Hôm nay,  

Một Lần Nữa Nông Dân Mỹ Lại Khốn Khổ Vì Thuế Quan Của Trump Và Tình Trạng Thiếu Nhân Công.

06/10/202520:15:00(Xem: 39)

 

Vào ngày 2-4-2025, mà Tổng Thống Trump gọi là Ngày Giải Phóng (Liberation Day), ông đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt mức thuế quan mới, toàn diện đối với hàng hóa nhập khẩu. Ông mô tả hành động này là ngày "độc lập kinh tế" của Hoa Kỳ, tuyên bố rằng nó sẽ giải phóng đất nước khỏi các hoạt động thương mại mà ông cho là không công bằng. Các mức thuế quan bao gồm mức thuế suất chung 10% đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia và mức thuế "có đi có lại" cao hơn đối với các quốc gia cụ thể mà Hoa Kỳ có thâm hụt thương mại lớn. Trump đã nhiều lần lập luận rằng chính sách thương mại kéo dài hàng thập kỷ đã cho phép các quốc gia khác lợi dụng Hoa Kỳ và những mức thuế quan này sẽ "giải phóng" người lao động Mỹ, đưa ngành sản xuất trở về nước, cân bằng cán cân thương mại của Hoa Kỳ với thế giới, đặc biệt với các nước đối tác thương mại lớn như Mexico, Canada,Trung Quốc, và Liên Hiệp Âu Châu.

 

NQK Chart 1

 

Hơn sáu tháng đã trôi qua, những mục tiêu Tổng Thống Trump đặt ra đã không hoặc chưa đạt được, nhưng đã đẩy nước Mỹ vào tình trạng đối đầu với toàn thế giới dưới một bình phong giả tạo là Đạo Luật Quyền Hạn Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế (International Emergency Economic Powers Act - IEEPA).

 

Đạo luật này cho phép thay đổi nhanh chóng chính sách thương mại trong bối cảnh gián đoạn toàn cầu. Trump dùng tình trạng khẩn cấp để qua mặt Quốc Hội. Tình trạng khẩn cấp đang bị thử thách pháp lý. Vào tháng 8 năm 2025, Tòa Phúc Thẩm Liên Bang Hoa Kỳ đã tuyên bố vô hiệu các mức thuế quan toàn diện của Tổng Thống Trump được áp dụng theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Chính phủ đã kháng cáo quyết định này, và vào ngày 9-9-2025, Tòa án Tối cao đã đồng ý xem xét nhanh chóng. Phiên tranh luận miệng dự trù sẽ diễn ra vào tháng 11, 2025.

 

HỆ QUẢ CỦA THUẾ QUAN TRÊN GIÁ NÔNG SẢN

 

Trong khi chờ đợi, nông dân và giới tiêu thụ Hoa Kỳ một lần nữa phải hứng chịu những ảnh hưởng tiêu cực do chính sách thuế quan của Trump gây ra.

 

Trung Quốc trước đây mua ít nhất một phần tư tổng sản lượng đậu nành của Hoa Kỳ, hiên nay đang tẩy chay nông sản này để trả đũa mức thuế quan cao mà Tổng Thống Donald Trump áp đặt đối với hàng hóa Trung Quốc.

 

Trung Quốc cho đến nay vẫn là nước mua đậu nành lớn nhất. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã xuất khẩu gần $24.5 tỷ đậu nành, và Trung Quốc chiếm hơn $12.5 tỷ. Liên Hiệp Âu Châu là khối mua lớn thứ hai với $2.45 tỉ. Năm nay, Trung Quốc đã không mua đậu nành kể từ tháng 5.

 

Sau khi Trump áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đã đáp trả bằng mức thuế của riêng mình, hiện lên tới 34% đối với đậu nành Mỹ. Điều này khiến đậu nành từ các quốc gia khác rẻ hơn. Thuế quan trả đũa của Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến người trồng lúa miến, bắp và bông của Mỹ. Nhưng đậu nành nổi bật hơn cả vì tầm quan trọng to lớn của nó đối với xuất khẩu nông sản của Mỹ. Đậu nành là mặt hàng xuất khẩu thực phẩm hàng đầu của Mỹ, chiếm khoảng 14% tổng lượng hàng nông sản xuất khẩu ra nước ngoài.

