích Phước Thuận làm sám chủ.



Sau khi an vị các hương linh, nghi thức Lễ Khai Đàn Pháp Hội Địa Tạng lần Thứ 14 bắt đầu.





Lễ dâng hương khai kinh Địa Tạng do quý Thượng Tọa trong Ban Kinh Sư cùng chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử cùng tụng trang kinh Địa Tạng.





Quang cảnh nghi thức buổi lễ Sau thời kinh Địa Tạng, chư tôn đức tăng ni cùng đồng hương phật tử kinh hành chung quanh khu tổ chức lễ hội. Sau khi đi một vòng Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni trở lại trai đường để ban tổ chức thực hiện nghi thức tác bạch trước khi cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài.



Trong lúc nầy Ban nghi lễ làm Lễ Mông Sơn Thí Thực.









Quang cảnh nghi thức buổi lễ Tiếp xúc với HT. Thích Thánh Minh, trưởng Ban Tổ Chức Pháp Hội Địa Tạng được HT. cho biết: “Hôm nay, chúng con/chúng tôi rất xúc động, cảm kích trước sự hiện diện của tất cả quý vị, mặc dù trong thời điểm khó khăn thế giới đang còn chìm ngập trong đau thương, chiến tranh, khủng bố, bạo loạn chia rẽ tình người, biển đông dậy sóng, oan hồn, uổng tử, nạn phá thai, hoạnh tử, bất đắc kỳ tử, lò hoả ngục vẫn còn đang nung nấu. khắp nơi nơi, máu và nước mắt vẫn cứ chảy dài trong nhân thế nghiệp chướng đa mang.



Hôm nay, xin tất cả chúng ta hãy cùng nhau đồng hiệp lực hướng tâm nguyện cầu cho bể khổ nguôi vơi, cho âm hồn siêu thoát, cho tình người thắm nở, cho quả đất thêm xanh, cho quê hương Việt Nam sớm được thanh bình, cho âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, nhơn sinh an lạc.”





HT. tiếp: “Cách đây gần 250 năm trước nhân tiết đầu thu trong đại nạn dịch bệnh đồng bào tử nạn thảm thương, đời sống nhân dân cơ cực, Đại thi hào Nguyễn Du, một trái tim đầy tình người, một tấm lòng nhân hậu bao dung đã rung động trước nỗi thống khổ kiếp sống nhân sinh, đã viết lên tác phẩm: “Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh” gói trọn nỗi niềm thương cảm:

“Trong trường dạ tối tăm trời đất

Xót khôn thiêng phảng phất u minh

Thương thay! Thập loại chúng sinh

Phách đơn hồn chiếc lênh đênh quê người…”

Trong giờ phút trang nghiêm này, hồn thiêng sông núi đang hội tụ về đây, chúng con/chúng tôi xin cúi đầu nhất tâm cung thỉnh liệt quý vị hãy dành nhiều năng lượng và tâm lực hướng về tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương để cầu nguyện dịch bệnh và thảm hoạ sớm được hoá giải, vượt thoát.





Quang cảnh nghi thức buổi lễ Pháp Hội Địa Tạng với ước nguyện làm ấm lòng người ra đi, an lòng người ở lại, là lễ tưởng niệm, tri ân đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên, các bậc tiền bối hữu công, chư Anh Linh, Anh Hùng Liệt Nữ vị quốc vong thân, các Thuyền Nhân, Bộ Nhân đã bỏ mình trên đường vượt thoát tìm tự do, các nạn nhân đã qua đời vì thiên tai dịch bệnh, tai nạn giao thông, bom rơi, đạn lạc v.v.. và nhất là tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát ngày 11 tháng 9, cũng như các chiến sĩ Hoa Kỳ đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường.



Chúng tôi mong ước rằng: Pháp Hội Địa Tạng sẽ vượt ra ngoài lễ hội tôn giáo, trở thành một truyền thống đạo đức tâm linh cao đẹp…

Tất cả chúng ta hãy cùng nhau dõng mãnh phát nguyện noi gương theo Hạnh Nguyện Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, và tiếp nối truyền thống đạo đức tâm linh của các vị tổ sư tiền bối, thắp sáng ngọn đuốc tinh thần nhân văn hiếu đạo cho ánh sáng tri ân và báo ân được lan toả.

Pháp hội Địa Tạng lần thứ 14 thành tựu đây là duyên lành là cơ hội tốt cho nhiều người hòa nhập lòng thành niệm tưởng, thực thi Bồ Tát Hạnh cho kẻ còn người mất thấm nhuần lợi lạc. Nén hương lòng vẫn còn mãi thắp sáng dâng lên chư vị Tổ Sư, Thánh Tử Đạo, hồn thiêng sông núi, chư Tiên Hương Linh, Cửu Huyền Thất Tổ, cô hồn, liệt vị chư Hương Linh:”

“Tiết đầu thu lập đàn giải thoát

Nước tĩnh bình rưới hạt dương chi

Muôn nhờ đức Phật từ bi,

Giải oan, cứu khổ, hồn về tây phương”

(Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh – Nguyễn Du)

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Kết thúc chương trình Ông Triết Nguyễn Giám Đốc Nhà Quàn Peek Funeral Home Westminster Memorial Park thay mặt ban tổ chức ngỏ lời cảm tạ đến chư tôn đức tăng ni, quý vị quan khách, quý cơ quan truyền thông, quý vị mạnh thường quân bảo trợ buổi lễ cùng toàn thể đồng hương tham dự.

Sau nghi thức hành chánh, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn Giáo Phẩm, chư Tôn Đức Tăng Ni trở lại trai đường thọ trai và ban tổ chức cúng dường trai tăng, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật do ban tổ chức Pháp Hội Địa Tạng khoản đãi.



Chương trình tiếp tục với nghi thức Hóa Sớ Cầu Siêu do HT. Thích Thánh Minh và quý vị trong ban kinh sư, ban tổ chức thực hiện.

Kết thúc chương trình lễ phóng sinh trước tôn tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát do HT. Thích Quảng Mẫn, HT. Thích Thánh Minh, Thượng Tọa Thích Bảo Thiện và qúy Phật tử thực hiện.

Sáng Chủ Nhật tại Chùa Liên Hoa dưới sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa cùng Hòa Thượng Thích Thánh Minh đã tổ chức buổi lễ rải tro cốt những hương linh thờ tari chùa cũng như một số các chùa phụ cận đã long trọng diễn ra với sự tham dự rất đông đồng hương xuất phát từ chùa Liên Hoa đến biển Long Beach.





Mọi chi tiết liên quan đến Pháp Hội Địa Tạng xin liên lạc: Hòa Thượng Thích Thánh Minh: (714) 675-8226.