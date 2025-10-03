Bản Tin Cà-phê Sáng Thứ Sáu 3 tháng Mười

Tượng Trump Nắm Tay Epstein Lại Tung Tăn Trên National Mall Giữa Lúc Chính Phủ Đóng Cửa.







- Chính Phủ Liên Bang Bước Sang Ngày Thứ Ba Đóng Cửa: Thượng Viện Chuẩn Bị Biểu Quyết, Trump Chế Nhạo Dân Chủ, Đình Chỉ Ngân Quỹ Chicago

- Email Tự Động Của Bộ Giáo Dục Bị Chèn Ngôn Từ Chính Trị Đổ Lỗi Cho Dân Chủ.

- FBI Sa Thải Nhân Viên Tập Sự Vì Treo Cờ Pride Trên Bàn Làm Việc.

- Trump Gặp Người Soạn Thảo “Project 2025”, Dọa Giải Tán Các Cơ Quan Liên Bang Của Dân Chủ.

- Bị Chính Quyền Trump Ép, Apple Gỡ Ứng Dụng Theo Dõi Nhân Viên ICE.

- Tối Cao Pháp Viện Xem Xét Lật Ngược Lệnh Cấm Mang Súng Ở Hawaii.

- F.D.A. Phê Chuẩn Phiên Bản Sao Của Thuốc Phá Thai Mifepristone.

- Trump Đề Nghị “Thỏa Ước” Với Đại Học: Theo Điều Kiện Mới, Sẽ Được Ưu Tiên Ngân Quỹ - Newsom Dọa Cắt Ngân Sách Với Đại Học Ký “Hiệp Ước Chính Trị” Của Trump.

- Kennedy Sa Thải Nhà Khoa Học N.I.H. Sau Khi Nộp Đơn Khiếu Nại Sai Phạm.

- Giám đốc Thư Viện Eisenhower Từ Chức Sau Tranh Cãi Về Thanh Kiếm.

- FDA Khen Ngợi TrumpRx Là “Bước Tiến Lớn” Trong Việc Giảm Giá Thuốc.

- Dân Chủ Kêu Gọi Dùng Tu Chính Án 25 Để Cách Chức Trump Sau Khi Ông Đề Nghị Quân Đội Tập Trận Trong Thành Phố.

- Trung Quốc Ra Mắt “K Visa” Thu Hút Nhân Tài Khoa Học Kỹ Thuật Giữa Lúc Mỹ Siết Chặt.

- Trump Ra Hạn Chót Cho Hamas Đáp Án Kế Hoạch Hòa Bình Gaza: “Chấp Nhận Trước 6 Giờ Chiều 5/10, Nếu Không Sẽ Bị Truy Lùng”.



Chính Phủ Liên Bang Bước Sang Ngày Thứ Ba Đóng Cửa: Thượng Viện Chuẩn Bị Biểu Quyết, Trump Chế Nhạo Dân Chủ, Đình Chỉ Ngân Quỹ Chicago

Thượng viện Hoa Kỳ họp lại hôm Thứ Sáu để bỏ phiếu về hai kế hoạch tái mở cửa chính phủ, nhưng cả hai đều khó đạt đủ số phiếu lưỡng đảng. Lãnh tụ đa số John Thune (Cộng Hòa, South Dakota) cho hay nếu Dân Chủ tiếp tục ngăn chặn, Thượng viện sẽ nghỉ cuối tuần rồi trở lại bỏ phiếu vào Thứ Hai. Cuộc giằng co bước sang ngày thứ ba, trong lúc công chức liên bang vẫn bị buộc nghỉ việc không lương.

Tổng thống Donald Trump và phía Cộng Hòa tiếp tục cáo buộc rằng Dân Chủ muốn mở rộng bảo hiểm y tế cho di dân không giấy tờ, dù đây là lập luận sai. Dân biểu Hakeem Jeffries, lãnh tụ Dân Chủ Hạ viện, nói vấn đề này chỉ được nhắc “chưa tới 10 giây” trong một giờ họp tại Bạch Ốc hồi đầu tuần. Trên mạng xã hội, Trump tung nhiều lời chế nhạo và công kích đối thủ, càng khiến bế tắc thêm căng thẳng.

Chính quyền áp dụng chiến lược “tăng sức ép tối đa”: không chỉ để công chức tạm nghỉ mà còn đe dọa sa thải, đồng thời hủy hay hoãn hàng tỉ đô la ngân khoản đã chuẩn thuận. Bộ Năng Lượng vừa rút lại hơn 7,5 tỉ đô la dành cho các dự án tại những tiểu bang do Dân Chủ lãnh đạo. Sáng Thứ Sáu, chính phủ lại đình chỉ 2,1 tỉ đô la cho hai dự án giao thông hiện đại hóa tại Chicago, với lý do “ngăn ngừa ngân quỹ chảy vào hợp đồng dựa trên đa dạng chủng tộc.”

