Hôm nay,  

Trump áp thuế 130% đối với TQ, thị trường chứng khoán Mỹ bốc hơi 2 ngàn tỷ đô ngay trong ngày. Bộ Lao Động: ICE bố ráp di dân lậu, nông nghiệp Mỹ thê thảm. Nghiên cứu: nếu nông trại Mỹ mất 10% người lao động, sản lượng rau quả sẽ giảm 4,2% và doanh thu nông nghiệp giảm 5,5%

11/10/202516:16:00(Xem: 226)
blank 

Trump áp thuế 130% đối với TQ, thị trường chứng khoán Mỹ bốc hơi 2 ngàn tỷ đô ngay trong ngày. Bộ Lao Động: ICE bố ráp di dân lậu, nông nghiệp Mỹ thê thảm. Nghiên cứu: nếu nông trại Mỹ mất 10% người lao động, sản lượng rau quả sẽ giảm 4,2% và doanh thu nông nghiệp giảm 5,5%
 

Hai bản tin trên Tạp chí Fortune Magazine hôm Thứ Bảy cho biết các trận bão kinh tế đang cùng lúc vùi dập Hoa Kỳ. Bản tin thứ nhất của Nino Paoli ghi lời nhận định trên Fox Business về cuộc thương chiến giữa Tập Cận Bình và Trump trong vài giờ đã làm bốc hơi 2 ngàn tỷ đô la khỏi thị trường chứng khoán vào hôm thứ Sáu, trong khi bản tin thứ nhì của Jason Ma ghi lời chính quyền Trump thú nhận rằng ICE bố ráp di dân lậu đang làm cho sản lượng nông nghiệp Mỹ giảm: ngay cả việc giảm 10% lực lượng lao động nông nghiệp cũng có thể dẫn đến sản lượng trái cây và rau quả giảm 4,2% và doanh thu nông nghiệp giảm 5,5%.
 

Các chuyên gia kinh tế hàng đầu cho rằng thuế quan mới của Trung Quốc được công bố trong bối cảnh chính phủ đóng cửa và cuộc tranh luận về định giá AI là một "cơn bão hoàn hảo đang ập đến." Đợt áp thuế bổ sung 100% lên Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump đã xóa sổ 2 ngàn tỷ đô la khỏi thị trường chứng khoán vào hôm thứ Sáu và có lẽ không thể diễn ra vào thời điểm tồi tệ hơn.
 

Chuyên gia kinh tế trưởng Torsten Slok của Apollo Global Management cho biết hôm thứ Bảy trên Fox Business rằng một cuộc chiến thương mại có khả năng tái diễn có nguy cơ làm bùng phát sự bất ổn trên thị trường, trong khi nỗi lo về bong bóng AI làm dấy lên nghi ngờ về định giá cổ phiếu và việc chính phủ liên bang đóng cửa dường như có thể kéo dài đến hết tháng Mười. "Đây gần như là một cơn bão hoàn hảo đang ập đến", ông cảnh báo.

Trong khi đó, Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng cho biết hôm thứ Sáu rằng các đợt sa thải hàng loạt công chức liên bang đã bắt đầu và tổng số có thể lên tới hơn 4.000 người (con số từ Government Executive là: 4.200 công chức bị sa thải hôm Thứ Sáu).
 

Slok chỉ ra rằng "Ngày Giải phóng", khi các nhà đầu tư bị sốc vào tháng Tư bởi mức thuế quan mạnh tay của Trump, đã diễn ra hơn sáu tháng trước, và thị trường đã dần quen với ý nghĩ rằng "có lẽ điều tồi tệ nhất đã qua rồi".

Thông báo về Ngày Giải phóng (đầu tháng 4/2025) đã xóa sổ hơn 6,6 nghìn tỷ đô la giá trị khỏi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ chỉ trong vòng hai ngày. Chỉ số S&P 500 đã trải qua mức giảm hai ngày lớn nhất trong lịch sử.
 

Giờ đây, thông báo hôm thứ Sáu của Trump, bao gồm kế hoạch tăng thuế đối với Trung Quốc lên 130% (tức là: 100% áp thuế lên mức 30% đương hữu là 130%) và áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất cảng phần mềm của Hoa Kỳ vào tháng tới, được coi là một "bất ngờ", Slok nói hôm thứ Bảy. Mối đe dọa tăng thuế được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng thương mại dường như đã giảm bớt giữa hai nước.

