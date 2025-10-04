Bản Tin Cà-Phê Sáng Cuối Tuần 4 tháng Mười

1. Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu cho phép chính quyền Trump tạm thời hủy quy chế bảo vệ đặc biệt (Temporary Protected Status – TPS) đối với hàng trăm nghìn người Venezuela. 2.Trump tuyên bố trên mạng Truth Social rằng bất kỳ ai đốt cờ Mỹ “sẽ bị bắt ngay lập tức và lãnh án một năm tù” — một hình phạt không hề tồn tại trong luật pháp Hoa Kỳ. 3. Đồng 1 đô la kỷ niệm 250 năm lập quốc, có hình Tổng thống Donald Trump ở cả hai mặt gây tranh cãi.

- Sanae Takaichi Trở Thành Nữ Thủ Tướng Đầu Tiên Của Nhật Bản.

- Thiếu Niên Da Đen Bị Tấn Công Ở Simi Valley, CA, Nghi Phạm La Hét Lời Lẽ Kỳ Thị Chủng Tộc.

- Bộ Ngân Khố Xác Nhận Bản Thiết Kế Đồng 1 Đô La Có Hình Trump Là Thật, Gây Tranh Cãi Về Tính Hợp Pháp.

- Trump Đe Dọa Người Đốt Cờ Mỹ Bằng Hình Phạt “tưởng tượng”.

- Sống Thọ Đến 117 Tuổi – Bí Ẩn Từ Người Phụ Nữ Già Nhất Thế Giới.

- Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ Tái Khởi Động Chương Trình Xóa Nợ Sinh Viên Sau Ba Tháng Tạm Ngưng.

- Không Kích Gaza Giảm Mạnh Sau Khi Hamas Chấp Nhận Một Phần Kế Hoạch Hòa Bình Của Trump.

- Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Chính Quyền Trump Chấm Dứt Tạm Thời Quy Chế Bảo Vệ Người Venezuel.

- Chính Quyền Trump Dự Tính Giảm Số Người Tị Nạn Xuống 7.500, Ưu Tiên Cho Người Da Trắng Nam Phi.

- Tìm Thấy 1 Triệu Đô La Tiền Vàng Từ Xác Tàu Tây Ban Nha Ngoài Khơi Florida.

- Có Nên Dùng Điện Thoại Khi Ngồi Trong Phòng Tắm?

- Sông Băng Thụy Sĩ Tiếp Tục Tan Chảy, Mất 3% Thể Tích Trong Năm 2025.

- Đan Mạch Báo Động Chiến Tranh Hybrid Sau Loạt Drone Bí Ẩn

Sanae Takaichi Trở Thành Nữ Thủ Tướng Đầu Tiên Của Nhật Bản





Đảng Dân Chủ Tự Do (Liberal Democratic Party – LDP) của Nhật Bản hôm Thứ Bảy bầu Sanae Takaichi làm chủ tịch mới, mở đường cho bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước Nhật.

Takaichi, 64 tuổi, thắng đối thủ ôn hòa Shinjirō Koizumi trong vòng hai với 185 phiếu của các dân biểu LDP, so với 156 phiếu cho Koizumi. Hơn 900.000 đảng viên và 295 nghị sĩ LDP tham gia bỏ phiếu. Bà dự kiến sẽ được Quốc hội chính thức bầu làm thủ tướng vào ngày 15 tháng 10.

Takaichi từng giữ nhiều chức vụ trong nội các và là đồng minh thân cận của cố Thủ tướng Shinzo Abe. Bà nổi tiếng với lập trường bảo thủ, chống di trú, cứng rắn với Trung Quốc và thường xuyên đến viếng đền Yasukuni – nơi tưởng niệm binh sĩ Nhật tử trận, trong đó có những tội phạm chiến tranh bị kết án, khiến Bắc Kinh và Seoul nhiều lần phản đối.

