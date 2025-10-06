Harvard Đối Mặt Với Loạt Vụ Kiện Vì Cựu Giám Đốc Nhà Xác Đánh Cắp Thi Thể Bán Ra Chợ Đen

Vụ kiện không chỉ khiến danh tiếng của Harvard bị tổn hại mà còn đặt ra câu hỏi về hệ thống giám sát và trách nhiệm đạo đức của các cơ sở giáo dục khi tiếp nhận và bảo quản thi thể hiến tặng cho nghiên cứu khoa học. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(HOA KỲ, ngày 6 tháng 10, Reuters) – Tòa án cao nhất Massachusetts hôm Thứ Hai cho phép các gia đình có thân nhân hiến xác kiện Đại học Harvard, cáo buộc trường tắc trách trong việc bảo quản thi thể – nhiều bộ phận của các thi thể đã bị cựu giám đốc nhà xác đánh cắp rồi đem bán ra chợ đen.

TCPV của Massachusetts cho rằng thẩm phán tòa sơ thẩm đã sai khi bác bỏ các đơn kiện buộc Harvard chịu trách nhiệm về “âm mưu ghê rợn” của Cedric Lodge, cựu giám đốc nhà xác của Trường Y Harvard (Harvard Medical School). Lodge bị cáo buộc đã mổ xẻ, lấy cắp và bán các phần thi thể lẽ ra phải được sử dụng cho nghiên cứu y khoa.

Thay mặt cho toàn thể hội đồng xét xử, Thẩm phán Scott Kafker cho biết bên nguyên đơn đã đưa ra đủ bằng chứng cho thấy Harvard thiếu thiện chí trong công việc trông coi, bảo quản các thi thể được hiến tặng, những thi thể này “đã bị đối xử tàn tệ, bị xúc phạm suốt nhiều năm.”

Kafker viết: “Trường có nghĩa vụ pháp lý phải đảm bảo có sự tôn trọng trong việc tiếp nhận, bảo quản và thu xếp chỗ an nghỉ cuối cùng cho các thi thể hiến tặng, nhưng họ lại hoàn toàn tắc trách. Chính Harvard cũng đã thừa nhận điều này.”

Ngoài ra, tòa án cao nhất Massachusetts cũng khôi phục các cáo buộc nhằm vào giám đốc Chương trình Hiến tặng Giải phẫu của Harvard.

Trường Y Harvard đã ra thông cáo gọi hành động của Lodge là “ghê tởm, hoàn toàn trái ngược với các tiêu chuẩn và giá trị mà Harvard, những người hiến xác và người thân của họ mong đợi và xứng đáng có được.”

Lodge đã nhận tội vào tháng 5 về hành vi buôn lậu giữa các tiểu bang và hiện đang chờ tòa tuyên án. Theo hồ sơ truy tố, Lodge bắt đầu đường dây lấy trộm các bộ phận từ thi thể của người hiến tặng (bao gồm đầu, não bộ, da và nội tạng) rồi mang từ nhà xác Harvard ở Boston về nhà riêng tại Goffstown, New Hampshire. Sau đó, hai vợ chồng mang những bộ phận này bán ra chợ đen.

Tổng cộng, có 12 vụ kiện được nộp lên tòa bởi 47 thân nhân của những người đã hứa nguyện hiến xác cho Harvard. Họ cáo buộc nhà trường tắc trách và “nhắm mắt làm ngơ” trước hành vi sai phạm của Lodge trong suốt nhiều năm, mãi cho đến khi ông này bị truy tố vào năm 2023.

Năm ngoái, một thẩm phán từng phán quyết rằng Harvard được miễn trừ phần lớn trách nhiệm pháp lý nếu trường chứng minh mình có nỗ lực thiện chí tuân theo Luật về Hiến tặng Giải phẫu (Uniform Anatomical Gift Act). Nhưng theo thẩm phán Kafker, bên nguyên đơn đã chỉ ra đủ bằng chứng chứng minh Harvard không hề tuân thủ luật.

Phán quyết nêu rõ Harvard không có hệ thống giám sát và kiểm soát cần thiết để ngăn chặn các hành vi sai trái của Lodge (tự ý mổ xẻ thi thể, đưa người lạ vào nhà xác để mua bán và mang các phần thi thể ra ngoài).

Luật sư Jeffrey Catalano, đại diện cho các nguyên đơn, hoan nghênh phán quyết của tòa án. Catalano cho biết các thân chủ của ông cảm thấy công lý đã được thi hành. Đối với họ, đây chính là quyền được biết sự thật về việc “làm thế nào và tại sao một sự việc kinh hoàng như vậy lại có thể xảy ra ngay bên trong Harvard suốt một thời gian dài.”