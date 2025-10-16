Hôm nay,  

Hoàn Nhiên Tổ Chức Tiệc Gây Quỹ, Tạo Điều Kiện Phục Vụ Sức Khỏe Cộng Đồng

16/10/202521:34:00(Xem: 20)

(1)-HOÀN-NHIÊN-TIỆC-GÂY-QŨY-DSC_0759
Ca Sĩ Kim Loan hát “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi” 
 
Garden Grove  (Thanh Huy) – Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 2 Thành phố Garden Grove vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2025, Hội Hoàn Nhiên do Thầy Trần Long Ấu sáng lập đã tổ chức buổi tiệc gây quỹ để hội có điều kiện duy trì những sinh hoạt nhằm phục vụ cộng đồng được tốt hơn, nhất là về phương diện sức khỏe.
 
Hơn 200 người tham dự, buổi tiệc ngoài các thành viên, thân hữu của Hoàn Nhiên còn có quý cơ quan truyền thông, quan khách có ông Lê Xuân Hùng Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Trị, Ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Nhà Báo Đoàn Trọng, Phóng Viên Báo Viễn Đông Thanh Phong, Phóng Viên Việt Báo Thanh Huy… Điều hợp chương trình do MC Mai Đông Thành. Mở đầu buổi lễ với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm.

(2)-HOÀN-NHIÊN-TIỆC-GÂY-QŨY-DSC_0761
Quang cảnh lễ chào cờ
 
Sau phần nghi thức MC. Mời Thầy Trần Long Ấu là người sáng lập Hoàn Nhiên  đến nay đã được 15 năm hiện Ông là Hội Trưởng lên ngỏ lời chào mừng quan khách và những người tham dự. Ông cho biết Hoàn Nhiên với mục đích truyền dạy những môn thể dục để cho mọi người được khỏe mạnh, ông kêu gọi sự tiếp tay đóng góp để đưa nụ cười đến với tất cả mọi người. Ông nói: “Hoàn Nhiên là trở về với Thiên Nhiên”.

Tiếp theo cô Như Quỳnh người điều hợp chương trình Hồn Nhiên lên cảm ơn và trình bày về một số những sinh hoạt của Hoàn Nhiên. Cô nói: “Hoàn Nhiên với mục đích giúp ích cộng đồng phục hồi sức khỏe ngày một tốt đẹp hơn. Với suy nghĩ: Một người khỏe mạnh cả nhà vui. Sự phồn vinh của 1 gia đình, của 1 cộng đồng, của 1 quốc gia được xây dựng từ sức mạnh của mỗi cá nhân chúng ta; sức mạnh của thể lực, trí lực & tâm lực. Đây cũng chính là sứ mạng của Hoàn Nhiên, là con đường Hoàn Nhiên đã và đang hướng đến.

Hoàn Nhiên từ lớp Khí Công đã phát triển thành trung tâm Hoàn Nhiên Wellness với đa dạng các chương trình sinh hoạt giúp phát triển sức khỏe cộng đồng trên nhiều lĩnh vực: thể chất, tinh thần, tâm linh.”

(3)-HOÀN-NHIÊN-TIỆC-GÂY-QŨY-DSC_0767
Trần Long Ấu, Hội Trưởng chào mừng quan khách
 
Chương trình tiếp tục với phần trình diễn văn nghệ do các thành viên trong Trung Tâm Hoàn Nhiên trình diễn, mở đầu chương trình văn nghệ Ca Sĩ Kim Loan một thân hữu đã hát bản “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi” được tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn. Sau đó với phần trình diễn Guitar do các thành viên trong lớp Guitar Hồn Nhiên trình tấu, trình diễn Linedance, trình diễn Khí Công… Tiếp tục với phần giới thiệu các thành viên Hoàn Nhiên từ 70 tuổi đến 93 tuổi đã theo học các lớp Hoàn Nhiên lên sân khấu cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan khỏe mạnh qua các lớp Hoàn Nhiên.
 
Sau đó MC. Mời các thành viên trong ban tổ chức Hoàn Nhiên lên sân khấu phát biểu cảm tưởng, trong số đó có Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa đã cho biết: Ông rất lấy lòng cảm phục qúy vị Thầy, Cô trong hội Hoàn Nhiên, đã bỏ công sức để phục vụ cộng đồng một cách thực tế nhất là về sức khỏe.
 
Tiếp xúc với cô Như Quỳnh được cô tâm sự: “Hoàn Nhiên thật may mắn nhận được sự hỗ trợ của các thầy cô hướng dẫn viên đầy tài đức, hết lòng học hỏi phát triển tài năng để giúp người, giúp đời mà không màng danh lợi. Cái tâm của thầy cô là những ngọn đuốc sáng ấm lòng học viên để từ đó tình thầy trò, tình học viên, tình người trong đại gia đình Hoàn Nhiên ngày càng ấm áp hơn!

