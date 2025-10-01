Hôm nay,  

Một California Sạch Hơn Bắt Đầu Từ Chúng Ta

01/10/202519:34:00(Xem: 17)

Clean the beach
Refuse Refuse hợp tác với Chương Trình Nước Mưa của Caltrans để tổ chức một sự kiện dọn dẹp địa phương tại Bãi biển Ocean ở San Francisco vào ngày 20 tháng 9 để kỷ niệm Ngày Dọn dẹp Bờ Biển thường niên lần thứ 41.



Cuối tuần qua tại bãi biển Ocean Beach, tôi đã chứng kiến ​​một điều đáng kinh ngạc: hơn 350 người dân San Francisco ở mọi lứa tuổi, từ học sinh đến các gia đình, hàng xóm và doanh nghiệp địa phương, đã cùng nhau xắn tay áo lên và bắt tay vào hành động, thu gom hơn 3.000 pound rác chỉ trong 90 phút. Sự kiện dọn dẹp quy mô lớn này là một phần của Ngày Dọn Dẹp Bờ Biển California thường niên lần thứ 41, một nỗ lực trên toàn tiểu bang nhằm loại bỏ hàng ngàn pound rác thải khỏi các bãi biển và sông ngòi của California trước khi chúng gây ô nhiễm nguồn nước.

Thành công của sự kiện dọn dẹp hôm thứ Bảy là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng những thay đổi đáng kể, giúp cộng đồng của chúng ta sạch đẹp và khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người, là hoàn toàn có thể, thông qua nỗ lực chung của tập thể chúng ta. Mặc dù chúng ta đã tạo ra ảnh hưởng lớn, nhưng chỉ một đợt dọn dẹp lớn mỗi năm một lần là chưa đủ. Nếu chúng ta muốn giữ cho khu phố, công viên, sông ngòi và bãi biển sạch đẹp quanh năm, thì cần có hành động thường xuyên và sự hỗ trợ của cộng đồng.

Tại Refuse Refuse San Francisco, chúng tôi đã tổ chức gần 5.000 buổi dọn dẹp và loại bỏ hơn một triệu gallon rác thải trên khắp thành phố kể từ khi thành lập bốn năm trước. Chúng tôi hiểu rằng mọi người đều muốn chung tay góp sức và mỗi lần dọn dẹp là một bước tiến tới một cộng đồng sạch đẹp hơn. Chúng tôi cũng hiểu rằng thậm chí còn có thể làm được nhiều hơn nữa nếu mọi người được cung cấp thêm một vài công cụ, cơ hội, và sự khích lệ. Đó là lý do tại sao chúng tôi tự hào hợp tác với Chương Trình Nước Mưa của Caltrans để làm sạch các cộng đồng ở California, và khuyến khích các cộng đồng khác cùng hành động.

Nếu số người tham gia đông đảo hôm thứ Bảy nói cho chúng ta biết điều gì, thì đó là người dân California có thể tạo nên sự khác biệt. Đây là cách bạn có thể đóng góp:

• Hãy tham gia. Tham gia một buổi dọn dẹp sắp tới tại khu phố của bạn. Các hoạt động này rất đơn giản, dễ tham gia và mang lại hiệu quả ngay lập tức.

• Hãy làm những việc nhỏ. Nhặt rác khi bạn nhìn thấy và vứt rác đúng nơi quy định. Hãy coi việc chăm sóc không gian chung của chúng ta là bình thường. Hãy biến những hành động nhỏ này thành thói quen và khuyến khích những người khác làm theo.

• Truy cập CleanWaterCA.com. Dọn dẹp phân thú cưng, bảo dưỡng xe, buộc chặt hàng hóa, hay đơn giản là mang xe đi rửa — hãy tìm hiểu thêm về những hành động nhỏ (và lớn) bạn có thể thực hiện để giảm thiểu rác thải và ngăn ngừa ô nhiễm nước mưa.


