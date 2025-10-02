Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Chùa Bảo Quang



Hình lưu niệm sau nghi thức khai mạc



Santa Ana, California (Thanh Huy) – Đại lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn Lần Thứ 14) kỷ niệm 35 năm thành lập Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Chùa Bảo Quang do Hòa Thượng Thích Thông Hải, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Trụ Trì Chùa Bảo Quang, Trưởng Ban Tổ Chức đã long trọng tổ chức trong 3 ngày từ Thứ Sáu ngày 26 đến Chủ Nhật ngày 28 tháng 9 năm 2025. Trước ngày khai mạc, hàng trăm chư Tôn Thiện Đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử khắp nơi trên thế giới cũng như các Tiểu Bang Hoa Kỳ đã vân tập về Chùa Bảo Quang để tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lần Thứ 14 (2025)





Đại Lễ dưới sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, cùng quý Trưởng Lão: HT. Thích Tín Nghĩa, HT. Thích Phước Thuận, HT. Thích Nguyên Trí, HT. Thích Nguyên Siêu, HT. Thích Bảo Lạc, HT. Thích Như Điển, HT. Thích Trí Đức, HT. Thích Minh Tuyên, HT. Thích Minh Mẫn, HT.Thích Tâm Minh, HT. Thích Bổn Điền, HT. Thích Bổn Đạt, HT. Thích Minh Hồi, HT.Thích Tâm Phương, HT. Thích Thiện Long, HT. Thích Nhật Huệ…





Phái đoàn về từ các Châu Lục: Úc Châu: Trưởng Lão HT. Thích Bảo Lạc, Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Cố Vấn GHPGVNTN Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, cùng quý HT. Thích Bổn Điền, Chánh Thư Ký Hội Đồng Chứng Minh, HT.Thích Tâm Minh, Hội Chủ, HT. Thích Tâm Phương Phó Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan cùng phái đoàn.





Âu Châu: HT. Thích Như Điển, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, TT. Thích Quảng Đạo, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, TT. Thích Hạnh Tấn, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng pháp, Ni Sư Nhất Nguyên và phái đoàn.









HT. Bổn Đạt Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Canada ban đạo từ Canada: HT. Thích Bổn Đạt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Canada, HT. Thích Huệ Minh cùng phái đoàn.



Hoa Kỳ: Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK cùng quý chư Tôn Đức Trong Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Tiến Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Phụ Tá Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, quý Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, quý cư sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải, Như Hùng, Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, Tâm Quang Vĩnh Hảo, Lê Xuân Hùng, Trần Chí Phúc, Phong Dinh, một số đại diện các hội đoàn Phật Giáo rất đông các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử



Á Châu: Thượng Tọa Nhuận An, Viện Chủ Chùa Việt Nam, Ni Sư Giới Bảo Trụ Trì Chùa Việt Nam (tại Nhật Bổn).





Điều hợp chương trình trong 3 ngày đại lễ do quý Thượng Tọa: Thích Hạnh Tuệ Thích Chúc Đại, Thích Chúc Hiền, Thích Đức Trí.









Các em Gia Đình Phật Tử dẫn đầu đoàn cung nghinh Đại lễ khai mạc vào ngày Thứ Sáu 26-9-2025, mở đầu buổi lễ, Thượng Tọa Thích Thiện Long, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK lên phụ trách phần Hộ Chuông Cầu Nguyện, tiếp theo Hòa Thượng Thích Tâm Phương lên Tuyên đọc Bảy Pháp Bất Thối.



Sau đó HT. Thích Thông Hải lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của quý chư tôn đức Tăng, Ni, trong dịp nầy HT. cũng đã đọc thư chúc mừng của Trưởng Lão HT. Thích Tín Nghĩa, Tăng Trưởng GHPGVNTNHK gởi đến chư Tôn Đức vì lý do sức khỏe nên giờ chót phải hủy bỏ chuyến máy bay không về dự được. HT chúc sức khoẻ đến chư tôn Giáo Phẩm chư tôn đức Tăng, Ni và cầu chúc ngày Đại Lễ Hiệp Kỵ lần thứ 14 thành tựu viên mãn.