 

Trong khi Trung Quốc phụ thuộc vào nguồn đậu nành nội địa để sản xuất đậu hấp và đậu phụ, nước này lại cần nhiều đậu nành hơn để chiết xuất dầu và làm thức ăn gia súc. Năm 2024, Trung Quốc đã sản xuất 20 triệu tấn đậu nành, trong khi nhập khẩu hơn 105 triệu tấn.

 

Vì tranh chấp thuế quan với Hoa Kỳ, Trung Quốc đã chuyển hướng qua Brazil khi Trump phát động cuộc chiến thương mại đầu tiên vào năm 2018. Năm ngoái, đậu nành Brazil chiếm hơn 70% lượng nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi thị phần của Hoa Kỳ giảm xuống còn 21%, theo dữ liệu của Ngân Hàng Thế Giới. Argentina và các quốc gia Nam Mỹ khác cũng đang bán nhiều hơn cho Trung Quốc.

 

HỆ QUẢ CỦA THUẾ QUAN TRÊN GIÁ VẬT LIỆU

 

NQK Chart 2

 

Thuế quan không chỉ ảnh hưởng đến giá nông phẩm mà còn đẩy giá máy móc và vật liệu dùng trong nông nghiệp như nông cơ, phân bón, thuốc trừ sâu bọ.  Phân bón là mặt hàng nhập khẩu cốt lõi để trồng trọt lương thực. Giá cả tăng ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của hệ thống lương thực, từ khâu trồng trọt, thu hoạch đến kệ hàng tại các siêu thị. Trong năm 2025, mức thuế 25% đã được áp dụng đối với phân bón nhập khẩu từ Canada, bao gồm potash, amonium sulfate và nitrogen. Do Hoa Kỳ phụ thuộc phần lớn vào Canada về potash, thay đổi giá cả này đã gây ảnh hưởng nặng nề. Các báo cáo cho thấy giá một số loại phân bón đã tăng vọt hơn $100 mỗi tấn.

 

Thuế quan cũng làm tăng giá máy kéo, máy gặt và các loại máy móc thiết yếu khác trong nông nghiệp. Vào tháng 2, 2025, Trung Quốc đã áp dụng mức thuế 10% đối với máy móc nông nghiệp của Hoa Kỳ. Thay đổi này ảnh hưởng đến các công ty như Deere & Co. và CNH Industrial, khiến sản phẩm của họ trở nên đắt đỏ hơn ở nước ngoài. Đồng thời, thuế quan của Hoa Kỳ đối với thép và phụ tùng từ Trung Quốc và Mexico đã khiến việc sản xuất và sửa chữa máy móc nông nghiệp trong nước trở nên tốn kém hơn. Theo Association of Equipment Manufacturers (Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Thiết Bị), những chi phí gia tăng này đang gây thêm áp lực cho nền kinh tế nông nghiệp vốn đã eo hẹp. John Deere, nhà sản xuất máy móc nông nghiệp lớn nhất nước Mỹ, tháng trước cho biết thuế quan đối với thép và nhôm sẽ khiến công ty thiệt hại $600 triệu trong năm nay.

 

Joe Logan, nông dân thế hệ thứ năm ở Ohio, cho biết mọi thứ mà một nông dân cần mua "từ phosphate và Potash đến hóa chất nông nghiệp, thuốc diệt cỏ, phụ tùng máy móc, đều tăng 50% trong 10 năm qua, trong khi tiền thu được từ việc bán hoa mầu của chúng tôi giảm 40%."  

