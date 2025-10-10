Hôm nay,  

Những Tuyên Bố Sai Lầm Của Trump Về Vaccine Viêm Gan B

10/10/202500:00:00(Xem: 3)

acom briefing 9 26 25
Ảnh: American Community Media
 
Vào giữa tháng 9, Ủy Ban Cố Vấn Về Tiêm Chủng (AICP), cơ quan đưa ra lời khuyên cho Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), đã họp, ban hành các đề nghị mới cho một số loại vaccine, đáng chú ý nhất là vaccine MMRV — sởi, quai bị, rubella, đậu mùa — và vaccine Viêm Gan B. Trước đó, ACIP đã ban hành hướng dẫn mới về vaccine Covid-19, hạn chế mạnh mẽ điều kiện tiêm chủng. Các tuyên bố của ủy ban là mâu thuẫn với chính sách hiện hành của nền y tế Hoa Kỳ và thế giới, khiến giới chuyên gia y tế lo ngại. Một số tiểu bang đã tuyên bố sẽ không tuân theo hướng dẫn của ACIP, sẽ xây dựng các quy định riêng của mình.
 
Tại buổi họp báo ngày 21 tháng 9 — cùng với bộ trưởng Y Tế Robert F. Kennedy và một số quan chức lãnh đạo ý tế khác, tổng thống Trump tuyên bố: “Viêm gan B lây truyền qua đường tình dục. Không có lý do gì để tiêm vaccine viêm gan B cho một đứa trẻ vừa mới chào đời. Vì vậy, tôi cho rằng, hãy đợi đến khi trẻ 12 tuổi và phát triển hoàn thiện rồi hãy tiêm vaccine viêm gan B. Và tôi nghĩ nếu làm được như vậy, sẽ tạo nên một cuộc cách mạng toàn diện theo hướng tích cực cho đất nước.”
 
Trong một cuộc họp báo trên mạng do American Community Media tổ chức vào cuối tháng 9, Tiến sĩ Maurizio Bonacini, phó giáo sư lâm sàng tại Đại học California, San Francisco, cho biết tổng thống Trump đã tuyên bố sai. Ông Bonacini cho biết cách lây truyền viêm gan B phổ biến nhất là từ mẹ sang con. Người mẹ có lượng virus trong máu rất cao, thông thường sẽ truyền sang cho thai nhi. Vấn đề là một đứa trẻ không được bảo vệ khi sinh ra, và nếu bị viêm gan B, nó sẽ có khả năng 90% mang virus viêm gan B suốt đời. Trong khi đó, nếu tiêm vaccine liều sơ sinh, tỷ lệ mắc bệnh sẽ giảm xuống còn một chữ số. Nếu tiêm vaccine cho trẻ sơ sinh ngay sau khi sinh, và sau đó tiêm đủ ba liều trong vài tháng đầu đời, sẽ giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư gan.
 
Viêm gan B thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng", vì những người bị nhiễm virus thường không biết mình mắc bệnh cho đến khi họ mắc bệnh gan. Virus này đặc biệt phổ biến ở các cộng đồng Châu Á. Nhưng khi vaccine được đưa vào sử dụng, tỷ lệ nhiễm bệnh đã giảm xuống đáng kể. Trước đây, ở Trung Quốc, khoảng 8 đến 10% dân số bị nhiễm viêm gan B. Giờ đây, tỷ lệ đó đã giảm xuống còn 4%. Người nhập cư vào Mỹ từ Ấn Độ ước tính có tỷ lệ mang mầm bệnh là 4%.
 
Bệnh viện nhi Philadelphia lưu ý rằng viêm gan B lây nhiễm cao gấp 100 lần so với HIV. Trước khi vaccine viêm gan B được đưa vào sử dụng vào năm 1991, mỗi năm có khoảng 18,000 trẻ em ở Hoa Kỳ bị nhiễm bệnh trước 10 tuổi; 90% mang bệnh suốt đời. Nhưng năm ngoái, chỉ có 20 trẻ em Hoa Kỳ được báo cáo là sinh ra đã mắc bệnh này.
 
