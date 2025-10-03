Hôm nay,  

Sky River Casino Ăn Mừng Mở Rộng Với Lễ “Đặt Khối Bê Tông Cuối Cùng” Cho Nhà Đỗ Xe

Dự án đang đi đúng tiến độ với kế hoạch bổ sung khách sạn, spa, hồ bơi, không gian sự kiện và 300 máy kéo vào năm 2027, nhằm bổ trợ các dịch vụ giải trí, nhà hàng và quầy bar hiện có
 
ELK GROVE, Calif. (ngày 17 tháng 9 năm 2025) – Hôm nay, Sky River Casino đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong dự án mở rộng được mong chờ từ lâu bằng lễ “đặt khối bê tông cuối cùng”, lắp đặt khối bê tông đúc sẵn cuối cùng cho nhà đỗ xe mới. Kế hoạch xây dựng Dịch Vụ Đưa Đón (Valet) được cải thiện và Cổng Đón (Porte Cochere) mới cũng đang được triển khai. Khách hàng sẽ sớm được tận hưởng bãi đậu xe thuận tiện, có mái che từ đầu năm 2026.

"Cột mốc hôm nay không chỉ là hoàn thành một nhà đỗ xe," Phó Chủ Tịch Raquel Williams của Wilton Rancheria phát biểu. "Một khi giai đoạn này hoàn tất, lúc đó chúng ta có thể bắt đầu công tác xây dựng khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới mà ta hằng mong ước. Đây là khoản đầu tư cho tương lai chung của chúng ta, mang lại thịnh vượng cho công dân bộ lạc, cộng đồng Elk Grove và toàn vùng Greater Sacramento của ta trong nhiều thế hệ tới, giúp chúng ta tạo ra những việc làm và cơ hội mới."

Wilton Rancheria là bộ lạc duy nhất được liên bang công nhận tại Quận Sacramento. Ngoài các khoản đầu tư nổi bật khác mà Bộ Lạc đang thực hiện trong vùng này, Wilton Rancheria sở hữu gần 170 mẫu Anh đất, bao gồm Sky River Casino và các thửa đất xung quanh. Trong đó có 77 mẫu Anh nằm trên đất truyền thống Rancheria của Bộ lạc, gần đây đã được đặt vào quỹ tín thác liên bang với kế hoạch phát triển các dịch vụ của Bộ lạc và bảo tồn di sản văn hóa vĩ đại của nó.

“Buổi lễ hôm nay là biểu tượng mạnh mẽ cho sự kiên cường của Wilton Rancheria, đưa chúng ta đến khoảnh khắc lịch sử quan trọng này. Nó cũng thể hiện cam kết kiên định của chúng tôi trong việc tiến lên và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho bộ lạc và cộng đồng”, ông Michael J. Facenda, Chủ tịch Sky River Casino, chia sẻ. “Công tác mở rộng của chúng tôi đang tiến hành đúng theo kế hoạch. Thật sự rất phấn khởi khi thấy dự án mở rộng thành hình và nghe được sự hào hứng từ khách hàng, những người đã có thể theo dõi tiến độ xây dựng từng ngày”.

Trong tương lai gần, Sky River sẽ mở rộng sàn chơi game, một Phòng Chơi Mức Cược Cao mới, khách sạn hiện đại 300 phòng, spa sang trọng, hồ bơi ngoài trời tuyệt đẹp, kèm xây dựng một không gian họp mặt, tổ chức sự kiện và giải trí sáng tạo. Làm điểm nhấn kiến trúc sẽ là một trần kính mái vòm tại khách sạn, cho phép chiêm ngưỡng các khung cảnh bầu trời đẹp mắt phía trên. Đây là một trong nhiều chi tiết nhằm tôn vinh mối liên hệ sâu sắc của Bộ Lạc với thiên nhiên. Kế hoạch mở rộng này dự kiến hoàn tất vào năm 2027.
Chi tiết các giai đoạn xây dựng như sau:

Kế Hoạch Mở Rộng Quý 1 năm 2026
  • Nhà đỗ xe nhiều tầng với sức chứa 1.600 chỗ
  • Khu vực Dịch vụ Đưa Đón được nâng cấp và Cổng Đón mới
  • Thêm 400 lựa chọn máy kéo
 
Kế Hoạch Mở Rộng năm 2027
  • Khách sạn hiện đại 300 phòng
  • Hồ bơi ngoài trời
  • Spa ban ngày
  • Không gian tổ chức sự kiện và giải trí đa chức năng
  • Khu vực chơi game Mức Cược Cao và VIP nâng cấp, cao cấp hơn
 
Hiện nay, Sky River Casino đang có khoảng 1,600 nhân viên (trong đó nhiều người là Nhân Viên Khởi Điểm – Charter Team Member – đã gắn bó với Sky River từ trước khi sòng bài mở cửa ba năm trước). Khi các kế hoạch mở rộng gần hoàn tất, sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm được tạo ra để đáp ứng các dịch vụ, tiện ích và trải nghiệm mới.

Để biết thêm thông tin về Sky River Casino và các dịch vụ, vui lòng truy cập www.SkyRiver.com. Để tìm hiểu thêm thông tin về Wilton Rancheria, vui lòng truy cập www.WiltonRancheria-nsn.gov.
 
Tham gia Chương trình Tưởng thưởng Sky River Rewards
Sky River Rewards, một trong những chương trình tưởng thưởng áp dụng công nghệ cao nhất trong số các sòng bạc ở Bắc California, cho phép khách hàng chơi không cần thẻ, dùng ví không dùng tiền mặt, và hơn thế nữa. Thẻ Sky River Rewards là chìa khóa để quý vị nhận điểm cho tất cả các hoạt động của mình và những điểm đó có thể được đổi thành Tín Dụng Ăn Uống hoặc Chơi Miễn Phí. Hãy đến Sky River Rewards Club hoặc kiosk đăng ký tại cơ sở sòng bài để đăng ký tham gia. Kiếm 25 Tín Dụng Cấp Bậc cùng ngày để có cơ hội nhận lên tới $2,500 Chơi Máy Kéo Miễn Phí.
    
Thông tin về Sky River Casino   
Sky River Casino được xây dựng bởi Wilton Rancheria với sự hợp tác của Boyd Gaming Corporation, công ty xây dựng và quản lý tài sản cho Bộ Lạc này. Sòng bài đã mở cửa vào tháng Tám năm 2022 và bao gồm 100,000 ft vuông trò chơi, với 2,190 máy kéo, 82 bài bàn cũng như 18 quán bar, nhà hàng, và khu lounge đẳng cấp. Kế hoạch mở rộng chính thức cho Sky River Casino bao gồm cấu trúc đỗ xe nhiều tầng với sức chứa 1,600 chỗ, khu sàn chơi game mở rộng, khách sạn 300 phòng hiện đại, spa và salon ban ngày, hồ bơi ngoài trời cùng không gian tổ chức sự kiện và giải trí đa dụng.
 
Để tìm hiểu thêm về sòng bạc và/hoặc kế hoạch mở rộng tương lai hiện đang triển khai, hãy truy cập www.SkyRiver.com
  
Thông tin về Wilton Rancheria
Wilton Rancheria tự hào là Bộ Lạc Thủ Đô với quê hương ở Quận Sacramento. Chính phủ của Bộ Lạc được chia thành bốn nhánh riêng biệt: Đại Hội Đồng gồm tất cả các thành viên có quyền bỏ phiếu; Văn Phòng Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch chịu trách nhiệm quản lý tất cả các bộ phận và chương trình của Bộ Lạc; Hội Đồng Bộ Lạc ban hành luật lệ và giám sát ngân sách; và Tòa Án Bộ Lạc xét xử tất cả các vụ án và tranh chấp thuộc thẩm quyền của Bộ Lạc. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.WiltonRancheria-nsn.gov.