 

Nông dân khác ở Ohio, Chris Gibbs, có một nông trại 500 mẫu Anh trồng bắp, lúa mì, và cỏ alfalfa cùng với một đàn bò sữa 90 con, mô tả tình trạng thuế quan của Trump là một đám cháy cấp độ năm đang hoành hành trong cộng đồng nông nghiệp. Thuế quan của Trump đang làm giảm thu nhập và tăng vọt chi phí cho nông dân, những người từng ủng hộ đông đảo tổng thống Trump, đang lo sợ mất trang trại của mình.

 

Gibbs than thở “Chuyện này cũ rồi. Chúng ta lại rơi vào tình cảnh tương tự nhưng tệ hơn. Giá các mặt hàng chủ lực, ngô, lúa mì, đậu nành, lúa miến, gạo, bông, đang thấp hơn giá thành sản xuất, nên đã có những khoản lỗ tiềm ẩn. Nhưng chúng ta cũng phải chịu những chi phí khổng lồ mà chưa bao giờ phục hồi kể từ Covid.”

 

Cơn sốt thuế quan đã đủ để Gibbs, một đảng viên Cộng Hòa lâu năm và cựu chủ tịch Đảng Cộng Hòa Quận Shelby, rời đảng của mình vào năm 2019 và hợp tác với các đảng viên Dân Chủ cấp tiểu bang với tư cách là người ủng hộ cho vùng nông thôn Ohio và nước Mỹ.

 

Theo một cuộc thăm dò dư luận của AgWeb vào đầu mùa xuân năm nay, 54% nông dân được hỏi không ủng hộ Trump dùng thuế quan để thương lượng, 41% tán thành và 5% không có ý kiến. Đây không phải là một đa số áp đảo, nhưng cũng cho thấy rằng nông dân bắt đầu chán ngán về thuế quan, không muốn được cứu trợ bằng thuế của người tiêu thụ, chỉ muốn có một thị trường ổn định để bán nông phẩm.

 

TÌNH TRẠNG THIẾU NHÂN CÔNG

 

Thuế quan không phải là yếu tố duy nhất đặt nông dân vào tình trạng hiểm nghèo. Nhân công là một thành phần không thể thiếu trong nông nghiệp dù đã được cơ giới hóa. Vào tháng 7 vừa qua, theo tường thuật của MSN, gia đình nông dân Tony DiMare, sở hữu 4,000 mẫu Anh trồng cà chua ở Florida và California, đến mùa gặt đã không có người để hái cà chua ở trang trại tại Florida mà phải cầy lên và bỏ mặc cho thối rữa ở ngoài ruộng, như các nơi khác trên khắp tiểu bang.

 

Vào đầu năm nay, DiMare đã cảnh báo với Financial Post rằng việc Trump đàn áp người nhập cư sẽ gây khó khăn cho nông dân, những người phụ thuộc vào người nhập cư để thu hoạch nông sản. Ông nói “Chúng ta phải bảo vệ biên giới phía nam và phía bắc, nhưng chúng ta phải có lực lượng lao động ở đất nước này."

 

Khi chính quyền Trump tiến hành trục xuất hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ, số lượng người hái lượm trên đồng ruộng giảm đi đáng kể, và mùa màng bị bỏ mặc cho hư hỏng. Tình trạng thiếu hụt lao động cũng đồng nghĩa với việc nông dân Florida phải trả nhiều tiền hơn cho nhân công. Đồng thời, họ cũng nhận được ít lợi nhuận hơn cho nông sản của mình do chính sách thuế quan của Trump.

 

Theo công ty công nghệ nông nghiệp Farmonaut, khoảng 50% công nhân nông trại ở Hoa Kỳ là người nhập cư không có giấy tờ — bao gồm cả giám sát viên lành nghề và người vận hành máy móc.

 

Vào tháng 6, 2025, chính quyền của ông đã phải tạm dừng hầu hết các cuộc đột kích vào các trang trại và các ngành công nghiệp khác để lùng bắt những công nhân không có giấy tờ, nhưng đã đảo ngược quyết định chỉ trong vài ngày. Kể từ đó, chính quyền đã tập trung vào việc đơn giản hóa chương trình thị thực lao động khách H-2A, đồng thời vẫn tiếp tục trục xuất hàng loạt.