Tiến sĩ Bonacini cho biết đây là một vấn đề toàn cầu. Mục tiêu loại trừ viêm gan siêu vi vào năm 2030 của Tổ Chức Y Tế Thế Giới sẽ khó có thể đạt được, ngay cả ở Hoa Kỳ là quốc gia giàu nhất thế giới. Hoa Kỳ đang tụt hậu so với các nước đang phát triển.
 
Cũng tại buổi họp báo, Tiến sĩ Yvonne Maldonado, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Đại học Stanford, cho rằng vaccine MMRV phải là nền tảng của sức khỏe cộng đồng. Với mức tiêm chủng hiện tại ở Hoa Kỳ, bệnh sởi sẽ bùng phát trở lại trong vòng 5 năm tới, và bệnh bại liệt sẽ bùng phát trong vòng 10 năm tới.
 
ACIP vào ngày 19 tháng 9 đã quyết định không còn đề nghị tiêm vaccine MMRV kết hợp cho trẻ em dưới 4 tuổi, đề nghị trẻ em nên tiêm vaccine thủy đậu riêng biệt, viện dẫn nguy cơ sốt co giật ở trẻ nhỏ. Ủy ban cũng không còn chi trả vaccine MMRV cho trẻ em dưới 4 tuổi thông qua chương trình liên bang cung cấp vaccine cho trẻ em thuộc gia đình có thu nhập thấp.
 
Bà Maldonado đã phục vụ tại ACIP cho đến tháng 6 năm nay, sau đó bị bộ trưởng Y Tế Kennedy sa thải, thay thế bằng những thành viên bày tỏ lo ngại về vaccine. Theo bà, vaccine sởi, quai bị, rubella, thủy đậu — MMRV — đã âm thầm bảo vệ hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới trong nhiều thập niên. Khi nói về vaccine, chúng ta thường tập trung vào những phát triển mới. Nhưng điều quan trọng không kém là vẫn phải sử dụng những phương pháp hiệu quả đã có sẵn, được kiểm chứng theo thời gian, thí dụ như MMRV. Những căn cứ khoa học đằng sau vaccine MMRV rất vững chắc. Các thử nghiệm lâm sàng và dữ liệu thực tế trong nhiều thập niên cho thấy hiệu quả bảo vệ hơn 90% sau hai liều cho mỗi loại trong bốn bệnh này. Vaccine MMRV thường được tiêm hai liều; liều đầu tiên ở 12-15 tháng; và liều thứ hai ở 4-6 tuổi.
 
Theo bà Maldonado, mỗi loại bệnh này riêng lẻ đều nguy hiểm. Khi kết hợp lại, chúng gây ra mối đe dọa lớn đối với sức khỏe trẻ em, và đó là lý do tại sao chích kết hợp một mũi vaccine MMRV rất có giá trị. Bà bác bỏ những lo ngại của ACIP về co giật do sốt. Khoảng 8/10,000 trẻ em bị co giật do sốt khi tiêm MMRV so với khoảng 4/10,000 trẻ tiêm riêng biệt, rủi ro chỉ tăng nhẹ. Tuy nhiên, sốt co giật tuy có thể gây ra các cử động cơ không kiểm soát, khó thở ở trẻ em, nhưng thường chỉ kéo dài dưới 15 phút và vô hại. Chúng không gây hại lâu dài, và lợi ích vượt xa rủi ro.
 
Bệnh sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất ở trẻ em. Trước khi vaccine MMRV được đưa vào sử dụng năm 1971, mỗi năm có 3-4 triệu trẻ em bị nhiễm bệnh, gây ra các biến chứng như sưng não, điếc, viêm phổi và thậm chí tử vong. Sau khi vaccine được đưa vào sử dụng, các trường hợp mắc bệnh sởi rất hiếm. Nhưng năm nay, các đợt bùng phát đã xảy ra ở một số tiểu bang. Texas là một trong những tiểu bang có số ca mắc bệnh lớn nhất, với hơn 800 trường hợp được báo cáo. Theo dữ liệu từ CDC, 92% các trường hợp là ở trẻ em chưa được chích ngừa.
 