Cục Thống Kê Lao Động không công bố báo cáo việc làm tháng 9, vốn là thước đo chủ yếu cho nhà đầu tư và chính sách tiền tệ. Các số liệu tư nhân cho thấy suy giảm: ADP báo giới chủ ngoài chính phủ đã cắt 32.000 việc trong tháng 9; công ty Challenger ghi nhận kế hoạch tuyển dụng mới thấp nhất từ năm 2009. Một số cuộc khảo sát khác cũng bị đình lại, gồm khảo sát an ninh lương thực và lương công nhân nông trại.

Email Tự Động Của Bộ Giáo Dục Bị Chèn Ngôn Từ Chính Trị Đổ Lỗi Cho Dân Chủ

Một số nhân viên Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đang nghỉ không lương vì chính phủ đóng cửa đã bất ngờ thấy thư trả lời tự động trong hộp thư của họ bị thay đổi, mang nội dung đổ lỗi cho phía Dân Chủ.

“Thật đáng tiếc, các Thượng nghị sĩ Dân Chủ đang chặn H.R. 5371 tại Thượng viện, dẫn đến tình trạng ngân quỹ bị ngưng. Vì thế tôi hiện ở trong tình trạng nghỉ việc tạm thời và sẽ trả lời email khi chính phủ hoạt động trở lại,” đoạn tin nhắn viết.

Một nhân viên cho biết muốn sửa lại nhưng lo rằng việc đăng nhập vào hệ thống có thể vi phạm luật liên bang cấm công chức nghỉ tạm thời tiếp tục làm việc. Sau đó, phát ngôn viên Bộ Giáo Dục Madi Biedermann cũng gửi email với giọng điệu đổ lỗi cho Dân Chủ, kết thúc bằng câu “Where’s the lie?” (Đâu là lời nói dối?).

Dân biểu Jamie Raskin (Dân Chủ, Maryland) chỉ trích: “Tổng thống Trump có thể tự do nói bất cứ điều gì ông muốn, nhưng không được ép buộc công chức liên bang phải hát theo giọng của ông.” Luật Hatch Act quy định công chức liên bang phải giữ tính trung lập, không bị chi phối bởi tuyên truyền chính trị.

Một số cơ quan khác cũng đã đưa lên trang mạng thông báo chính phủ đóng cửa kèm ngôn ngữ đổ lỗi cho phía Dân Chủ hoặc “phe cực tả.” Bộ Gia Cư thậm chí còn viết trên mạng xã hội rằng “đây là quyết định của bọn cực tả “Radical Left”, và họ phải nhận trách nhiệm.”

FBI Sa Thải Nhân Viên Tập Sự Vì Treo Cờ Pride Trên Bàn Làm Việc

Giám đốc FBI Kash Patel đã ký quyết định sa thải một nhân viên tập sự hôm Thứ Tư, với lý do người này từng treo cờ Pride trên bàn làm việc tại văn phòng FBI ở Los Angeles hồi năm 2024, theo The Daily Beast.

Trong thư thông báo, Patel viết: “Xét hoàn cảnh và tình trạng đang tập sự, tôi xác định anh đã thiếu suy xét khi trưng bày biểu tượng chính trị không thích hợp tại nơi làm việc.” Thư cũng viện dẫn quyền hạn Điều II của Hiến Pháp mà Trump dùng để cách chức công chức liên bang. Quyết định được ba nguồn tin xác nhận và do MSNBC công bố.

Nhân viên bị sa thải từng nhận Giải thưởng của Bộ Tư pháp năm 2022, và gần đây được phân công về Học viện FBI tại Quantico. Việc này diễn ra ngay ngày đầu chính phủ liên bang đóng cửa, khi 40% công chức phải nghỉ không lương. Song song, Trump và Russell Vought – tác giả của Project 2025 – dọa sa thải hàng loạt công chức, dù giới chức cảnh báo điều đó có thể vi phạm luật liên bang về ngân sách.

Nội bộ FBI hiện lan truyền cảnh báo giữa các nhân viên, khuyên nhau dọn sạch bàn làm việc và tài khoản cá nhân khỏi bất cứ dấu hiệu nào có thể bị coi là “trái ý Trump.” Một số người cho hay sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai, ban lãnh đạo do Trump bổ nhiệm đã rà soát tài liệu nội bộ để tìm danh sách nhân viên LGBTQ.

