Hôm nay,  

Tòa Bạch Ốc Sa Thải Hàng Loạt Thành Viên Hội Đồng Nhân Văn Quốc Gia

01/10/202522:45:00(Xem: 48)

 

 

Skärmbild 2025-10-02 074643
Sau thông cáo từ Bạch Ốc, Hội Đồng Nhân Văn Quốc Gia, vốn gồm 26 học giả, nay chỉ còn bốn thành viên, chỉ còn những người được Trump bổ nhiệm. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(WASHINGTON, ngày 1 tháng 10, Reuters) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư đã sa thải hàng loạt thành viên Hội Đồng Nhân Văn Quốc Gia (National Council on the Humanities). Trên trang mạng chính thức của hội đồng hiện chỉ còn lại bốn gương mặt được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm.

 

Trong thông cáo của Bạch Ốc chỉ cho biết Trump “hy vọng sẽ chọn và đưa vào hội đồng những thành viên phù hợp với tầm nhìn của mình,” và không nói thêm gì nữa.

 

Hội Đồng Nhân Văn Quốc Gia là cơ quan có 26 học giả và chuyên gia trong lĩnh vực khoa học nhân văn, do tổng thống bổ nhiệm với nhiệm kỳ sáu năm. Nhiệm vụ chính của hội đồng là cố vấn cho Chủ tịch Quỹ Quốc Gia về Nhân Văn (NEH) trong các vấn đề chính sách, các khoản tài trợ và việc phân bổ ngân sách.

 

Theo danh sách các thành viên còn lại hiện nay, bốn thành viên chưa bị lột chức là Russell A. Berman, Keegan F. Callanan, William English và Matthew Rose.

 

Các nhà vận động vì nhân quyền từ lâu đã cảnh báo về những đòn tấn công của Trump nhằm vào hệ thống giáo dục, nghệ thuật, các chương trình thúc đẩy sự đa dạng, cùng với những địa điểm lịch sử và bảo tàng. Họ lo ngại rằng những thay đổi này có thể phá hoại các thành tựu tiến bộ mà Hoa Kỳ đã gầy dựng suốt hàng thập niên, khiến xã hội không còn trân trọng giá trị của những giai đoạn lịch sử quan trọng.

 

Washington Post là tờ báo đầu tiên loan tin về vụ sa thải, có trích dẫn email được gửi đến hội đồng cho các thành viên bị lột chức. Nội dung email viết: “Thay mặt Tổng Thống Donald J. Trump, tôi xin thông báo rằng ngay từ bây giờ, quý vị không còn là thành viên trong Hội Đồng Nhân Văn Quốc Gia.” Nguồn tin cho hay email này xuất phát từ Văn Phòng Nhân Sự Tổng Thống của Tòa Bạch Ốc.

 

Theo quy định, một buổi họp cần có sự tham gia của ít nhất 14 thành viên mới được coi là hợp lệ. Hơn nữa, việc bổ nhiệm các thành viên mới cần phải được Thượng Viện chuẩn thuận, và quy trình này có thể mất nhiều thời gian.

 

Trump bấy lâu vẫn thường cáo buộc các cơ sở văn hóa, nghệ thuật và giáo dục là “thành trì của phe cấp tiến,” cổ súy cho những giá trị “chống đối Hoa Kỳ,” và không chịu khắc họa lịch sử Hoa Kỳ theo hướng tích cực. Ông đe dọa cắt giảm nguồn ngân sách liên bang tài trợ của những tổ chức này vì các vấn đề như biểu tình ủng hộ Palestine trong cuộc chiến của Israel tại Gaza, chính sách về người hoán chuyển giới tính (transgender), các sáng kiến liên quan đến bảo vệ môi trường và các chương trình DEI.

 

Danh sách các mục tiêu của Trump rất rộng, trải dài từ các đại học danh tiếng, Viện Smithsonian, Trung Tâm Kennedy, đến các đài truyền thông công cộng như NPR (Đài Phát Thanh Công Cộng Quốc Gia) và PBS (Đài Truyền Hình Công Cộng).

(WASHINGTON, ngày 1 tháng 10, Reuters) – Nửa đêm Thứ Tư, chính phủ liên bang Hoa Kỳ chính thức đóng cửa sau khi nỗ lực đàm phán ngân sách lưỡng đảng đi vào ngõ cụt. Quyết định này ngay lập tức đẩy hàng triệu nông dân vào hoàn cảnh khốn cùng (họ vốn đang oằn mình vì nông sản rớt giá thê thảm, nợ nần chồng chất và cuộc chiến thương mại dai dẳng). Các khoản thanh toán bị hoãn lại, việc vay vốn cũng bị tạm ngừng ngay giữa cao điểm mùa thu hoạch.

Cuối tuần qua tại bãi biển Ocean Beach, tôi đã chứng kiến ​​một điều đáng kinh ngạc: hơn 350 người dân San Francisco ở mọi lứa tuổi, từ học sinh đến các gia đình, hàng xóm và doanh nghiệp địa phương, đã cùng nhau xắn tay áo lên và bắt tay vào hành động, thu gom hơn 3.000 pound rác chỉ trong 90 phút. Sự kiện dọn dẹp quy mô lớn này là một phần của Ngày Dọn Dẹp Bờ Biển California thường niên lần thứ 41, một nỗ lực trên toàn tiểu bang nhằm loại bỏ hàng ngàn pound rác thải khỏi các bãi biển và sông ngòi của California trước khi chúng gây ô nhiễm nguồn nước.