Sau thông báo của Trump, S&P 500 đã giảm 2,7%, ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 10 tháng 4, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 878 điểm, khoảng 1,9%, và Nasdaq giảm 3,6%.
 

Slok cho biết thuế quan cần thời gian để các công ty áp dụng, nhưng tác động của một làn sóng thuế quan khác sẽ sớm xuất hiện.

"Bạn nên lường trước điều tương tự, cụ thể là lạm phát tăng cao hơn và áp lực giảm GDP", Slok nói.

Tạp chí Fortune cũng ghi nhận: Bộ Lao động của Trump lặng lẽ thừa nhận rằng chính sách siết chặt nhập cư của ông có nguy cơ gây ra "cú sốc cung" và giá cả tăng cao. Chính quyền Trump đã lặng lẽ đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về chính sách siết chặt nhập cư của tổng thống, thừa nhận rằng nó có nguy cơ gây ra tình trạng thiếu hụt lương thực và người lao động Mỹ sẽ không nỗ lực đáp ứng nhu cầu lao động.

Sự thừa nhận đáng ngạc nhiên này đã bị chôn vùi trong hồ sơ nộp lên Công báo Liên bang (Federal Register) ngày 2 tháng 10/2025 để giải thích về quy định mới sẽ giảm lương theo chương trình thị thực H-2A, cho phép các công ty Hoa Kỳ tuyển dụng công dân nước ngoài làm việc tạm thời trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo báo cáo đầu tiên của tờ American Prospect, Bộ Lao động cho biết "tình trạng thiếu hụt lao động hiện tại và sắp xảy ra, vốn đã trầm trọng hơn do dòng người nhập cư bất hợp pháp gần như chấm dứt hoàn toàn, việc tăng cường thực thi luật nhập cư hiện hành và áp lực cạnh tranh toàn cầu được mô tả dưới đây, tạo ra nguy cơ thiếu hụt lương thực do cú sốc nguồn cung đủ để biện minh cho việc thực hiện ngay lập tức" quy định này.

Bộ Lao động cho biết thêm rằng việc thiếu hụt lao động không có giấy tờ và có giấy tờ "gây ra gián đoạn đáng kể đến chi phí sản xuất và đe dọa sự ổn định của sản xuất lương thực trong nước cũng như giá cả cho người tiêu dùng Hoa Kỳ".
 

Đồng thời, hồ sơ của Bộ Lao động cũng thừa nhận rằng người Mỹ không sẵn sàng thay thế những người lao động nông nghiệp không có giấy tờ.

Điều này diễn ra bất chấp sự suy giảm mạnh mẽ của thị trường lao động nói chung trong những tháng gần đây, khi việc tuyển dụng gần như đình trệ do chế độ thuế quan mạnh tay của Trump làm tăng chi phí và tạo ra sự bất ổn cho các doanh nghiệp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins đã cam kết rằng lực lượng lao động nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ trở thành "100% người Mỹ" nhờ cuộc đàn áp nhập cư.
 

Nhưng Bộ Lao động lại có quan điểm khác.

"Ngoài ra, Bộ không tin rằng người lao động Mỹ hiện đang thất nghiệp hoặc có việc làm tạm thời sẽ sẵn sàng thay thế số lượng lớn người nước ngoài không còn nhập cảnh vào nước này, tự nguyện rời đi hoặc chọn rời khỏi lực lượng lao động do họ tự nhận thấy có khả năng bị trục xuất dựa trên tình trạng nhập cảnh bất hợp pháp của mình", hồ sơ đăng trên Công báo Liên bang cho biết.

Theo Cục Điều tra Dân số, người lao động sinh ra ở nước ngoài chiếm chưa đến 19% lực lượng lao động Hoa Kỳ vào năm 2023 nhưng chiếm 38% số việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp. Hồ sơ nộp lên Công báo Liên bang cho thấy tỷ lệ này còn cao hơn, ước tính 42% lực lượng lao động nông nghiệp Hoa Kỳ không thể nhập cảnh, đối mặt với nguy cơ bị trục xuất hoặc đang rời khỏi Hoa Kỳ.
 

Bộ Lao động cũng thừa nhận rằng công việc nông nghiệp là một trong những nghề nghiệp đòi hỏi thể lực và nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ, đòi hỏi lao động chân tay, làm việc nhiều giờ và tiếp xúc với thời tiết khắc nghiệt.