Đầu năm nay, nhóm hỗ trợ nhân viên LGBTQ tại Bộ Tư pháp cũng bị giải tán, sau khi Trump ký sắc lệnh chấm dứt các chương trình “đa dạng, bình đẳng và hội nhập” trong cơ quan liên bang. Tuần trước, Patel còn sa thải khoảng 20 nhân viên FBI vì từng quỳ gối trong cuộc biểu tình Black Lives Matter năm 2020.

Trump Gặp Người Soạn Thảo “Project 2025”, Dọa Giải Tán Các Cơ Quan Liên Bang Của Dân Chủ

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ dùng quyền lực liên bang để trừng phạt các tiểu bang xanh và những nghị sĩ Dân Chủ chống đối. Trên Truth Social, Trump cho hay ông họp với Russell Vought – cựu Giám đốc Ngân sách và nhân vật chủ chốt đứng sau kế hoạch cực hữu “Project 2025” – để quyết định “các cơ quan Dân Chủ, phần lớn chỉ là trò lừa chính trị” sẽ bị xóa bỏ.

Project 2025, do Heritage Foundation khởi xướng cùng các đồng minh trung thành của Trump, vạch ra kế hoạch tái cơ cấu chính quyền: cắt giảm mạnh ngân sách, tập trung quyền lực vào hành pháp, thanh lọc công chức bị coi là thiếu trung thành. Vai trò của Vought nhắm vào việc thắt chặt chi tiêu và sắp xếp lại các chương trình liên bang theo nghị trình của Trump.

Hôm Thứ Tư, chỉ vài giờ sau khi Trump vu cáo phía Dân Chủ muốn “lấy tiền y tế để cấp cho di dân bất hợp pháp và mở cửa cho tội phạm khắp thế giới,” Vought thông báo hủy gần 8 tỉ đô la ngân khoản năng lượng sạch, gọi đó là “Green New Scam.” Tất cả các dự án bị cắt đều nằm tại những tiểu bang xanh nơi Trump thất bại trong năm 2024, như California, New York, Massachusetts, Washington, Oregon và nhiều nơi khác.

Trước bầu cử 2024, Trump từng công khai phủ nhận liên hệ với Project 2025, gọi đó là “quá cực đoan.” Thậm chí trong cuộc tranh luận với Kamala Harris, ông khẳng định “không dính dáng gì.” Tuy nhiên nay, với quyền lực trong tay, Trump không ngần ngại sử dụng chính kế hoạch này để vừa khoe khoang, vừa uy hiếp phía Dân Chủ.

Bị Chính Quyền Trump Ép, Apple Gỡ Ứng Dụng Theo Dõi Nhân Viên ICE

Apple xác nhận đã gỡ bỏ ứng dụng ICEBlock cùng một số ứng dụng tương tự khỏi App Store, sau khi Pam Bondi, Bộ Tự Pháp yêu cầu. ICEBlock cho phép người dùng báo cáo và theo dõi sự xuất hiện của nhân viên Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE). Bondi nói trên Fox News rằng các ứng dụng này “đe dọa an toàn nhân viên đang thi hành công vụ” và không thể chấp nhận.

Quyết định của Apple được đưa ra vài ngày sau khi Laura Loomer, một nhân vật cực hữu MAGA, công bố bài viết nêu tên người tạo ra ứng dụng Red Dot – loại tương tự ICEBlock – và tố cáo các nhóm bạo động đã dùng để tìm mục tiêu. FBI cho biết hung thủ vụ xả súng tại cơ sở ICE ở Dallas tuần trước, khiến hai di dân thiệt mạng và một người bị thương, đã sử dụng loại ứng dụng này.

Apple giải thích với CNBC rằng việc gỡ bỏ nhằm bảo đảm App Store “là nơi an toàn và đáng tin cậy,” sau khi cơ quan công lực cảnh báo về sự nguy hiểm. Nhưng Joshua Aaron, tác giả ICEBlock, lên án Apple “chịu khuất phục trước một chế độ độc đoán.” Ông so sánh ứng dụng với việc chia sẻ vị trí bẫy tốc độ giao thông vốn có mặt trong nhiều ứng dụng bản đồ, kể cả Apple Maps. Aaron tuyên bố sẽ tiếp tục tranh đấu, coi đây là quyền tự do ngôn luận được Tu chính án Thứ Nhất bảo vệ.

Tối Cao Pháp Viện Xem Xét Lật Ngược Lệnh Cấm Mang Súng Ở Hawaii





Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho biết sẽ thụ lý một vụ kiện liên quan đến quyền súng và cân nhắc việc hủy bỏ luật cấm súng nghiêm ngặt tại Hawaii. Luật hiện hành quy định cấm mang súng vào các địa điểm tư nhân như cửa tiệm hay khách sạn, trừ khi chủ sở hữu cho phép rõ ràng bằng lời nói hoặc bảng hiệu.





