Thư Trump Gửi Tân Công Dân: Liệu Hoa Kỳ Có Còn Là “Quốc Gia Của Di Dân”?

10/10/202500:00:00(Xem: 5)

thu trump
Tòa Bạch Ốc đã công bố lá thư chào mừng mới của Tổng thống Donald Trump gửi đến những người vừa được nhập tịch. Bề ngoài, thư mang giọng điệu chào đón nồng ấm, nhưng nội dung bên trong lại hé lộ những thay đổi sâu sắc: không khuyến khích người ta tham gia vào tiến trình dân chủ của đất nước mà nhấn mạnh lòng trung thành và bản sắc chung. (Nguồn: pixabay.com)
 
Khi chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ bằng con đường nhập tịch, tân công dân không chỉ được công nhận quyền công dân, mà còn nhận được những món quà kỷ niệm đáng trân quý: quốc kỳ, bản sao của Tuyên Dương Độc Lập và Hiến Pháp, cùng một lá thư chào mừng từ tổng thống đương nhiệm. Trong số này, lá thư có lẽ là thứ ít được để ý nhất vì chỉ là mẫu thư được soạn sẵn, nhưng lại chứa đựng nhiều thông điệp sâu xa về cách một tổng thống nhìn nhận đất nước mà mình điều hành.
 
Tháng 9 năm 2025, Tòa Bạch Ốc công bố phiên bản mới của lá thư Tổng thống Donald Trump gửi đến các tân công dân. Trong cả hai nhiệm kỳ, đều phải qua nhiều tháng sau khi nhậm chức, ông mới thay thế mẫu thư cũ từ người tiền nhiệm. Và dù chính quyền Trump đang mạnh tay siết chặt nhập cư (cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp), thì nội dung lá thư vẫn mang giọng điệu thân thiện và chào đón.
 
Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của bức thư này nằm ở góc nhìn của Trump về Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thay vì nhấn mạnh đến các giá trị và lý tưởng dân chủ như các tổng thống tiền nhiệm, Trump chọn tôn vinh văn hóa và truyền thống.
 
Với Trump, đất nước này không phải là một hợp chủng quốc ‘melting pot’, nơi các nền văn hóa khác biệt hòa quyện với nhau, mà là nồi nung kim loại nơi những tư tưởng ngoại lai bị gột rửa để cho ra một bản sắc thuần nhất.
 
Trong thư, ông viết: “Hoa Kỳ từ lâu luôn mở rộng vòng tay chào đón những ai sẵn sàng tiếp nhận các giá trị của chúng ta, hòa nhập vào xã hội và cam kết trung thành với đất nước này. Lời tuyên thệ của quý vị tạo ra một mối liên kết thiêng liêng với Quốc Gia, với truyền thống, lịch sử, văn hóa và các giá trị của đất mẹ.
 
Từ trước đến nay, nhiều triết gia đã nhấn mạnh rằng quyền công dân không chỉ là đặc quyền mà còn kèm theo nghĩa vụ. Nhưng cách diễn giải của Trump không chỉ nhấn mạnh nghĩa vụ của công dân. Đó còn là một bước ngoặt, rời xa thông điệp cốt lõi mà các tổng thống tiền nhiệm, dù thuộc đảng phái nào, đều đề cao: nền tảng tư tưởng của Hoa Kỳ.
 
Tổng thống Joe Biden từng viết trong thư gửi tân công dân: “Hành trình đến với Hoa Kỳ của quý vị không chỉ là việc tìm đến một vùng đất mới. Đó là hành trình hòa mình vào một lý tưởng.
 
Trước đó, Tổng thống Bill Clinton cũng nhấn mạnh: “Quý vị đang tham gia vào một cuộc thử nghiệm vĩ đại: một quốc gia được thành lập dựa trên lý tưởng rằng tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng, một đất nước luôn tôn trọng quyền cá nhân của mỗi người.
 
Còn George W. Bush thì viết: “Từ đời này qua đời khác, con dân Hoa Kỳ luôn gắn bó với nhau bởi những lý tưởng cao đẹp và trường tồn.
 
Ngoài việc nhấn mạnh các giá trị nền tảng, nhiều tổng thống còn đề cao vai trò của người dân trong việc gìn giữ và phát huy nền dân chủ.
 
Mong quý vị cùng cầu nguyện cho sức mạnh và linh hồn của đất nước chúng ta, và cũng mong quý vị sẽ tích cực góp phần dựng xây tương lai đất nước,” George H. W. Bush viết. Barack Obama cũng từng nhắn nhủ: “Mong quý vị hòa nhập vào cộng đồng của mình và tích cực lan tỏa những giá trị làm nên nước Mỹ.
 
So với lá thư trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, phiên bản mới có một vài thay đổi đáng chú ý. Nội dung ngắn gọn hơn, chữ ký ngoằn ngoèo khó coi hơn, và đặc biệt là không còn nhắc gì đến “tình cảm gắn kết cộng đồng” như trước. Thay vào đó, Trump lặp lại bốn lần từ “Quốc Gia” (Nation), mà lần nào cũng viết hoa. Trong nhiệm kỳ trước, ông chỉ nhắc đến từ này đúng một lần. Ngoài ra, cả hai phiên bản đều không hề dùng chữ “di dân” (immigrant); chữ này có trong thư của Obama, thậm chí Biden còn từng gọi Hoa Kỳ là “quốc gia của di dân” (nation of immigrants).
 
