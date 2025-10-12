San Francisco: án mạng kinh hoàng của gia đình nữ doanh nhân gốc Việt



Tin từ tờ San Francisco Chronicle hôm 10/10 cho hay gia đình bốn người bị tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở Westwood Highlands, San Francisco, sau khi một người bà con của họ tìm cách vào nhà vì đã không liên lạc được gần một tuần lễ.

Bốn nạn nhân này được xác định là bà Paula Trương, 53 tuổi, chồng là ông Thomas Russell Ocheltree, 57 tuổi, và hai con của họ là Alexandra Ocheltree, 12 tuổi và Mackenzie Ocheltree, 9 tuổi, theo nguồn tin của SF Chronicle cho biết.



Theo tờ SFist thì có vẻ như người mẹ, một người gốc Việt, bà Paula Trương, đã giết chồng và hai con gái sau một chuỗi thất bại trong công việc kinh doanh.

Cảnh sát tìm thấy thi thể của ông Thomas Ocheltree và các bé gái trên giường vào Thứ Tư. Thi thể của họ được che phủ một phần. Nguồn tin cho biết cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu cho thấy có sự xung đột bạo lực, mặc dù khuôn mặt của người cha bị sưng, trên đầu ông có vẻ như bị chảy máu.

Bà Paula Trương được tìm thấy trong tình trạng treo cổ trong nhà để xe.

Sở Cảnh sát San Francisco từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết, nói rằng cuộc điều tra đang diễn ra. Văn phòng giảo nghiệm cho biết nguyên nhân cái chết tử vẫn đang được điều tra.



Anh trai của ông Ocheltree nói với cảnh sát rằng ông đã không nghe tin tức gì từ gia đình này trong sáu ngày trước khi ông đến nhà của họ trên Monterey Blvd. vào ngày Thứ Hai. Hôm đó bà Paula mở cửa và nói với ông rằng chồng bà, ông Ocheltree đang trên đường về nhà sau một giải đấu golf ở Monterey và đã bị mất điện thoại.

Cũng theo SF Chronicle, hôm Thứ Tư, em của ông Ocheltree quay trở lại nhà vào khoảng 1 giờ 25 phút trưa, phá cửa vào và phát hiện cả gia đình đã chết.

Một trong hai bé gái được cho là đã có bọt màu hồng chảy ra từ khóe miệng.



Theo tờ Standard, những người hàng xóm để ý rằng thùng rác và thùng chứa đồ tái chế của ngôi nhà đã nằm ở lề đường, không được mang vào như thường lệ, từ ngày Thứ Hai.

Hồ sơ ghi lại lịch sử tài chính của vợ chồng bà Paula cho thấy cả hai đều là doanh nhân với nhiều dự án kinh doanh tại Bay Area trong những năm gần đây.Bà Paula Trương và ông Ocheltree kết hôn tại San Francisco năm 2006, sở hữu bất động sản tại số 930 Monterey Blvd. cho đến khi bị tịch thu vào năm ngoái, theo hồ sơ quận.Cũng theo hồ sơ, vợ chồng bà Paula Trương đã vay thế chấp căn nhà trị giá $2,24 triệu đô la vào tháng 3/2022 nhưng đã vỡ nợ vào cuối năm đó. Thủ tục tịch thu bắt đầu vào tháng 2/ 2024, và bất động sản được bán cho một công ty tài chính với giá $2,05 triệu đô la vào Tháng Mười năm đó tại một cuộc đấu giá công khai.Bà Paula Trương là một người tỵ nạn chiến tranh Việt Nam. Theo tờ SFist, quán cà phê Orbit Coffee do bà Paula Trương thành lập, chuyên về cà phê đá Việt Nam, đã phải đóng cửa tất cả các chi nhánh. Một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ gần nhà của vợ chồng bà trên Monterey Blvd., mà họ đã mua vào năm 2020 sau đó chuyển thành một cửa hàng rượu và rượu vang cao cấp, cũng phải đóng cửa vào năm 2023.Almir Zalihic, người chủ cũ của cửa hàng rượu nói với tờ Standard: "Họ chỉ tăng giá và làm tất cả người dân địa phương sợ hãi."Một kế toán viên đã làm việc cho bà Trương trong 15 năm nói với cô tờ Standard rằng bà là một "doanh nhân rất năng động và thành đạt."Nhưng nợ nần chồng chất. Đến năm 2019, bà Trương đã vay tổng cộng hơn $2,7 triệu đô la, bao gồm $500.000 đô la vay từ các cá nhân.Cuối năm 2024, căn nhà họ đã ở 11 năm tại số 930 Monterey Blvd. bị ngân hàng tịch biên, và có vẻ như đã bán trên Zillow vào tháng11/2024 với giá $2,05 triệu đô la, theo SFist.Theo tờ Chronicle đưa tin, việc tịch thu tài sản xảy ra sau khi vợ chồng bà Paula vay khoản thế chấp thứ hai trị giá $2,24 triệu đô la cho căn nhà vào tháng 3/2022, nhưng sau đó vỡ nợ. Ngôi nhà hiện thuộc sở hữu của một công ty tài chính đã mua nó trong một cuộc đấu giá công khai và chắc hẳn đã cho cặp đôi này thuê lại.Bà Paula Trương cũng nhận phán quyết của tòa án vào Tháng Tư năm nay liên quan đến nợ thẻ tín dụng và bị buộc phải trả $18.000 đô la.