Chiến thắng của bà Takaichi diễn ra trong bối cảnh Đảng Dân Chủ Tự Do vừa trải qua thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7, dẫn đến việc Thủ tướng Shigeru Ishiba từ chức đầu tháng 9 sau chưa đầy một năm cầm quyền. Nếu được Quốc hội phê chuẩn vào ngày 15 tháng 10, bà sẽ trở thành thủ tướng thứ tư của Nhật Bản trong vòng năm năm, đồng thời là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này.





Thiếu Niên Da Đen Bị Tấn Công Ở Simi Valley, CA, Nghi Phạm La Hét Lời Lẽ Kỳ Thị Chủng Tộc





Một thiếu niên da đen 18 tuổi bị chấn thương đầu, sứt răng và nhiều thương tích sau khi bị nhóm thiếu niên tấn công trong bãi đậu xe ở Simi Valley, California, giữa tiếng la ó với những lời kỳ thị chủng tộc, theo giới hữu trách.

Năm thiếu niên, tuổi từ 16 đến 17, bị truy tố tội hành hung nghiêm trọng, trong đó ba người đối diện cáo buộc phạm tội vì thù ghét kỳ thị. Vụ việc được quay video cho thấy nhóm này vây đánh Michael Robinson lúc 11 giờ đêm ngày 1 tháng 8 trong bãi đậu xe rạp Regal Cinemas, vừa đánh vừa la hét gọi em là mọi “N-word.”

Robinson kể với đài Fox 11 Los Angeles rằng nhóm này ban đầu nhắm vào bạn anh, rồi quay sang đánh anh, đập đầu vào xe và thùng rác, liên tục đấm vào sau gáy. “Tôi thật sự nghĩ mình sẽ chết,” anh nói.

Cộng đồng Simi Valley phẫn nộ, nhiều cư dân yêu cầu cảnh sát điều tra như một tội ác hận thù. Chi nhánh NAACP tại Ventura County kêu gọi một cuộc điều tra độc lập.

Một trong năm nghi phạm là con trai của một trung sĩ cảnh sát Simi Valley, nhưng người cha không tham gia vào cuộc điều tra, theo phát ngôn viên Ryan Morton. Hai trong số các thiếu niên này cũng bị truy tố vì một vụ xô xát khác ở cùng bãi xe hồi cuối tháng 5.

Ba nghi phạm bị truy tố tội hành hung nghiêm trọng kèm cáo buộc phạm tội vì thù hận; hai người còn lại bị truy tố các tội nhẹ hơn, gồm đe dọa và đánh người. Cả năm sẽ ra tòa tại Tòa Thiếu Niên Ventura ở Oxnard ngày 10 tháng 10.

Công tố viên Erik Nasarenko nói: “Tội ác vì hận thù gieo rắc sợ hãi và chia rẽ trong cả cộng đồng. Chúng tôi sẽ buộc những kẻ này phải chịu trách nhiệm.” Thị trưởng Dee Dee Cavanaugh gọi video vụ tấn công là “đau lòng” và khẳng định: “Bạo lực, kỳ thị và lời lẽ thù hận không có chỗ trong Simi Valley.”

Bộ Ngân Khố Xác Nhận Bản Thiết Kế Đồng 1 Đô La Có Hình Trump Là Thật, Gây Tranh Cãi Về Tính Hợp Pháp

Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ xác nhận các bản thiết kế đầu tiên của đồng 1 đô la kỷ niệm 250 năm lập quốc, có hình Tổng thống Donald Trump ở cả hai mặt, là thật — dù việc này có thể vi phạm luật liên bang cấm in hình người còn sống trên tiền tệ.

Trên mạng X, Thủ quỹ Hoa Kỳ Brandon Beach viết: “Không phải tin giả. Những bản phác thảo đầu tiên vinh danh sinh nhật 250 năm của nước Mỹ và Tổng thống Trump là thật. Sẽ sớm công bố thêm khi việc đóng cửa chính phủ chấm dứt.”

Thiết kế cho thấy mặt trước khắc chân dung Trump nhìn nghiêng, cùng chữ “Liberty”, “In God We Trust” và hai mốc năm 1776–2026. Mặt sau mô tả cảnh Trump giơ nắm tay sau vụ ám sát hụt ở Butler, Pennsylvania, với dòng chữ “FIGHT FIGHT FIGHT” và nền là lá cờ Mỹ tung bay.