 

KẾT LUẬN

 

Tổng Thống Trump tự mệnh danh là một “tariff man” (một người thuế quan). Ông từng tuyên bố “Chiến tranh thương mại tốt và dễ thắng.” Trên thực tế chiến tranh thương mại không dễ thắng chút nào mà mọi phe có thể đều thua.  Đối với nông dân, ông đã thua cuộc chiến thương mại, đặc biệt ở mặt trận nông thôn, trong nhiệm kỳ 1.

 

Patty Edelburg, Phó Chủ Tịch của Hiệp Hội Nông Dân Toàn Quốc (National Farmers Association) có trụ sở đặt tại Washington, đại diện 200,000 nông trại, xuất hiện trên màn hình của Fox News vào tháng 5, 2019, trình bầy về tình trạng khốn khổ của nông dân đang phải đối phó với lợi tức và giá suy giảm. Hậu quả quả là nhiều nông trại đã phải phá sản. Số nông trại rao bán tăng gấp đôi. Theo báo cáo của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang tại Minneapolis, Minnesota, số nông trại phá sản tại sáu tiểu bang ở miền Trung Tây tăng 30% trong năm 2018. First Midwest Bank ở Chicago cho biết trường hợp trả nợ không đúng hạn tăng 287% cũng trong năm vừa qua. Trong nhiệm kỳ 1, Trump đã phải chi tổng cộng $32 tỉ để cứu trợ nông dân.

 

Theo các báo cáo vào đầu tháng 10, 2025, chính quyền Trump đang xem xét một gói cứu trợ ít nhất $10 tỷ cho nông dân Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi tranh chấp thương mại với Trung Quốc. Các quan chức cho rằng tổng số tiền hỗ trợ có thể dao động từ $10 tỷ đến $14 tỷ, với số tiền cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu của nông dân và doanh thu từ thuế quan.

 

Trong nửa đầu năm 2025, 181 nông trại đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 12 của Luật Phá Sản tại Hoa Kỳ, tăng 57% so với cùng thời gian của 2024. Một báo cáo khác cho biết có 259 vụ nộp đơn trong khoảng thời gian từ tháng4, 2024 đến tháng 3, 2025.

 

Sự gia tăng số vụ phá sản này thể hiện một xu hướng đáng kể và đáng lo ngại đối với nền kinh tế nông nghiệp. Các yếu tố chính bao gồm: Giá nông sản thấp, chi phí đầu vào cao cho các nhu yếu phẩm như hạt giống, nhiên liệu và phân bón, lãi suất tăng cao, bất ổn vì Đạo Luật Nông Trại Liên Bang mới (new federal Farm Bill) không thông qua được, mất thị trường nước ngoài đối với một số mặt hàng, chẳng hạn như đậu nành, vì tranh chấp thương mại.

 

Các thành viên Dân Chủ tại Quốc Hội lập luận rằng con đường nhanh nhất để giúp đỡ nông dân là Trump chấm dứt chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Amy Klobuchar trong Ủy Ban Nông Nghiệp Thượng Viện, phát biểu với CNN rằng "Nông dân của chúng ta đã mất nhiều thế hệ để xây dựng những thị trường xuất khẩu này, chỉ để rồi chúng bị đóng cửa bởi những mức thuế quan tùy tiện. Chúng ta đã học được từ cuộc chiến thương mại trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống rằng những thị trường này không thể phục hồi chỉ sau một đêm."

 

Nguyễn Quốc Khải

THAM KHẢO

 

* Bryson Funk “The Impact of Tariffs on the U.S. Agriculture Industry.” Eden Green, July 15, 2025.

* Illan Ireland, “Trump’s tariffs are hurting U.S. agriculture. Some farmers still support them.” Investigate Midwest, June 24, 2025.

