Hàng Trăm Đồng Hương cùng các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng Phái Chính Trị Tham Dự Lễ Phát Động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng

Westminster (Thanh Huy) – Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ 14180 All American Way Thành Phố Westminster, Nam California vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 5 tháng 10 năm 2025, Ban tổ chức “Lễ Phát Động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng do Ông Phan Thanh Châu làm Trưởng Ban Tổ Chức cùng các vị trong ban tổ chức gồm có: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới; Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng và đại diện Phong Trào Quốc Dân đòi trả tên Sài Gòn, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Phó Tăng Thống GHPGVNTN và các đoàn thể: Đại Việt Quốc Dân Đảng; Đảng Nhân Bản Xã Hội; Họp Mặt Dân Chủ; Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc; Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam; Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại; Việt Nam Quốc Dân Đảng…









Quang cảnh lễ chào cờ Tham dự buổi lễ có hàng trăm đồng hương, quý vị nhân sĩ trí thức, rất đông các hội đoàn, đoàn thể, đấu tranh, các đảng phái chính trị, các hội đồng hương, quý cơ quan truyền thông…



Quan khách có Dân Biểu Tiểu Bang Ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster Ông Nguyễn Mạnh Chí, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức Đại Diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Đại diện Dân Biểu Liên Bang Ông Derek Trần…





Điều hợp chương trình buổi lễ do Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng và Cô Trương Nam Yến. Mở đầu buổi lễ với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do ông Tom Võ cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt cùng Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Hợp Ca Võ Bị thực hiện.





Từ trái: HT. Thích Huyền Việt, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, HT. Thích Minh Tuyên niệm hương dâng lời cầu nguyện trước bàn thờ tổ quốc Sau phần nghi thức, ban tổ chức mời Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Hòa Thượng Thích Huyền Việt lên trước bàn thờ tổ quốc thắp nhang dâng lời cầu nguyện.



Tiếp theo các MC. lần lượt giới thiệu thành phần tham dự.





Sau đó mời Ông Phan Thanh Châu, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn. Ông nói: “Hôm nay chúng ta từ muôn phương tụ hội về đây, trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ uy nghiêm tại miền Nam California, thủ đô tinh thần của người Việt Nam tị nạn cộng sản để cùng nhau long trọng cử hành Lễ Phát Động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng, lá Cờ chính nghĩa của dân tộc Việt Nam.









Ông Phan Thanh Châu, Trưởng ban tổ chức chào mừng và cảm ơn Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi xin gửi lời chào mừng thật trân trọng đến toàn thể quý vị đang hiện diện tại đây cùng quý vị và các bạn đang theo dõi trên hệ thống internet toàn cầu. Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hưởng ứng, yểm trợ của rất nhiều cộng đồng, hội đoàn từ khắp các tiểu bang, thành phố tại Hoa Kỳ cũng như tại Âu Châu, Úc Châu, của quý cơ quan truyền thông báo chí đã tiếp tay phổ biến và đặc biệt sự hiện diện vô cùng đông đảo của bà con đồng hương là một niềm khích lệ vô cùng to lớn đối với BTC chúng tôi…



“Thưa quý vị, CSVN đang triệt để thi hành Quyết Định 1334, bọn chúng và tay sai xâm nhập vào Cộng Đồng VN tị nạn và dùng mọi thủ đoạn đê hèn dưới nhiều hình thức để lũng đoạn, gây phân hóa, bôi nhọ và triệt hạ Lá Cờ Vàng nhằm mục đích tô vẽ cho lá cờ đỏ sao vàng, một lá cờ vay mượn từ tỉnh Phúc Kiến bên Tàu, một lá cờ hoàn toàn xa lạ, không xuất phát từ truyền thống, không mang hồn dân tộc. Lá cờ đỏ sao vàng của CSVN đã giết chết hàng vạn sinh linh trong Cải Cách Ruộng Đất, thảm sát trong Tết Mậu Thân 1968! Lá cờ đỏ là nỗi kinh hoàng cho người dân Việt bởi nó là lá cờ máu, lá cờ của tội ác! Lá cờ của tập đoàn tay sai bán nước phi nhân bản, phản dân tộc!!!



