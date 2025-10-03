Hôm nay,  

H1B và EB5 – Tóm Tắt Bản Tuyên Cáo Và Sắc Lệnh Hành Pháp

03/10/202500:00:00(Xem: 35)

Trump Immigration Law
Thẻ Vàng Trump

Tuyên cáo về Thẻ Vàng Trump không đề cập gì đến hạn ngạch hay ngày ưu tiên. Khoản phí 1 triệu Mỹ kim và 2 triệu Mỹ kim dường như chỉ là các khoản phí duyệt xét nhanh cấp tốc.

Ngay cả khi các đơn này được duyệt xét ngay lập tức, vẫn tồn tại vấn đề thiếu hạn ngạch thẻ xanh. Điều này ngăn cản việc cấp thẻ xanh theo “đường tắt.” Đương đơn xin Thẻ Vàng không thể chen lên trước [trừ khi ông Trump sắp xếp việc này theo cách bất hợp pháp].

Thẻ Platinum Trump

Thẻ Platinum bao gồm quyền miễn trừ thuế toàn cầu trong thời hạn chín tháng. Đây là điểm khác biệt chính giữa Thẻ Platinum Trump và thẻ xanh diện EB5. Tuy nhiên, điều này cần có hành động của Quốc hội, vì chỉ Quốc hội mới có thẩm quyền đánh thuế hoặc miễn thuế.

Chính quyền Trump dường như coi Thẻ Platinum là một con đường mới dẫn đến thẻ xanh – chứ không phải thay thế cho thẻ xanh EB5. Chỉ Quốc hội mới có quyền cấp phép thẻ xanh, và việc này không thể thực hiện thông qua sắc lệnh hành pháp.

Giờ đây đã rõ ràng là Thẻ Vàng công bố hồi tháng 2 không thể thay thế thẻ xanh EB5, và lệnh hành pháp cũng không thể cấp thẻ xanh cho Thẻ Vàng.

Có vẻ như các nhà vận động cho EB5 đã thành công trong việc thuyết phục chính quyền Trump giữ nguyên chương trình EB5, không thay đổi.

Chương trình EB5 từ lâu đã có sự ủng hộ lưỡng đảng, nhờ lợi ích tạo việc làm. Giờ đây, TT Trump đang giới thiệu Thẻ Platinum như một loại thẻ xanh riêng, kèm theo thời hạn miễn thuế toàn cầu, đồng thời giữ nguyên không thay đổi chương trình EB5 vốn phổ biến.

Do đó, Thẻ Platinum Trump có thể được coi như một công cụ bổ trợ và đi kèm với chương trình EB5. Điều này có khả năng sẽ được cả hai đảng trong Quốc hội ủng hộ.

Ý định chống H1B

Nhiều người trong chương trình H1B từng nghĩ rằng chính quyền Trump ủng hộ di dân hợp pháp và chỉ phản đối di dân bất hợp pháp. Việc công bố phí H1B ở mức 100,000 Mỹ kim là bằng chứng rõ ràng cho thấy mục tiêu của chính quyền TT Trump là làm giảm đi cả di dân có giấy tờ lẫn không có giấy tờ.

Hiện nay, dự kiến sẽ có sự gia tăng hồ sơ xin EB5 từ những người đang có H1B tại Hoa kỳ. Họ sẽ tìm cách chuyển xếp hàng chờ từ EB1, EB2 và EB3 sang hàng chờ EB5. Điều này đặc biệt áp dụng cho các công dân Ấn Độ và Trung Quốc có chiếu khán H1B.

Kết luận

Hiện tại, cả Thẻ Vàng Trump và Thẻ Platinum Trump đều có thể được mô tả chính xác nhất là “vaporware” — tức phần mềm được quảng bá nhưng chưa tồn tại. Cần có hành động của Quốc hội để biến chúng thành hiện thực.

Tuy nhiên, ý định của chính quyền nhằm phá bỏ chương trình H1B nay đã quá rõ ràng. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy một số người giữ H1B xem EB5 như một con đường hấp dẫn để có thẻ xanh cho gia đình họ.

Tóm lại, đối với các đương đơn mới của Thẻ Vàng, sau khi họ nộp khoản 1 triệu Mỹ kim, có thể sẽ có duyệt xét nhanh và được phê duyệt, nhưng họ vẫn phải chờ cho đến khi hồ sơ đến lượt và chờ cho đến khi suất chiếu khán có sẵn. Điều đó có nghĩa là có thể có duyệt xét nhanh, nhưng thời gian chờ phỏng vấn và cấp chiếu khán di dân vẫn là thời gian chờ thông thường. Hiện tại, ngày đáo hạn cho diện EB-2 NIW là 01/9/2023.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388   Email: [email protected] Hoặc www.facebook.com/rmiodp
  

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Còn nhớ trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Trump từng mạnh miệng nói: “Tôi nghĩ khi sinh viên tốt nghiệp đại học nên được cấp thẻ xanh [thường trú nhân tại Hoa Kỳ] cùng với tấm bằng của mình.” Nhưng đến khi quay lại chiếc ghế tổng thống, ông lại khiến nhiều người té ngửa vì nói một đằng, làm một nẻo. Ngày 19 tháng 9, Trump ra lệnh thu tới 100,000 MK đối với mỗi hồ sơ xin cấp visa H-1B mới, diện thị thực mà các công ty công nghệ thường dùng để tuyển dụng sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp. Hằng năm, chỉ có 85,000 visa H-1B được cấp (bằng cách bốc thăm), còn tổng chi phí xin visa (trước khi có chính sách mới của Trump) chỉ khoảng 2,500 MK.