Tuy nhiên, luật liên bang quy định rõ: “Không đồng tiền nào được phép mang hình của tổng thống đương nhiệm hay cựu tổng thống còn sống.” Lần gần nhất hình một tổng thống còn sống xuất hiện trên tiền là năm 1926, khi Calvin Coolidge được in trên đồng kỷ niệm 150 năm Hoa Kỳ.

Giới chức Bộ Ngân Khố cho biết thiết kế hiện chỉ là bản dự thảo, chưa được chọn làm mẫu chính thức. Tuy nhiên, việc hình Trump xuất hiện ở cả hai mặt đang khiến các chuyên gia pháp lý tranh luận liệu cách bố trí này có nhằm “lách luật” khi phần mô tả ở mặt sau không phải là chân dung đầu–vai như điều khoản cấm định nghĩa.

Phát ngôn viên Bộ Ngân Khố nói với CNN: “Dù thiết kế cuối cùng chưa được phê chuẩn, bản phác này phản ánh tinh thần kiên cường của nước Mỹ và nền dân chủ trong thời khắc thử thách.”

Khi được hỏi liệu Tổng thống đã xem thiết kế chưa, phát ngôn viên Bạch Ốc Karoline Leavitt trả lời: “Tôi không chắc ông ấy đã thấy, nhưng tôi chắc rằng ông ấy sẽ rất thích.”

Trump Đe Dọa Người Đốt Cờ Mỹ Bằng Hình Phạt “tưởng tượng”





Tổng thống Donald Trump lại gây tranh cãi tối Thứ Sáu khi tuyên bố trên mạng Truth Social rằng bất kỳ ai đốt cờ Mỹ “sẽ bị bắt ngay lập tức và lãnh án một năm tù” — một hình phạt không hề tồn tại trong luật pháp Hoa Kỳ.

Trump viện dẫn sắc lệnh hành pháp ký ngày 25 tháng 8, 2025, trong đó ông tự tuyên bố việc đốt cờ là hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện từ năm 1989 đã phán rằng đốt quốc kỳ là hành vi được Hiến pháp bảo vệ như một hình thức biểu đạt chính kiến theo Tu Chính Án Thứ Nhất. Ngay cả cố Thẩm phán bảo thủ Antonin Scalia cũng từng khẳng định điều này.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng sắc lệnh và lời đe dọa của Trump không có giá trị thực thi. Luật sư Floyd Abrams, một chuyên gia Tu Chính Án Thứ Nhất, nói: “Hiến pháp chưa từng được tu chính kể từ khi Tối Cao Pháp Viện công nhận quyền này, và không có lý do gì tin rằng tòa sẽ ủng hộ nỗ lực giới hạn tự do ngôn luận của Tổng thống Trump.”

Nhóm bảo vệ quyền tự do ngôn luận FIRE cũng nhấn mạnh rằng một sắc lệnh tổng thống không thể vô hiệu hóa Hiến pháp.

Phát biểu của Trump nằm trong chuỗi hành động ông gọi là “bảo vệ nước Mỹ,” bao gồm việc triển khai quân đội liên bang đến các thành phố do Dân Chủ quản trị và mở rộng định nghĩa “khủng bố nội địa” sang các hình thức biểu đạt phản đối chính quyền.

Giới phân tích nhận định việc Trump nhắm vào người biểu tình và đốt cờ là nhằm củng cố hình ảnh “luật pháp và trật tự” trong bối cảnh chính phủ đang đối diện khủng hoảng xã hội và chính trị kéo dài.

Sống Thọ Đến 117 Tuổi – Bí Ẩn Từ Người Phụ Nữ Già Nhất Thế Giới

Maria Branyas Morera, người phụ nữ sống giản dị giữa xứ Catalonia – yêu vườn cây, chó mèo, đàn dương cầm và sữa chua – đã qua đời năm ngoái ở tuổi 117, là người già nhất thế giới. Nhưng điều gì giúp bà sống lâu đến thế?

