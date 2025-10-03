Pechanga Resort Casino Chào Đón Mùa Thu với các Chương Trình Khuyến Mãi Trung Thu trị giá $375,000

Temecula, California - Khi mùa thu đến, Pechanga Resort Casino chào đón mùa mới với chuỗi chương trình khuyến mãi Trung Thu kéo dài suốt tháng 10, mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội trúng thưởng tiền mặt và phần thưởng EasyPlay. Lễ hội kéo dài cả tháng này kết hợp các sự kiện xổ số đặc biệt cùng cơ hội hàng tuần dành cho hàng trăm người chiến thắng.

Pechanga Resort Casino sẽ tổ chức ba sự kiện xổ số Trung Thu đặc biệt vào các ngày thứ Sáu, ngày 3, 17 và 31 tháng 10, mang đến cho khách hàng ba cơ hội trong tháng để trúng thưởng $100,000 tiền mặt, cùng hàng trăm giải EasyPlay, nâng tổng giá trị giải thưởng lên đến $375,000. Người chơi có thể tích lũy vé số từ ngày 1 đến 31 tháng 10 thông qua các hoạt động chơi game thông thường, và người thắng giải sẽ được công bố vào mỗi tối thứ Sáu. Khách hàng phải có mặt tại chỗ vào thời điểm xổ số để nhận giải.

Để tăng thêm phần sôi động cho tháng 10, Pechanga Resort Casino tiếp tục chương trình khuyến mãi nổi tiếng “Quẹt Thẻ để Thắng” vào mỗi Thứ Ba trong tháng. Từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối, khách tham dự được khuyến khích đến khu vực khuyến mãi để có cơ hội trúng ngay lên đến $5,000 EasyPlay. Hãy tham gia The Club tại Pechanga để biết thêm chi tiết.





Chuỗi khuyến mãi Trung Thu thể hiện cam kết của Pechanga Resort Casino trong việc mang đến những trải nghiệm giải trí hấp dẫn vượt xa trải nghiệm chơi game truyền thống, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cho khách thăm trong suốt mùa thu.

Thông tin về Pechanga Resort Casino





