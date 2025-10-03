Hôm nay,  

Não Bộ Dưới Ảnh Hưởng Của Smartphone: Thói Quen Hay Bệnh Lý?

03/10/202500:00:00(Xem: 23)

Ảnh: Pexels.
 
Năm 2024, “brain rot” (thối não) được Oxford chọn làm Từ Của Năm, phản ánh nỗi lo rằng dùng điện thoại thông minh quá độ sẽ làm suy giảm trí tuệ. Thuật ngữ này, vốn xuất phát từ giới mạng xã hội, đang dần len vào các cuộc bàn luận khoa học, dù các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng nó chưa bao giờ là một khái niệm y học chính thức, theo bài viết của Amber X. Chen, học giả Mass Media Fellow của AAAS, đăng trên trang Smithsonian ngày 12/9/2025

Tháng 6 vừa rồi, Brendan Ruh – một “health influencer” – đăng trên Instagram rằng chỉ cần lướt mạng vô thức hơn hai tiếng mỗi ngày có thể làm co rút chất xám của não, vùng mô giữ vai trò quyết định trong ghi nhớ, cảm xúc và xử lý thông tin. Bài đăng dẫn một nghiên cứu năm 2020 trên tạp chí Addictive Behaviors, dùng hình ảnh MRI cho thấy sự tương quan giữa “nghiện smartphone” và thể tích chất xám thấp ở vài khu vực não. Bài này thu hút hơn 340.000 lượt thích.

Tuy nhiên, giới khoa học cảnh báo cách diễn giải đó dễ gây hoang mang. Giáo sư Ben Becker, chuyên về thần kinh tại Đại học Hồng Kông, nói rằng việc gán chữ “thối não” cho hiện tượng này vừa thiếu cơ sở vừa dễ biến thói quen thường nhật thành bệnh lý. Ông lưu ý: “Những bài như của Ruh không khuyến khích cách sử dụng có trách nhiệm, mà chỉ góp phần tạo kỳ thị.”

Trong vài năm gần đây, nhiều nghiên cứu nhắm vào khả năng điện thoại và mạng xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ. Báo Guardian tháng 6/2024 trích một nghiên cứu cho rằng thanh thiếu niên “nghiện internet” có thay đổi não khiến họ dễ sa vào các hành vi gây nghiện khác. CBS News tháng 3/2025 cũng nêu một nghiên cứu MRI năm 2021 cho thấy người dùng smartphone quá mức có hoạt động não cao bất thường, dễ bị xao lãng – được chính các nhà khoa học gọi đùa là “brain rot.”

Tình trạng lo âu và trầm cảm ở giới trẻ gia tăng sau đại dịch càng khiến dư luận gắn việc lệ thuộc smartphone với nguy cơ suy sụp tinh thần. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận trong năm đầu Covid-19, tỉ lệ lo âu và trầm cảm toàn cầu tăng khoảng 25%.

Dù vậy, phần lớn các nghiên cứu đến nay vẫn mang tính ngắn hạn, ít mẫu, và chưa có đồng thuận về định nghĩa “nghiện smartphone.” Giáo sư Christian Montag tại Đại học Macau nhấn mạnh: “Hơn 5 tỉ người dùng smartphone mỗi ngày, nhưng chúng ta vẫn còn vô số câu hỏi: liệu có quá lệ thuộc? Liệu não bộ và khả năng nhận thức bị ảnh hưởng lâu dài hay không?”


Một trường hợp điển hình được bác sĩ tâm thần Robert Christian Wolf (Đại học Heidelberg) gặp năm 2016: một bệnh nhân trẻ dùng điện thoại hơn 8 tiếng mỗi ngày, không ngừng nhắn qua ứng dụng liên lạc, kèm theo sa sút tâm trạng và mất tập trung. Sau khi loại trừ các rối loạn khác, Wolf kết luận đây là một dạng nghiện hành vi.

Cùng đồng nghiệp, Wolf tiến hành nghiên cứu năm 2020 trên 48 thanh niên 18–30 tuổi. Nhóm “nghiện smartphone” – xác định bằng bảng câu hỏi do các nhà nghiên cứu Đài Loan xây dựng – cho thấy thể tích chất xám thấp hơn ở các vùng não liên quan đến đồng cảm, ký ức và tự điều chỉnh. Ông nhận định: não có thể thay đổi theo cách củng cố thói quen cưỡng bức này, nhưng chưa thể khẳng định là tổn thương.

Những nghiên cứu như thế mới chỉ chụp một lát cắt, không theo dõi dài hạn. Montag và Becker trong bài tổng hợp năm 2023 cũng cho biết: đa số nghiên cứu MRI hiện nay đều hạn chế, thiếu nền tảng khoa học vững chắc để kết luận.

Một số nhà tâm lý, như Tayana Panova tại Đại học Ramon Llull (Tây Ban Nha), thậm chí phản đối cách gọi “nghiện smartphone.” Theo bà, thói quen dùng điện thoại nhiều có thể giống với nghiện, nhưng chưa đạt mức nghiêm trọng để coi là bệnh lý. “Chúng ta thường nói đùa mình ‘nghiện’ một thứ gì đó chỉ vì làm nhiều, nhưng điều đó không đồng nghĩa là thật sự mắc chứng nghiện.”

Dù còn tranh cãi, các chuyên gia đều công nhận việc lạm dụng thiết bị vẫn có thể gây hại. Vấn đề, theo Panova, là phải phân biệt rõ mục đích sử dụng: xem phim vô thức khác hẳn với việc dùng để liên lạc với gia đình hay học tập. Giáo sư Montag nhấn mạnh cần dựa vào số liệu khách quan – như báo cáo thời gian dùng máy do chính điện thoại ghi lại – thay vì chỉ dựa vào lời khai.

Não bộ vốn có khả năng biến đổi (neuroplasticity), nên chuyện smartphone tạo ra thay đổi cấu trúc không phải điều lạ. Nhưng, như nhà thần kinh học Parisa Gazerani (Đại học Oslo) nói, “không phải thay đổi nào cũng xấu. Khác biệt ở chỗ: sử dụng thụ động lấn át sinh hoạt ý nghĩa thì gây hại; còn sử dụng có chủ đích để học hỏi, sáng tạo hay kết nối thì có thể lợi ích.”

Kết luận của giới khoa học hiện nay: ảnh hưởng của smartphone lên não bộ là có thật, nhưng chưa được hiểu rõ, và vẫn cần nhiều nghiên cứu dài hạn để xác định mức độ cũng như bản chất.

Cung Đô sưu tầm/biên dịch.
 