Câu hỏi ấy được nhóm nghiên cứu do giáo sư Manel Esteller, chủ nhiệm ngành di truyền Đại học Y khoa Barcelona, tìm hiểu và công bố trên tạp chí Cell Reports Medicine. Họ phân tích toàn diện cấu trúc gene, hệ miễn dịch, tế bào, vi sinh đường ruột, chế độ ăn và các chỉ dấu sinh học của bà, rồi so sánh với người ở nhiều lứa tuổi khác.

Kết quả cho thấy Morera “trúng số di truyền” – mang nhiều biến thể gene từng được chứng minh liên quan đến tuổi thọ cao, cùng bảy biến thể mới chưa từng được biết đến trước đây. Bà cũng không có các gene dễ gây ung thư, tiểu đường, Alzheimer hay bệnh tim, và suốt đời chỉ than phiền về chứng thấp khớp. Tuy nhiên, Esteller nhấn mạnh “gene không phải tất cả”; hệ miễn dịch và vi khuẩn đường ruột của bà có thể góp phần không nhỏ.

Sinh tại San Francisco năm 1907, Morera theo cha mẹ về Tây Ban Nha năm lên tám và sống trọn đời ở đó. Khi nhóm nghiên cứu đến gặp bà năm 116 tuổi, bà vui vẻ cho lấy mẫu máu, nước tiểu, nước bọt và cả mẫu phân để phục vụ khảo nghiệm.

Kết quả cho thấy hệ miễn dịch của Morera vẫn mạnh khác thường. Bà có nhiều tế bào bạch huyết T “ghi nhớ” các mầm bệnh từng gặp, chứng tỏ cơ thể từng chống chọi nhiều lần với vi trùng và virus – kể cả COVID-19 mà bà mắc ở tuổi 113. Trong khi hầu hết người già bị suy giảm miễn dịch hoặc tự tấn công chính mình, các tế bào T của bà vẫn hoạt động cân bằng và hiệu quả.

Giới nghiên cứu gọi những người như Morera là supercentenarian – sống trên 110 tuổi. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ vùng Catalonia là 86, còn bà sống thêm hơn 30 năm nữa. “Chúng tôi muốn hiểu vì sao bà đặc biệt như vậy,” Esteller nói.

Dù khoa học chưa thể cấy lại “may mắn di truyền” cho người khác, phát hiện từ Morera gợi rằng sự bền bỉ của hệ miễn dịch, vi sinh đường ruột ổn định, đời sống thanh đạm, tâm tính an hòa, cùng những gene lành mạnh – tất cả cộng lại – có thể là chìa khóa giúp con người tiến gần hơn đến bí mật của tuổi thọ phi thường.

Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ Tái Khởi Động Chương Trình Xóa Nợ Sinh Viên Sau Ba Tháng Tạm Ngưng

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ trong tuần này đã nối lại chương trình xóa nợ sinh viên theo kế hoạch trả nợ dựa trên thu nhập (Income-Based Repayment – IBR), vốn bị tạm ngưng từ tháng Bảy. Các công ty phục vụ khoản vay xác nhận đã được thông báo về việc tiến hành hủy nợ cho những người vay đã trả suốt 25 năm.





Khoảng 2 triệu người đang tham gia chương trình IBR, nhưng chỉ một phần trong số đó đủ điều kiện được xóa nợ. Theo thông báo gửi người vay, họ có thời hạn đến ngày 21 tháng 10 để chọn không tham gia; sau đó, việc xóa nợ sẽ được thực hiện trong vòng hai tuần.

IBR được thiết lập năm 2007, cho phép người vay trả góp theo thu nhập và quy mô gia đình, với lời hứa được xóa nợ sau 20 đến 25 năm thanh toán (tương đương 240 đến 300 tháng).

Thời điểm nối lại chương trình đặc biệt quan trọng, vì điều khoản trong gói cứu trợ năm 2021 – quy định các khoản nợ sinh viên được xóa sẽ không bị đánh thuế – sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Sau thời hạn đó, những người được xóa nợ có thể phải chịu thuế thu nhập trên khoản nợ được miễn.

Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ (AFT) từng nộp đơn kiện vào tháng trước, yêu cầu tòa buộc Bộ Giáo dục chấm dứt việc trì hoãn mà họ gọi là “bất hợp pháp và vô lý.” Chủ tịch AFT Randi Weingarten tuyên bố: “Chúng tôi buộc họ phải tuân luật, và họ đã thay đổi lập trường ngay sau đó – dấu hiệu rõ ràng rằng quyền của người vay vẫn có thể thắng thế.”

Dù việc nối lại chương trình IBR là bước tiến, giới chuyên gia cho biết nhiều người vay vẫn đang chờ được xét xóa nợ qua các chương trình khác như Income-Contingent Repayment (ICR) hay Pay As You Earn, vốn bị đình trệ do các vụ kiện liên quan đến chương trình Save do chính quyền Biden lập ra.

Chỉ riêng IBR được Quốc hội phê chuẩn cho phép xóa nợ sau kỳ hạn trả, nên không bị ảnh hưởng bởi các vụ kiện. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục cảnh báo rằng việc chính phủ liên bang tạm ngưng hoạt động có thể làm chậm quá trình xử lý hồ sơ, vì khoảng 90% nhân viên của bộ đang bị nghỉ việc tạm thời.

Không Kích Gaza Giảm Mạnh Sau Khi Hamas Chấp Nhận Một Phần Kế Hoạch Hòa Bình Của Trump

Theo AP, các vụ không kích của Israel tại Gaza City đã giảm rõ rệt, dù ít nhất năm người Palestine thiệt mạng, theo giám đốc Bệnh viện Shifa. Một giới chức quân đội Israel cho biết lực lượng nước này đã chuyển sang thế phòng thủ và chuẩn bị giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xướng.

Quyết định được đưa ra vài giờ sau khi Hamas tuyên bố chấp nhận một phần kế hoạch của Trump. Trong bài đăng trên Truth Social, Trump viết: “Tôi tin họ đã sẵn sàng cho một nền hòa bình lâu dài.” Kế hoạch do Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố ngày 29/9 kêu gọi Hamas thả toàn bộ con tin còn lại trong vòng 72 giờ, đổi lại Israel sẽ ngừng tấn công, rút khỏi phần lớn Gaza, phóng thích hàng trăm tù nhân Palestine và cho phép tái thiết nhân đạo.

Một viên chức Ai Cập xác nhận đặc sứ Hoa Kỳ Steve Witkoff sẽ đến Cairo để dẫn đầu phái đoàn đàm phán về trao đổi con tin và rút quân, với sự tham dự của Israel và Hamas. Các nước Ả Rập cũng đang chuẩn bị một cuộc đối thoại giữa các phe phái Palestine nhằm thống nhất lập trường về tương lai của Gaza.

Lực lượng Palestine Hồi giáo Thánh Chiến (Islamic Jihad) – nhóm vũ trang lớn thứ hai tại Gaza – cũng tuyên bố chấp thuận phản hồi của Hamas đối với kế hoạch của Trump, dù trước đó từng bác bỏ.

Tại Gaza, người dân đón tin tức với hy vọng dè dặt. “Chúng tôi chỉ muốn thấy điều gì đó thật sự, không phải thêm lời hứa,” một cư dân ở Khan Younis nói. Bộ Y tế Gaza cho hay số người chết trong chiến tranh đã vượt 67.000, trong đó phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng một nửa.

Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Chính Quyền Trump Chấm Dứt Tạm Thời Quy Chế Bảo Vệ Người Venezuela





Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu cho phép chính quyền Trump tạm thời hủy quy chế bảo vệ đặc biệt (Temporary Protected Status – TPS) đối với hàng trăm nghìn người Venezuela, đồng thời đình chỉ phán quyết của tòa liên bang cho rằng Bộ An ninh Nội địa đã hành động sai luật.

Trong lệnh ngắn không ký tên, các thẩm phán nói vụ kiện “vẫn ở cùng vị trí như hồi tháng Năm,” khi tòa từng cho phép chính quyền tiếp tục thu hồi TPS trong lúc chờ xét xử.