(4)-HOÀN-NHIÊN-TIỆC-GÂY-QŨY
Từ trái Cô Quÿnh Như mời qúy mạnh thường quân lên tặng hoa

Thương lắm những buổi tan lớp rồi mà các học viên vẫn tíu tít nán lại bên nhau để thăm hỏi, chia sẻ cho nhau từng bó rau, trái bầu, trái ổi nhà trồng. Khâm phục lắm những tấm gương vượt khó của các học viên kiên trì đến lớp, quý làm sao những thành quả tập luyện của các cô bác lớn tuổi, những cố gắng không ngừng của các học viên đau bệnh, nhìn những nụ cười rạng rỡ, những bước chân vững vàng, được nghe những điệu hò, câu hát tươi vui tự tin của các học viên, chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng và nguyện sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để Hoàn Nhiên sẽ mãi là mảnh vườn trù phú của chữ Tâm; là nơi tạo mọi điều kiện giúp phục hồi sức khỏe và phát triển tài năng cho những người có tâm, để những tấm lòng thành gặp nhau, cộng hưởng với sức mạnh tương sinh trong Trời Đất nhằm mang đến sự an vui và hạnh phúc cho muôn loài.

(5)HOÀN-NHIÊN-TIỆC-GÂY-QŨY--DSC_0773
Từ trái Mai Đông Thành, Cô Quỳnh Như, Trần Long Ấu và quý Thầy Cô trong ban tổ chức

Sự ủng hộ và tiếp tay của quý vị là niềm vinh dự to lớn cho Hoàn Nhiên. Những đóng góp tài chánh của quý vị mang ý nghĩa rất lớn, giúp Hoàn Nhiên có thêm ngân quỹ để vững vàng trên con đường phục vụ cộng đồng, đặc biệt là tạo điều kiện cho những mảnh đời khốn khó tham gia những chương trình sinh hoạt bổ ích

(6)-HOÀN-NHIÊN-TIỆC-GÂY-QŨY-DSC_0772
Lớp Guitar Hoàn Nhiên trình diễn hòa tấu

Hoàn Nhiên chân thành cảm ơn sự yêu thương và tin tưởng của quý vị trong suốt thời gian qua. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự chiếu cố và tài trợ của quý vị trong thời gian tiếp theo!”
 
Chương trình sinh hoạt của Hồn Nhiên có các lớp như: Guitar, Mandolin, Cổ Nhạc đờn ca tài tử, lớp dạy hát, Line Dance, Kids Art, Lớp vẽ, Yoga-Taichi, Knitting/ Đàn móc, Chiropractic Treatment/ Xoa bóp chỉnh xương, Cooking /Nấu ăn. Và nhiều chương trình khác, tất cả đều do những vị thầy chuyên môn hướng dẫn.
 
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: Trung Tâm Sinh Hoạt của Hội Hoàn Nhiên hiện nay: 8345 Garden Grove Blvd #104  hoặc Cô Quỳnh Như (714) 494-3369 hoặc vào trang Web: www.HOANNHIEN.COM hay Email:[email protected]
 
Được biết Cô Quỳnh Như cũng là tác giả của cuốn sách “Hoàn Nhiên và Hơi Thở”
trong lúc ra mắt cuốn sách cô cũng đã cho biết:
 
“Mục đích của cô là muốn truyền bá đến mọi người một phương pháp tập luyện dễ dàng mà lại mang tới nhiều hiệu quả cho sức khỏe, làm cho cuộc sống vui tươi. Tác giả tin tưởng sách sẽ đến tay được nhiều người, nhiều thế hệ vì lợi ích mà sách mang lại.” Cô cho biết tiếp, chỉ trong vòng có 2 tháng, mặc dù công việc gia đình chăm lo con cái rất bận rộn cô cũng không bỏ sót ngày nào sự luyện tập. Chính vì những sự thúc đẩy của lợi ích tập luyện đã cho cô niềm hưng phấn, sức khỏe dồi dào, bệnh tật lùi xa nên cô thấy cần phải phổ biến cho mọi người cùng được biết để có được cuộc sống khỏe mạnh, giúp cho xã hội được nhiều hơn.
 
Sách “Hoàn Nhiên và Hơi Thở” dầy hơn 100 trang khổ 7x10 có kèm theo một DVD hướng dẫn cách tập luyện.

Chương I của sách gồm có 6 bài viết về thuyết Hoàn Nhiên của Thầy Trần Long Ấu. Từ Chương II cho đến chương VI là những bài chỉ dẫn cách tập cho hơi thở. Đặc biệt Chương IV là một chương tác giả vận dụng âm nhạc trong việc điều khiển hơi thở. Hai chương sau cùng tác giả đề cập đến những câu hỏi thường gặp và sự giải quyết trên con đường tập luyện.”
 
Thầy Trần Long Ấu cũng đã cho phát hành cuốn sách: Hoàn Nhiên “Trở Về Với Thiên Nhiên, Hòa Hợp Với Trời Đất, Thân Tâm An Lạc” sách dày 200 trang với phần chỉ dẫn hữu ích cho sức khỏe cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta theo phương pháp: “Hoàn Nhiên Khí Công tạo lại sự cân bằng cơ thể và tinh thần bằng năng lực vi diệu sẵn có trong thiên nhiên. Hoàn Nhiên Khí Công là cách vận dụng năng lực vi diệu của con người để tiêu trừ bách bệnh với sự trợ lực của thiên nhiên.  Mặt đất có năng lực của âm điện cùng để cân bằng những rối loạn nội khí trong cơ thể, năng lực nầy làm tăng trưởng hệ thống thần kinh, điều hòa kinh mạch, phục hồi nội khí của cơ thể”

Qúy đồng hương muốn tìm hiểu để thực hành xin liên lạc về địa chỉ trên để có cuốn sách Hoàn Nhiên của Thầy Trần Long Ấu.

