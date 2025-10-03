Hôm nay,  

Tăng Phí Visa H-1B: Hoa Kỳ Đang Tự Bắn Vào Chân Mình?

03/10/202500:00:00(Xem: 51)
H1B
Từng hứa hẹn sẽ cấp “thẻ xanh” cho sinh viên nước ngoài ngay khi tốt nghiệp, Tổng thống Trump giờ đây lại rẽ qua hướng khác: tăng phí xin visa H-1B lên 100,000 MK. (Nguồn: pixabay.com)
 
Còn nhớ trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Trump từng mạnh miệng nói: “Tôi nghĩ khi sinh viên tốt nghiệp đại học nên được cấp thẻ xanh [thường trú nhân tại Hoa Kỳ] cùng với tấm bằng của mình.” Nhưng đến khi quay lại chiếc ghế tổng thống, ông lại khiến nhiều người té ngửa vì nói một đằng, làm một nẻo.
 
Ngày 19 tháng 9, Trump ra lệnh thu tới 100,000 MK đối với mỗi hồ sơ xin cấp visa H-1B mới, diện thị thực mà các công ty công nghệ thường dùng để tuyển dụng sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp. Hằng năm, chỉ có 85,000 visa H-1B được cấp (bằng cách bốc thăm), còn tổng chi phí xin visa (trước khi có chính sách mới của Trump) chỉ khoảng 2,500 MK.
 
Các tập đoàn công nghệ lớn tại Hoa Kỳ là những đơn vị sử dụng loại thị thực này nhiều nhất. Trong năm 2025, chỉ riêng Amazon đã có hơn 14,000 hồ sơ được chuẩn thuận (không tính hồ sơ xin gia hạn).
 
Ngoài ra, các công ty công nghệ lớn của Ấn Độ như Infosys, Wipro, và Tata Consultancy Services (TCS) cũng là những nhà bảo trợ visa hàng đầu. Người Ấn Độ chiếm đến 75% số visa H-1B được cấp trong năm 2023. TQ đứng thứ hai với 12%, và không có quốc gia nào khác vượt quá 2%. Nhiều người ủng hộ Trump cho rằng chính sách visa trước đây khiến nhiều việc làm đáng lẽ thuộc về người dân Hoa Kỳ lại rơi vào tay sinh viên Ấn Độ. Nhưng sự thật (và hậu quả của mức phí visa mới) có thể phức tạp hơn rất nhiều.
 
Ngay sau khi biết tin, nhiều tập đoàn công nghệ lớn đã vội vàng cảnh báo nhân viên đang có visa H-1B không nên rời khỏi Hoa Kỳ; phải ở lại đợi cho tới khi có thông tin rõ ràng từ chính phủ xem có trường hợp nào thuộc diện miễn trừ hay không. Và quốc gia nhận thấy tác động của quyết định này rõ nhất chính là Ấn Độ.
 
Tháng 8, Trump áp mức thuế nhập cảng 50% lên hàng hóa từ Ấn Độ, chỉ trừ các mặt hàng thiết yếu như dược phẩm và thiết bị điện tử. Qua tháng 9, ông lại tiếp tục nhắm vào lĩnh vực thành công nhất của nước này: dịch vụ công nghệ thông tin.
 
Theo ngân hàng Goldman Sachs, giá trị xuất cảng dịch vụ của Ấn Độ đã tăng từ 53 tỷ MK lên 338 tỷ MK trong giai đoạn 2005–2023, tức là gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng toàn cầu. Thành quả này chủ yếu nhờ vào đội ngũ kỹ sư đông đảo, đặc biệt trong ngành khoa học máy tính. Đối với các công ty công nghệ Ấn Độ, việc cử người sang Hoa Kỳ làm việc theo diện H-1B là phương thức kinh doanh chủ chốt, và cũng là con đường để hàng ngàn kỹ sư công nghệ có được mức lương cao hơn. Nhưng nay, con đường ấy đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
 
Phí xin visa H-1B đắt đỏ hơn đang khiến các công ty công nghệ Ấn Độ đau đầu. Ngành này đang nuôi sống hơn 5 triệu người, nhưng lại phải đối diện với hai trở ngại lớn: một là phí xin visa quá cao, hai là cơn sóng dữ mang tên AI.
 
Các công cụ trí tuệ nhân tạo tổng quát (generative AI) đang dần thay thế các công việc truyền thống trong lĩnh vực công nghệ. Theo dự báo của công ty nghiên cứu Gartner, đến năm 2029, hơn một nửa các tương tác trong hệ thống liên quan đến quy trình vận hành của công ty sẽ do AI giải quyết. Một số nơi đã bắt đầu cắt giảm nhân sự. Tháng 7, TCS tuyên bố sẽ cắt giảm 12,000 nhân viên, tương đương 2% lực lượng nhân sự, do “kỹ năng không phù hợp.
 