Chính quyền Tổng thống Donald Trump kêu gọi Tòa xem xét vụ này, lập luận rằng luật Hawaii vi phạm phán quyết năm 2022, trong đó Tối Cao Pháp Viện khẳng định Tu chính án Thứ Hai cho người dân quyền mang súng rộng rãi hơn.





Luật sư tiểu bang nói Hawaii đã nới lỏng quy định cấp phép giấu súng để phù hợp với phán quyết 2022, và biện pháp mới nhằm cân bằng giữa quyền súng và an toàn công cộng. Một thẩm phán liên bang từng chặn luật này sau khi nhóm ủng hộ quyền súng và ba cư dân Maui kiện, nhưng Tòa Phúc Thẩm Khu vực 9 đa phần đảo ngược và cho phép Hawaii áp dụng luật.





Tổ chức vận động kiểm soát súng Everytown kêu gọi giữ nguyên luật, cho rằng “cấm súng trên tư gia nếu chủ không đồng ý là điều hợp hiến.” Hiện bốn tiểu bang khác cũng có luật tương tự, trong khi một số nơi như New York đã bị tòa chặn.





Kể từ phán quyết năm 2022, Tối Cao Pháp Viện đa số bảo thủ đã định hình lại luật súng: bãi bỏ lệnh cấm bump stocks từ nhiệm kỳ đầu của Trump, giữ lệnh cấm “ghost guns” của Biden, và cũng duy trì luật bảo vệ nạn nhân bạo hành gia đình.

F.D.A. Phê Chuẩn Phiên Bản Sao Của Thuốc Phá Thai Mifepristone

Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (F.D.A.) vừa phê chuẩn thêm một phiên bản sao “generic” của mifepristone, loại thuốc phá thai đã được dùng từ 25 năm qua. Quyết định này cho phép ba công ty trong nước cùng sản xuất, giúp bệnh nhân có thêm lựa chọn thuốc phá thai bằng dược phẩm.

Hiện nay, gần hai phần ba ca phá thai tại Hoa Kỳ thực hiện bằng thuốc. Quyết định phê chuẩn làm giới chống phá thai phẫn nộ, trong khi F.D.A. khẳng định luật buộc cơ quan phê chuẩn thuốc sao phổ thông nếu giống hệt thuốc gốc.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa đáp ứng hết yêu cầu của giới chống phá thai. Chính phủ đã cắt một số quỹ kế hoạch gia đình nhưng chưa cấm phát thuốc qua bưu điện. Bộ trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr. và Giám đốc F.D.A. Martin Makary cho hay cơ quan sẽ tiếp tục khảo sát độ an toàn của mifepristone.

Công ty Evita Solutions, đơn vị vừa được phê chuẩn, cho biết thuốc sẽ bán ra từ tháng Giêng tới. Các tổ chức ủng hộ quyền phá thai coi đây là bước tiến, còn giới chống phá thai cam kết tiếp tục vận động để siết chặt hơn nữa.

Trump Đề Nghị “Thỏa Ước” Với Đại Học: Theo Điều Kiện Mới, Sẽ Được Ưu Tiên Ngân Quỹ - Newsom Dọa Cắt Ngân Sách Với Đại Học Ký “Hiệp Ước Chính Trị” Của Trump

Ngày 2/10/2025, chính quyền Trump gửi thư đến chín trường đại học, hứa cho hưởng ưu tiên khi xin ngân quỹ liên bang nếu chấp thuận một số điều kiện. Những điều kiện này gồm: giới hạn sinh viên quốc tế bậc cử nhân, cấm xét đến chủng tộc hay giới tính trong tuyển sinh và tuyển dụng, buộc tất cả thí sinh phải dự kỳ thi tuyển sinh (SAT, ACT), hạn chế tình trạng nâng điểm, và với những trường có quỹ lớn thì phải miễn học phí cho sinh viên theo ngành khoa học – kỹ thuật.





Chín trường được liên lạc gồm Arizona, Brown, Dartmouth, MIT, Pennsylvania, USC, Texas, Vanderbilt và Virginia. Nhiều trường chưa lên tiếng, trong lúc giới giáo dục nhận định đây là một bước đi chưa từng có: dùng tiền ngân sách liên bang để buộc các trường tuân theo chương trình chính trị của chính quyền.





Các tổ chức giáo chức và nghiệp đoàn giảng viên gọi đây là “bản cam kết trung thành,” trong khi thống đốc California Gavin Newsom tuyên bố sẽ cắt ngân sách tiểu bang đối với bất kỳ trường nào ký kết. Tổ chức bảo vệ tự do học thuật FIRE cảnh báo: “Nếu hôm nay chính phủ thưởng cho tiếng nói mà họ thích, ngày mai họ cũng có thể trừng phạt tiếng nói mà họ ghét.”