Quai bị thường bị coi thường chỉ là sưng má, nhưng có thể gây viêm màng não, điếc và vô sinh. Rubella là một loại virus xâm lấn có thể gây sảy thai và hội chứng rubella bẩm sinh, dẫn đến dị tật tim và mù lòa. Thủy đậu có thể dẫn đến bệnh zona đau đớn ở tuổi già. (VB)
  

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Khi chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ bằng con đường nhập tịch, tân công dân không chỉ được công nhận quyền công dân, mà còn nhận được những món quà kỷ niệm đáng trân quý: quốc kỳ, bản sao của Tuyên Dương Độc Lập và Hiến Pháp, cùng một lá thư chào mừng từ tổng thống đương nhiệm. Trong số này, lá thư có lẽ là thứ ít được để ý nhất vì chỉ là mẫu thư được soạn sẵn, nhưng lại chứa đựng nhiều thông điệp sâu xa về cách một tổng thống nhìn nhận đất nước mà mình điều hành.

Ngày 20 tháng 9 năm 2025, Sở Di trú Hoa Kỳ đã ban hành một bản ghi nhớ nhằm làm rõ Tuyên bố của Tổng thống Trump ngày 19 tháng 9 năm 2025, liên quan đến việc hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với một số lao động không di dân diện H-1B. Ngày hôm sau, 21 tháng 9 năm 2025, Nhà Trắng đã công bố tài liệu “Câu hỏi thường gặp về H-1B” nhằm cung cấp hướng dẫn thêm.

Trong những năm qua, các chính phủ phương Tây đang biến việc trục xuất di dân thành chính sách quen thuộc, và đáng lo hơn, thành điều “bình thường mới.” Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ nhanh chóng mở rộng các biện pháp giam giữ và trục xuất người không có quốc tịch. Chỉ trong vài tháng gần đây, chính quyền Trump đã ký thỏa thuận với nhiều quốc gia thứ ba để gửi những người bị trục xuất tới, ngay cả khi họ không hề có bất kỳ mối liên quan nào với những nơi đó.

Từ phi trường, ngân hàng cho đến các trang mạng xã hội, gương mặt của chúng ta đang dần trở thành chiếc chìa khóa vạn năng, tấm vé thông hành cho vô số dịch vụ. Công nghệ nhận diện gương mặt (facial recognition), cùng các phương thức sinh trắc học (biometric) khác, đang được ca ngợi là giải pháp nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Nhưng đằng sau lời hứa hẹn đó là những tranh cãi xoay quanh vấn đề quyền riêng tư. Liệu đây là tương lai của ngành bảo mật, hay là một sự bành trướng công nghệ đầy nguy hiểm? Và quan trọng hơn, điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến các gia đình, khi chính con em chúng ta cũng đang được yêu cầu dùng gương mặt để xác minh danh tính?

Trong thập niên qua, các trường học và thư viện tại Hoa Kỳ đã trở thành tâm điểm của một cuộc chiến văn hóa ngày càng gay gắt. Tổ chức vô vụ lợi PEN America cho biết kể từ năm 2021, đã có gần 16,000 lệnh cấm sách trong hệ thống trường công lập và thư viện công cộng trên khắp đất nước. Con số này gợi nhớ về thời kỳ đen tối của Chủ nghĩa McCarthy (thập niên 1950), và trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều bởi vì không phải trường hợp nào cũng được ghi nhận lại.

Bản tin sau đây cho thấy trong khi giáo viên Giám đốc ban nhạc Học khu Johnnie Cotton từ chức vì không muốn ảnh hưởng Kinh Thánh vào đầu trẻ em theo Luật Texas, một giáo viên ở Dallas quyết định treo bên cạnh 10 Điều Răn Ky Tô Giáo là bản Tứ Diệu Đế của Phật giáo, Năm trụ cột của Hồi giáo và nguyên tắc đạo đức Ấn Độ Giáo.

J261. Paduma Jātaka -- Câu chuyện về cây của Ananda và người nói năng thông minh Tóm tắt: Trưởng lão Ananda giúp một số nhà sư hái hoa sen để cúng dường cây Bồ Đề tại Sāvatthi. Đức Phật sau đó kể lại câu chuyện về một số người đã cố gắng lừa gạt người trông coi ao sen nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, người nói thật đã được thưởng hoa.