Trong những tháng qua, chính sách cứng rắn di dân của chính quyền Trump khiến nhiều người dân Mỹ kinh sợ. Trao quyền tuyệt đối cho ICE bắt giữ trục xuất di dân, lập ra những trại giam di dân khổng lồ vô nhân đạo, những quan chức thực thi luật di trú không ngần ngại chứng minh mức độ tàn nhẫn của họ. Đa số người dân Mỹ không hiểu những chính sách kiểu này là đột biến hay đã có nguồn gốc từ trước, bởi vì họ chưa có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về lịch sử trục xuất di dân của Hoa Kỳ.

Ngày 29 tháng 8 năm 2025. Phó Chánh văn phòng Bạch Ốc - Miller và Giám đốc Sở Di trú Hoa Kỳ - Joseph Edlow đã cho biết họ không muốn sinh viên quốc tế ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ sau khi hoàn thành khóa học. Luật mới được đề xuất có thời gian lấy ý kiến công chúng 30 ngày và dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực trước năm học mùa Thu 2026.

Một đoạn video ghi lại sự việc, do Telemundo Nueva Inglaterra thu thập được, cho thấy một bé gái bị bao vây bởi những người dường như là một số nam nhân viên thực thi pháp luật bên ngoài nhà riêng của em ở Leominster, Massachusetts, vào thứ Ba tuần trước. Theo đoạn video, bé gái đang ngồi cạnh một chiếc xe SUV trông giống xe của lực lượng thực thi pháp luật và cầm một chai rượu trong khi bị bao vây bởi một số người đàn ông.

Chính quyền TT Trump đang khôi phục lại các cuộc “kiểm tra cộng đồng xung quanh” nhằm giám sát tất cả những người có thẻ xanh muốn nộp đơn xin quốc tịch Hoa kỳ. Trong các cuộc kiểm tra này, nhân viên Sở di trú có thể phỏng vấn hàng xóm và đồng nghiệp của đương đơn. Những cuộc điều tra này nhằm xác định xem đương đơn có đáp ứng các điều kiện để trở thành công dân Hoa kỳ hay không, bao gồm: có tư cách đạo đức tốt, tuân thủ Hiến pháp Hoa Kỳ và ủng hộ trật tự cũng như hạnh phúc của Hoa kỳ.

Nhiều ký ức về nhiệm kỳ trước của Trump vẫn còn nguyên vẹn: những luận điệu chống di dân gay gắt, hứa hẹn sẽ trục xuất hàng loạt, mở rộng chiến dịch bố ráp trên toàn quốc và huy động cả lực lượng cảnh sát địa phương vào cuộc. Di dân và các công ty, xí nghiệp không thể quên những gì đã xảy ra: Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) liên tục bố ráp, bắt bớ tại các nhà máy thịt, công trường và nông trại. Những cuộc bố ráp thường diễn ra ngay giữa giờ làm việc, gieo rắc bao nỗi kinh hoàng. Đối với di dân, đó là cảnh bị giam giữ, gia đình ly tán, và cuối cùng là bị trục xuất. Đối với các công ty xí nghiệp, đó là bất ngờ bị thiếu người làm, xoay sở không kịp nên có nhiều chỗ phải đóng cửa, ngừng hoạt động.

Ngày 22 tháng 8. Chính quyền TT Trump cho biết họ đang kiểm tra hơn 55 triệu người có chiếu khán không di dân hợp lệ để xem liệu họ có thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến việc bị trục xuất hay không. Bộ Ngoại giao cho biết các Lãnh sự quán và Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ kiểm tra tất cả những người có chiếu khán không di dân để xác định xem chiếu khán của họ có nên bị hủy bỏ trước hoặc sau khi họ đến Hoa kỳ.

Ngày 19 tháng 8 năm 2025. Ngoài các trường hợp phạm tội và ở lại quá hạn, một số ít chiếu khán sinh viên đã bị thu hồi vì “ủng hộ cho khủng bố.” Các tội danh bao gồm các hành vi không bạo lực như lái xe khi say rượu (DUI), cũng như các tội nghiêm trọng hơn như hành hung, trộm cắp và ủng hộ khủng bố—nếu họ tham gia vào các hoạt động ủng hộ Palestine.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa phê chuẩn kế hoạch điều động tối đa 600 luật sư quân đội sang Bộ Tư pháp để đảm nhiệm vai trò thẩm phán di trú tạm thời, theo bản ghi nhớ mà Associated Press tiếp cận được. Các nhóm gồm 150 luật sư — cả quân sự và dân sự — sẽ bắt đầu làm việc “càng sớm càng khả thi”, với danh sách đầu tiên dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Thời hạn phục vụ là 179 ngày, có thể gia hạn

Trong chính trường Hoa Kỳ, có một luận điệu đang được khuếch trương mạnh mẽ: các chính sách thúc đẩy Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) đang bị gọi là một kiểu bất công mới, “phân biệt đối xử ngược” (reverse discrimination) nhắm vào người da trắng. Luận điệu này cũng chính là mũi nhọn trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump và MAGA, được xây dựng trên hai giả định nghe có vẻ vững chắc: thứ nhất, sự kỳ thị người da màu đã lùi vào dĩ vãng; thứ hai, chính người da trắng, đặc biệt là nam giới, giờ đây mới là nạn nhân của sự bất công.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.