Quang cảnh buổi lễ Tiếp tục chương trình là phần thuyết trình Hội Thảo 1 do HT. Thích Nguyên Siêu, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Chánh Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu lên thuyết trình hội thảo 1 về Tổ Thích Thiện Hoa.



Ngày Thứ Bảy ngày 27-9-2025 lúc 10 giờ sáng phần thuyết trình về Hội Thảo 2 do Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, HT. Thích Minh Dung về Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK.





Sau đó là phần họp Văn Phòng Điều Hợp liên Châu, bàn về công tác Phật sự cho ngày Lễ Hiệp Kỵ và Về Nguồn Lần Thứ 15.









Chư Tôn Giáo Phẩm chứng minh lễ Hiệp Kỵ Đến 4 giờ chiều Phần thuyết trình về hội thảo 3 do Hòa Thượng Thích Tâm Minh, Thượng Tọa Thích Chúc Đại về đề tài Hạnh Trạng và Sự Nghiệp của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu.



Ngày Chủ Nhật 28 tháng 9 năm 2025 lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Về Nguồn Lần Thứ 14, Kỷ Niệm 35 Năm thành lập Trung Tâm Văn Hóa Chùa Bảo Quang.

Lúc 9 giờ sáng ban nghi lễ Đạo Tràng Chùa Bảo Quang cùng các em Gia Đình Phật Tử cung nghinh chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài, sau khi ổn định đạo tràng, nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán do Nhạc Sĩ Nam Hưng, Ban hợp ca Hải Triều Âm và các em Gia Đình Phật tử thực hiện.









Nghi thức chào cờ Sau đó các em Gia Đình Phật Tử lên trình diễn vũ điệu “Dâng Hoa Cúng Phật”



Tiếp theo diễn văn khai mạc của Hòa Thượng Thích Thông Hải, Trưởng ban tổ chức lên có lời đảnh lễ chào mừng và cảm ơn chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni, Ni trưởng cùng quý Ni Sư Tu Viện Đại Bi, quý vị quan khách quý vị thân hào nhân sĩ, quý cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử tham dự. Trong dịp nầy HT. cũng đã nhắc lại công trạng mà Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh viện chủ khai sơn Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, Ngài đã hiến trọn đời mình cho đạo pháp, đã làm việc không mệt mỏi cho công trình đồ sộ nầy, đến nay là kỷ niệm 35 năm (1990-2025). HT Cảm ơn quý vị mạnh thường quân, quý cơ quan truyền thông, quý anh chị em Gia Đình Phật Tử đã đóng góp công sức cho ngày đại lễ thành tựu như hôm nay quý ngài và quý vị đã thấy, sau đón HT. tuyên bố khai mạc buổi lễ.



Tiếp theo diễn văn khai mạc của Hòa Thượng Thích Thông Hải, Trưởng ban tổ chức lên có lời đảnh lễ chào mừng và cảm ơn chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni, Ni trưởng cùng quý Ni Sư Tu Viện Đại Bi, quý vị quan khách quý vị thân hào nhân sĩ, quý cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử tham dự. Trong dịp nầy HT. cũng đã nhắc lại công trạng mà Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh viện chủ khai sơn Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, Ngài đã hiến trọn đời mình cho đạo pháp, đã làm việc không mệt mỏi cho công trình đồ sộ nầy, đến nay là kỷ niệm 35 năm (1990-2025). HT Cảm ơn quý vị mạnh thường quân, quý cơ quan truyền thông, quý anh chị em Gia Đình Phật Tử đã đóng góp công sức cho ngày đại lễ thành tựu như hôm nay quý ngài và quý vị đã thấy, sau đón HT. tuyên bố khai mạc buổi lễ.