Thực ra, ngành công nghệ của Ấn Độ cũng đã quen với áp lực từ chính quyền Trump. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, chính sách duyệt xét visa đã được thắt chặt, khiến tỷ lệ từ chối hồ sơ của các công ty Ấn Độ tăng hơn bốn lần. Để thích nghi, họ giảm dần sự phụ thuộc vào thị thực H-1B, chuyển bớt công việc về lại Ấn Độ và tăng cường tuyển dụng nhân sự ngay tại Hoa Kỳ.
 
Hiện nay, chỉ 8% nhân viên của Infosys làm việc tại khu vực Mỹ Châu, và từ năm 2018 đến nay, hơn 90% nhân viên mới tại đây là người bản xứ. Thị trường chứng khoán có vẻ như cũng không quá lo lắng: chỉ số NIFTY IT chỉ giảm 3% vào ngày 22 tháng 9, ngay sau khi có thông cáo về mức phí visa mới.
 
Ngoài các tập đoàn gia công sản xuất, công nhân ngành công nghệ Ấn Độ còn có lựa chọn khác: làm việc tại các “Trung tâm năng lực toàn cầu” (Global Capability Centres, GCCs). Đây là các cơ sở do các tập đoàn đa quốc gia thành lập tại Ấn Độ để thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ phân tích dữ liệu cho đến nghiên cứu và phát triển. Hãng dược phẩm Eli Lilly của Hoa Kỳ và công ty chế tạo động cơ Rolls-Royce của Anh quốc, đều đang giao phó các công việc phức tạp cho các trung tâm này. Theo tổ chức NASSCOM, số lượng GCC tại Ấn Độ đã tăng từ 700 trung tâm vào năm 2010 lên hơn 1,700 vào năm ngoái. Tổng cộng, hệ thống GCCs giúp tạo ra 1.9 triệu việc làm và mang về doanh thu 64 tỷ MK.
 
Chính vì vậy, mức phí visa 100,000 MK có thể khiến nhiều công ty nước ngoài đẩy nhanh việc mở rộng hoạt động ở Ấn Độ (thay vì tuyển người sang Hoa Kỳ làm việc). Riêng với các công ty startups nhỏ, chuyện tuyển dụng nhân sự có thể sẽ gian nan hơn.
 
Theo nghiên cứu của Britta Glennon (Đại học Wharton), khi Hoa Kỳ thắt chặt H-1B vào năm 2004, các công ty phụ thuộc nhiều vào diện thị thực này đã tăng khoảng 25% lượng nhân sự ở nước ngoài so với các công ty ít phụ thuộc hơn. Những công việc đòi hỏi kỹ năng cao, đặc biệt trong mảng R&D, là nhóm đầu tiên bị chuyển đi; và ba quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất là Canada, TQ và Ấn Độ.

VB biên dịch
Nguồn: “The perverse consequence of America’s $100,000 visa fees” được đăng trên trang Economist.com.
 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Tuyên cáo về Thẻ Vàng Trump không đề cập gì đến hạn ngạch hay ngày ưu tiên. Khoản phí 1 triệu Mỹ kim và 2 triệu Mỹ kim dường như chỉ là các khoản phí duyệt xét nhanh cấp tốc. Ngay cả khi các đơn này được duyệt xét ngay lập tức, vẫn tồn tại vấn đề thiếu hạn ngạch thẻ xanh. Điều này ngăn cản việc cấp thẻ xanh theo “đường tắt.” Đương đơn xin Thẻ Vàng không thể chen lên trước.

Trong những tháng qua, chính sách cứng rắn di dân của chính quyền Trump khiến nhiều người dân Mỹ kinh sợ. Trao quyền tuyệt đối cho ICE bắt giữ trục xuất di dân, lập ra những trại giam di dân khổng lồ vô nhân đạo, những quan chức thực thi luật di trú không ngần ngại chứng minh mức độ tàn nhẫn của họ. Đa số người dân Mỹ không hiểu những chính sách kiểu này là đột biến hay đã có nguồn gốc từ trước, bởi vì họ chưa có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về lịch sử trục xuất di dân của Hoa Kỳ.