* Eric Bradner, Andrew Seger, Nicky Robertson, Jeremy Herb, “‘Tidal wave of problems’:  With harvest here, Trump’s trade war pushes some US farmers to the brink.” CNN, September 20, 2025.

* Christy Bieber, “Florida farmers now plowing over perfectly good tomatoes as Trump’s tariff policies cause prices to plummet.” MSN, July 20, 2025.

* Didi Tang, Josh Funk, “Trump’s trade battle with China puts US soybean farmers in peril.” AP, September 27, 2025.

* Marilou Johanek, “Ohio family farmers describe life under Trump tariffs: ‘We’re in a hell of a mess here.’” Ohio Capital Journal, September 30, 2025.

 

 

 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Bốn năm sau khi dịch bệnh làm giá cả leo thang, tiền lương của người lao động tại Hoa Kỳ vẫn chưa bắt kịp chi phí sinh hoạt. Chỉ số Lương so với Vật giá 2025 của Bankrate cho thấy mức tăng lương trung bình thấp hơn 1,2 điểm phần trăm so với mức tăng vật giá trong giai đoạn này. Điều đó đồng nghĩa mức tăng lương của người đi làm chưa đủ bù đắp giá cả đắt đỏ, khiến đời sống nhiều gia đình tiếp tục chật vật. Khảo sát CBS News hồi tháng 7 cho thấy 55% dân Mỹ đánh giá kinh tế “xấu” hoặc “khá xấu”, ba phần tư nói rằng thu nhập không theo kịp vật giá. Đa số cũng nhận thấy giá hàng hóa lại tăng thêm trong những tuần gần đây và dự đoán sẽ còn tiếp diễn.

Bài viết của The Economist, đăng ngày 14 tháng 3, cập nhật 2 tháng 8, 2025, cho thấy những dấu hiệu rõ rệt rằng Trumponomics – chính sách kinh tế dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump – đang bắt đầu gây suy yếu nền kinh tế Hoa Kỳ.

Thuế quan là một thứ thuế tiêu thụ. Nó ảnh hưởng lên tất cả những hàng hóa liên quan mà công ty nhập cảng Mỹ và người tiêu thụ Mỹ phải trả toàn phần hay từng phần. Do đó thuế quan ảnh hưởng đến lạm phát ở nước Mỹ. Các kinh tế gia của Goldman Sachs ước tính rằng người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả 70% chi phí trực tiếp của thuế quan. Vào tháng 5, Walmart cho biết họ sẽ buộc phải tăng giá để ứng phó với thuế quan. Ralph Lauren cũng cho biết họ đang xem xét việc tăng giá quần áo. Theo dữ liệu của Cục Thống Kê Lao Động (Bureau of Labor Statistics) công bố vào hôm qua 15/7, lạm phát hàng năm đã tăng lên 2.7% trong tháng 6, từ mức 2.4% của tháng 5, theo chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index - CPI). CPI cốt lõi (core CPI), không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, tăng lên 2.9%, so với mức 2.8% của tháng 5.

Cục Dự Trữ Liên Bang hiện trong tư thế chờ đợi vì tác động kinh tế của thuế quan vẫn chưa chắc chắn. Chủ Tịch Powell nói rằng phí tổn chờ đợi để tìm hiểu thêm về nền kinh tế là “khá thấp”. Ông muốn chờ đợi để xem các chính sách của Tổng thống Trump sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào về lãi suất.

"Tổng thống Trump gọi đó là 'Ngày Giải Phóng'. Tôi sẽ gọi đó là 'Ngày Lạm Phát', vì hoàn toàn rõ ràng rằng mức thuế này sẽ làm tăng giá ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu.” Phó Thủ tướng Bỉ Maxime Prévot tuyên bố: “Chơi với diêm, Hoa Kỳ sẽ bị cháy rụi”. Ông nói thêm rằng “thật đáng tiếc khi Hoa Kỳ đơn phương tấn công trật tự thương mại toàn cầu bằng cách áp dụng thuế quan đối với mọi người và đặc biệt là đối tác của mình”.