Tiếp theo là lời Đạo Từ của Trưởng Lão HT. Thích Bảo Lạc, HT. Thích Như Điển, HT. Thích Bổn Đạt, HT. Thích Nguyên Siêu, quý Ngài thay mặt cho giáo hội địa phương cảm ơn ban tổ chức, chúc chư tôn đức Tăng Ni Pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Chúc mừng chùa Bảo Quang tròn 35 năm, cầu xin chư phật gia hộ cho mọi Phật sự chùa Bảo Quang được thành tựu viên mãn.









HT. Thích Như Điển, Đồng chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu ban đạo từ Sau đó Thượng Tọa Thích Chúc Đại, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục GHPGVNTNHK, Thư Ký ngày đại lễ Hiệp Kỵ lên Thông qua bản tổng kết sau ba ngày đại lễ Hiệp Kỵ “… Đại lễ Hiệp kỵ Lịch đại Tổ sư – Ngày Về Nguồn lần thứ 14” chính là thể hiện truyền thống tri ân và báo ân đối với chư vị Tổ đức đã trọn đời hy hiến cho Đạo pháp và Dân tộc. Trong ba ngày, từ 26 đến 28 tháng 9 năm 2025 chư Tôn đức Tăng Ni từ Âu châu, Úc châu, Á châu, Canada và Hoa Kỳ đã vân tập về trú xứ chùa Bảo Quang, Santa Ana, California, hoa kỳ, đồng nhất tâm nguyện, đồng cử hành pháp sự.



Phụng hành di huấn của Đức Thế Tôn, hội chúng Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni đã hòa hợp phó hội trong tinh thần tương kính – tương thuận-Tương giáo, tương sám như luật định, và trên nền tảng Bảy pháp bất thối cùng trải qua các buổi hội thảo Phật sự trọng yếu.





Trong phiên hội thảo đầu tiên, Hòa thượng Thích Nguyên Siêu đã khái quát về cuộc đời và hành trạng của Tổ sư Thiện Hoa, nhấn mạnh rằng Ngài chính là bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam thời cận đại. Ngài đã sáng lập Phật học đường Nam Việt, biên soạn bộ Phật học Phổ thông – một công trình có giá trị giáo dục tâm linh, như “cây thang giáo lý” cho hàng Tăng Ni và Phật tử nương tựa tu học, góp phần đào tạo Tăng tài, đặt nền móng vững chắc cho nền giáo dục Phật học hiện đại.





Trên cương vị Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Ngài tận tụy gánh vác sứ mệnh hoằng pháp, đào tạo Tăng tài, dựng xây nền tảng giáo dục và tổ chức Giáo hội trong giai đoạn trọng yếu của lịch sử. Cuộc đời và sự nghiệp của Ngài rực sáng như ngôi sao Bắc Đẩu giữa bầu trời Phật giáo Việt Nam, dẫn đường cho nhiều thế hệ hậu học tiếp nối hạnh nguyện phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.









10-HT. Thích Nguyên Siêu Chủ Tịch Hội Đồng Điều hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ ban đạo từ Phiên hội thảo 2, Hòa thượng Thích Bổn Đạt và Thượng tọa Thích Thiện Long đã trang trọng ôn lại hành trạng và công hạnh tiêu biểu của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn phòng Hội Đồng Giáo phẩm GHPGVNTNHK.



Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan: vị pháp khí đại thừa, trọn đời hoằng pháp độ sanh, hiện thân hạnh nguyện Bồ-tát, đem ánh sáng Chánh pháp đến khắp nơi, dù trong gian khó.





Ngài không chỉ là một bậc học giả uyên thâm mà còn là hành giả xuất sắc trong pháp môn Duy Thức, để lại dấu ấn sâu sắc trong giới Phật học. Ngài chính là cây đại thọ của Phật giáo tại Việt Nam cũng như tại Hải ngoại.