Đứng trước thực trạng này, chúng tôi không thể coi thường mà cần phải hành động. Do vậy, quý vị lãnh đạo Tôn Giáo cùng 7 Đoàn Thể Quốc Gia chân chính quyết định Phát Động PHONG TRÀO TÔN VINH CỜ VÀNG để trình bày cho đồng bào tại quốc nội, đồng hương tại hải ngoại và tuổi trẻ VN trong cũng như ngoài nước hiểu rõ về lịch sử và giá trị thiêng liêng của Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Từ đó cùng nhau quyết tâm bảo vệ, gìn giữ Cờ Vàng như gìn giữ chính linh hồn dân tộc. Mỗi người dân Việt yêu chuộng tự do đều có bổn phận và trách nhiệm góp phần vào công cuộc này, để Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mãi tung bay trên khắp các xứ sở tự do và chắc chắn một ngày không xa sẽ trở lại tung bay trên bầu trời quê mẹ Việt Nam yêu dấu.



Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và HT. Thượng Thích Huyền Việt phát biểu về ý nghĩa Tôn Vinh lá cờ Vàng



Các bạn trẻ thân mến, ngược dòng lịch sử, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã là biểu tượng của Quốc Gia Việt Nam từ thời 2 vị minh quân là Vua Thành Thái và Vua Duy Tân. Rồi vào ngày 2 tháng 6 năm 1948, Cựu Hoàng Bảo Đại và đại diện các tổ chức chính trị , tôn giáo đã chính thức chọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm Quốc Kỳ của Quốc Gia Việt Nam và từ năm 1955 đến 1975, trong suốt 2 thập niên của nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa vẫn tiếp tục chọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Quốc Kỳ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, Cờ Vàng tung bay trên khắp trời Nam. Lá Cờ ấy tượng trưng cho hồn thiêng sông núi, cho khát vọng tự do và ý chí trường tồn của dân tộc. Trải qua bao thăng trầm, bao biến cố, Cờ Vàng đã trở thành biểu tượng cao quý nhất của Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam. Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã được quốc tế công nhận là Quốc Kỳ chính thức của Việt Nam Cộng Hòa và trong tim của mỗi người Việt Nam, đó là Lá Cờ chính thống của Tổ Quốc Việt Nam thân yêu. Dưới bóng Cờ Vàng, bao lớp thanh niên đã lên đường chiến đấu, bao người con của Tổ Quốc đã hy sinh máu xương, đã hiến dâng sinh mệnh để bảo vệ Lá Cờ Thiêng.









Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và HT. Thượng Thích Huyền Việt phát biểu về ý nghĩa Tôn Vinh lá cờ Vàng Dù tạm thời không còn hiện hữu trên quê hương sau biến cố tang thương 30 tháng Tư, 1975, khi cộng sản Bắc Việt theo lệnh Cộng sản quốc tế, quan thầy Nga, Tàu xua quân cưỡng chiếm Miền Nam, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vẫn sống mãi trong tim người Việt Nam yêu nước. Trên khắp các quốc gia tự do, dân chủ, nơi nào có Cộng Đồng Việt Nam tị nạn, nơi đó có Cờ Vàng tung bay phất phới. Lá Cờ đã trở thành biểu tượng chung cho những giá trị tự do, dân chủ. Chính Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là niềm tin, là khát vọng, là ngọn đuốc thiêng soi sáng hành trình tranh đấu cho một nước Việt Nam được thật sự tự do, dân chủ và phú cường, sớm thoát khỏi ách thống trị của chế độ độc tài toàn trị của đảng cộng sản Việt Nam.



