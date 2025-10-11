Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Bảy 11/10





Đảng Cộng Hòa Chỉ Trích Tổng Thống Trump Lạm Dụng Quyền Hành

Gần bốn mươi nhân vật từng giữ các chức vụ cao trong Đảng Cộng hòa, gồm cựu thống đốc, dân biểu, đại sứ và viên chức tư pháp, đã cùng ký vào một bản kháng nghị chung, lên án Tổng thống Donald Trump vì đã dùng Bộ Tư pháp để trả thù cá nhân.

Theo tin của Axios, bản kháng nghị cho rằng Trump đã lạm dụng quyền lực, khi ra lệnh cho Bộ Tư pháp truy tố những người mà ông xem là đối thủ, trong đó có cựu Giám đốc FBI James Comey và Tổng chưởng lý bang New York Letitia James.

Những người ký tên cảnh báo rằng việc biến cơ quan công quyền thành công cụ chính trị là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền công lý và quyền tự do của người dân.

Bản kháng nghị viết:

“Không một tổng thống nào được phép ra lệnh điều tra hay truy tố những người mà mình có thù riêng. Hành động ấy đe dọa sự công bằng, an toàn của công dân và sự ổn định của quốc gia.”

Nguồn tin cho biết bà Lindsey Halligan, người thân cận với Tổng thống nhưng chưa từng có kinh nghiệm truy tố, được chỉ định làm Công tố viên Liên bang tạm quyền tại bang Virginia, và chính bà là người thúc đẩy vụ truy tố Comey, dù nhiều cộng sự phản đối.



Đến nay, Tòa Bạch Ốc vẫn chưa có phản ứng trước những cáo buộc này.

Giới quan sát cho rằng sự việc cho thấy tình trạng chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng hòa, khi nhiều nhân vật kỳ cựu công khai chỉ trích Tổng thống – người lâu nay vẫn nói rằng mình là nạn nhân của sự “chính trị hóa trong chính quyền” kể từ sau cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử năm 2016.

Putin Khen Trump Xứng Đáng Được Giải Nobel Hòa Bình

Trong cuộc họp báo hôm qua ngày 10 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump “xứng đáng” được trao Giải Nobel Hòa bình, khiến dư luận quốc tế chú ý trở lại đến mối giao hảo từng được gọi là “tình thân giữa hai lãnh tụ”.

“Tôi không có quyền định đoạt ai được nhận giải. Nhưng ông Trump đang nỗ lực giải quyết những khủng hoảng kéo dài, đặc biệt là vấn đề Ukraine. Ông ta thành thật và thực sự muốn mang lại hòa bình.” Putin nói.

Giải Nobel năm nay được trao cho bà María Corina Machado, nhà tranh đấu dân chủ tại Venezuela, thay vì Tổng thống Trump – người nhiều lần tuyên bố mình xứng đáng với giải thưởng này.

Ngay sau đó, Trump đăng lại đoạn phát biểu của Putin trên mạng Truth Social, với lời cảm tạ: “Cảm ơn Tổng thống Putin!”

Giới quan sát cho rằng, lời khen của Putin như hâm nóng lại mối quan hệ từng thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo, vốn nguội lạnh sau khi Trump tỏ ý “không hài lòng” về cuộc chiến tại Ukraine.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng tiết lộ rằng bà đã trao đổi thư từ với Putin từ tháng 8 năm ngoái, liên quan đến trẻ em Ukraine đang ở Nga, và hiện vẫn “duy trì đường dây liên lạc trực tiếp” với Điện Kremlin.





Dịch Sởi Bùng Phát Tại Nam Carolina – Hàng Trăm Học Sinh Phải Cách Ly



Một đợt bùng phát bệnh sởi đang lan nhanh tại Nam Carolina, khiến 153 học sinh chưa chích ngừa phải nghỉ học và cách ly trong 21 ngày, theo thông cáo của Sở Y tế tiểu bang.

Tại Minnesota, tình hình cũng đáng lo. Cơ quan y tế cho biết 118 học sinh ở khu Minneapolis – St. Paul đã bị cách ly sau khi tiếp xúc với virus sởi trong một ổ dịch kéo dài hơn một tháng qua.