Thống đốc California Gavin Newsom hôm Thứ Năm cảnh cáo sẽ cắt hàng tỉ đô la ngân quỹ tiểu bang, kể cả Cal Grants, đối với bất cứ đại học nào ở California ký “Compact for Academic Excellence” của chính quyền Trump, ký kết chấp nhận ép buộc của chính quyền về giới tính, tuyển sinh, đa dạng, kỷ luật sinh viên và tự do ngôn luận để được ưu tiên nhận tài trợ liên bang.

USC là đại học duy nhất ở California nhận được thư từ Bạch Ốc, bên cạnh tám trường khác như Arizona, MIT, Dartmouth, Penn, Brown, Vanderbilt, Virginia và Texas. Đề nghị còn giới hạn du học sinh không quá 15% tổng số sinh viên cử nhân, trong đó không quá 5% từ một quốc gia, đe dọa trực tiếp nguồn thu học phí của USC khi 26% tân sinh viên năm nay là ngoại quốc, phần lớn từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Newsom tuyên bố: “California sẽ không bỏ tiền nuôi dưỡng những trường bán rẻ sinh viên và từ bỏ tự do học thuật.” Một số giáo sư USC lên tiếng coi hiệp ước là vi phạm Tu chính án Thứ Nhất và kêu gọi các trường cùng nhau khước từ. Trong khi đó, giới lãnh đạo hệ thống đại học Texas tỏ ra “vinh dự” được chọn và hoan nghênh “cơ hội tài trợ mới.”

Kennedy Sa Thải Nhà Khoa Học N.I.H. Sau Khi Nộp Đơn Khiếu Nại Sai Phạm

Ba tuần sau khi nộp đơn khiếu nại theo diện ‘whistle-blower’ chống lại chính quyền Trump, bác sĩ Jeanne Marrazzo – cựu giám đốc Viện Quốc Gia về Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm (NIAID) – đã bị Bộ trưởng Y Tế Robert F. Kennedy cho thôi chức. Trong đơn, bà nói chính quyền đã coi thường lệnh tòa, làm nguy hại đến người tham gia nghiên cứu và cản trở công trình chủng ngừa. Sau khi nêu quan ngại nội bộ, bà bị buộc ngừng công việc, trước khi nhận thư sa thải ký ngày 26/9. Bộ Y Tế phủ nhận và gọi cáo buộc là “sai sự thật.”

Luật sư Debra Katz cho rằng đây là hành động trả đũa, nhấn mạnh thân chủ bà bị chấm dứt chức vụ chỉ vì bảo vệ các công trình khoa học và bằng chứng khẳng định vaccine an toàn. Theo bà Katz, bác sĩ Marrazzo không còn con đường khiếu nại, do cơ quan bảo vệ người tố cáo đã bị chính quyền Trump giải tán gần hết.

Trước đó, nhiều chuyên gia cấp cao ở Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh đã rời chức sau khi giám đốc Susan Monarez bị bãi nhiệm. Một số nhân viên tại Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường và Cơ Quan Quản Trị Khẩn Cấp Liên Bang cũng bị kỷ luật vì chỉ trích chính sách mới.

Bác sĩ Marrazzo nộp đơn cùng bác sĩ Kathleen Neuzil, nguyên giám đốc Trung Tâm Quốc Tế Fogarty, người cho hay cũng bị gạt khỏi công việc vì phản đối quan điểm phi khoa học về vaccine. Bà Neuzil sau đó rời N.I.H. và hiện lãnh đạo chương trình diệt trừ bại liệt tại Quỹ Gates.

Trong thông cáo, bác sĩ Marrazzo nói: “Việc tôi bị chấm dứt chức vụ cho thấy lãnh đạo Bộ Y Tế và N.I.H. không chia sẻ cam kết bảo vệ liêm chính khoa học và sức khỏe cộng đồng. Quốc hội cần phải hành động để bảo vệ nghiên cứu khoa học khỏi bị chính trị chi phối.”

Giám đốc Thư Viện Eisenhower Từ Chức Sau Tranh Cãi Về Thanh Kiếm

Todd Arrington, giám đốc Thư Viện Tổng Thống Dwight D. Eisenhower tại Abilene, Kansas, đã từ chức hôm Thứ Hai sau khi bị yêu cầu “ra đi hoặc sẽ bị sa thải,” giữa tranh cãi về việc chọn quà cho chuyến công du của Tổng thống Donald Trump đến Vương quốc Anh.