Phán quyết mới được đưa ra sau khi Thẩm phán liên bang Edward Chen phán rằng Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem vi phạm luật khi chấm dứt quy chế bảo vệ cho tổng cộng khoảng 1,1 triệu người Venezuela và Haiti. Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện chỉ tạm dừng phần liên quan đến Venezuela, vì quy chế của người Haiti sẽ tự hết hạn vào tháng tới.

Ba thẩm phán tự do phản đối quyết định này. Thẩm phán Ketanji Brown Jackson viết trong bản phản biện: “Tòa đang lặng lẽ gạt bỏ phán quyết hợp lý của các đồng nghiệp cấp dưới để cho phép chính quyền này gây xáo trộn đời sống của hàng trăm nghìn người càng nhanh càng tốt.” Bà gọi đây là “một lần nữa lạm dụng nghiêm trọng thẩm quyền khẩn cấp.”

Theo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Noem có “thẩm quyền nội tại” để chấm dứt quy chế vì cho rằng tình hình tại Venezuela không còn đủ điều kiện nhân đạo. Nhưng Thẩm phán Chen trước đó viết rằng hành động ấy “thiếu mọi căn cứ hợp lý.”

Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) cảnh báo phán quyết khiến 350.000 người Venezuela có nguy cơ bị giam giữ hoặc trục xuất ngay lập tức, và thêm 250.000 người nữa khi quy chế của họ hết hạn vào ngày 7 tháng 11. Giám đốc pháp lý quốc gia của ACLU, Cecillia Wang, nói: “Tòa đã gạt bỏ một phán quyết chặt chẽ của tòa cấp dưới, đẩy hàng trăm nghìn người vào cảnh mất việc và bị trục xuất.”

Bộ An ninh Nội địa ca ngợi phán quyết là “một chiến thắng cho người dân Mỹ và cho lẽ thường.” Phát ngôn viên Tricia McLaughlin nói: “Quy chế Bảo vệ Tạm thời vốn dĩ chỉ là tạm thời.”

Trong khi đó, các nhóm bảo vệ di dân gọi đây là cú đánh đau và cho rằng Tối Cao Pháp Viện đang ngày càng trở nên chính trị hóa dưới thời Trump.

Chính Quyền Trump Dự Tính Giảm Số Người Tị Nạn Xuống 7.500, Ưu Tiên Cho Người Da Trắng Nam Phi

Chính quyền Trump dự định cắt giảm số người tị nạn được nhận vào Hoa Kỳ xuống còn 7.500 trong năm tới – mức thấp nhất trong lịch sử – và dành phần lớn suất cho người da trắng gốc Nam Phi (Afrikaner) cùng một số nhóm “bị phân biệt đối xử bất công,” theo tài liệu và nguồn tin do The New York Times thu thập.

Mức trần mới, giảm mạnh so với giới hạn 125.000 dưới thời Biden, sẽ gần như đóng cửa đối với hàng chục ngàn gia đình đang chờ tại các trại tị nạn trên thế giới, chuyển trọng tâm của chương trình từ việc cứu trợ nạn nhân chiến tranh sang ưu tiên cho người Nam Phi da trắng.

Một giới chức Bạch Ốc cho biết con số này chỉ chính thức sau khi chính quyền tham khảo với Quốc hội, nhưng việc đóng cửa chính phủ khiến quá trình đó bị đình trệ, và trong lúc này “sẽ không có người tị nạn nào được nhập cảnh.”

Các dân biểu Jamie Raskin, Pramila Jayapal, cùng Thượng nghị sĩ Richard Durbin và Alex Padilla lên án chính quyền Trump “phớt lờ nghĩa vụ pháp lý, để Quốc hội trong bóng tối và người tị nạn trong cảnh lấp lửng.”

Giới quan sát cho rằng động thái này tiếp nối chuỗi biện pháp hạn chế di trú của Trump, gồm việc tạm dừng tái định cư tị nạn, siết chặt quyền xin tị nạn tại biên giới, và ưu tiên nhóm người da trắng Nam Phi với lý do “bị đàn áp chủng tộc” – điều mà chính phủ Nam Phi phủ nhận.