Trong tinh thần đó, PHONG TRÀO TÔN VINH CỜ VÀNG sẽ tiếp tục phát động đến nhiều tiểu bang, thành phố, đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ, đến Canada, Âu Châu và Úc Châu, những nơi có bà con đồng hương Việt Nam sinh sống, để chúng ta cùng nhau giương cao ngọn Cờ chính nghĩa, cùng nhau quyết tâm bảo vệ Lá Cờ chính thống của dân tộc Việt Nam…”



Tiếp theo là phần phát biểu của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và Hòa Thượng Thích Huyền Việt, những vị nầy cũng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lá cờ, lá cờ là hồn thiêng sông núi chúng ta cần phải tôn vinh, phải gìn giữ và cần phải cho con em chúng ta biết để tiếp tục duy trì qua từng thế hệ mai sau…



Sau đó là lời phát biểu của Thị Trưởng Thành Phố Westminster Ông Nguyễn Mạnh Chí, Dân Biểu Tạ Đức Trí, những vị nầy đã cảm ơn ban tổ chức đã cho quý vị có cơ hội tham dự và bày tỏ những cảm nghĩ của mình đối với việc làm đầy ý nghĩa nầy. Ngược dòng thời gian những vị nầy cũng đã từng đề nghị chính quyền tiểu bang công nhận lá cờ vàng là biểu tượng thiêng liêng của người Việt tỵ nạn cộng sản và nghị quyết công nhận lá cờ vàng cũng đã được nhiều tiểu bang công nhận.





Sau đó MC. Trương Nam Yến lên đọc bản Nghị Quyết của Quốc Hội Liên Bang công nhận việc tôn vinh lá cờ vàng (nghị quyết nầy do dân biểu Derek Trần đệ trình) và đã được quốc hội thông qua.





Tiếp theo là phần phát biểu của em Cao Xuân Thanh Ngọc, đại diện giới trẻ, trong phần phát biểu em nói: “Sẽ vận động giới trẻ tham gia phát động phong trào vinh danh cờ vàng và tiếp nối các bậc cha ông duy trì truyền thống nầy”.





Tiếp tục chương trình Ông Quang Nam và Ông Cao Thái Hải lên tuyên đọc bản tuyên bố chung với nội dung như sau: “Hôm nay, ngày 5 tháng 10 năm 2025 tại Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ, dưới bóng thiêng liêng của Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, chúng tôi – những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, cùng với đồng bào từ khắp nơi quy tụ về đây – long trọng phát động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng, nhằm khẳng định lập trường kiên định của dân tộc Việt Nam trước lịch sử.





Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, khai sinh từ thời hai vị minh quân là Vua Thành Thái, Duy Tân. Đến năm 1945, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chính thức là Quốc Kỳ của Quốc Gia Việt Nam. Lá cờ ấy tượng trưng cho hồn thiêng sông núi, cho khát vọng tự do và ý chí trường tồn của dân tộc. Trải qua bao thăng trầm, bao biến cố, Cờ Vàng đã trở thành biểu tượng bất diệt của một nước Việt Nam tự do dân chủ, của nhân phẩm và chính nghĩa.





Cựu Hoàng Bảo Đại và đại diện các tổ chức chính trị, tôn giáo đã chọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm Quốc Kỳ của Quốc Gia Việt Nam vào ngày 2 tháng 6 năm 1948 và trong suốt hai thập niên Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, từ 1955 đến 1975, Cờ Vàng tung bay khắp trời Nam, hiện diện trên các công sở, trường học, chiến trường, và trong từng ngôi nhà của người dân miền Nam. Cờ Vàng đã được quốc tế công nhận là Quốc Kỳ chính thức của Việt Nam Cộng Hòa, và trong tim hàng triệu người dân miền Nam, đó là lá cờ chính thống của Tổ Quốc. Dưới bóng Cờ Vàng, bao lớp thanh niên đã lên đường chiến đấu, bao người con của Tổ Quốc đã hy sinh xương máu để bảo vệ tự do và bờ cõi quê hương.





Thế nhưng, từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cả nước Việt Nam rơi vào ách thống trị sắt máu của đảng Cộng sản. Biểu tượng quốc gia bị thay thế bằng lá cờ đỏ sao vàng – một lá cờ mượn từ tỉnh Phúc Kiến bên Tàu, vốn xa lạ với hồn sử Việt. Lá cờ đỏ ấy không hề xuất phát từ truyền thống dân tộc, mà chỉ là dấu ấn của một chế độ độc tài phản dân hại nước.





Dù không còn hiện hữu trên quê hương, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vẫn sống mãi trong lòng người Việt Nam yêu nước. Trên khắp năm châu, nơi nào có cộng đồng Việt tỵ nạn, nơi đó có Cờ Vàng bay phất phới. Lá cờ đã trở thành biểu tượng chung của những giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền – những giá trị mà dân tộc Việt Nam ngàn đời hằng khao khát. Cờ Vàng là niềm tin, là ngọn lửa soi sáng hành trình tranh đấu cho một Việt Nam không còn xiềng xích cộng sản.





Chúng tôi – những đoàn thể, tổ chức, và đồng bào Việt Nam hải ngoại – trân trọng tuyên cáo:





Thứ nhất, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chính là Quốc Kỳ duy nhất của dân tộc Việt Nam tự do, từ ngày được khai sinh cho đến nay.

Thứ hai, Cờ Vàng là biểu tượng thiêng liêng bất khả phân, đã được bảo chứng bằng máu xương của bao thế hệ chiến sĩ và đồng bào.

Thứ ba, chúng tôi khẳng định: nhân dân Việt Nam sẽ quyết tâm bảo vệ, giữ gìn và tôn vinh Cờ Vàng đến hơi thở cuối cùng. Bất cứ thế lực nào tìm cách chối bỏ hay xuyên tạc ý nghĩa của Cờ Vàng đều là đi ngược lại dòng lịch sử dân tộc.





Buổi Lễ phát động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng hôm nay là bước khởi đầu cho một công cuộc lâu dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy, mở rộng và duy trì phong trào này cho đến ngày Cờ Vàng được công nhận và tôn vinh đúng với ý nghĩa thiêng liêng của nó: Quốc Kỳ của một nước Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ.





Chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, từ quốc nội đến hải ngoại, hãy siết chặt hàng ngũ, đoàn kết một lòng, gìn giữ Cờ Vàng như giữ chính linh hồn dân tộc. Mỗi người Việt Nam tự do đều có bổn phận góp phần vào công cuộc này, để Cờ Vàng mãi mãi tung bay, không những trên các xứ sở tự do dân chủ, mà một ngày sẽ trở lại tung bay trên bầu trời quê mẹ Việt Nam.





Trong niềm tin sắt son vào chính nghĩa, chúng tôi xin trân trọng tuyên cáo trước lịch sử và đồng bào rằng: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng chính thống của dân tộc Việt Nam, là ngọn cờ chính nghĩa mà toàn dân quyết tâm bảo vệ bằng cả máu xương và sinh mạng.





Tuyên bố tại Little Saigon, Westminster, California, Hoa Kỳ,



Ngày 5 tháng 10 năm 2025.

Thay mặt các đoàn thể và đồng bào tham dự Lễ phát động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng.”





Cuối cùng Ông Đỗ Như Điện thay mặt ban tổ chức lên có lời cảm tạ quý vị quan khách cùng toàn thể đồng hương tham dự lễ phát động phong trào tôn vinh cờ vàng hôm nay.





Xen lẫn chương trình buổi lễ có phần văn nghệ đấu tranh mở đầu Cô Erlinda hát bản “Lá Cờ Thiêng,” “Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây” do Tuấn Minh, Tuyết Mai và Erlinda hợp ca, nhạc sĩ Trần Chí Phúc đệm Guitar “Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Ta Hôm Nay” do Nhạc Sĩ Trần Chí Phúc sáng tác và trình bày, “Việt Nam Ơi, Việt Nam Ơi” do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và ban thiếu nhi trình diễn, “Tôi Phải Đi Dựng Ngọn Cờ Vàng” Ban Tù Ca Xuân Điềm hợp ca.





Kết thúc chương trình buổi lễ Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và toàn thể cùng hát bản “Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ”.





Mọi chi tiết xin liên lạc: Ông Phan Thanh Châu (714) 588-5903, Trần Trọng Đạt (714) 360-2945, Đỗ Như Điện (858) 337-7049.