Các học sinh buộc phải học từ xa trong thời gian giám sát triệu chứng như sốt và nổi ban.

“Các cộng đồng đang phải trả giá vì có quá nhiều trẻ chưa được chích ngừa,” Michael Osterholm, chuyên gia bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Minnesota, cho biết. “Hiện tượng này sẽ còn tái diễn thường xuyên hơn.”





Cơ quan Y tế Nam Carolina xác nhận hôm thứ Năm vừa qua có thêm một ca sởi tại Quận Greenville, không liên hệ đến bảy ca trước ở Quận Spartanburg lân cận.

“Điều này cho thấy bệnh sởi đang âm thầm lây lan trong cộng đồng,” Linda Bell, chuyên viên dịch tễ của tiểu bang, nói trong cuộc họp báo.

Các ca bệnh được ghi nhận tại hai trường học – một tiểu học và một trường tư thục dạy từ mẫu giáo đến lớp 12. Tất cả học sinh chưa chích ngừa và có tiếp xúc với nguồn bệnh sẽ không được đến trường trong ba tuần, tương ứng với thời gian ủ bệnh của sởi.

Theo dữ liệu của NBC News, tỷ lệ chích ngừa sởi – quai bị – rubella (MMR) tại Quận Spartanburg chỉ đạt 90% trong niên học 2024-2025, thấp hơn mức 95% được giới y khoa xem là cần thiết để ngăn ngừa dịch bệnh. Quận Greenville đạt 90,5%.





Bắc Hàn Phô Trương Tên Lửa Liên Lục Địa Mới Hwasong-20

Trong cuộc duyệt binh vào tối ngày 10 tháng 10, Bắc Hàn đã công khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20, được tuyên bố là “mạnh nhất” của đất nước.

Những năm gần đây, nước này liên tục thử nghiệm các loại tên lửa có khả năng vươn tới lục địa Hoa Kỳ, nhằm phát triển các hệ thống có thể xuyên thủng phòng thủ Mỹ. Tuy nhiên, theo hãng tin KCNA, Hwasong-20 chưa được thử nghiệm, và hiệu quả thực tế vẫn còn là điều chưa rõ ràng.

Buổi duyệt binh có sự tham dự của nhiều quan chức cao cấp từ Trung Quốc, Việt Nam và Nga, trong đó có cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.





Người Venezuela Tại Mỹ Mừng Machado Đoạt Nobel Nhưng Vẫn Lo Sợ Bị Trục Xuất

Cộng đồng Venezuela tại khu “Tiểu Venezuela” ở Doral vui mừng trước tin María Corina Machado đoạt Giải Nobel Hòa bình 2025, nhưng vẫn lo lắng vì nguy cơ bị trục xuất.

Vào tháng Hai, sau khi Tổng thống Trump chấm dứt chương trình Bảo vệ Tạm thời (TPS) và tạm tha nhân đạo, vốn bảo vệ hơn 700.000 người Venezuela, Machado cho báo chí biết rằng nhóm của bà đã liên lạc với các thành viên Quốc hội để “tìm một hình thức bảo vệ hữu hiệu” cho những người Venezuela tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ngày 3-10 cho phép chấm dứt chương trình, bà không bày tỏ mối lo ngại nào và cũng không đả động đến việc tìm giải pháp thay thế giúp bảo vệ cho người tị nạn.

Bà Machado, được vinh danh vì cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Venezuela, đã dâng giải thưởng cho “nhân dân Venezuela đang chịu đau khổ và Tổng thống Trump cho việc ủng hộ cuộc đấu tranh của bà.”

Nhiều người tị nạn cho rằng giải thưởng là sự công nhận những cố gắng phi thường của bà, nhưng bà không đặt trọng tâm bảo vệ cộng đồng Venezuela tại Mỹ, mà xem chính phủ Hoa Kỳ là một phần trong kế hoạch khôi phục dân chủ tại Venezuela.

Ông Frank Carreño, cựu Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ – Venezuela, nhận định:

“Bà Machado xem chính phủ Mỹ là một phần trong kế hoạch khôi phục dân chủ tại Venezuela, chứ không phải để bảo vệ người tị nạn.”