Arrington, sử gia từng nhiều năm làm việc trong hệ thống Lưu Trữ Quốc Gia (NARA) và Sở Công Viên Quốc Gia, cho biết ông mất chức vì phản đối việc đem một thanh gươm nguyên bản trong bộ sưu tập của Eisenhower để tặng Vua Charles III. Ông khẳng định cổ vật này là tài sản của nhân dân Mỹ, không thể mang ra khỏi thư viện. Cuối cùng, Học viện Quân sự West Point đã cung cấp một thanh gươm sĩ quan để thay thế.

Một số giới chức trong chính quyền Trump bất bình với Arrington, cho rằng ông “không còn đáng tin cậy với thông tin mật” và thậm chí nghi ngờ ông từng nói lời bất lợi về tổng thống. Arrington phủ nhận, khẳng định chưa từng chỉ trích ai, mà chỉ bàn bạc với đồng nghiệp về việc tìm một quà tặng thay thế. Ông cho rằng việc xây dựng trụ sở mới của Quỹ Eisenhower trong khuôn viên thư viện cũng là lý do khiến ông bị gây áp lực.

Thư Viện Eisenhower, khánh thành năm 1962 tại quê nhà Abilene của vị tổng thống thứ 34, là một trong 16 thư viện tổng thống do NARA điều hành, lưu giữ hàng triệu trang hồ sơ, hiện vật và kỷ vật về Eisenhower cùng thời kỳ Thế chiến II và chiến tranh lạnh.

Arrington, 52 tuổi, mới nhậm chức giám đốc từ năm 2024, chỉ còn chưa đầy năm năm nữa là đủ điều kiện nghỉ hưu. Ông nói: “Nếu có cơ hội, tôi sẽ trở lại ngay. Tôi yêu công việc này, yêu con người nơi đây, và nhất là yêu lịch sử.”

FDA Khen Ngợi TrumpRx Là “Bước Tiến Lớn” Trong Việc Giảm Giá Thuốc

Ủy viên Cơ quan Quản Trị Dược Phẩm và Thực Phẩm (FDA), bác sĩ Marty Makary, hôm Thứ Năm gọi chương trình TrumpRx do chính quyền Trump công bố là “một bước tiến lớn” nhằm giúp thuốc men trở nên dễ mua hơn cho người Mỹ.

TrumpRx, ra mắt đầu tuần này với sự tham gia của hãng dược Pfizer, là một nền tảng mua thuốc trực tiếp từ chính phủ. Theo Pfizer, bệnh nhân Mỹ có thể mua thuốc với mức giảm giá đáng kể, tương đương giá thấp nhất ở châu Âu. Tổng thống Trump nói Pfizer đã đồng ý cung cấp “hàng loạt loại thuốc” với mức giảm mạnh, kể cả cho bệnh nhân Medicaid.

Pfizer cho biết một số thuốc sẽ giảm tới 85%. Thí dụ, Duavee – thuốc trị triệu chứng mãn kinh – giá thị trường 203 đô/tháng, qua TrumpRx còn 30 đô; Xeljanz, thuốc trị viêm khớp vốn giá 6.000 đô/tháng, giảm còn khoảng 3.600 đô.

Makary nói chương trình không chỉ giúp giảm giá thuốc mà còn “chạm đến gốc rễ chi phí y tế Hoa Kỳ,” vốn đã kéo dài hàng thập niên mà chưa giải quyết được. Ông nhấn mạnh sẽ còn nhiều công ty dược khác tham gia trong thời gian tới.

Tuy vậy, giới chuyên môn tỏ ra dè dặt. Giáo sư Stacie Dusetzina (Trung tâm Y khoa Đại học Vanderbilt) cảnh báo kế hoạch này khó giúp phần đông bệnh nhân vì đa số đã có bảo hiểm và ít người tự mua thuốc bằng tiền túi. Kinh tế gia Sean Sullivan (Đại học Washington) cũng cho rằng lợi ích thực tế sẽ giới hạn, trừ khi các loại thuốc cần thiết nhất được buộc phải tham gia vào nền tảng.

Một số bệnh nhân bày tỏ hoài nghi. Sarah Wisniewski, sống tại Maryland, mắc bệnh đa xơ cứng, nói dù có bảo hiểm, cô vẫn nhiều lần bị từ chối chi trả thuốc đặc trị. Cô lo ngại nếu các hãng không buộc phải đưa thuốc vào hệ thống, TrumpRx sẽ chỉ là “biểu tượng” hơn là giải pháp dài lâu.

Trang mạng TrumpRx dự kiến ra mắt vào năm tới, nhưng FDA chưa đưa ra thời điểm cụ thể. Makary khẳng định đây chỉ là bước khởi đầu: “Lần đầu tiên chúng ta thấy một cuộc tái lập lớn – giảm giá một số thuốc, không phải tất cả, từ 50% đến 80%.”