Nhóm đầu tiên gồm 59 người Afrikaner đã đến Hoa Kỳ hồi tháng Năm, được định cư tại Alabama, New York và Bắc Carolina – một tốc độ được cho là “chưa từng có,” trong khi hàng trăm ngàn người tị nạn khác vẫn mắc kẹt tại châu Phi và Trung Đông.

Mark Hetfield, chủ tịch tổ chức định cư người Do Thái HIAS, nói: “Một mức trần thấp như thế này phá vỡ lời hứa của nước Mỹ với những người tuân theo quy luật nhân đạo. Trump không chỉ cho người Afrikaner chen lên đầu hàng – ông ta đang đẩy những người khác ra khỏi hàng.”





Tìm Thấy 1 Triệu Đô La Tiền Vàng Từ Xác Tàu Tây Ban Nha Ngoài Khơi Florida





Một nhóm thợ lặn thuộc công ty trục vớt 1715 Fleet – Queens Jewels LLC vừa phát hiện hơn 1.000 đồng vàng và bạc trị giá khoảng 1 triệu đô la ngoài khơi vùng được gọi là “Bờ Biển Kho Báu” của Florida.

Số tiền cổ được cho là đúc tại các thuộc địa Tây Ban Nha ở Bolivia, Mexico và Peru, nằm rải rác dưới đáy biển từ vụ bão năm 1715 khiến đoàn tàu chở vàng bạc của Tây Ban Nha bị đắm. Trong nhiều năm, khu vực từ Melbourne đến Fort Pierce đã nhiều lần xuất lộ kho báu từ vụ đắm tàu này.

Các đồng tiền mới tìm được vẫn còn nhìn rõ niên đại và dấu đúc, giúp giới sử học và sưu tầm thêm dữ kiện về thời hoàng kim của đế quốc Tây Ban Nha. “Mỗi đồng tiền là một mảnh của lịch sử, một chứng tích về con người và thời đại đó,” Sal Guttuso, giám đốc điều hành công ty, nói.

Theo luật Florida, khoảng 20% cổ vật vớt được sẽ thuộc về tiểu bang để trưng bày hoặc nghiên cứu; phần còn lại chia cho công ty và các đối tác. Guttuso nói: “Chúng tôi muốn làm đúng luật — và điều đó cũng đem lợi ích cho người dân Florida, vì kho báu này cuối cùng sẽ nằm trong viện bảo tàng.”

Có Nên Dùng Điện Thoại Khi Ngồi Trong Phòng Tắm?

Thói quen vừa ngồi bồn cầu vừa lướt TikTok hay đọc tin tức có thể gây hại cho sức khỏe. Một khảo cứu tại Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, cho thấy người dùng điện thoại trong phòng tắm có nguy cơ bị bệnh trĩ cao hơn 46%. Nguyên nhân: ngồi quá lâu khiến các mô trực tràng chịu áp lực kéo dài.

Bác sĩ Trisha Pasricha, đồng tác giả khảo cứu, cho biết việc cúi người nhìn màn hình thay đổi góc hậu môn – trực tràng, khiến việc đi tiêu khó khăn, thậm chí làm tăng nguy cơ sa trực tràng. Ngoài ra, điện thoại mang vào phòng tắm còn dễ nhiễm vi khuẩn phân, bám lên tay và mặt kính. Giải pháp, theo bác sĩ, là tuân thủ “quy tắc 5 phút”: không ngồi bồn cầu quá lâu, nếu không đi được thì nên đứng dậy, và chỉ tiếp tục xem TikTok sau khi đã đóng nắp bồn cầu.

Sông Băng Thụy Sĩ Tiếp Tục Tan Chảy, Mất 3% Thể Tích Trong Năm 2025

Các nhà nghiên cứu tại Mạng lưới Quan trắc Sông băng Thụy Sĩ (GLAMOS) cho biết lượng băng của nước này đã giảm thêm 3% trong năm 2025, mức suy giảm lớn thứ tư từng được ghi nhận. Chỉ trong một thập niên, Thụy Sĩ đã mất khoảng một phần tư tổng khối lượng băng, và hơn 1.000 sông băng nhỏ đã hoàn toàn biến mất.