Việc Trump chuyển sang tập trung vào từ “Quốc Gia” (từ này vốn có thể mang hàm ý về sắc tộc ở nhiều nơi trên thế giới) là biểu hiện rõ nét của sự thay đổi trong “cách chơi chữ” của giới bảo thủ. Phó Tổng Thống J.D. Vance từng phát biểu trong bài diễn văn nhận đề cử: “Người ta vẫn nói rằng Hoa Kỳ là một lý tưởng. Đúng vậy, Hoa Kỳ được sáng lập từ những lý tưởng vĩ đại như thượng tôn pháp luật và tự do tôn giáo, những điều được khắc ghi trong Hiến Pháp và gắn liền với bản sắc quốc gia. Nhưng nước Mỹ không chỉ là một lý tưởng. Đất nước này là cộng đồng của những người có chung lịch sử và tương lai. Nói ngắn gọn, là một quốc gia.
 
Nhưng thực tế thì sao? Chính quyền Trump liên tục chà đạp lên quyền tự do ngôn luận và coi thường luật pháp; và việc đó khiến những tuyên bố về lý tưởng, về Hiến Pháp của họ trở thành những lời hô hào sáo rỗng, vô nghĩa!
 
Ngay cả khi nhắm mắt bỏ qua cái nết “ăn đằng sóng, nói đằng gió” đó, thì việc nhấn mạnh vào cái gọi là “văn hóa chung của (riêng) người Mỹ” vẫn mâu thuẫn với chân lý đã khai sinh ra đất nước này: mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng.
 
Nhà báo Adam Serwer đã bình luận sau bài phát biểu của Vance: “Nếu Hoa Kỳ là một quốc gia của những người có chung một niềm tin, thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng nếu ‘người Mỹ thực thụ’ là những người có chung một lịch sử, thì rõ ràng, chúng ta sẽ có người Mỹ này ‘thực thụ’ hơn người Mỹ kia.
 
Điều này đặc biệt quan trọng vào lúc này, vì chính quyền Trump đang tìm cách tái định nghĩa “lịch sử chung” là gì. Chẳng hạn, họ cho treo lại bức chân dung của Tướng Robert E. Lee tại Học viện Quân sự West Point; tìm cách cài các “ủy viên tư tưởng” vào Viện Smithsonian; và ra lệnh “gọt giũa” các thông tin về lịch sử trong các công viên quốc gia, nhằm xóa mờ những sự thật đau đớn trong quá khứ (trong đó có bức ảnh nổi tiếng chụp lại tấm lưng đầy sẹo của một người nô lệ từng bị đánh đập dã man).
 
Tất cả những điều này khiến người ta không khỏi suy nghĩ: có phải chính quyền Trump đang cố tình xóa sổ một số cộng đồng ra khỏi bức tranh lịch sử của quốc gia, hoặc ép họ phải chấp nhận một lịch sử được “tô vẽ” lại, mỹ miều nhưng đầy dối trá?
 
Và đúng với phong cách của Trump (coi quyền công dân như một giao kèo), bức thư kết thúc bằng một lời hứa, không khác gì một bản hợp đồng: “Quý vị đã nguyện trung thành tuyệt đối với Hoa Kỳ; đáp lại, đất nước này trao cho quý vị cơ hội cùng tự do vô tận.
 
Tuy nhiên, với tình hình chính trị hiện nay, không ít người sẽ tự hỏi: Liệu chính quyền Trump có thật sự giữ lời hay không?

Nguyên Hòa biên dịch
Nguồn: “Trump’s New Letter to New Americans” được đăng trên trang TheAtlantic.com.
 

Ngày 20 tháng 9 năm 2025, Sở Di trú Hoa Kỳ đã ban hành một bản ghi nhớ nhằm làm rõ Tuyên bố của Tổng thống Trump ngày 19 tháng 9 năm 2025, liên quan đến việc hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với một số lao động không di dân diện H-1B. Ngày hôm sau, 21 tháng 9 năm 2025, Nhà Trắng đã công bố tài liệu “Câu hỏi thường gặp về H-1B” nhằm cung cấp hướng dẫn thêm.

Trong những năm qua, các chính phủ phương Tây đang biến việc trục xuất di dân thành chính sách quen thuộc, và đáng lo hơn, thành điều “bình thường mới.” Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ nhanh chóng mở rộng các biện pháp giam giữ và trục xuất người không có quốc tịch. Chỉ trong vài tháng gần đây, chính quyền Trump đã ký thỏa thuận với nhiều quốc gia thứ ba để gửi những người bị trục xuất tới, ngay cả khi họ không hề có bất kỳ mối liên quan nào với những nơi đó.