Dân Chủ Kêu Gọi Dùng Tu Chính Án 25 Để Cách Chức Trump Sau Khi Ông Đề Nghị Quân Đội Tập Trận Trong Thành Phố

Sau bài diễn văn trước hơn 800 tướng lãnh ở Quantico, nơi Trump gợi ý các thành phố như Chicago có thể được dùng làm “bãi tập” cho quân đội, nhiều tiếng nói từ phía Dân Chủ kêu gọi áp dụng Tu chính án 25 để truất quyền tổng thống. Thống đốc Illinois J.B. Pritzker lần đầu tiên công khai đòi cách chức, nói Trump “có dấu hiệu sa sút trí tuệ” và “bắt chước Putin.”

Pritzker cảnh cáo việc đưa Vệ binh Quốc gia và lực lượng liên bang vào Chicago là “điên rồ,” đồng thời cho rằng “có điều bất thường trong sức khỏe tinh thần” của tổng thống. Dân biểu Eric Swalwell (California) cũng viết trên mạng xã hội: “25TH AMENDMENT!”

Bạch Ốc đáp trả bằng lời mỉa mai Pritzker, gọi ông là “một thống đốc thất bại.” Trong khi đó, các cựu sĩ quan và Thượng nghị sĩ Jack Reed, nhân vật Dân Chủ cao cấp trong Ủy ban Quân lực Thượng viện, gọi sự kiện ở Quantico là “sự bỏ bê lãnh đạo nguy hiểm và tốn kém.” Một cựu chiến binh Không quân nói với The Independent rằng lời lẽ của Trump mang tính “độc tài và phản Mỹ.”

Dù vậy, khả năng áp dụng Tu chính án 25 là hầu như bất khả thi vì nội các Trump và Phó Tổng thống JD Vance đều trung thành với ông, và Quốc hội do Cộng Hòa nắm đa số sẽ không chấp thuận.

Tượng Trump Nắm Tay Epstein Lại Tung Tăn Trên National Mall Giữa Lúc Chính Phủ Đóng Cửa

Một bức tượng màu đồng bóng loáng, khắc họa Tổng thống Donald Trump nắm tay Jeffrey Epstein – tay tài phiệt khét tiếng phạm tội tình dục và đã chết trong tù – lại bất ngờ xuất hiện trên National Mall hôm Thứ Năm. Tác phẩm mang tên “Best Friends Forever” cho thấy cả hai hí hửng tung tăng, mỗi người nhấc một chân, kèm bảng ghi: “Kỷ niệm Tháng Tình Bạn, chúng ta tôn vinh mối gắn bó lâu dài giữa Donald J. Trump và người bạn thân Jeffrey Epstein.”

Tuần trước tượng từng bị Cảnh sát Công viên tháo dỡ, nhưng nhóm nghệ sĩ ẩn danh “The Secret Handshake” dường như chưa muốn buông tay? Bạch Ốc nhanh chóng phản ứng, gọi đây là “trò lố phí tiền,” đồng thời nhắc lại rằng Trump từng “đuổi Epstein khỏi câu lạc bộ vì hành vi đồi bại.”

Tượng xuất hiện đúng lúc chính quyền Trump bị soi về hồ sơ Epstein: Bộ Tư pháp và FBI sau nhiều lần hứa hẹn rốt cuộc tuyên bố “không còn cáo buộc nào khác” và đóng lại hồ sơ hồi tháng Bảy. Sự chênh lệch giữa lời hứa minh bạch và tấm bảng “tình bạn lâu dài” khiến cảnh tượng trở thành một màn biếm họa sống động.

Trump từng có quan hệ quen biết với Epstein, thậm chí khen “người tuyệt vời” trong phỏng vấn năm 2002, trước khi quay lưng. Epstein bị kết án năm 2008, truy tố năm 2019 về tội buôn người và chết trong tù, để lại vô số thuyết âm mưu.

Trung Quốc Ra Mắt “K Visa” Thu Hút Nhân Tài Khoa Học Kỹ Thuật Giữa Lúc Mỹ Siết Chặt





Trung Quốc hôm Thứ Tư bắt đầu triển khai chương trình thị thực mới nhằm lôi kéo chuyên gia ngoại quốc trong các ngành khoa học và kỹ thuật, đúng lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump ở Hoa Kỳ gia tăng hạn chế với công ty thuê lao động ngoại quốc, theo Nikkei Asia.





Loại “K visa” bổ sung vào hệ thống hiện hành, được giới thiệu nhằm “thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa giới trẻ Trung Quốc và nhân tài khoa học kỹ thuật nước ngoài,” theo Bộ Ngoại Giao Trung Quốc. Đây là bước đi hiếm hoi cho thấy Bắc Kinh tỏ ra rộng mở hơn, trong khi nước này ráo riết theo đuổi mục tiêu trở thành siêu cường công nghệ. Trái lại, tại Hoa Kỳ, kỹ sư công nghệ thất vọng khi chính quyền Trump áp thêm phí 100,000 đô la cho mỗi hồ sơ H-1B.





