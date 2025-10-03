Tắm Buổi Sáng Hay Buổi Tối Tốt Hơn?

Ảnh: Pexels

Có người không thể bắt đầu ngày mới nếu chưa tắm. Có người lại chỉ chịu vào giường sau khi đã gột sạch bụi đời dưới vòi sen. Vậy ai đúng?





Thật ra, cả hai bên đều có lý. Tắm sáng giúp đầu óc tỉnh táo, cơ thể mát mẻ, sẵn sàng đi làm. Tắm tối thì rửa sạch mồ hôi, bụi bặm, phấn hoa… để không đem hết vào ga gối. Nghe ra thì tắm tối có vẻ “vệ sinh” hơn. Nhưng khoa học lại chỉ ra vài chuyện bất tiện: dù có tắm sạch sẽ trước khi ngủ, bạn vẫn tiết ra cả đống mồ hôi và tế bào da trong lúc nằm. Tất cả biến giường thành tiệc buffet cho ve bụi. Nếu không thay ga gối thường xuyên, lợi ích của tắm tối coi như mất.









Tắm sáng, ngược lại, giúp rửa trôi mồ hôi và vi khuẩn tích tụ qua đêm. Các chuyên gia còn nhắc: giữ giường chiếu sạch sẽ quan trọng hơn cả việc bạn chọn tắm lúc nào. Nằm trên giường dơ thì có tắm mấy cũng vô ích.

Còn chuyện giấc ngủ? Nghiên cứu cho thấy tắm nước ấm trước khi đi ngủ một, hai tiếng có thể giúp dễ chìm vào giấc ngủ hơn, nhờ hiệu ứng tăng rồi hạ nhiệt độ cơ thể.





Kết cục, chẳng có giờ vàng nào cả. Miễn bạn tắm một lần mỗi ngày (và nhớ giặt ga gối đều), sáng hay tối đều ổn. Với người khỏe mạnh, thậm chí tắm vài lần một tuần cũng đủ giữ vệ sinh, quan trọng là rửa kỹ những chỗ cần thiết.





Nói cho gọn: thích tắm sáng thì cứ tắm sáng, quen tắm tối thì cứ tắm tối. Vấn đề không nằm ở cái đồng hồ, mà ở thói quen giữ giường chiếu sạch sẽ và cơ thể gọn gàng.





Cung Đô sưu tầm

Nguồn: Theo Jasmin Fox-Skelly, viết trên BBC Future ngày 20/9/2025.