Bộ này cho biết thêm rằng kinh nghiệm của họ với chương trình thị thực H-2A cho thấy "sự thiếu hụt dai dẳng và mang tính hệ thống về số lượng lao động Mỹ đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện và quan tâm để thực hiện các loại công việc mà các nhà tuyển dụng nông nghiệp yêu cầu."

Bộ Lao động đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 10/2025. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của chính quyền nói với tờ Washington Post rằng Tổng thống Trump đang "tăng cường lực lượng lao động nông nghiệp và cải thiện các chương trình thị thực H-2A và H-2B" đồng thời "thực thi pháp luật và ưu tiên sửa đổi các chương trình mà nông dân và chủ trang trại dựa vào để sản xuất nguồn cung cấp thực phẩm an toàn và năng suất nhất trên thế giới."
 

Giữa làn sóng phản đối từ ngành nông nghiệp và dịch vụ nhà hàng (2 ngành thuê nhiều di dân không giấy tờ), Trump đã ra lệnh tạm dừng các cuộc đột kích nhập cư vào những người lao động này vào tháng 6 nhưng sau đó nhanh chóng thay đổi quyết định.

Việc thiếu hụt lao động nhập cư là một trở ngại khác đối với nền kinh tế nông nghiệp, vốn đã chịu ảnh hưởng từ giá nông sản thấp và chi phí đầu vào cao trong ba năm qua.
 

Và gần đây hơn, cuộc chiến thương mại của Trump đã khiến Trung Quốc tạm dừng mua đậu nành của Hoa Kỳ, khiến các nhóm nông dân phải cầu xin chính quyền đạt được một thỏa thuận thương mại để giải phóng các đơn đặt hàng khi mùa thu hoạch bắt đầu.

Bộ Lao động đã trích dẫn các nghiên cứu cho thấy ngay cả việc giảm 10% lực lượng lao động nông nghiệp cũng có thể dẫn đến sản lượng trái cây và rau quả giảm 4,2% và doanh thu nông nghiệp giảm 5,5%.
 

"Các nhà tuyển dụng nông nghiệp Hoa Kỳ cần một lực lượng lao động hợp pháp và ổn định để hỗ trợ hoạt động nông nghiệp của họ, và tình trạng thiếu hụt lao động dai dẳng cùng với chi phí sản xuất tăng cao sẽ chỉ gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ, đe dọa sản xuất lương thực, đẩy giá tiêu dùng lên cao và tạo ra bất ổn ở các cộng đồng nông thôn", hồ sơ cho biết.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

OPEC cho biết trữ lượng dầu của Venezuela là lớn nhất thế giới. Và do vậy, khó bình yên. Chính quyền Trump trong mấy tuần qua đã dội bom làm chìm 3 tàu cá của ngư dân Venezuela và làm chết nhiều ngư dân, mà Hoa Kỳ nói là ghe chở ma túy

- Đảng Cộng Hòa Chỉ Trích Tổng Thống Trump Lạm Dụng Quyền Hành - Putin Khen Trump Xứng Đáng Được Giải Nobel Hòa Bình - Dịch Sởi Bùng Phát Tại Nam Carolina – Hàng Trăm Học Sinh Phải Cách Ly - Bắc Triều Tiên Phô Trương Tên Lửa Liên Lục Địa Mới Hwasong-20 - Người Venezuela Tại Mỹ Mừng Machado Đoạt Nobel Nhưng Vẫn Lo Sợ Bị Trục Xuất - Nữ Nhân Viên Đài WGN Bị ICE Bắt Giữ Giữa Phố Chicago - Trung Quốc Treo Thưởng Truy Nã Sĩ Quan Đài Loan

Theo báo Government Executive: Việc Trump cảnh báo sẽ sa thải nhân viên do đóng cửa chính phủ dẫn đến ít nhất 4.200 người bị cắt giảm tại bảy cơ quan. Nhiều khả năng sẽ có thêm các cuộc cắt giảm nhân sự liên bang (RIF) khi chính quyền Trump đang thực hiện lời đe dọa lợi dụng việc đóng cửa chính phủ để thực hiện cắt giảm

Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones lập tức sụt giảm 560 điểm, tương đương 1,2%. S&P 500 mất 1,7%, trong khi Nasdaq Composite giảm 2,3%. Ghi nhận: Trước khi Trump hăm dọa, cổ phiếu đã tăng mạnh, với Nasdaq đạt mức cao kỷ lục mới trong ngày.