Còn nhớ trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Trump từng mạnh miệng nói: “Tôi nghĩ khi sinh viên tốt nghiệp đại học nên được cấp thẻ xanh [thường trú nhân tại Hoa Kỳ] cùng với tấm bằng của mình.” Nhưng đến khi quay lại chiếc ghế tổng thống, ông lại khiến nhiều người té ngửa vì nói một đằng, làm một nẻo. Ngày 19 tháng 9, Trump ra lệnh thu tới 100,000 MK đối với mỗi hồ sơ xin cấp visa H-1B mới, diện thị thực mà các công ty công nghệ thường dùng để tuyển dụng sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp. Hằng năm, chỉ có 85,000 visa H-1B được cấp (bằng cách bốc thăm), còn tổng chi phí xin visa (trước khi có chính sách mới của Trump) chỉ khoảng 2,500 MK.

Tuyên cáo về Thẻ Vàng Trump không đề cập gì đến hạn ngạch hay ngày ưu tiên. Khoản phí 1 triệu Mỹ kim và 2 triệu Mỹ kim dường như chỉ là các khoản phí duyệt xét nhanh cấp tốc. Ngay cả khi các đơn này được duyệt xét ngay lập tức, vẫn tồn tại vấn đề thiếu hạn ngạch thẻ xanh. Điều này ngăn cản việc cấp thẻ xanh theo “đường tắt.” Đương đơn xin Thẻ Vàng không thể chen lên trước.

Trong những tháng qua, chính sách cứng rắn di dân của chính quyền Trump khiến nhiều người dân Mỹ kinh sợ. Trao quyền tuyệt đối cho ICE bắt giữ trục xuất di dân, lập ra những trại giam di dân khổng lồ vô nhân đạo, những quan chức thực thi luật di trú không ngần ngại chứng minh mức độ tàn nhẫn của họ. Đa số người dân Mỹ không hiểu những chính sách kiểu này là đột biến hay đã có nguồn gốc từ trước, bởi vì họ chưa có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về lịch sử trục xuất di dân của Hoa Kỳ.

Ngày 29 tháng 8 năm 2025. Phó Chánh văn phòng Bạch Ốc - Miller và Giám đốc Sở Di trú Hoa Kỳ - Joseph Edlow đã cho biết họ không muốn sinh viên quốc tế ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ sau khi hoàn thành khóa học. Luật mới được đề xuất có thời gian lấy ý kiến công chúng 30 ngày và dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực trước năm học mùa Thu 2026.

Một đoạn video ghi lại sự việc, do Telemundo Nueva Inglaterra thu thập được, cho thấy một bé gái bị bao vây bởi những người dường như là một số nam nhân viên thực thi pháp luật bên ngoài nhà riêng của em ở Leominster, Massachusetts, vào thứ Ba tuần trước. Theo đoạn video, bé gái đang ngồi cạnh một chiếc xe SUV trông giống xe của lực lượng thực thi pháp luật và cầm một chai rượu trong khi bị bao vây bởi một số người đàn ông.

Chính quyền TT Trump đang khôi phục lại các cuộc “kiểm tra cộng đồng xung quanh” nhằm giám sát tất cả những người có thẻ xanh muốn nộp đơn xin quốc tịch Hoa kỳ. Trong các cuộc kiểm tra này, nhân viên Sở di trú có thể phỏng vấn hàng xóm và đồng nghiệp của đương đơn. Những cuộc điều tra này nhằm xác định xem đương đơn có đáp ứng các điều kiện để trở thành công dân Hoa kỳ hay không, bao gồm: có tư cách đạo đức tốt, tuân thủ Hiến pháp Hoa Kỳ và ủng hộ trật tự cũng như hạnh phúc của Hoa kỳ.

Nhiều ký ức về nhiệm kỳ trước của Trump vẫn còn nguyên vẹn: những luận điệu chống di dân gay gắt, hứa hẹn sẽ trục xuất hàng loạt, mở rộng chiến dịch bố ráp trên toàn quốc và huy động cả lực lượng cảnh sát địa phương vào cuộc. Di dân và các công ty, xí nghiệp không thể quên những gì đã xảy ra: Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) liên tục bố ráp, bắt bớ tại các nhà máy thịt, công trường và nông trại. Những cuộc bố ráp thường diễn ra ngay giữa giờ làm việc, gieo rắc bao nỗi kinh hoàng. Đối với di dân, đó là cảnh bị giam giữ, gia đình ly tán, và cuối cùng là bị trục xuất. Đối với các công ty xí nghiệp, đó là bất ngờ bị thiếu người làm, xoay sở không kịp nên có nhiều chỗ phải đóng cửa, ngừng hoạt động.

Ngày 22 tháng 8. Chính quyền TT Trump cho biết họ đang kiểm tra hơn 55 triệu người có chiếu khán không di dân hợp lệ để xem liệu họ có thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến việc bị trục xuất hay không. Bộ Ngoại giao cho biết các Lãnh sự quán và Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ kiểm tra tất cả những người có chiếu khán không di dân để xác định xem chiếu khán của họ có nên bị hủy bỏ trước hoặc sau khi họ đến Hoa kỳ.
