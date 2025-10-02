2 quan chức công an VN bị cáo buộc tấn công tình dục 2 nữ tiếp viên ở tiệm Saigon Bar ở New Zealand, trốn về VN. VN không cho dẫn độ



Bản tin sau đây dịch theo tin AP phổ biến vào Thứ Năm, ngày 2 tháng 10 năm 2025. WELLINGTON, New Zealand (AP) — Hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục hai nữ phục vụ trẻ tại một nhà hàng ở New Zealand sẽ không trở lại New Zealand để đối mặt với cáo buộc hình sự sau khi các nỗ lực dẫn độ họ thất bại, theo lời chính quyền New Zealand cho biết hôm thứ Năm.



Cảnh sát New Zealand không tiết lộ lý do tại sao nỗ lực dẫn độ những người đàn ông này bị đình trệ, nhưng hai nước không có hiệp ước dẫn độ nên Hà Nội sẽ phải tự nguyện giao nộp những kẻ tấn công bị cáo buộc. “Thật đáng thất vọng khi yêu cầu dẫn độ của cảnh sát không thành công”, người phát ngôn của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cho biết trong một tuyên bố. “Rõ ràng đây không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn.”



Một trong hai người phụ nữ cho biết cô và đồng nghiệp đã bị tấn công tại nhà hàng Việt Nam nơi họ làm việc ở Wellington vào tháng 3 năm 2024, vài ngày trước chuyến thăm New Zealand của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Những người đàn ông bị cáo buộc "có liên quan đến công an" ở Việt Nam và đã gặp gỡ các sĩ quan tại trường đào tạo cảnh sát gần Wellington, Luxon cho biết khi vụ tấn công tình dục được công bố vào tháng 12 năm ngoái.



Người phụ nữ, cô Ali Cook, nói với The Associated Press rằng cô và người phục vụ khác đã bị tấn công trong một phòng karaoke riêng bởi hai người đàn ông kéo họ vào lòng, ép họ vào tường và sờ soạng họ. Cô cho biết cô bị ép uống rượu và tin rằng mình cũng bị chuốc thuốc.

Cook, một công dân Hoa Kỳ khi đó 19 tuổi, cho biết cô đã bị thương trong vụ tấn công. Hai người nữ tiếp viên nhà hàng đã báo cáo vụ tấn công với chính quyền vào ngày hôm sau. Bản tin AP thường không nêu tên những người nói rằng họ bị xâm hại tình dục, nhưng Cook cho biết cô muốn được nêu tên.



Các nhà điều tra "không nghi ngờ gì" rằng những người phụ nữ đã bị xâm hại tình dục và sẽ truy tố nếu những người đàn ông này vẫn ở Wellington, Thanh tra Thám tử John Van Den Heuvel cho biết vào tháng 12.



Xâm hại tình dục (Indecent assault) là một thuật ngữ pháp lý ở New Zealand bao gồm các hành vi tiếp xúc thân thể không mong muốn mang tính chất tình dục. Người vi phạm có thể bị phạt tới bảy năm tù.



Cảnh sát New Zealand cho biết hồi tháng Hai rằng một điều tra viên cấp cao đã gặp các đối tác tại Hà Nội khi Wellington tìm cách dẫn độ những người đàn ông này. Cô Cook nói với AP hôm thứ Năm rằng các sĩ quan cảnh sát không thể giải thích cho bà trong tuần này tại sao các nỗ lực dẫn độ lại thất bại.



“Tôi thực sự cảm thấy bị chính phủ phản bội”, Cook nói. Cô nói thêm rằng Luxon (Thủ tướng New Zealand) đã đến thăm Việt Nam vào tháng 2/2025 để nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, điều này cho thấy các kênh ngoại giao vẫn hiệu quả.

“Tôi không hiểu tại sao họ lại đồng ý với điều đó”, cô nói. Các điều tra viên không theo đuổi thêm manh mối nào nữa nhưng sẽ mở lại hồ sơ nếu một trong hai người đàn ông trở về New Zealand, Cảnh sát trưởng Corrie Parnell cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.



“Chúng tôi biết điều này gây thất vọng cho những người khiếu nại trong trường hợp này”, bà Parnell nói. “Chúng tôi có thể đảm bảo với những người khiếu nại rằng chúng tôi vẫn đang xem xét tất cả các lựa chọn khả thi.”



Bộ Ngoại giao New Zealand đã "chuyển tải những quan ngại nghiêm trọng của mình về vấn đề này" tới chính phủ Việt Nam, một phát ngôn viên cho biết trong một tuyên bố. Cả Bộ Ngoại giao Việt Nam lẫn Đại sứ quán Việt Nam tại Wellington đều không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Hai người đàn ông này đã không còn ở trong New Zealand (nghĩa là 2 quan chức công an VN đã về Hà Nội theo phái đoàn) vào thời điểm danh tính của họ được xác nhận, các nhà điều tra cho biết vào tháng 12/2024. Họ sẽ không được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, vốn chỉ dành cho các nhà ngoại giao cấp cao.

