Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn & Tổng Thư Ký Tiểu Bang California Mang Văn Phòng Công Chứng Tạm Thời Đến Quận Cam Ngày 23/10/2025

Ảnh: Văn phòng Lục Sự Hội Đồng Quận Cam

Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn hợp tác với Tổng Thư Ký Tiểu Bang California sẽ tổ chức Văn Phòng Công Chứng Tạm Thời (Apostille Pop-Up Shop) trong một ngày tại Quận Cam. Sự kiện sẽ diễn ra tại Tòa Nhà Hành Chính Quận Nam (County Administration South Building, 601 N. Ross St, Santa Ana, CA 92701) vào ngày Thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2025, từ 8:00 sáng đến 4:00 chiều). Người tham gia không cần phải hẹn trước. Dịch vụ sẽ được cung cấp theo thứ tự ưu tiên, đến trước được phục vụ trước.

Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn phát biểu: “Lượng người tham dự đông đảo tại ba ngày Văn Phòng Công Chứng Tạm Thời vừa qua cho thấy tầm quan trọng của dịch vụ Công Chứng trong cộng đồng. Tôi tự hào giúp cư dân tiết kiệm thời gian và chi phí khi không cần phải đi Los Angeles hoặc gửi yêu cầu đến Sacramento. Hãy ghé thăm chúng tôi trong sự kiện Văn Phòng Công Chứng Tạm Thời cuối cùng của năm để được hỗ trợ ngay tại chỗ.”

Công Chứng Apostille là giấy chứng nhận xác thực chữ ký của các công chức công cộng tại California trên các tài liệu dùng ở ngoài Hoa Kỳ. Các tài liệu bao gồm giấy khai sinh, giấy kết hôn, giấy chứng nhận tình trạng độc thân, hồ sơ học vấn, và nhiều loại giấy tờ khác. Thông thường, những người muốn sử dụng dịch vụ Công Chứng Apostille phải đến trực tiếp văn phòng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California ở Los Angeles hoặc Sacramento, hoặc có thể gửi yêu cầu qua thư đến văn phòng tại Sacramento.


Để bảo đảm việc công chứng tại sự kiện được suôn sẻ, cư dân vui lòng mang theo:

⦁ Một tài liệu có chữ ký của một công chức công cộng tại California; hoặc một tài liệu đã được công chứng và/hoặc chứng nhận bản gốc. Bản sao sẽ không được chấp nhận.

⦁ Đơn yêu cầu dịch vụ Văn Phòng Công Chứng Tạm Thời đã điền đầy đủ thông tin, có thể tìm thấy tại:
https://notary.cdn.sos.ca.gov/forms/apostille-request-apus.pdf


Phí dịch vụ của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California là $20 cho mỗi tài liệu công chứng, cùng với phí đặc biệt $6 cho mỗi chữ ký xác thực của công chức. Có thể thanh toán cho dịch vụ công chứng bằng Visa, Mastercard, check, hoặc phiếu chuyển tiền. Không chấp nhận tiền mặt.


Dịch vụ công chứng từ văn phòng Lục Sự Hội Đồng Quận Cam có giá $15 cho mỗi chữ ký và chỉ chấp nhận thanh toán bằng check cá nhân hoặc tiền mặt. Check cần phải ghi rõ thanh toán cho Quận Cam.


Để biết thêm thông tin về việc xin Công Chứng, vui lòng truy cập Trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California.
Request an Apostille :: California Secretary of State

Mọi thắc mắc xin gọi đường dây thông tin của phòng ban theo số (714) 834-2500 trong giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều, trừ các ngày lễ. Truy cập OCRecorder.com để biết thêm chi tiết. Đối với các yêu cầu truyền thông, vui lòng liên lạc với Billy Lê tại số 714-834-2248.