Ai cũng biết hít thở không khí ô nhiễm có hại cho lá phổi, nhưng còn não bộ của chúng ta thì sao? Một nghiên cứu mới đã đưa ra những bằng chứng đầy thuyết phục, cho thấy ô nhiễm không khí có thể làm tăng đáng kể cơ nguy phải vào bệnh viện vì bệnh trí nhớ suy giảm thể Lewy (Lewy body dementia). Căn bệnh này hiện ảnh hưởng đến hơn một triệu người tại Hoa Kỳ, có hai dạng chính: trí nhớ suy giảm với thể Lewy (Dementia with Lewy) và bệnh Parkinson kèm theo suy giảm trí nhớ (Parkinson’s disease dementia). Cả hai đều xảy ra khi protein alpha-synuclein tích tụ quá mức trong não bộ, dần dần phá hủy các tế bào thần kinh khỏe mạnh. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science vào tháng 9 năm 2025, hé lộ cơ chế đứng sau mối liên quan đáng lo ngại này.

- Trump Trượt Giải Nobel Hòa Bình Dù Được Đề Cử Rộng Rãi. - Dân Biểu Oregon Hòa Nguyễn Qua Đời Ở Tuổi 41 Sau Thời Gian Chống Chọi Với Ung Thư - Israel Chấp Thuận Giai Đoạn Một Của Thỏa Ước Ngưng Chiến Với Hamas Do Hoa Kỳ Bảo Trợ. - Căng Thẳng Giữa Chính Quyền Trump Và Giới Tư Pháp Leo Thang. - IRS Công Bố Khung Thuế Thu Nhập Liên Bang 2026, Giữ Nguyên Thuế Suất Nhưng Nâng Mức Thu Nhập Theo Lạm Phát. - Thống Đốc Texas Dọa Cắt Ngân Khoản Nếu Không Xóa Vạch Cầu Vồng Và Biểu Tượng “Chính Trị” Trên Đường Phố. - Letitia James Trở Thành Mục Tiêu Mới Trong Chiến Dịch Báo Thù Của Trump. - Nga Oanh Kích Quy Mô Lớn Khiến Kyiv Chìm Vào Bóng Tối. - Tập Cận Bình Đích Thân Tham Gia Soạn Kế Hoạch 5 Năm Mới Của Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo đối lập Venezuela María Corina Machado được trao Giải Nobel Hòa Bình năm 2025, nhằm vinh danh cuộc tranh đấu bền bỉ suốt nhiều thập niên của bà chống lại chế độ độc tài, sự can đảm trong công cuộc bảo vệ dân chủ, và vai trò lãnh đạo đạo đức giữa một đất nước đang kiệt quệ vì khủng hoảng.

Có một anh chàng trẻ tuổi gốc Việt, hồi ở Việt Nam học nhạc viện Hà Nội, sau đó đi du học ở Nhật, hiện nay đã trở thành công dân Nhật theo diện di dân có tay nghề. Anh nhận xét rằng nền âm nhạc cổ truyền của Nhật thật đặc sắc, và còn độc đáo hơn nữa khi được các ban nhạc rock trẻ Nhật trình diễn theo phong cách mới. Thí dụ như Wagakki Band phối hợp đàn koto, trống taiko, sáo trúc… chơi cùng với những nhạc cụ rock, làm say mê hàng triệu khán giả trẻ của Nhật. Anh chàng trẻ gốc Việt tin rằng các ban nhạc trẻ ở Việt Nam rồi cũng sẽ làm được điều tương tự. Một chị quê ở Hà Nội, hiện nay đang sống ở Canada theo diện di dân đầu tư. Là người mê dân nhạc Việt Nam, chị cho biết vẫn nghe đủ thể loại chèo, quan họ, chầu văn… để đỡ nhớ quê nhà. Có một lần xem trên Youtube một nhóm trẻ ở Hà Nội kết hợp hát xẩm với nhạc rap, nhảy hip hop, chị nhận xét: “…nhạc chơi theo kiểu hiện đại, trang phục thì khá lố lăng, nhưng chắc phải hát xẩm kiểu này tụi trẻ mới thích và mới biết đến hát xẩm…”

Khi chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ bằng con đường nhập tịch, tân công dân không chỉ được công nhận quyền công dân, mà còn nhận được những món quà kỷ niệm đáng trân quý: quốc kỳ, bản sao của Tuyên Dương Độc Lập và Hiến Pháp, cùng một lá thư chào mừng từ tổng thống đương nhiệm. Trong số này, lá thư có lẽ là thứ ít được để ý nhất vì chỉ là mẫu thư được soạn sẵn, nhưng lại chứa đựng nhiều thông điệp sâu xa về cách một tổng thống nhìn nhận đất nước mà mình điều hành.