Đã có tiền lệ về việc dẫn độ tự nguyện các quan chức sang New Zealand, ngay cả khi không có hiệp ước dẫn độ. Năm 2014, một nhân viên tại Đại sứ quán Malaysia ở Wellington đã trở về và sau đó thừa nhận tội danh tấn công tình dục.Muhammad Rizalman Ismail đã nhầm lẫn khi được phép rời khỏi New Zealand dưới sự bảo vệ ngoại giao sau khi anh ta tấn công một phụ nữ 21 tuổi tại nhà riêng của cô.Sau đây là bản tin Việt Báo dịch vào tháng 12/2024 về vụ này, xin đăng lại để độc giả thêm thông tin:Bản tin sau đây được VB dịch theo báo Stuff, ấn bản 16/12/2024, nhan đề "Prime Minister: Vietnamese ambassador should answer questions on indecent assault case". Thủ tướng: Đại sứ Việt Nam phải trả lời các câu hỏi về vụ tấn công khiếm nhã.Thủ tướng Christopher Luxon cho biết đại sứ Việt Nam tại New Zealand phải lên tiếng về các thành viên của Bộ Công an Việt Nam đã sàm sỡ hai phụ nữ ở Wellington. Một nhóm từ Bộ Công an Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức đến Cao đẳng Cảnh sát ở Porirua khi vụ tấn công khiếm nhã xảy ra ở một nhà hàng Việt Nam tên là Sài Gòn, ở Willis.Sau khi phục vụ bữa tối cho sáu người đàn ông và hai người phụ nữ, nữ sinh viên Alison Cook cho biết cô được mời uống rượu và hát karaoke với họ trong một phòng riêng ở phía sau nhà hàng. Vào khuya, 2 quan chức bắt đầu đổ rượu vào cổ họng cô. Khi cô say, hai người đàn ông đã sàm sỡ cô, cô nói. Mông và ngực cô bị sờ mó, và cô bị đẩy vào tường. Cô bị một vết cắt không rõ nguyên nhân ở núm vú.Báo Stuff đã nhiều lần đặt câu hỏi với đại sứ quán Việt Nam, nhưng không được trả lời. Sau khi Cảnh sát New Zealand tuyên bố "chắc chắn hai người phụ nữ này đã bị hai người đàn ông tấn công tình dục khi đang làm việc", vụ này đã trở thành tiêu đề trên các báo quốc tế, bao gồm cả ở Việt Nam. Hai quan chức VN đã rời khỏi New Zealand trước khi các thám tử Wellington xác định được danh tính của họ. Cảnh sát cho biết nếu họ vẫn ở lại đất nước này, họ sẽ bị buộc tội.Do không có phản hồi từ đại sứ quán Việt Nam, nên không rõ liệu các viên chức này có còn làm việc cho Bộ Công an Việt Nam hay không. Người ta không biết liệu những người đàn ông này có phải chịu bất kỳ hậu quả nào cho hành động của họ ở nước ngoài hay không.Cô Cook cho biết các thám tử đã nói với cô vào tháng 4 rằng ngoài việc chia sẻ mối quan ngại của họ với đại sứ quán Việt Nam, họ không thể làm gì hơn nữa. Cô và đồng nghiệp của cô "phải đối mặt với chấn thương, đau buồn và cảm giác bất lực trong suốt cuộc đời", trong khi các viên chức có khả năng sẽ thoát tội vì tội tấn công.Sau khi Cook chia sẻ kinh nghiệm của mình với Stuff, cảnh sát trưởng Richard Chambers cho biết nhóm của ông sẽ tiếp tục giải quyết vụ án. Cook cho biết việc đại sứ không phản hồi cho thấy chính phủ Việt Nam "không coi trọng các vụ tấn công tình dục".Tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, Christopher Luxon cũng được hỏi về sự im lặng của đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Trung. Thủ tướng cho rằng đại sứ nên công khai với công chúng về vụ việc. Về vụ tấn công khiếm nhã, Luxon cho biết mọi người đến thăm New Zealand đều phải "hành xử theo luật pháp của chúng tôi". Ông nhắc lại rằng các quan chức cảnh sát New Zealand đang làm việc với các đối tác Việt Nam của họ để tìm ra "một giải pháp".Tháng trước, một quan chức Việt Nam khác đã phải ra hầu tòa ở Chile sau khi bị bắt vì tội tấn công tình dục một công dân địa phương, theo đài truyền hình công cộng Chile TVN.Stuff lần đầu tiên liên hệ với đại sứ quán Việt Nam tại Wellington cách đây một tuần, để hỏi về vụ ở tiệm ăn "Saigon on Willis Wellington Restaurant & Bar". Sáng hôm 16/12/2024, một viên chức tại quầy lễ tân cho biết đại sứ không có mặt. Văn Trung đang tham dự một sự kiện riêng tư và viên chức này không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ông cho biết không có ai khác có thể phát biểu, vì ông là người duy nhất tại đại sứ quán VN.