- Giải Nobel Văn Chương 2025 Trao Cho Nhà Văn László Krasznahorkai người Hungary - Giáo Hoàng Leo XIV: “Hãy Đứng Cùng Người Di Dân Và Bảo Vệ Sự Thật” - Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza - Thượng Viện Bác Dự Luật Giới Hạn Quyền Chiến Tranh Của Trump Ở Caribbean - Hegseth Mở Cuộc Điều Tra Gần 300 Nhân Viên Bộ Quốc Phòng Vì Chỉ Trích Charlie Kirk - Kinh Tế Mỹ Không Có Số Liệu Chính Thức: Tư Nhân Đang Lấp Khoảng Trống - Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza - Putin Thừa Nhận Phòng Không Nga Đã Bắn Rơi Phi Cơ Azerbaijan Khiến 38 Người Thiệt Mạng - Chính Phủ Liên Bang Ngưng Hoạt Động Sang Ngày Thứ Chín: Thượng Viện Chuẩn Bị Biểu Quyết Lần Thứ Bảy - Hiện Trường Cái Chết Của Jeffrey Epstein Bị Bỏ Qua Nhiều Dấu Vết, Chuyên Gia Nói Cuộc Điều Tra Có Nhiều Sai Sót - Quận Los Angeles Xem Xét Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Để Đối Phó Với Các Cuộc Truy Quét

(CHICAGO, ngày 8 tháng 10, Reuters) – Một đoạn phim thu được từ camera gắn trước ngực (bodycam) viên chức Cơ Quan Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) đã hé lộ nhiều chi tiết mâu thuẫn với thông tin của Bộ Nội An (DHS) về vụ nổ súng khiến một phụ nữ ở Chicago bị thương nặng vào tuần trước.

(WASHINGTON, ngày 8 tháng 10, Reuters) – Hơn 34,000 nhân viên của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) sẽ phải tạm thời nghỉ việc không có lương từ Thứ Tư (8/10) vì chính phủ liên bang vẫn chưa mở cửa trở lại. Quyết định này được dự đoán sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người nộp thuế vì các trung tâm tư vấn qua điện thoại trên toàn quốc phải tạm ngừng hoạt động.

Vị mục sư cho biết ông đang cầu nguyện, kêu gọi các đặc vụ sám hối, ăn năn. Nhiều bản tin chiều Thứ Tư 8/10/2025 cho biết Một đoạn video mới được công bố gần đây cho thấy một mục sư ở khu vực Chicago bị bắn vào đầu bằng một viên đạn khi ông đang biểu tình bên ngoài một cơ sở

Khi Tòa án Tối cao chuẩn bị tái thẩm vụ Louisiana kiện Callais vào ngày 15 tháng 10, các nhóm vận động quyền bầu cử của Đảng Dân chủ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo

Trump Đòi Bỏ Tù Thống Đốc Illnois Và Thị Trưởng Chicago - Cựu Giám Đốc FBI Không Nhận Tội Trong Phiên Tòa Đầu Tiên - Pope Leo Yêu Cầu Các Giám Mục Lên Tiếng Mạnh Về Chính Sách Nhập Cư Của Trump - TCPV Xem Xét Vụ Kiện Bỏ Phiếu Qua Thư Ở Illinois - Chính Phủ Đóng Cửa Sang Tuần Thứ Hai, Vẫn Bế Tắc - Quỹ Du Lịch Hàng Không Các Vùng Nông Thôn Cạn Kiệt Vào Cuối Tuần N

(LOS ANGELES, ngày 7 tháng 10, Reuters) – Sáu năm sau thảm họa cháy rừng Saddleridge tàn phá các khu vực gần Los Angeles, Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn kiện Southern California Edison (SCE), yêu cầu công ty phải chịu trách nhiệm và chi trả toàn bộ chi phí cứu hỏa và phục hồi những khu vực thuộc National Forest System bị thiêu rụi.

AJSOCAL đề nghị cư dân nên mang theo một số giấy tờ để bảo vệ bản thân trước nhân viên ICE.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.