Nghi thức lễ Hiệp Kỵ Phiên hội thảo 3, dưới sự trình bày của Hòa thượng Thích Tâm Minh và Thượng tọa Thích Chúc Đại, đã khắc họa hạnh trạng cao quý của Cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu qua ba phương diện trọng yếu: giáo dục, văn hóa và hoằng pháp. Ngài là hiện thân sống động của tinh thần dấn thân phụng sự không ngừng nghỉ vì Đạo pháp và Dân tộc. Với tầm nhìn thấu suốt và bản lĩnh kiên định, Ngài được ví như vị thuyền trưởng tài ba đã chèo lái con thuyền Chánh pháp vượt qua những phong ba thời cuộc, đồng thời kiến tạo nền tảng vững chắc để Phật giáo Việt Nam hội nhập, sánh bước và tỏa sáng cùng Phật giáo thế giới.



Từ ba phiên thảo luận trên, có thể thấy rằng Tổ sư Thiện Hoa, Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu, quý ngài chính là những bậc thạch trụ của tòng lâm, những bậc thiền gia mô phạm, những ngọn hải đăng soi sáng và chỗ nương tựa vững chắc cho hàng tứ chúng.





Ngoài ba buổi hội thảo ra, Hội nghị đồng thời thảo luận, hoạch định phương hướng và kế hoạch Phật sự trong tương lai, với chí nguyện làm rạng danh Phật pháp, nuôi dưỡng Tăng già hòa hợp, hỗ trợ cộng đồng tứ chúng đồng tu, và lợi lạc quần sanh.





Nhân dịp này, Toàn thể đại chúng cũng thành kính niệm ân Cố Hòa thượng Thích Quảng Thanh, người đã gần 35 năm tận tâm xây dựng và phát triển chùa Bảo Quang trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, tâm linh uy nghiêm của cộng đồng Phật tử tại hải ngoại.









Cắt bánh mừng Sinh Nhật Chùa Bảo Quang 32 Năm Đại lễ hiệp kỵ lịch đại tổ sư - ngày về nguồn lần thứ 14 tại Chùa Bảo Quang, California, Hoa Kỳ đã thành tựu viên mãn trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh…”



Sau đó Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Chánh Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu lên phát biểu, HT. nói: “Tâm nguyện Tăng già GHPGVNTN Bốn Châu lục. Trên con đường hoằng dương Phật pháp, bằng thệ nguyện sâu dày của tứ chúng đệ tử Phật, trên là đền ơn chư Phật, dưới là cứu độ chúng sanh. Hôm nay 4 giáo hội đang hành hoạt tại các quốc gia, châu lục xuyên qua các địa bàn hoạt động quá lớn, không và thời gian cũng lắm nhiều cách trở, do vậy mà cứ mỗi lần có nhân duyên để gặp nhau, qua các phương tiện hoặc là trong những dịp Phật sự của các quốc gia châu lục như ngày về nguồn hiệp kỵ lịch đại tổ sư lần thứ 14 hôm nay. Tăng già GHPGTN bốn châu sau các thời hội họp thảo luận trong tinh thần tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám như luật định, để cùng nhau đưa đến quyết định các tâm nguyện sau đây:





Thứ nhất: hòa hiệp thanh tịnh là bản thệ trong sáng của tăng già, luôn được trân quý và giữ gìn nếp sống của cộng đồng tăng lữ.





Thứ hai: Các Phật sự được trao đổi cho nhau, nếu có thể, 4 giáo hội Thống Nhất cùng chia sẻ trên ý vị khế lý, khế cơ, hợp thời, thuận xứ. Đây chính là giá trị tuyệt vời trên con đường hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp.





Thứ ba: Thời gian về nguồn hiệp kỵ lịch đại tổ sư là nhân duyên thù thắng, trên thì nhớ ơn và đền ơn chư vị tổ Đức, dưới cùng nhau chia sẻ Phật pháp và thăm hỏi nhau, sau hai năm xa cách để hâm nóng lại tình huynh đệ, tông môn pháp lữ.





