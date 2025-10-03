Hôm nay,  

Hoa Kỳ khuyến nghị chích ngừa viêm phổi từ tuổi 50

03/10/202500:00:00(Xem: 19)

viem phoi
Viêm phổi do vi khuẩn Streptococcus pneumoniae gây ra, tấn công phổi và có thể lan sang các cơ quan khác. Mỗi năm, khoảng 150.000 người Mỹ phải nhập viện vì loại viêm phổi này. Ảnh: istockphoto.com
 
Mùa thu mang theo khí lạnh cũng là lúc các bệnh đường hô hấp gia tăng, đặc biệt nguy hiểm với người lớn tuổi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) vừa chính thức hạ tuổi khuyến nghị chích ngừa viêm phổi từ 65 xuống 50, sau khi nghiên cứu cho thấy bệnh này có thể gây nguy hiểm ngay cả cho nhóm trung niên, nhất là những ai có bệnh nền.

Viêm phổi do vi khuẩn Streptococcus pneumoniae gây ra, tấn công phổi và có thể lan sang các cơ quan khác. Mỗi năm, khoảng 150.000 người Mỹ phải nhập viện vì loại viêm phổi này. Nếu không có biện pháp can thiệp, số ca nhập viện có thể tăng gấp đôi vào năm 2040 khi dân số già đi nhanh chóng.

Loại vắc-xin viêm phổi đầu tiên xuất hiện cách đây hơn 100 năm, khi ngành khai thác mỏ ở Nam Phi mất tới 10% công nhân mỗi năm vì căn bệnh này. Từ năm 1983, loại PPSV23 – bảo vệ chống lại 23 chủng vi khuẩn – được dùng rộng rãi. Năm 2014, loại PCV13 với công nghệ mới được đưa vào lịch chích ngừa thường quy cho người từ 65 tuổi trở lên.


Gần đây, thêm ba loại vắc-xin thế hệ mới được phê chuẩn, trong đó có PCV21 năm 2024, đặc biệt nhắm vào các chủng thường gây bệnh cho người lớn. Việc xuất hiện PCV21 đã thúc đẩy hội đồng cố vấn độc lập của CDC quyết định hạ độ tuổi khuyến nghị xuống 50.

Tùy tình trạng sức khỏe và bệnh nền, bác sĩ sẽ chỉ định loại vắc-xin phù hợp. Theo CDC, PPSV23 có hiệu quả 60–70% trong phòng ngừa viêm phổi nặng, còn PCV21 hứa hẹn mức bảo vệ cao hơn, nhất là với những người sống trong viện dưỡng lão hay cơ sở chăm sóc dài hạn.

Ngoài yếu tố tuổi tác, những người dưới 50 nhưng có bệnh mạn tính như tiểu đường, bệnh gan cũng nằm trong nhóm được khuyến khích chích ngừa. Bên cạnh đó, CDC nhắc nhở người trưởng thành nên bảo đảm cập nhật các mũi tiêm khác như cúm mùa, zona, RSV và COVID-19.

Archbald-Pannone viết: “Nếu bạn đang chuẩn bị bước sang tuổi 50 và chưa từng chích ngừa viêm phổi, hãy thêm việc này vào danh sách cần làm cho sinh nhật.”
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Có người không thể bắt đầu ngày mới nếu chưa tắm. Có người lại chỉ chịu vào giường sau khi đã gột sạch bụi đời dưới vòi sen. Vậy ai đúng? Thật ra, cả hai bên đều có lý. Tắm sáng giúp đầu óc tỉnh táo, cơ thể mát mẻ, sẵn sàng đi làm. Tắm tối thì rửa sạch mồ hôi, bụi bặm, phấn hoa… để không đem hết vào ga gối. Nghe ra thì tắm tối có vẻ “vệ sinh” hơn. Nhưng khoa học lại chỉ ra vài chuyện bất tiện: dù có tắm sạch sẽ trước khi ngủ, bạn vẫn tiết ra cả đống mồ hôi và tế bào da trong lúc nằm. Tất cả biến giường thành tiệc buffet cho ve bụi. Nếu không thay ga gối thường xuyên, lợi ích của tắm tối coi như mất.

Thường sau khi chạy hoặc đi bộ lâu, cơ bắp chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Não bộ cũng vậy – nó cũng cần nghỉ ngơi, không bị kích thích hay phải hoạt động trí óc. Nhưng bạn cứ thử “không nghĩ gì” xem, hẳn bạn sẽ nhận ra tư tưởng lại xuất hiện nhiều hơn. “Dưới góc độ tâm lý học, khái niệm nghỉ ngơi rất khó định nghĩa, tức là những gì não làm khi ta không làm gì cả”, Peter Fransson, giáo sư sinh lý học hệ thống thần kinh tại Đại học Karolinska, Thụy điển, người nghiên cứu trạng thái nghỉ của bộ não, cho biết.