Hơn nửa thế kỷ không có cơ hội tương phùng. Hỏi thăm nhau, hãy còn mơ hồ nhân dạng. Chỉ nhớ tên nhau, những tiểu đồng tham học phương xa. Kinh luật hãy còn ê a tụng đọc thuộc lòng. Cơm hẩm nhà thiền không lấp nổi vị tương mặn. Áo vải vá hoài, gãy kim đứt chỉ. Tâm ban đầu chí thú đường Như Lai.

Trump đã ký một văn bản áp thuế 25% đối với đồ nội thất gỗ từ ngày 14 tháng 10, mức thuế này có thể tăng lên 50% vào năm tới đối với bàn trang điểm và tủ bếp và lên 30% đối với đồ bọc lớp nệm uphol (upholstery).

J221. Kasava Jātaka -- Chiếc Y và Con Voi Tóm tắt: Cư sĩ tụ tập và dâng y cho Đề Bà Đạt Đa. Nghe vậy, Đức Phật kể câu chuyện về một người thợ săn cải trang thành một vị Độc Giác Phật để săn voi, và Bồ Tát đã khiển trách anh ta vì đã làm mất phẩm giá y.

Ngay trước thời điểm chính phủ liên bang có nguy cơ ngưng hoạt động vì hết ngân sách, Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) hôm thứ Ba đã gây chú ý khi treo biểu ngữ lớn trên trang chủ. với thông điệp cáo buộc “phe cực tả” muốn đóng cửa chính phủ để đòi “wish list” trị giá 1,5 ngàn tỉ Mỹ kim, đồng thời khẳng định “chính quyền Trump muốn giữ chính phủ mở cửa phục vụ người dân.” Tổ chức vận động công ích Public Citizen ngay lập tức gửi đơn khiếu nại lên Văn phòng Cố Vấn Đặc Biệt (OSC), cho rằng đây là một “vi phạm trắng trợn” luật Hatch Act. Luật này, ban hành từ năm 1939, cấm công chức liên bang lợi dụng cơ quan nhà nước cho hoạt động đảng phái, nhằm bảo đảm các chương trình liên bang được quản lý theo cách phi chính trị.

Thống Đốc Kathy Hochul của New York hôm Thứ Ba 30/9 đăng trên trang X cá nhân của của bà hình ảnh các nhân viên ICE đeo mặt nạ xô đẩy và làm bị thương một ký giả đưa tin tại văn phòng Di Trú Liên bang Federal Plaza. Tờ amNewYork sau đó loan tin người bị hành hung là Dean Moses, nhân viên của amNewYork. Tờ báo địa phương này cũng cáo buộc đặc vụ ICE cũng đã tấn công một nhà báo khác. Sự việc xảy ra vào sáng thứ Ba khi các phóng viên đang ghi lại cảnh ICE bắt giữ những người tham dự phiên tòa di trú tại 26 Federal Plaza ở Lower Manhattan.

Bài viết nhan đề "Mindfulness won't burn calories, but it might help you stick with your health goals" (Chánh niệm sẽ không đốt cháy calories, nhưng nó có thể giúp bạn bám sát các mục tiêu sức khỏe của mình) hôm 28/9/2025 trên tạp chí y khoa A Healthier Philly là của Masha Remskar -- nhà tâm lý và Nghiên cứu hậu tiến sĩ về Khoa học hành vi, Đại học Arizona State University -- ghi lại nghiên cứu cho thấy Chánh niệm không chỉ giúp sức khỏe tinh thần, mà cả thể chất, ngừa bệnh và giảm đau

Hơn 800 tướng và đô đốc Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới đã được triệu tập về căn cứ Thủy Quân Lục Chiến Quantico, Virginia, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Cuộc họp quy mô lớn, chưa từng có tiền lệ, được trông đợi như một biến cố quan trọng. Nhưng thay vì thông báo quân sự hay chính sách an ninh, sự kiện biến thành một buổi trình diễn chính trị với giọng điệu vận động tranh cử, theo tờ New York Times. Trong bài diễn văn dài, đôi khi rời rạc, Trump ca ngợi chính sách thuế quan của mình, công kích cựu tổng thống Joseph R. Biden Jr., và tiết lộ rằng ông đã chỉ thị cho Hegseth dùng các thành phố Hoa Kỳ làm “bãi tập trận” cho quân đội. Ông nhấn mạnh rằng những thành phố do phía Dân Chủ quản trị như San Francisco, Chicago, New York và Los Angeles là “nguy hiểm” và cần được “chỉnh đốn từng nơi một.” Trump gọi đó là “một cuộc chiến từ bên trong.”

Chùa Bảo Quang tổ chức Ngày Về Nguồn lần thứ 14 và kỷ niệm 35 năm thành lập vào 3 ngày, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 26, 27 và 28/9/2025.

J211. Somadatta Jātaka -- Người đàn ông nhút nhát và con trâu làm quà tặng Tóm tắt: Một vị sư khó có thể nói trước mặt hai hoặc ba người khác vì quá lo lắng. Đức Phật kể câu chuyện về một Bà-la-môn thời xưa đã dành cả năm trời để học thuộc một bài kệ nhưng lại quá lo lắng đến nỗi khi đọc cho vua nghe, ông đã đảo ngược ý nghĩa của bài kệ.

Nếu Đức Tổng Giám Mục Oklahoma City Eusebius Joseph Beltran không chỉ định tôi làm Tuyên Uý Trại Tù Oklahoma City County Jail liên tục 21 năm qua, thì tôi vẫn còn phục vụ cho Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc cho đến ngày nay và rất tiếc vì NHU cầu CÔNG TÁC MỚI đòi hỏi phải mất nhiều thì giờ PHỤC VỤ cho các anh chị em tù nhân trong trại giam, không phân biệt sắc tộc, mầu da, tôn giáo vào những ngày nghỉ cuối tuần.