Ngày 20 tháng 9 năm 2025, Sở Di trú Hoa Kỳ đã ban hành một bản ghi nhớ nhằm làm rõ Tuyên bố của Tổng thống Trump ngày 19 tháng 9 năm 2025, liên quan đến việc hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với một số lao động không di dân diện H-1B. Ngày hôm sau, 21 tháng 9 năm 2025, Nhà Trắng đã công bố tài liệu “Câu hỏi thường gặp về H-1B” nhằm cung cấp hướng dẫn thêm.

Trong những năm qua, các chính phủ phương Tây đang biến việc trục xuất di dân thành chính sách quen thuộc, và đáng lo hơn, thành điều “bình thường mới.” Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ nhanh chóng mở rộng các biện pháp giam giữ và trục xuất người không có quốc tịch. Chỉ trong vài tháng gần đây, chính quyền Trump đã ký thỏa thuận với nhiều quốc gia thứ ba để gửi những người bị trục xuất tới, ngay cả khi họ không hề có bất kỳ mối liên quan nào với những nơi đó.

Vào giữa tháng 9, Ủy Ban Cố Vấn Về Tiêm Chủng (AICP), cơ quan đưa ra lời khuyên cho Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), đã họp, ban hành các đề nghị mới cho một số loại vaccine, đáng chú ý nhất là vaccine MMRV — sởi, quai bị, rubella, đậu mùa — và vaccine Viêm Gan B. Trước đó, ACIP đã ban hành hướng dẫn mới về vaccine Covid-19, hạn chế mạnh mẽ điều kiện tiêm chủng. Các tuyên bố của ủy ban là mâu thuẫn với chính sách hiện hành của nền y tế Hoa Kỳ và thế giới, khiến giới chuyên gia y tế lo ngại. Một số tiểu bang đã tuyên bố sẽ không tuân theo hướng dẫn của ACIP, sẽ xây dựng các quy định riêng của mình.

Từ phi trường, ngân hàng cho đến các trang mạng xã hội, gương mặt của chúng ta đang dần trở thành chiếc chìa khóa vạn năng, tấm vé thông hành cho vô số dịch vụ. Công nghệ nhận diện gương mặt (facial recognition), cùng các phương thức sinh trắc học (biometric) khác, đang được ca ngợi là giải pháp nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Nhưng đằng sau lời hứa hẹn đó là những tranh cãi xoay quanh vấn đề quyền riêng tư. Liệu đây là tương lai của ngành bảo mật, hay là một sự bành trướng công nghệ đầy nguy hiểm? Và quan trọng hơn, điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến các gia đình, khi chính con em chúng ta cũng đang được yêu cầu dùng gương mặt để xác minh danh tính?

Trong thập niên qua, các trường học và thư viện tại Hoa Kỳ đã trở thành tâm điểm của một cuộc chiến văn hóa ngày càng gay gắt. Tổ chức vô vụ lợi PEN America cho biết kể từ năm 2021, đã có gần 16,000 lệnh cấm sách trong hệ thống trường công lập và thư viện công cộng trên khắp đất nước. Con số này gợi nhớ về thời kỳ đen tối của Chủ nghĩa McCarthy (thập niên 1950), và trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều bởi vì không phải trường hợp nào cũng được ghi nhận lại.

Bản tin sau đây cho thấy trong khi giáo viên Giám đốc ban nhạc Học khu Johnnie Cotton từ chức vì không muốn ảnh hưởng Kinh Thánh vào đầu trẻ em theo Luật Texas, một giáo viên ở Dallas quyết định treo bên cạnh 10 Điều Răn Ky Tô Giáo là bản Tứ Diệu Đế của Phật giáo, Năm trụ cột của Hồi giáo và nguyên tắc đạo đức Ấn Độ Giáo.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.