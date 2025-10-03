Thẩm phán liên bang bác bỏ một phần luật cấm sách của Florida. Dựa trên gần 100 năm án lệ bảo vệ quyền Tu chính án Thứ nhất trong việc tiếp cận ý tưởng

Prattville, Alabama, ngày 16 tháng 3 năm 2024: Đám đông tụ tập với biểu ngữ tự làm để phản đối quyết định của Hội đồng Thư viện Công cộng Autauga Prattville gỡ bỏ sách về LGBTQ+ và sa thải giám đốc cùng nhân viên thư viện.

Khi một học sinh trung học tại Quận Cam, Florida đến thư viện trường để mượn cuốn On the Road của Jack Kerouac, em không tìm thấy nó ở đúng vị trí trong hệ thống phân loại Dewey.





Hóa ra cuốn sách đã bị rút khỏi kệ vì có người khiếu nại. Theo đạo luật Florida House Bill 1069, sách bị rút đi vô thời hạn. Tác phẩm kinh điển của Kerouac, ghi lại tinh thần thế hệ Beat những năm 1950, cùng hàng trăm tựa khác, không còn trong tầm tay của học sinh.





Thống đốc Ron DeSantis đã ký đạo luật này vào tháng 7 năm 2023. Luật quy định: nếu phụ huynh hay thành viên cộng đồng phản đối một cuốn sách với lý do sách mang tính khiêu dâm hoặc đồi trụy, nhà trường phải gỡ bỏ khỏi chương trình trong vòng năm ngày và tổ chức một phiên điều trần công khai với một viên chức đặc biệt do tiểu bang bổ nhiệm.





Ngày 13 tháng 8 năm 2025, Thẩm phán Carlos Mendoza thuộc Tòa Liên bang khu vực Trung Florida phán quyết trong vụ Penguin Random House kiện Gibson rằng một số điều khoản của HB 1069 là vi hiến, vì xâm phạm quyền Tu chính án Thứ nhất của học sinh trong việc tự do tiếp cận ý tưởng.





Nguyên đơn bao gồm năm nhà xuất bản thương mại lớn nhất, nhiều tác giả đoạt giải, Hội Tác giả (Authors Guild) – một nghiệp đoàn của hơn 15.000 nhà văn chuyên nghiệp, cùng phụ huynh một số học sinh Florida.





Bang Florida đã kháng cáo ngày 11 tháng 9 năm 2025. Nhưng phán quyết này vẫn là một dấu mốc quan trọng trong bối cảnh nhiều tiểu bang khác cũng đang thông qua hoặc tranh luận các luật tương tự.





Án lệ pháp lý





Phán quyết tháng 8/2025 phù hợp với án lệ lâu năm về kiểm duyệt. Trong nhiều thập niên, tòa án Mỹ khẳng định rằng khiêu dâm có thể là lý do chính đáng để loại bỏ một tác phẩm khỏi đời sống công cộng, nhưng chỉ trong giới hạn hẹp.





Năm 1933, vụ United States v. One Book Called Ulysses, Thẩm phán John Munro Woolsey tuyên bố tiểu thuyết của James Joyce không khiêu dâm, trái ngược phán quyết tòa dưới. Ông nhấn mạnh: tác phẩm phải được xét như một tổng thể, không thể chỉ qua “những đoạn trích chọn lọc,” và cần áp dụng tiêu chuẩn quốc gia đương thời, với ảnh hưởng trên người đọc trung bình.





Năm 1957, Tối cao Pháp viện làm rõ thêm trong vụ Roth v. United States, khi bác bỏ lập luận cho rằng khiêu dâm không hề có giá trị xã hội. Tòa định nghĩa khiêu dâm là tài liệu, xét tổng thể, khơi gợi “dục tính thấp hèn” nơi người đọc trung bình.





Năm 1973, vụ Miller v. California đặt ra “trắc nghiệm Miller.” Bồi thẩm đoàn phải cân nhắc liệu một người bình thường, theo chuẩn mực cộng đồng, khi xét toàn bộ tác phẩm, có coi đó là khiêu dâm không. Ngoài ra, tòa yêu cầu xét thêm: liệu tác phẩm có giá trị văn chương, nghệ thuật, chính trị hay khoa học nghiêm túc hay không.





Một án lệ đặc biệt liên quan đến trường học là vụ Island Trees School District v. Pico năm 1982, do học sinh kiện hội đồng trường. Tối cao Pháp viện phán rằng gỡ bỏ sách khỏi thư viện hay chương trình giảng dạy là vi phạm Tu chính án Thứ nhất nếu nhằm dập tắt tư tưởng. Tòa viết: “Nếu có một ngôi sao cố định trong chòm sao hiến pháp, thì đó là: không một viên chức nào, lớn hay nhỏ, có thể quy định điều gì là chính thống trong chính trị, quốc gia, tôn giáo hay các quan điểm khác.”





Phán quyết mới làm rõ điều gì





Trong phán quyết tháng 8/2025, Mendoza lưu ý nhiều cuốn sách bị gỡ bỏ thực ra là tác phẩm kinh điển, không hề có nội dung tình dục. Điều này xảy ra vì cách HB 1069 được viết: bất kỳ ai trong cộng đồng chỉ cần nộp đơn khiếu nại, trường bắt buộc phải rút sách trong năm ngày. Muốn đưa sách trở lại, phải chờ một phiên điều trần do viên chức tiểu bang chủ trì, mà luật lại không quy định hạn chót.





Mendoza không hủy bỏ phần luật buộc các học khu phải theo thủ tục thách thức sách. Ông vẫn giữ nguyên quy định xem xét khiêu dâm dựa theo “trắc nghiệm Miller” và tiêu chí phù hợp lứa tuổi.





Bộ Giáo dục Florida lập luận rằng HB 1069 được bảo vệ bởi học thuyết “diễn ngôn của chính quyền” – nghĩa là chính quyền có quyền loại bỏ quan điểm trái ngược trong trường học hay trên bất kỳ nền tảng nào của chính phủ. Mendoza phản bác: “Gắn nhãn diễn ngôn của chính quyền lên việc gỡ bỏ sách chỉ càng bóp nghẹt các quan điểm không được ưa thích.”





Ý nghĩa đối với Florida và toàn quốc





Sau phán quyết Mendoza, các trường học Florida khó có khả năng rút thêm sách, nhưng cũng chưa chắc đưa sách trở lại. Một số thủ thư cho biết họ chờ kết quả kháng cáo.





Các tiểu bang có luật tương tự đang theo dõi sát sao. Ở Texas, Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực 5 đã bác kháng cáo của tiểu bang liên quan đến luật HB 900. Một số điều khoản trong luật của Iowa hiện cũng đang bị kiện.





Ngược lại, vụ kiện của NAACP chống quy định 43-170 tại South Carolina đã bị bác ngày 8/9/2025. Ở Utah, luật HB 29 chưa bị đưa ra tòa, nhưng có thể bị tác động bởi các phán quyết liên bang gần đây.





Cung Đô biên dịch





Nguồn: Bài “Federal judge overturns part of Florida’s book ban law, drawing on nearly 100 years of precedent protecting First Amendment access to ideas” của James B. Blasingame, Giáo sư Anh văn, Đại học Arizona State, đăng trên The Conversation ngày 17/9/2025