Ông José Antonio Colina, cựu sĩ quan quân đội Venezuela, hiện sống tại Nam Florida, cho rằng giải Nobel là sự công nhận cho cuộc đấu tranh của bà Machado vì tự do và dân chủ, đồng thời hy vọng giải thưởng có thể giúp loại bỏ chế độ Nicolás Maduro.

Bà Iris Wilthew, một phụ nữ Venezuela nghỉ hưu, kể rằng bà cùng chồng đến Doral với hy vọng chứng kiến lễ mừng tại các nhà hàng cộng đồng, nhưng mọi việc diễn ra khá lặng lẽ. Trước khi ra về, bà đã đặt áp-phích chúc mừng bà Machado và kêu gọi “#VenezuelaLibre”.

“Bà ấy là một chiến binh không mệt mỏi,” bà Wilthew nhận xét. “Thành quả hôm nay là kết quả của những cố gắng phi thường của bà ấy.”





Nữ Nhân Viên Đài WGN Bị ICE Bắt Giữ Giữa Phố Chicago

Sáng thứ Sáu, tại khu Lincoln Square ở phía Bắc thành phố Chicago, cô Debbie Brockman, biên tập viên của đài WGN-TV, đã bị hai đặc vụ liên bang mang mặt nạ khống chế và bắt giữ trong một cuộc bố ráp di trú do ICE tiến hành.

Những đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh hai đặc vụ ghì cô Brockman xuống mặt đường, còng tay trong khi cô nằm úp mặt trên lề phố. Một người dân địa phương quay phim đã hỏi tên cô, và trong tiếng thở gấp, cô đáp:

“Debbie Brockman. Tôi làm việc cho WGN. Xin hãy báo cho họ biết.”

Sau đó, cô bị kéo lên và đưa vào xe van, giữa tiếng la ó của người dân gọi các đặc vụ là “phát-xít” và yêu cầu họ “ra khỏi khu phố của chúng tôi.” Khi rời hiện trường, chiếc xe chở đặc vụ va quẹt và làm tróc cản sau của một xe khác đang đậu bên đường.

Theo Bộ An ninh Nội địa, cô Brockman bị cáo buộc ném vật thể vào xe công vụ, bị xem là tấn công nhân viên liên bang. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng nói cô chỉ đang quay phim khi bị khống chế.

Đài WGN xác nhận cô Brockman đã được thả khỏi liên bang vào chiều cùng ngày.

Một cư dân địa phương nói với báo Chicago Sun-Times:

“Đó là cảnh tượng khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy suốt hai mươi năm sống ở Chicago.”





Trung Quốc Treo Thưởng Truy Nã Sĩ Quan Đài Loan

Trung Quốc vừa treo thưởng cho những ai cung cấp thông tin về 18 người mà Bắc Kinh cáo buộc là sĩ quan tâm lý chiến của quân đội Đài Loan, lan truyền các thông điệp “ly khai”, chỉ một ngày sau khi Đài Loan tuyên bố sẽ tăng cường khả năng phòng thủ. Cảnh sát thành phố Hạ Môn (Xiamen) công khai hình ảnh, tên và số thẻ căn cước của những người này, với mức 10.000 nhân dân tệ cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ họ.



Hãng thông tấn Tân Hoa Xã do nhà nước Trung Quốc kiểm soát còn cáo buộc nhóm này lập các trang web để bôi nhọ Trung Quốc, tạo ra trò kích động ly khai, sản xuất video giả để đánh lừa công chúng, vận hành đài phát thanh bất hợp pháp nhằm thao túng dư luận với sự hỗ trợ của “thế lực bên ngoài”.

Bộ Quốc phòng Đài Loan lên án các cáo buộc này, gọi đây là chiêu tuyên truyền của chế độ chuyên quyền, đồng thời khẳng định bảo vệ an ninh quốc gia là trách nhiệm của mọi sĩ quan và binh sĩ.

Vụ việc xảy ra sau khi Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) cam kết tăng cường quốc phòng và kêu gọi Trung Quốc từ bỏ việc sử dụng vũ lực. Trung Quốc phản ứng, gọi ông Lai là kẻ gây rối và hiếu chiến.