Năm 2024, “brain rot” (thối não) được Oxford chọn làm Từ Của Năm, phản ánh nỗi lo rằng dùng điện thoại thông minh quá độ sẽ làm suy giảm trí tuệ. Thuật ngữ này, vốn xuất phát từ giới mạng xã hội, đang dần len vào các cuộc bàn luận khoa học, dù các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng nó chưa bao giờ là một khái niệm y học chính thức, theo bài viết của Amber X. Chen, học giả Mass Media Fellow của AAAS, đăng trên trang Smithsonian ngày 12/9/2025

Tháng 9, hàng chục ngàn sinh viên y khoa trên khắp Hoa Kỳ nộp hồ sơ xin thực tập nội trú bệnh viện (residency). Đây là lúc họ đem những gì đã học ở trường lớp áp dụng vào thực tế trong bệnh viện, phòng khám, cũng là thời điểm lựa chọn chuyên khoa và nơi gắn bó lâu dài, xây dựng sự nghiệp. Các cộng đồng địa phương cũng rất trông chờ vào thế hệ bác sĩ trẻ mới đến, bởi đây sẽ là những người chăm sóc sức khỏe cho họ trong tương lai.

Tại Bạch Ốc hôm đầu tuần, Tổng thống Donald Trump cùng Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. và Giám đốc FDA Marty Makary đưa ra loạt tuyên bố gây tranh cãi về chứng tự kỷ. Họ khẳng định, không kèm chứng cứ mới, rằng acetaminophen – hoạt chất trong Tylenol – có thể là nguyên nhân gây bệnh, đồng thời ủng hộ thuốc leucovorin dựa trên vitamin B như một hướng điều trị, dù mới được thử nghiệm trên vài chục bệnh nhân. Chính phủ cũng công bố hàng triệu đô la nghiên cứu các “yếu tố môi trường,” trong đó có thuyết chủng ngừa vốn đã bị khoa học bác bỏ.

Khi nhắc đến bệnh tiểu đường, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến hai dạng quen thuộc là type 1 và type 2. Biết rõ mình mắc type nào là rất quan trọng để có hướng điều trị phù hợp. Nhưng còn một dạng tiểu đường nữa ít được biết đến: latent autoimmune diabetes in adults (viết tắt là LADA, xin tạm dịch là bệnh tiểu đường tự miễn dịch ngầm ở người trưởng thành), đôi khi còn được gọi là tiểu đường type 1.5.

Trong suy nghĩ của nhiều người, thừa mỡ (cholesterol cao) thường là do chế độ dinh dưỡng không lành mạnh và lười vận động. Đa số mọi người tin rằng đây là căn bệnh tích tụ dần theo năm tháng và chỉ cần lo lắng khi tuổi đã cao. Thực tế lại không hẳn như vậy. Với một số người, cholesterol cao không phải do lối sống, mà là do di truyền. Bệnh này gọi là cholesterol cao trong máu do di truyền.

Một cuộc thăm dò chung giữa Washington Post và KFF (Kaiser Family Foundation) cho thấy tình trạng ngần ngại vaccine của phụ huynh Mỹ đang gia tăng, với 1 trong 6 người cho biết đã trì hoãn hoặc bỏ qua một số loại vaccine cho con, không kể vaccine cúm hay coronavirus. Kết quả khảo sát 2.716 phụ huynh trong mùa hè năm nay cho thấy nhóm cha mẹ thường từ chối chích ngừa cho con có đặc điểm: hay dạy con tại nhà (home-school), là người da trắng theo tôn giáo nghiêm ngặt, nhận diện Cộng Hòa, hoặc dưới 35 tuổi. Trái lại, phụ huynh Dân Chủ và gốc Á ít khi bỏ qua vaccine (8% và 5%).

Đường Dây Hỗ Trợ Chăm Sóc Sức Khỏe giúp chúng ta vượt qua các trở ngại giữa người hỏi và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt. Phóng viên Jackie Fortiér của KFF Health News đã nói chuyện với Ari Shapiro của NPR về một gia đình ở Minnesota đang đối mặt với hóa đơn không hề nhỏ cho các xét nghiệm thính giác của bé trai sơ sinh. “Con trai tôi được chẩn đoán mắc CMV bẩm sinh, một loại virus có thể gây mất thính lực. Một một phần của chẩn đoán này là cháu sẽ cần xét nghiệm thính giác định kỳ vài tháng một lần cho đến khi 10 tuổi. Tôi liên lạc với quý vị vì tôi muốn biết tại sao các xét nghiệm thính giác của con trai tôi không được bảo hiểm chi trả và tại sao chúng tôi phải tự trả tiền” – Anna Deutscher, 29 tuổi, từ Minnesota, viết về cậu con trai sơ sinh của cô, Beckham.

Thời gian gần đây, Probiotics thường được ca ngợi như “thuốc tiên” chữa đủ thứ bệnh, từ khó tiêu, tâm thần đến nội tiết. Nghe qua tưởng chỉ cần bổ sung vi khuẩn tốt là ruột khỏe mạnh. Nhưng thực tế không phải ai cũng phù hợp. Suzanne Devkota, Giám đốc Human Microbiome Research Institute (Cedars-Sinai), từng cho rằng Probiotics bán ngoài hiệu thuốc chỉ phí tiền. Song hai nghiên cứu năm 2018 khiến bà phải thay đổi nhận định: dùng Probiotics sau kháng sinh không giúp ích mà còn cản trở phục hồi.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.