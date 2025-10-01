Nông Dân Lao Đao Vì Chính Phủ Đóng Cửa

Chính phủ đóng cửa khiến nông dân lâm vào cảnh khốn đốn khi viện trợ và các khoản vay quan trọng bị ngưng lại giữa mùa thu hoạch. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 1 tháng 10, Reuters) – Nửa đêm Thứ Tư, chính phủ liên bang Hoa Kỳ chính thức đóng cửa sau khi nỗ lực đàm phán ngân sách lưỡng đảng đi vào ngõ cụt. Quyết định này ngay lập tức đẩy hàng triệu nông dân vào hoàn cảnh khốn cùng (họ vốn đang oằn mình vì nông sản rớt giá thê thảm, nợ nần chồng chất và cuộc chiến thương mại dai dẳng). Các khoản thanh toán bị hoãn lại, việc vay vốn cũng bị tạm ngừng ngay giữa cao điểm mùa thu hoạch.

Tình trạng này sẽ còn kéo dài cho đến khi một trong hai đảng giành đủ phiếu để thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách. Tuy nhiên, dù chỉ gián đoạn trong thời gian ngắn, tác hại đã xuất hiện ngay lập tức và khiến nông dân càng thêm khốn đốn.

Chad Hart, kinh tế gia nông nghiệp tại Đại học Bang Iowa, cho biết: “Mấy cái máy gặt đâu có chạy bằng không khí.”

Hậu quả trước mắt của việc đóng cửa chính phủ là Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) gần như tê liệt. Khoảng một nửa trong tổng số 85,907 nhân viên đã phải nghỉ phép không lương. Dù Bộ vẫn tiếp tục một số hoạt động quan trọng như kiểm tra an toàn thực phẩm và các chương trình dinh dưỡng, phần lớn các dịch vụ thiết yếu khác dành cho nông dân đều đã phải tạm ngừng. Trong số đó bao gồm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ vay vốn nông nghiệp, chi trả cho nông dân, kể cả hàng tỷ MK viện trợ thiên tai nằm trong gói luật cắt giảm thuế và chi tiêu của Trump.

Tim Wells, nông dân nuôi cừu ở Paragould, Arkansas, cho biết ông dự định nộp đơn xin hỗ trợ thiệt hại do thời tiết trong tháng này, nhưng giờ đây chính phủ không tiếp nhận hồ sơ mới. Wells cũng lo các khoản thanh toán cho một dự án bảo tồn của USDA (conservation project, các hạng mục nhằm cải thiện và bảo vệ tài nguyên đất, nước và môi trường) mà ông là nhà thầu thi công sẽ bị trễ hẹn.

“Với tình hình kinh tế nông nghiệp hiện nay, không ai muốn phải chờ đợi vì chi phí vận hành đã quá lớn rồi,” ông chia sẻ.

Giữa lúc nông dân đang lao đao, chính quyền Trump và Bộ Nông Nghiệp vẫn tiếp tục đổ lỗi cho Đảng Dân Chủ. Bộ trưởng Nông Nghiệp Brooke Rollins đăng trên mạng xã hội: “Hàng tỷ MK viện trợ thiên tai bị chặn, không đến được tay nông dân.” Ngược lại, Đảng Dân Chủ cho rằng trách nhiệm thuộc về Đảng Cộng Hòa, bởi chính họ đang kiểm soát cả lưỡng viện Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc.

Mùa thu năm nay, nông dân vốn đã phải đối mặt với vô vàn thách thức: cuộc chiến thương mại với TQ khiến thị trường đậu nành (soybean) lớn nhất thế giới quay lưng với hàng hóa của Hoa Kỳ để tìm đến Brazil; sản lượng bắp dự kiến đạt mức kỷ lục sẽ đẩy giá bán xuống thấp, trong khi chi phí đầu vào như hạt giống và phân bón lại tăng vọt.

Giờ đây, theo kế hoạch đóng cửa, USDA đã chính thức ngừng cấp các khoản tiền viện trợ thiên tai, ngừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ vay vốn, ngừng hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình bảo tồn cùng hàng loạt công việc khác. Ngoài ra, cơ quan cũng sẽ không giải quyết các khoản chi trả hằng năm cho nông sản và bảo tồn đất đai (thường được phát trước hoặc trong tháng 10), và sẽ không ứng trước tiền cho các khoản vay đã chuẩn thuận.

Ngay trước thời điểm đóng cửa, USDA đang bắt đầu chi xong đợt cuối cho nông dân theo Chương trình Hỗ trợ Hàng hóa Nông sản Khẩn cấp (Emergency Commodity Assistance Program) trị giá 10 tỷ MK. Bốn nông dân nói với Reuters rằng họ đã nhận được tiền vào tối Thứ Ba (30/9). Dù số tiền không quá lớn nhưng cũng là một nguồn hỗ trợ quý giá giúp họ cầm cự qua thời gian khó khăn này.

Theo kinh tế gia Hart, việc chính phủ đóng cửa ngay mùa thu hoạch rất tai hại, vì đây là lúc nông dân cần các khoản vay của USDA nhất để trang trải chi phí máy móc, phân bón cùng nhiều khoản chi khác.

Zach Ducheneaux, cựu quản trị viên Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp (FSA) của USDA thời chính quyền Biden, cảnh báo rằng những nông dân đang lên kế hoạch cho mùa vụ năm sau cũng sẽ gặp không ít trở ngại. Ông nói: “Những ai đang tính mượn tiền của FSA để mua đất có thể sẽ bị vuột mất cơ hội.”