Báo Global Times mỉa mai rằng chính sách mới của Trung Quốc “thể hiện sự cởi mở và tự tin, nhất là khi một số quốc gia khép kín và chối bỏ hợp tác bên ngoài.” David Stepat, giám đốc Dezan Shira & Associates tại Singapore, nhận định: “Trong khi Washington khép cửa thì Bắc Kinh mở rộng. Tuy nhiên, về lâu dài, Hoa Kỳ vẫn hấp dẫn hơn nhờ lộ trình sự nghiệp, mức lương và cơ hội định cư.”





Trên Weibo, K visa trở thành đề tài nổi bật, song nhiều người lo ngại nguy cơ tăng di dân, có ý kiến nghi ngờ tiêu chuẩn đủ cao hay không. Chính quyền nói sẽ có yêu cầu về tuổi tác, bằng cấp và kinh nghiệm, nhưng khác nhiều nước, thị thực này “không cần đơn vị trong nước mời.”





Tỷ lệ thất nghiệp giới trẻ Trung Quốc gần 19% vào tháng Tám, cao nhất từ cuối 2023, có thể khiến bất mãn gia tăng. Trong khi đó, làn sóng chống di dân dâng cao toàn cầu, một phần do chính sách Trump. Tháng 9 vừa qua, cơ quan di trú Hoa Kỳ bố ráp công trường nhà máy pin Hyundai–LG tại Georgia, bắt giữ nhiều lao động không giấy tờ.





Dẫu vậy, khả năng Trung Quốc thu hút nhiều lao động ngoại quốc vẫn thấp, do không cho nhập tịch với người không gốc Hoa và khó cấp thường trú. Các cải cách trước chủ yếu dành cho Hoa kiều hồi hương. Năm 2020, khi nới lỏng “thẻ xanh,” dư luận phản ứng dữ dội; từ 2004 đến 2015, Trung Quốc chỉ cấp dưới 10,000 thẻ thường trú, so với gần một triệu ngoại kiều. Số này còn giảm mạnh trong đại dịch, và đến 2023 chỉ mới phục hồi được 85% mức trước 2019.





Michael Feller, Geopolitical Strategy, cho rằng nếu Bắc Kinh “quản lý hình ảnh tốt thì phản ứng trong nước sẽ giảm thiểu.” Nhưng thách thức lớn hơn là doanh nghiệp có đưa ra được việc đủ hấp dẫn về lương bổng và điều kiện, trong khi rào cản ngôn ngữ và văn hóa làm việc “9-9-6” vẫn đáng ngại. Stepat kết luận: “Mở cửa cho nhân tài STEM chỉ là pháo hiệu cho thấy họ đang cần nhân lực gấp, không phải liều thuốc vạn năng.”

Trump Ra Hạn Chót Cho Hamas Đáp Án Kế Hoạch Hòa Bình Gaza: “Chấp Nhận Trước 6 Giờ Chiều 5/10, Nếu Không Sẽ Bị Truy Lùng”





Ngày 3/10/2025, nhiều dòng đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã đặt hạn chót đến 18:00 ngày 5/10 để phong trào Hamas chấp nhận đề xuất hòa bình do Hoa Kỳ đưa ra; nếu không chấp thuận, ông cảnh báo lực lượng Hamas “sẽ bị truy lùng và tiêu diệt.”, theo tờ USA Today.





Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố kế hoạch do ông đề nghị ngày 29/9 chấm dứt xung đột và yêu cầu Hamas thả toàn bộ con tin còn bị giam giữ trong vòng 72 giờ sau khi đồng ý. Kế hoạch còn bao gồm một chương trình tái thiết Gaza và cho phép những người Palestine muốn ở lại được tiếp tục cư trú.





Trong bài đăng, ông Trump kêu gọi “toàn bộ thường dân Palestine vô tội rời khỏi khu vực ngay lập tức,” đồng thời khẳng định “mọi người sẽ được chăm sóc” bởi các lực lượng hỗ trợ. Ông cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận này sẽ “giữ mạng sống cho những tay súng Hamas còn lại.”





Lời tuyên bố của Tổng thống xuất hiện giữa bối cảnh nhiều nỗ lực ngưng bắn trước đây đã thất bại và chiến dịch quân sự của Israel tiếp tục gây lo ngại quốc tế vì số thương vong dân sự và điều kiện nhân đạo tại Dải Gaza. Các nhà quan sát và ngoại giao quốc tế hiện theo dõi sát phản ứng của Hamas trước hạn chót do Washington đặt ra.