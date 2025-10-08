Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt Tổ Chức Đại Hội Thường Niên 2025 với Chủ Đề “50 Năm Quê Hương Niềm Nhớ”

Ca sĩ Kim Loan với nhạc phẩm “Biết Bao Giờ Trở Lại”

Westminster (Thanh Huy) – Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trung Học Lê Văn Duyệt do cựu nữ sinh Huỳnh Kim Phượng làm hội trưởng vừa tổ chức Đại Hội Thường Niên năm 2025 vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày Chủ Nhật 5 tháng 10, 2025 tại White Palace 1 Restaurant, 15351 Brookhurst St, Westminster, CA 92683. Đại Hội thường niên 2025 với chủ đề “50 Năm Quê Hương Niềm Nhớ”.

Trước giờ khai mạc có các ca sĩ, cựu nữ sinh LVD và thân hữu lên trình diễn những ca khúc, trong đó có cựu nữ sinh LVD Kim Loan trong nhạc phẩm Biết Bao Giờ Trở Lại, sáng tác của NS Ngô Thụy Miên, ca sĩ Quỳnh Hoa và Minh Trí cùng một số thân hữu khác.





Nghi thức chào cờ Tham dự Đại Hội ngoài hai giáo sư cố vấn của Hội là các giáo sư Vũ Thị Ngọc Mai, Vũ Thị Vân còn có các giáo sư Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hoàng Thanh Hương, Phạm Hiếu Tâm và Thầy Phó Đức Long. Quan khách có các giáo sư Trần Minh Công, Trần Huy Bích, Phạm Quý Minh và đại diện các trường bạn như Chu Văn An, Petrus Ký, Gia Long, Trưng Vương, Hưng Đạo, Võ Trường Toản… và các Hội đoàn khác như Hội Bà Triệu, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego, Nhóm hậu duệ Vì Dân, Sư Đoàn 5 BB, Hội CSQG, Viện Việt Học, Giải Khuyến Học v.v...cùng đông đảo các phóng viên báo chí, truyền hình.

Chương trình được mở đầu với nghi thức khai mạc gồm Lễ chào Quốc Kỳ VNCH, Hoa Kỳ và phút Mặc Niệm. Trong phút mặc niệm, mọi người im lặng cúi đầu tưởng niệm anh linh Tổ Tiên, Anh Hùng Liệt Nữ, Các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh bảo vệ miền Nam Việt Nam, Tưởng niệm quý Thầy, Cô và bạn bè đã ra đi, đặc biệt tưởng nhớ cựu học sinh Thanh Tâm, người đã có công thành lập Hội Ái Hữu trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt.

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt trong đồng phục áo dài màu xanh hợp ca nhạc phẩm “Lê Văn Duyệt Hành Khúc”. Tiếng hát của các cựu nữ sinh vang dội trong hội trường. Tiếp theo, cô Huỳnh Kim Phượng, Hội Trưởng, Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng và cảm ơn quý Thầy, Cô, quý quan khách, quý cơ quan truyền thông và đồng môn, thân hữu. Cô cũng nhắc lại những hoạt động của hội trong thời gian qua…





Tặng quà quý thầy, Cô Chương trình tiếp tục với phần Tặng Quà Tri Ân quý Thầy Cô. Ban tổ chức kính mời qúy giáo sư Vũ Ngọc Mai, Vũ Thị Vân, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hoàng Thanh Hương, Phạm Hiếu Tâm và Thầy Phó Đức Long lên ngồi ở các ghế danh dự và Ban Tổ Chức đến trao quà cho mỗi thầy Cô, thể hiện tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo” của các học sinh dưới thời Việt Nam Cộng Hòa.





Từ trái GS Vũ Ngọc Mai và GS Vũ Thị Vân phát biểu và nhắn nhủ học sinh LVD Hai giáo sư Vũ Ngọc Mai và Vũ Thị Vân được mời lên sân khấu để có vài lời cảm tưởng và nhắn nhủ các học sinh cũ của mình. GS Vũ Ngọc Mai tuy tuổi đã khá cao, đi đứng khó khăn nhưng trí óc của Cô vẫn còn minh mẫn, Giáo sư đã nhắc đến những ngày thầy, trò còn ở dưới mái trường Lê Văn Duyệt với cây xanh, bóng mát, với hoa Phượng đỏ rực mỗi khi hè đến. Cô khen các cựu học sinh của mình, dù nay có người đã là những bà nội, bà ngoại nhưng tinh thần trọng thầy, mến bạn vẫn như xưa. Cô cám ơn Ban Tổ Chức đã rất chu đáo trong việc tổ chức.

Chương trình bước sang phần Tiệc mừng, văn nghệ và xổ số. Cô Phượng Hồng, Trưởng Ban Văn Nghệ giới thiệu tiết mục đầu tiên, nhạc phẩm “Mẹ Việt Nam Ơi” sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 do ban hợp ca Lê Văn Duyệt trình bày được tán thưởng nồng nhiệt. Sau đó, còn 12 tiết mục khác gồm song ca, tam ca, tứ ca, múa, nhóm ca, nhạc cảnh và xổ số. Đại Hội kết thúc tốt đẹp vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày.