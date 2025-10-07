Hôm nay,  

Southern California Edison Bị Kiện Vì Trận Cháy Rừng Saddleridge 2019

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho rằng Southern California Edison phải chịu trách nhiệm vì đã tắc trách, để xảy ra trận cháy rừng Saddleridge năm 2019. Đơn kiện cáo buộc công ty đã biết trước cơ nguy khi có gió mạnh, nhưng không có biện pháp ngăn chặn. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(LOS ANGELES, ngày 7 tháng 10, Reuters) – Sáu năm sau thảm họa cháy rừng Saddleridge tàn phá các khu vực gần Los Angeles, Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn kiện Southern California Edison (SCE), yêu cầu công ty phải chịu trách nhiệm và chi trả toàn bộ chi phí cứu hỏa và phục hồi những khu vực thuộc National Forest System bị thiêu rụi.

 

Trong đơn kiện đệ trình lên tòa án hôm Thứ Ba, chính phủ cáo buộc công ty con của Edison International đã tắc trách, để hỏa hoạn lan rộng và vi phạm hàng loạt quy định về an toàn công cộng của California.

 

Phát ngôn viên của Southern California Edison, Gabriela Ornelas, cho biết công ty đang rà soát hồ sơ và sẽ trả lời theo đúng quy trình pháp lý. Bà cũng thay mặt công ty bày tỏ sự đồng cảm với các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

 

Theo Bộ Tư Pháp, vào ngày 10 tháng 10 năm 2019, Đám cháy Saddleridge bùng phát dưới chân một tháp truyền điện (transmission tower) gần Sylmar, California, đúng lúc đang có gió mạnh. Một đường dây điện gắn với tháp kế bên bị gió quật rơi xuống, đập vào thanh thép của tháp và gây chập điện.

 

Chính phủ nhấn mạnh rằng SCE “biết rõ về cơ nguy khi có gió mạnh,” nhưng không bảo trì đúng cách các hệ thống đường dây và thiết bị của mình.

 

Đám cháy Saddleridge đã để lại hậu quả nặng nề. Theo đơn kiện, hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 800 acres (324 héc-ta) thuộc Angeles National Forest, gây nhiều hư hại cho các cộng đồng dân cư xung quanh và khiến một người thiệt mạng. Sở Cứu Hỏa California (Cal Fire) cho biết tổng diện tích bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn lên tới 8,799 acres (3,561 héc-ta).

 

Đây không phải là lần đầu tiên SCE đối mặt với các vụ kiện tụng liên quan đến các trận cháy rừng. Vụ kiện này được đệ trình chỉ năm tuần sau khi chính phủ liên bang kiện công ty, cáo buộc thiết bị của họ là nguyên nhân gây ra hai đám cháy khác trong năm 2022: Đám cháy Eaton vào tháng 1 và Đám cháy Fairview vào tháng 9.

 

Theo các nhà điều tra, các trận cháy rừng lớn ở Nam California trong tháng 1, bao gồm Đám cháy Eaton và Đám cháy Palisades, đã khiến 31 người thiệt mạng và hơn 16,000 công trình bị phá hủy hoặc hư hại.

 

Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Central District of California thụ lý, số hồ sơ 25-09547, có tên U.S. kiện Southern California Edison Co và các đồng bị đơn khác (U.S. v. Southern California Edison Co et al.).

