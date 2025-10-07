Greta Thunberg: Tôi Chỉ Trải Qua Một Phần Nhỏ So Với Người Dân Palestine

Greta Thunberg cùng gần 500 người khác trong đội tàu Global Sumud Flotilla bị bắt khi đang tìm cách mang hàng viện trợ đến Gaza. Cô nhấn mạnh việc mình bị bắt và giam giữ không thể sánh với nỗi khổ của người dân Gaza hiện nay. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(STOCKHOLM, ngày 7 tháng 10, Reuters) – Nhà hoạt động môi trường nổi tiếng người Thụy Điển Greta Thunberg cho biết cô và các thành viên trong đội tàu cứu trợ Gaza đã bị “tra tấn” trong nhà tù của Israel.

Trong buổi họp báo ở Stockholm hôm Thứ Ba (7/10), Thunberg kể rằng cô cùng những người khác trong đoàn bị quân đội Israel “bắt cóc và tra tấn” (kidnapped and tortured). Cô từ chối giải thích chi tiết; khi được hỏi thêm, Thunberg nói mình không có nước sạch để dùng, còn những người khác thì thiếu thốn các loại thuốc men quan trọng.

Thunberg chia sẻ: “Bản thân tôi không định kể lể những gì mình phải chịu, vì tôi không muốn báo chí giật tít kiểu ‘Greta bị tra tấn.’ Như thế không đúng với câu chuyện cần nói ở đây,” và nói thêm rằng những gì người dân Gaza đang phải chịu đựng mỗi ngày còn khủng khiếp hơn rất nhiều.

Bộ Ngoại Giao Israel chưa trả lời câu hỏi phỏng vấn của Reuters. Tuy nhiên, tuần trước, phát ngôn viên của cơ quan này đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc ngược đãi, khẳng định rằng “tất cả những người bị giam giữ đều được cho phép dùng nước, thực phẩm và nhà vệ sinh, được gặp luật sư và mọi quyền hợp pháp của họ đều được bảo đảm đầy đủ.”

Thunberg là thành viên của Global Sumud Flotilla, đội tàu tìm cách đến Gaza để mang theo hàng viện trợ và thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây. Vùng đất này từng có khoảng 2.2 triệu người dân, phần lớn đã phải rời bỏ nhà cửa; Liên Hiệp Quốc nhiều lần cảnh báo nạn đói đang lan rộng.

Theo các viên chức Israel, Thunberg và 478 người khác trong đoàn đã bị bắt giữ khi đoàn tàu bị chặn lại trên biển và sau đó bị trục xuất khỏi Israel vào Thứ Hai (6/10). Israel cho rằng những tường trình về nạn đói ở Gaza là nói quá lên, và chỉ trích đoàn tàu cứu trợ là một chiêu trò tuyên truyền cho nhóm Hamas.

Đây không phải là lần đầu tiên Greta Thunberg bị bắt khi tham gia các hoạt động ủng hộ Palestine. Hồi tháng 6, cô từng bị bắt giữ trên biển khi tìm cách vào Gaza.

Các nhà hoạt động Thụy Điển cho biết Thunberg bị xô đẩy và bị ép phải khoác quốc kỳ Israel trong lúc bị giam giữ. Tuy nhiên, cô không nói về việc này trong buổi họp báo hôm Thứ Ba.

Thunberg cùng các thành viên trong đoàn cũng chỉ trích chính phủ Thụy Điển không giúp gì nhiều cho họ trong thời gian bị giam. Trước những lời phàn nàn đó, chính phủ Thụy Điển ra thông cáo cho biết họ đã nhiều lần cảnh báo công dân không nên đến Gaza, nhưng vẫn cử cơ quan lãnh sự tìm cách hỗ trợ cho các nhà hoạt động bị giam giữ và yêu cầu phía Israel đối xử tử tế với công dân Thụy Điển.