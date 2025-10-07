Hôm nay,  

AJSOCAL Khuyên Những Giấy Tờ Nên Mang Theo Để Đối Phó Với ICE

ẢNh: AJSOCAL

Tổ chức AJSOCAL (Công Lý Cho Người Gốc Á Nam Cali) vừa đưa ra một số lời khuyên hữu ích dành cho cư dân sinh sống ở Hoa Kỳ, nhằm đối phó với tình trạng nhân viên ICE tùy tiện khám xét, bắt giữ người dân thuộc đủ loại tình trạng di trú.

Gần đây, nhiều người trong cộng đồng da màu, trong đó có cả sắc dân nhập cư gốc Á, lo lắng trước các hoạt động hung hăng của ICE trong các thành phố và khu dân cư. Cuộc sống của mọi người đều bị ảnh hưởng, bất kể là công dân Hoa Kỳ hay người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp. AJSOCAL đề nghị cư dân nên mang theo một số giấy tờ để bảo vệ bản thân trước nhân viên ICE. Hướng dẫn này được đăng tải đầy đủ tại trang mạng www.ajsocal.org/vi/immigration, là một phần thông tin quan trọng trong nguồn thông tin “Biết Về Quyền Hạn Của Quý Vị” trong trang mạng của tổ chức hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng gốc Á này.

Công dân Hoa Kỳ
⦁ Luật pháp không yêu cầu công dân Hoa Kỳ đem theo những giấy tờ chứng nhận tư cách công dân. Tuy nhiên có những giấy tờ hợp pháp để chứng minh tư cách công dân bao gồm: thẻ hộ chiếu, bản sao giấy chứng nhận hộ chiếu, bản sao giấy chứng nhận công dân Hoa Kỳ, bản sao giấy nhập tịch Hoa Kỳ, bản sao giấy khai sinh tại Hoa Kỳ.
⦁ KHÔNG NÊN chụp ảnh giấy chứng nhận công dân Hoa Kỳ để trong điện thoại di động và đưa cho cảnh sát di trú, vì làm vậy là vô tình đồng ý cho ICE xem những thông tin khác trong điện thoại của mình.

Thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ
⦁ Luật pháp yêu cầu những thường trú nhân trên 18 tuổi tại Hoa Kỳ phải đem theo thẻ xanh bên mình mọi lúc.
⦁ Nếu thẻ xanh đã quá hạn, phải nộp mẫu I-90, và giữ bản sao tờ biên nhận I-797 với thẻ xanh đã quá hạn bên mình.

Những người chưa có giấy tờ hợp pháp
⦁ Đừng đem theo bên mình sổ hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng minh mình là công dân ngoại quốc.


⦁ Đem theo thẻ đỏ. Thẻ đỏ trong luật di trú là thẻ "biết quyền của mình", giúp người nhập cư khẳng định quyền hợp pháp khi gặp cơ quan di trú, đặc biệt là ICE. Giữ tấm thẻ đỏ này và giữ im lặng sẽ giúp được bảo vệ theo quyền của hiến pháp.
Có thể tải hình ảnh thẻ đỏ tại trang mạng www.ajsocal.org/immigration


Người đến Hoa Kỳ theo chương trình DACA
⦁ Giữ giấy xác nhận cho phép làm việc còn hiệu lực (mẫu I-766) bên mình
⦁ Giữ bên mình bản sao I-797 DACA (mẫu I-821D) thông báo cho phép tình trạng di trú của chính phủ. Bảo đảm rằng các giấy xác nhận vẫn còn hiệu lực đến hiện tại.
⦁ Nếu các tài liệu trước đó đã được thừa nhận hợp pháp, giữ bản mẫu I-94 đã được in ra, tài liệu này có thể hữu ích cho phiên điều trần bảo lãnh tại ngoại trong tương lai.

Những người lưu trú (không định cư) tại Hoa Kỳ
Nhiều người lưu trú hợp pháp tại Hoa Kỳ với thời hạn nhất định, không thuộc diện định cư hợp pháp. Những trường hợp đó là du học sinh (F-1), chuyên gia ngành nghề đặc biệt (H-1B) và nhân viên làm việc ở nước ngoài (L-1A, L-1B)
⦁ Giữ bên mình bản copy I-94 để chứng minh tình trạng pháp lý hợp pháp tại Hoa Kỳ. Tài liệu này có thể in ra từ trang mạng i94.cbp.dhs.gov/search/recent-search


Những người có hồ sơ được cấp thẻ xanh đang chờ giải quyết (Tị nạn, VAWA, điều chỉnh tình trạng di trú)
⦁ Sao chép và lưu giữ bản biên nhận của thông báo I-797 từ cơ quan chính phủ có hồ sơ.
⦁ Quá trình hoàn tất hồ sơ di trú rất phức tạp. Có thể tìm thấy thông tin di trú của minh trên biễu mẫu I-94. Và in ra trên trang mạng i94.cbp.dhs.gov/search/recent-search

AJSOCAL kêu gọi những ai có người thân bị bắt giữ bởi cảnh sát di trú, hãy gọi cho văn phòng để được trợ giúp pháp lý miễn phí.
Anh Ngữ | 888 349 9595
Việt Ngữ | 714 477 1958
Immigration - Asian Americans Advancing Justice Southern California