Điều gì thực sự xảy ra khi niềm tin nơi người đàn ông ở Tòa Bạch Ốc đang lung lay? Chúng ta sắp tìm ra câu trả lời rồi. “Ông ta không thể cho biết khi nào Canada sẽ tổ chức bầu cử. Chuyện gì thực sự đang diễn ra ở đó? Ông ta đang cố gắng duy trì quyền lực phải không?” Donald Trump đã viết trên mạng xã hội sau cuộc trò chuyện với Thủ tướng Justin Trudeau vào tuần trước.

Tổng Giám đốc Điều Hành Ford Jim Farley, tại một hội nghị đầu tư vào tháng 1: "Thành thật mà nói. Về lâu dài, mức thuế quan 25% trên khắp biên giới Mexico và Canada sẽ tạo ra một lỗ hổng trong ngành công nghiệp Hoa Kỳ mà chúng ta chưa từng thấy."

Nhiều người Việt các tiểu bang khác, khi tới thăm Quận Cam, bước vào Phước Lộc Thọ, sẽ kinh ngạc khi thấy hàng loạt áo dài sản xuất từ Việt Nam được may khéo, kiểu dáng tân kỳ, bán chỉ có 10 USD một áo. Rẻ kinh khủng, nhưng đồng bào mình ở quê nhà sống nhờ như thế. Rồi tới những món hàng nghệ thuật như đồ gốm sứ, vòng tay, tràng hạt, nón lá, đồ chơi trẻ em... đều bán rất rẻ. Chúng ta thắc mắc tại sao lại rẻ như thế. Hẳn nhiên, khi vào Phố Tàu Los Angeles, bạn cũng sẽ có những kinh ngạc tương tự với áo sường sám và các món tương tự từ nhiều thị trấn Hoa Lục. Nếu có chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, tất cả những hàng hóa trong Phố Tàu Los Angeles sẽ tăng giá, và tại Phước Lộc Thọ, hy vọng, sẽ giữ giá y nguyên, nếu các nguyên vật liệu Việt Nam sản xuất không phải mua từ Hoa Lục. Tuy nhiên, sẽ tới lúc, khi đọc các bản báo cáo về bất quân bình thương mại, Tổng Thống Donald Trump trong cơn phẫn nộ thường trực bỗng nhiên thấy rằng cần áp thuế quan trên hàng Việt Nam.

Khi Trump rời Nhà Trắng vào tháng 1, 2021, tỉ lệ thất nghiệp là 15%. 20 triệu việc làm mất trong 2020. Kinh tế thu nhỏ lại -2.8%. Chỉ số chứng khoán Dow Jones dưới 20,000. Chính sách thuế thất bại. Giảm $1.9 ngàn tỉ cho giới giầu và các đại công ty làm ngân sách quốc gia thiếu hụt 5.4 lần từ $585 tỉ trong tài khóa 2026 lên đến $3,132 tỉ vào tài khóa 2020 và nợ công tăng thêm $8 ngàn tỉ trong bốn năm. Kinh tế chỉ phát triển trung bình hàng năm được 0.95% thay vì 4% - 6% như Trump dự trù.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm nay ở Davos, nơi 60 Tổng Thống và Thủ Tướng, 800 lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận tập họp để thảo luận về những thách thức lớn của thời đại chúng ta, Trí tuệ nhân tạo, AI, lần này đã trở thành chủ đề làm lu mờ mọi chủ đề khác. Trí tuệ nhân tạo AI ngày càng ảnh hưởng đến chúng ta, ngoài việc có thể xử dụng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến nền kinh tế, AI cũng ngày càng có vẻ là một phần của bộ máy chiến tranh, hay ngay cả trong thị trường lao động AI cũng cho thấy sự hiệu quả rõ ràng hơn, AI, trí tuệ nhân tạo là siêu năng lực vừa có thể hủy diệt mà cũng vừa có thể cải thiện, là rủi ro cũng như là cơ hội.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.