Thứ tư: Hình bóng của chư vị tôn túc của thuở khai Sơn ngày một vắng vẻ, khi quý ngài đã hoàn thành công viên quả mãn và về với Phật. Do vậy, thế hệ kế thừa (thanh niên tăng) cần được tạo niềm tin yêu trong ý thức phụng sự, hiến dâng để thừa tiếp con đường truyền trì mạng mạch mà quý ngài kỳ vọng với một niềm tin trọn vẹn.





Thứ năm: Con đường hoằng pháp phía trước còn dài, và lắm nhiều chướng duyên thử thách, bằng niềm tin bất hoại nơi Tam Bảo cũng như trách vụ và lý tưởng của người xuất gia, chư Tăng trong bốn giáo hội Thống Nhất nguyện một lòng phụng sự khả năng vốn có để cúng dường chư Phật và đáp đền công đức hộ pháp của quý Phật tử đã phát tâm.





Thứ sáu: Thời gian là chất tố để thành tựa mà cũng là sức mạnh làm rệu rã xóa mòn…. Sau lễ về nguồn hiệp kỵ lịch đại tổ sư lần thứ 14 được tổ chức tại chùa Bảo quang, HT. Thích thông Hải làm trưởng ban, đã có đông đủ chư tôn HT trên hàng chứng minh, bốn vị chủ tịch của bốn giáo hội – GHTN Úc Đại lợi, Tân Tây Lan, GHTN Âu châu, GHTN Canada, GHTN Hoa Kỳ và hơn 105 chư tăng ni tham dự trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị, đánh dấu một chặng đường Phật sự đáng kể. và tiếp nối tinh thần tri ân báo ân ấy, GHPGVNTNHK trao truyền bình bát thiêng liêng này cho GHPGTN Canada trong ngày về nguồn lần thứ 15 Năm 2027 sẽ được tổ chức tại Chùa Cam Lồ Vương do HT. Thích Huệ Minh đảm nhiệm.





Thiết nghĩ, Dù cách mặt nhưng không cách lòng, mai này chư tăng ni ai về trú xứ nấy để lo Phật sự tại bổn tự của mình, nhưng hình ảnh của sự hội họp trong tinh thần hòa hợp, thảo luận trong tinh thần đoàn kết, ra về trong tinh thần hoan hỷ. Đây chính là hương vị sống bất diệt, là chất keo ngàn đời vững chãi trong tận cùng tâm thức phụng sự, hiến dâng của đại tăng hôm nay.





Bằng một chương trình hiệp kỵ lịch đại tổ sư trang nghiêm trong ý vị, uống nước nhớ nguồn. Toàn thể hội chúng của bốn giáo hội thống nhất và cộng đồng tăng đồng thuận sáu điều tâm nguyện của chư tăng Phật Giáo bốn châu và xin nguyện y giáo phụng hành…”





Tiếp tục chương trình ban tổ chức mời Trưởng Lão HT. Thích Bảo Lạc, HT. Thích Nguyên Siêu, HT. Thích Như Điển, HT. Thích Bổn Đạt, HT. Thích Thông Hải lên cắt bánh mừng sinh nhật Bảo Quang 35 năm.





Sau đó Tiếp tục chương trình là nghi lễ Cúng Tiến Giác Linh chư vị Lịch Đại Tổ Sư.





Tiếp theo là nghi thức Trao Bình Bát luân lưu cho Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ thứ 15, do GHPGVNTNHK trao truyền bình bát thiêng liêng này cho GHPGTN Canada trong ngày về nguồn lần thứ 15 Năm 2027 sẽ được tổ chức tại Chùa Cam Lồ Vương do HT. Thích Huệ Minh đảm nhiệm.





Kết thúc chương trình, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm trai đường thọ trai và cúng dường trai tăng.





Đến 4:00 chiều lễ tạ Tam Bảo Lượt Khoa Chẩn Tế.





Kết thúc chương trình với phần văn nghệ Mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Chùa Bảo Quang.





Thanh Huy