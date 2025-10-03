Hôm nay,  

Pechanga Resort Casino Chào Đón Mùa Thu với các Chương Trình Khuyến Mãi Trung Thu trị giá $375,000

Temecula, California - Khi mùa thu đến, Pechanga Resort Casino chào đón mùa mới với chuỗi chương trình khuyến mãi Trung Thu kéo dài suốt tháng 10, mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội trúng thưởng tiền mặt và phần thưởng EasyPlay. Lễ hội kéo dài cả tháng này kết hợp các sự kiện xổ số đặc biệt cùng cơ hội hàng tuần dành cho hàng trăm người chiến thắng.
 
Pechanga Resort Casino sẽ tổ chức ba sự kiện xổ số Trung Thu đặc biệt vào các ngày thứ Sáu, ngày 3, 17 và 31 tháng 10, mang đến cho khách hàng ba cơ hội trong tháng để trúng thưởng $100,000 tiền mặt, cùng hàng trăm giải EasyPlay, nâng tổng giá trị giải thưởng lên đến $375,000. Người chơi có thể tích lũy vé số từ ngày 1 đến 31 tháng 10 thông qua các hoạt động chơi game thông thường, và người thắng giải sẽ được công bố vào mỗi tối thứ Sáu. Khách hàng phải có mặt tại chỗ vào thời điểm xổ số để nhận giải.
 
Để tăng thêm phần sôi động cho tháng 10, Pechanga Resort Casino tiếp tục chương trình khuyến mãi nổi tiếng “Quẹt Thẻ để Thắng” vào mỗi Thứ Ba trong tháng. Từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối, khách tham dự được khuyến khích đến khu vực khuyến mãi để có cơ hội trúng ngay lên đến $5,000 EasyPlay. Hãy tham gia The Club tại Pechanga để biết thêm chi tiết.
 
Chuỗi khuyến mãi Trung Thu thể hiện cam kết của Pechanga Resort Casino trong việc mang đến những trải nghiệm giải trí hấp dẫn vượt xa trải nghiệm chơi game truyền thống, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cho khách thăm trong suốt mùa thu.

Thông tin về Pechanga Resort Casino 

Pechanga Resort Casino mang đến một trong những trải nghiệm nghỉ dưỡng/casino rộng lớn, toàn diện bậc nhất nước Mỹ. Được độc giả của Condé Nast Traveler bình chọn là khu nghỉ dưỡng/casino tốt nhất nước Mỹ và liên tục đạt chuẩn Four Diamond của AAA từ năm 2002, Pechanga Resort Casino mang lại kỳ nghỉ không gì sánh bằng, dù chỉ trong một ngày hay một kỳ nghỉ xa hoa kéo dài. Với 5,500 máy kéo hiện đại nhất, bài bàn, giải trí đẳng cấp thế giới, 1,100 phòng khách sạn, hệ thống ẩm thực phong phú, spa sang trọng, cùng sân golf Journey at Pechanga nổi tiếng, Pechanga Resort Casino là điểm đến không có đối thủ tại California. Pechanga Resort Casino thuộc sở hữu và được điều hành bởi bộ tộc Pechanga

Band of Indians. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi miễn phí đến số 1-888-PECHANGA hoặc truy cập www.Pechanga.com. Theo dõi Pechanga Resort Casino trên Facebook, Instagram và X tại @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24 giờ mỗi ngày. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bạc.  
 

Hôm nay, Sky River Casino đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong dự án mở rộng được mong chờ từ lâu bằng lễ “đặt khối bê tông cuối cùng”, lắp đặt khối bê tông đúc sẵn cuối cùng cho nhà đỗ xe mới. Kế hoạch xây dựng Dịch Vụ Đưa Đón (Valet) được cải thiện và Cổng Đón (Porte Cochere) mới cũng đang được triển khai. Khách hàng sẽ sớm được tận hưởng bãi đậu xe thuận tiện, có mái che từ đầu năm 2026.