Nguyên nhân chính là mùa đông thiếu tuyết, tiếp theo là các đợt nắng nóng kéo dài trong tháng Sáu và tháng Tám khiến băng tan sớm từ tháng Bảy. Matthias Huss, trưởng nhóm GLAMOS, khẳng định nguyên nhân trực tiếp là biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Việc sông băng tan nhanh không chỉ làm thay đổi cảnh quan dãy Alps mà còn đe dọa nguồn nước cho thủy điện, nông nghiệp, du lịch và sinh hoạt của hàng triệu người tại châu Âu.

Hồi tháng Năm, một khối băng và đá khổng lồ đã sụp xuống từ núi gần làng Blatten ở miền nam Thụy Sĩ, phủ kín khu vực dân cư và buộc chính quyền nâng mức cảnh báo thiên tai.

Đan Mạch Báo Động Chiến Tranh Hybrid Sau Loạt Drone Bí Ẩn

Những chiếc drone không rõ nguồn gốc liên tục xuất hiện trên bầu trời Đan Mạch từ cuối tháng 9, khiến chính quyền Copenhagen ban lệnh cấm toàn bộ drone dân sự trên toàn quốc trong thời gian thành phố tổ chức hội nghị thượng đỉnh châu Âu. Thủ tướng Mette Frederiksen cảnh báo châu Âu đang đối diện “một cuộc chiến tranh Hybrid” – tình thế nguy hiểm nhất kể từ sau Thế Chiến II, theo tin NPR.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch cho rằng Nga đang gây sức ép bằng “chiến tranh Hybrid” – kết hợp các biện pháp chính trị, kinh tế, thông tin và quân sự nhằm làm suy yếu đối phương mà vẫn tránh đối đầu trực tiếp. Frederiksen nói không nêu đích danh nhưng “chỉ có một quốc gia sẵn sàng đe dọa chúng ta – đó là Nga.” Từ Sochi, Tổng thống Vladimir Putin phủ nhận, cáo buộc châu Âu “tự gieo nỗi sợ về mối đe dọa Nga.” Bộ trưởng Tư pháp Peter Hummelgaard gọi đây là “thực tế mới” của Đan Mạch.

Hoa Kỳ cùng các nước NATO đã điều lực lượng an ninh, quân sự và kỹ thuật đến Copenhagen để hỗ trợ bảo vệ hội nghị. Quốc gia hơn 6 triệu dân này, thành viên NATO và Liên Âu, hiện đặt toàn bộ lực lượng trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Trong nước, người dân bắt đầu tích trữ theo khuyến cáo sẵn sàng ứng phó ba ngày không điện, không nước và không lương thực. Kể từ khi các drone xuất hiện ngày 22/9, các kệ hàng bán bình nước, đèn pin, radio chạy pin và bếp gas dã chiến nhanh chóng trống rỗng. Báo chí đưa tin nhiều sân bay, trong đó có Aalborg, đã phải tạm đóng không phận sau các lượt drone bay đêm.

Jakob Hallgren, cựu đại sứ Thụy Điển, khuyến nghị chính phủ Đan Mạch kiểm tra và sửa chữa hệ thống hầm trú như Thụy Điển từng làm sau năm 2022, đồng thời công bố rõ địa điểm trú ẩn cho dân.

Nhiều người dân tỏ ra bực bội vì chính phủ chưa ra lệnh bắn hạ drone. Một phụ nữ ở Copenhagen tên Trine kể đùa với chồng – một cảnh sát – rằng muốn mượn súng; con gái chen vào nói: “Cho mẹ mượn bazooka luôn.” Dù nói vui, tâm trạng ấy phản ánh nỗi lo thật: chiến tranh Hybrid – không tuyên chiến, không mặt trận – đang lặng lẽ hiện diện trên bầu trời vốn yên bình của xứ Bắc Âu này.