Lịch Sử Phân Biệt Chủng Tộc: Ai Bị Trục Xuất Tại Hoa Kỳ?



Ảnh của Mapping Deportations

Trong những tháng qua, chính sách cứng rắn di dân của chính quyền Trump khiến nhiều người dân Mỹ kinh sợ. Trao quyền tuyệt đối cho ICE bắt giữ trục xuất di dân, lập ra những trại giam di dân khổng lồ vô nhân đạo, những quan chức thực thi luật di trú không ngần ngại chứng minh mức độ tàn nhẫn của họ. Đa số người dân Mỹ không hiểu những chính sách kiểu này là đột biến hay đã có nguồn gốc từ trước, bởi vì họ chưa có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về lịch sử trục xuất di dân của Hoa Kỳ.

Ba học giả tại Trung Tâm Luật Và Chính Sách Di Trú của UCLA và Million Dollar Hoods Project đã dành 5 năm thu thập, phân tích dữ liệu trục xuất di dân từ năm 1895 đến 2022, tạo ra một bản đồ kỹ thuật số chi tiết mang tên “Mapping Deportations”. Đây có thể được xem là thư viện dữ liệu công toàn diện nhất cho đến nay về bản đồ, mốc thời gian và chính sách trục xuất của Hoa Kỳ. Công trình giúp người dân nhận ra các mô hình trục xuất, giải thích phần nào các chính sách của chính quyền hiện tại. Trong một cuộc họp báo trên mạng do American Community Media tổ chức vào cuối tháng 9, các diễn giả sau đây đã trình bày với giới truyền thông về những gì họ tìm được:





Kelly Lytle Hernández, giáo sư tại UCLA, giám đốc sáng lập của Million Dollar Hoods

Mariah Tso, chuyên gia Hệ Thống Thông Tin Địa Lý, Million Dollar Hoods tại UCLA

Ahilan Arulanantham, trưởng khoa, Trung Tâm Luật & Chính Sách Di Trú (CILP) tại Trường Luật UCLA

Giáo sư Kelly Lytle Hernández cho biết dự án này bắt nguồn từ một loạt bài giảng của bà vào năm 2019 về ba cuộc di cư cưỡng bức đã tạo nên nước Mỹ hiện đại: Việc trục xuất người da đỏ ra khỏi lãnh địa của họ, nạn buôn bán nô lệ da đen xuyên Đại Tây Dương, và các cuộc trục xuất di dân hàng loạt. Trong khi hai cuộc di dân cưỡng bức đầu tiên có khá đầy đủ dữ liệu, việc trục xuất di dân lại không được thống kê kỹ lưỡng hơn một thế kỷ qua. Vào thời điểm nào có những luật nhắm vào một cộng đồng cụ thể để trục xuất? Các ưu tiên trục xuất theo từng giai đoạn là gì? Chúng thay đổi như thế nào? Mapping Deportations trả lời tất cả các câu hỏi này.

Để biết chi tiết, độc giả có thể vào trang web Mapping Deportations – U.S. Immigration Control since 1790 để xem phần trình bày rất cặn kẽ. Từ năm 1895 đến 2022 đã có hơn 8,420,000 lệnh trục xuất được ban hành trong lịch sử Hoa Kỳ. Một khuynh hướng chung được ghi nhận rất rõ ràng: chính sách nhập cư của Hoa Kỳ được cấu trúc như một hệ thống ưu tiên cho người da trắng. Nó không cấm hoàn toàn những người không phải da trắng nhập cư vào đất nước này; nhưng là một hệ thống quyền lực phân biệt chủng tộc, với các quy tắc xác định ai được phép nhập cảnh, ai có thể bị trục xuất, và theo những điều kiện nào. Con số thống kê cho thấy hơn 96% lệnh trục xuất nhắm vào cho các sắc dân không phải người da trắng, với người Mexico chiếm số lượng áp đảo hàng năm kể từ 1916. Từ 1895 đến nay, hơn 7.4 triệu người Mexico đã bị trục xuất.

Chính sách nhập cư mang tính kỳ thị chủng tộc này diễn ra trong suốt lịch sử Hoa Kỳ, tùy vào thời điểm có khi trở nên mạnh mẽ hơn. Thí dụ, Chiến dịch Wetback vào năm 1954, khi lực lượng thực thi pháp luật sử dụng chiến thuật quân sự để trục xuất người nhập cư Mexico, trong số họ có cả công dân Hoa kỳ. Gần đây nhất là các cuộc truy quét di dân tàn bạo của Cơ Quan Thực Thi Di Trú Và Hải Quan (ICE) trên toàn quốc từ đầu năm 2025. Vào tháng 12 năm 2023, trong thời gian vận động tranh cử tổng thống nhiệm kỳ hai, ông Trump đã tuyên bố thẳng thừng “di dân đầu độc dòng máu của quốc gia chúng ta.” Ông ta cũng lặp lại những lời nói dối rằng Venezuela dọn sạch các nhà tù và nhà thương tâm thần để đưa những người đó vào Hoa Kỳ; rằng người Haiti đang ăn thịt chó và mèo. Ông công khai tuyên bố như vậy vì biết rằng có nhiều cử tri thượng tôn da trắng muốn nghe luận điệu này.

Sự thiên vị chủng tộc trong việc thực thi pháp luật ngày càng tăng theo thời gian. Và trục xuất chỉ là một trong những chiến thuật để cưỡng chế di dân hồi hương. Tự nguyện rời khỏi Hoa Kỳ mới là hình thức thực thi luật di trú phổ biến nhất. Nếu từ năm 1895-2022 có 8.4 triệu lệnh trục xuất di dân, thì con số di dân “tự nguyện” rời khỏi Hoa Kỳ là 49.2 triệu.

Theo các diễn giả, những gì đang xảy ra hiện nay chỉ là sự leo thang của một hệ thống đã được xây dựng sẵn, hoạt động từ hàng thế kỷ trước. Không có gì mới mẻ đáng kinh ngạc với tất cả những điều đang diễn ra. Đáng lưu ý là chính sách này cũng diễn ra trong thời các tổng thống Dân Chủ, cho dù ở hình thức và mức độ khác. Thí dụ như thời chính quyền Biden đã cho phép hơn nửa triệu người Ukraine nhập cư; trong khi các chương trình tương tự dành cho người Afghanistan lại rất khó khăn.

Nhóm Million Dollar Hoods Project kêu gọi giới truyền thông sắc tộc phổ biến đến với cộng đồng của mình (trong đó có cộng đồng gốc Việt) thông tin về sự phân biệt đối xử trong chính sách trục xuất di dân. Tương lai của các cộng đồng phụ thuộc vào việc học hỏi từ những điều xảy ra trong quá khứ. Phơi bày sự thật về chính sách nhập cư hà khắc nhắm vào di dân không phải là da trắng, các cộng đồng da màu cùng tìm cách loại bỏ những bất công để hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn, khi việc tiếp nhận di dân không chỉ dựa vào sắc tộc, khi di dân không đồng nghĩa với tội phạm, khi gia đình không còn bị chia cắt. Không thể thay đổi những gì mà chúng ta không dám đối đầu. Lịch sử phân biệt đối xử trong chính sách di trú của Hoa Kỳ không phải là câu chuyện của quá khứ; nó kêu gọi hành động trong hiện tại. (VB)