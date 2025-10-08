Vụ Nổ Súng Ở Chicago: Clip Từ Bodycam Trái Ngược Với Tường Trình Của DHS

Marimar Martinez, 30 tuổi, bị bắn năm phát khi đang cố gắng báo cho cư dân ở khu Brighton Park (Chicago) cẩn trọng trước ICE. Luật sư khẳng định cô không hề rút súng và bodycam ghi lại cảnh nhân viên liên bang chĩa súng vào cô trước, buông lời thô tục rồi nổ súng. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(CHICAGO, ngày 8 tháng 10, Reuters) – Một đoạn phim thu được từ camera gắn trước ngực (bodycam) viên chức Cơ Quan Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) đã hé lộ nhiều chi tiết mâu thuẫn với thông tin của Bộ Nội An (DHS) về vụ nổ súng khiến một phụ nữ ở Chicago bị thương nặng vào tuần trước.

Nạn nhân là cô Marimar Martinez, 30 tuổi, công dân Hoa Kỳ, hiện đang bị truy tố vì cáo buộc tấn công viên chức liên bang bằng vũ khí nguy hiểm. Theo cáo trạng hình sự nộp lên tòa án tại Chicago, vào ngày 4 tháng 10, Martinez đã lái xe bám theo xe của viên chức CBP tại khu Brighton Park, phía Tây Nam thành phố. Sau đó, hai xe tông nhau rồi một viên chức nổ súng.

Tuy nhiên, luật sư của Martinez, Christopher Parente, cho rằng sự việc không đúng như tường trình của DHS. Sự thật là Martinez không hề lao xe vào viên chức, cũng không rút súng ra hăm dọa ai. Cô bị bắn khi đang cố gắng cảnh báo cư dân ở đó về sự xuất hiện của lực lượng di trú trong khu vực.

“Tôi thấy Martinez giống như Paul Revere thời hiện đại,” Parente nói, ví von cô như người loan tin khẩn cấp cho cộng đồng. “Cổ chỉ muốn nói với hàng xóm: ‘Mọi người ơi, hãy cẩn trọng!’”

Theo cáo trạng, khi bám theo xe của CBP, Martinez nhiều lần la lớn “la migra” (tiếng Tây Ban Nha, dùng để chỉ lực lượng di trú). Bộ Nội An cho biết có đến chín xe khác cũng tham gia bám đuôi xe của các nhân viên liên bang, trong đó có một chiếc do Anthony Ian Santos Ruiz lái, người này cũng đang bị truy tố.

Tuy nhiên, luật sư Parente khẳng định Martinez hành động một mình, không liên quan hay phối hợp với bất kỳ ai.

Đặc biệt, đoạn clip từ camera gắn trước ngực viên chức CBP trong xe cho thấy viên chức CBP chĩa súng ra ngoài cửa xe, ngón tay đặt trên cò, đồng thời buông lời chửi tục: “Ngon thì làm gì đi, con kh**!” khi xe Martinez đang chạy song song. Phía DHS tố các tài xế “đã bao vây” xe của nhân viên liên bang, buộc họ phải hành động.

Parente phản bác rằng chính viên chức liên bang mới là bên cố tình gây sự. Theo đoạn clip, viên chức CBP đã chủ động bẻ lái sang trái, hướng về phía xe của Martinez. Sau khi hai xe va chạm, các viên chức bước ra khỏi xe và một người nổ súng.

Trong thông cáo báo chí, DHS tuyên bố: “Lực lượng thi hành pháp luật buộc phải sử dụng vũ khí và đã bắn trả để tự vệ trước một công dân Hoa Kỳ có vũ trang.”

Đúng là Martinez có mang theo súng, nhưng khẩu súng đó được cất trong túi xách và để bên ghế phụ. Cô chưa bao giờ rút súng ra. Parente khẳng định: “Lúc đó cổ không hề cầm súng trên tay,” và rằng Martinez cũng có giấy phép được quyền mang theo súng tại Illinois.

Cô bị bắn năm phát đạn, bị thương, gắng gượng tự lái xe đến một tiệm sửa xe gần đó và gọi 911.

Bộ Nội An ban đầu cung cấp sai thông tin về nơi xảy ra sự việc là tại Broadview (một vùng ngoại ô Chicago, nơi từng xảy ra các cuộc biểu tình phản đối trước trung tâm di trú). Sau đó thì Bộ nói Martinez đã tự lái xe đến bệnh viện. Nhưng theo luật sư Parente và các công tố viên liên bang, Martinez được xe cứu thương tới chỗ tiệm sửa xe chở đi cấp cứu, chứ không tự đi.

Phiên tòa tiền nghị án (preliminary hearing) được lên lịch vào Thứ Sáu.

Đây là vụ nổ súng thứ hai do viên chức liên bang gây ra ở Chicago chỉ trong vòng vài tuần, kể từ khi chính quyền Trump khai triển chiến dịch bố ráp và truy quét di dân.

Trước đó, vào ngày 12 tháng 9, một viên chức thuộc Sở Thi Hành Di Trú (ICE) đã bắn chết Silverio Villegas-Gonzalez, 38 tuổi, khi đang truy đuổi và bắt giữ ông này tại khu ngoại ô Franklin Park.

DHS đổ tội cho Gonzalez đã lái xe tông vào lực lượng ICE, nhưng theo camera giám sát cho thấy ông này đang lái xe chạy trốn chứ không có ý định tấn công ai.