Đại lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn Lần Thứ 14) kỷ niệm 35 năm thành lập Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Chùa Bảo Quang do Hòa Thượng Thích Thông Hải, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Trụ Trì Chùa Bảo Quang, Trưởng Ban Tổ Chức đã long trọng tổ chức trong 3 ngày từ Thứ Sáu ngày 26 đến Chủ Nhật ngày 28 tháng 9 năm 2025. Trước ngày khai mạc, hàng trăm chư Tôn Thiện Đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử khắp nơi trên thế giới cũng như các Tiểu Bang Hoa Kỳ đã vân tập về Chùa Bảo Quang để tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lần Thứ 14 (2025)

Cuối tuần qua tại bãi biển Ocean Beach, tôi đã chứng kiến ​​một điều đáng kinh ngạc: hơn 350 người dân San Francisco ở mọi lứa tuổi, từ học sinh đến các gia đình, hàng xóm và doanh nghiệp địa phương, đã cùng nhau xắn tay áo lên và bắt tay vào hành động, thu gom hơn 3.000 pound rác chỉ trong 90 phút. Sự kiện dọn dẹp quy mô lớn này là một phần của Ngày Dọn Dẹp Bờ Biển California thường niên lần thứ 41, một nỗ lực trên toàn tiểu bang nhằm loại bỏ hàng ngàn pound rác thải khỏi các bãi biển và sông ngòi của California trước khi chúng gây ô nhiễm nguồn nước.

Chùa Bảo Quang tổ chức Ngày Về Nguồn lần thứ 14 và kỷ niệm 35 năm thành lập vào 3 ngày, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 26, 27 và 28/9/2025.

Nếu được ký thành luật, AB 1400 sẽ giúp đào tạo thế hệ y tá tiếp theo, những người phản ánh sự đa dạng của tiểu bang chúng ta; những y tá có nhiều khả năng ở lại địa phương và cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp với văn hóa ở những nơi cần thiết nhất. Đây là một bước tiến dài hướng tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện và đáp ứng tốt hơn.

Chùa Bảo Quang, 713 N Newhope St., Santa Ana, CA 92703, làm lễ mừng chu niên 35 năm thành lập trong 3 ngày từ 26/9/2025 đến 28/9/2025. Vào thứ sáu (26/9/2025): khai mạc Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, thứ bảy (27/9/2025): thuyết trình hội thảo, và chủ nhật (28/9/2025): Mừng ngày kỷ niệm 35 năm thành lập chùa Bảo Quang. Trưởng ban tổ chức: Hòa Thượng Thích Thông Hải, viện chủ chùa Bảo Quang. Chủ nhật, 28/9/2025, lúc 5:30 chiều có chương trình văn nghệ đặc sắc với sự tham gia của các ca sĩ: in mời các Phật tử về chùa Bảo Quang tham dự lễ kỷ niệm 35 năm thành lập, xem văn nghệ.

Clever Care, một chương trình Medicare Advantage nhạy bén và am hiểu về văn hóa, vừa khai trương một địa điểm mới, là một trong những trung tâm cộng đồng trụ cột của công ty. Trung tâm cộng đồng này tọa lạc tại Rowland Heights và dự kiến khai trương vào ngày 12 tháng 9. Trung tâm sẽ cung cấp cho hội viên quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc và kết nối cộng đồng với trọng tâm là tôn trọng truyền thống văn hóa của họ. Bằng sự kết hợp hai nền y học Đông-Tây, trung tâm cộng đồng mới sẽ cung cấp các lớp học, hướng dẫn các phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống và tổ chức các sự kiện khác để đáp ứng nhu cầu cá nhân của mỗi hội viên.

McDonald’s invites fans to step into the world of TinyTAN with the Happy Meal Magic Meetup in Los Angeles, celebrating the launch of the new TinyTAN Happy Meal.

Chủ nhật, ngày 21/9/2025, Tổ Đình Minh Đăng Quang, tại 3010 W Harvard, thành phố Santa Ana, tổ chức đại lễ Vu Lan. Hòa Thượng trụ trì Thích Minh Tuyên, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, hệ phái này có nhiều chùa khắp nơi trên thế giới. Hòa Thượng Thích Minh Tuyên là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Viện Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, một trong những vị lãnh đạo tinh thần của Hội Đồng Liên Tôn, gồm có Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài, tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam. Vì Hòa Thượng trụ trì là một trong những vị lãnh đạo trong Hội Đồng Liên Tôn, cho nên mỗi lần chùa có lễ, chúng tôi đến đây thường được gặp các vị lãnh đạo của các tôn giáo khác.

Tại Hội Trường Miriam Warner Community Center số 14491Beach Blvd Thành Phố Westminster CA 92683 vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 21 tháng 9 năm 2025, Đảng Việt Tân đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chiến Hữu Nguyễn Kim và các anh hùng Đông Tiến.