Ngày 29 tháng 8 năm 2025. Phó Chánh văn phòng Bạch Ốc - Miller và Giám đốc Sở Di trú Hoa Kỳ - Joseph Edlow đã cho biết họ không muốn sinh viên quốc tế ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ sau khi hoàn thành khóa học. Luật mới được đề xuất có thời gian lấy ý kiến công chúng 30 ngày và dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực trước năm học mùa Thu 2026.

Một đoạn video ghi lại sự việc, do Telemundo Nueva Inglaterra thu thập được, cho thấy một bé gái bị bao vây bởi những người dường như là một số nam nhân viên thực thi pháp luật bên ngoài nhà riêng của em ở Leominster, Massachusetts, vào thứ Ba tuần trước. Theo đoạn video, bé gái đang ngồi cạnh một chiếc xe SUV trông giống xe của lực lượng thực thi pháp luật và cầm một chai rượu trong khi bị bao vây bởi một số người đàn ông.

Chính quyền TT Trump đang khôi phục lại các cuộc “kiểm tra cộng đồng xung quanh” nhằm giám sát tất cả những người có thẻ xanh muốn nộp đơn xin quốc tịch Hoa kỳ. Trong các cuộc kiểm tra này, nhân viên Sở di trú có thể phỏng vấn hàng xóm và đồng nghiệp của đương đơn. Những cuộc điều tra này nhằm xác định xem đương đơn có đáp ứng các điều kiện để trở thành công dân Hoa kỳ hay không, bao gồm: có tư cách đạo đức tốt, tuân thủ Hiến pháp Hoa Kỳ và ủng hộ trật tự cũng như hạnh phúc của Hoa kỳ.

Nhiều ký ức về nhiệm kỳ trước của Trump vẫn còn nguyên vẹn: những luận điệu chống di dân gay gắt, hứa hẹn sẽ trục xuất hàng loạt, mở rộng chiến dịch bố ráp trên toàn quốc và huy động cả lực lượng cảnh sát địa phương vào cuộc. Di dân và các công ty, xí nghiệp không thể quên những gì đã xảy ra: Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) liên tục bố ráp, bắt bớ tại các nhà máy thịt, công trường và nông trại. Những cuộc bố ráp thường diễn ra ngay giữa giờ làm việc, gieo rắc bao nỗi kinh hoàng. Đối với di dân, đó là cảnh bị giam giữ, gia đình ly tán, và cuối cùng là bị trục xuất. Đối với các công ty xí nghiệp, đó là bất ngờ bị thiếu người làm, xoay sở không kịp nên có nhiều chỗ phải đóng cửa, ngừng hoạt động.

Ngày 22 tháng 8. Chính quyền TT Trump cho biết họ đang kiểm tra hơn 55 triệu người có chiếu khán không di dân hợp lệ để xem liệu họ có thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến việc bị trục xuất hay không. Bộ Ngoại giao cho biết các Lãnh sự quán và Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ kiểm tra tất cả những người có chiếu khán không di dân để xác định xem chiếu khán của họ có nên bị hủy bỏ trước hoặc sau khi họ đến Hoa kỳ.

Ngày 19 tháng 8 năm 2025. Ngoài các trường hợp phạm tội và ở lại quá hạn, một số ít chiếu khán sinh viên đã bị thu hồi vì “ủng hộ cho khủng bố.” Các tội danh bao gồm các hành vi không bạo lực như lái xe khi say rượu (DUI), cũng như các tội nghiêm trọng hơn như hành hung, trộm cắp và ủng hộ khủng bố—nếu họ tham gia vào các hoạt động ủng hộ Palestine.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa phê chuẩn kế hoạch điều động tối đa 600 luật sư quân đội sang Bộ Tư pháp để đảm nhiệm vai trò thẩm phán di trú tạm thời, theo bản ghi nhớ mà Associated Press tiếp cận được. Các nhóm gồm 150 luật sư — cả quân sự và dân sự — sẽ bắt đầu làm việc “càng sớm càng khả thi”, với danh sách đầu tiên dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Thời hạn phục vụ là 179 ngày, có thể gia hạn

Trong chính trường Hoa Kỳ, có một luận điệu đang được khuếch trương mạnh mẽ: các chính sách thúc đẩy Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) đang bị gọi là một kiểu bất công mới, “phân biệt đối xử ngược” (reverse discrimination) nhắm vào người da trắng. Luận điệu này cũng chính là mũi nhọn trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump và MAGA, được xây dựng trên hai giả định nghe có vẻ vững chắc: thứ nhất, sự kỳ thị người da màu đã lùi vào dĩ vãng; thứ hai, chính người da trắng, đặc biệt là nam giới, giờ đây mới là nạn nhân của sự bất công.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.