Thực tế là, mỗi đầu lọc thuốc lá, vỏ bọc thực phẩm và túi rác được thu gom không chỉ đơn thuần là rác thải, mà còn là lời tuyên bố rằng chúng ta quan tâm đến cộng đồng của mình. Chúng ta không chỉ làm đẹp cho cộng đồng mà còn ngăn chặn chất ô nhiễm xâm nhập vào hệ thống thoát nước, bảo vệ hồ, sông và đại dương, đồng thời giữ cho chúng sạch sẽ và an toàn. Và đó là một thông điệp mạnh mẽ có thể truyền cảm hứng cho những người khác cùng hành động.

Tôi rời Ocean Beach vào thứ Bảy với một tinh thần lạc quan mới. Đúng là những thách thức rất lớn, nhưng thành công của chúng ta cũng rất lớn khi chúng ta cùng nhau đoàn kết hành động như một cộng đồng. Nếu chúng ta muốn một cộng đồng sạch hơn, an toàn hơn, lành mạnh hơn, câu trả lời rất rõ ràng: hãy từ chối rác thải.

 

 ***

Về Vince Yuen

Vince Yuen là một người California bình thường, là người quan tâm đến việc tạo ra một môi trường sạch sẽ cho các thế hệ tương lai. Anh bắt đầu bằng việc dọn dẹp khu nhà của mình cùng hai cô con gái. Thông qua những nỗ lực dọn dẹp tại địa phương này, anh đã gặp những người khác cũng có cùng suy nghĩ và đã bắt đầu nhặt rác. Tin tức lan truyền đến hàng xóm từ khắp thành phố. Họ đã cùng nhau tham gia phong trào Refuse Refuse để giữ cho thành phố của họ sạch đẹp. Yuen nhận ra rằng việc chăm sóc San Francisco là một trong những đam mê lớn nhất của mình. Anh thành lập Refuse Refuse vào tháng 3 năm 2021 và đã tổ chức gần 5.000 buổi dọn dẹp cộng đồng. Thông qua nỗ lực tập thể của cộng đồng với 10.000 tình nguyện viên, Refuse Refuse đã thu gom được hơn 1.000.000 gallon rác. Tìm hiểu thêm về Vince Yuen và công việc của anh tại Refuse Refuse bằng cách truy cập www.refuserefusesf.org.

 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Chùa Bảo Quang tổ chức Ngày Về Nguồn lần thứ 14 và kỷ niệm 35 năm thành lập vào 3 ngày, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 26, 27 và 28/9/2025.

Nếu được ký thành luật, AB 1400 sẽ giúp đào tạo thế hệ y tá tiếp theo, những người phản ánh sự đa dạng của tiểu bang chúng ta; những y tá có nhiều khả năng ở lại địa phương và cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp với văn hóa ở những nơi cần thiết nhất. Đây là một bước tiến dài hướng tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện và đáp ứng tốt hơn.

Chùa Bảo Quang, 713 N Newhope St., Santa Ana, CA 92703, làm lễ mừng chu niên 35 năm thành lập trong 3 ngày từ 26/9/2025 đến 28/9/2025. Vào thứ sáu (26/9/2025): khai mạc Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, thứ bảy (27/9/2025): thuyết trình hội thảo, và chủ nhật (28/9/2025): Mừng ngày kỷ niệm 35 năm thành lập chùa Bảo Quang. Trưởng ban tổ chức: Hòa Thượng Thích Thông Hải, viện chủ chùa Bảo Quang. Chủ nhật, 28/9/2025, lúc 5:30 chiều có chương trình văn nghệ đặc sắc với sự tham gia của các ca sĩ: in mời các Phật tử về chùa Bảo Quang tham dự lễ kỷ niệm 35 năm thành lập, xem văn nghệ.

Clever Care, một chương trình Medicare Advantage nhạy bén và am hiểu về văn hóa, vừa khai trương một địa điểm mới, là một trong những trung tâm cộng đồng trụ cột của công ty. Trung tâm cộng đồng này tọa lạc tại Rowland Heights và dự kiến khai trương vào ngày 12 tháng 9. Trung tâm sẽ cung cấp cho hội viên quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc và kết nối cộng đồng với trọng tâm là tôn trọng truyền thống văn hóa của họ. Bằng sự kết hợp hai nền y học Đông-Tây, trung tâm cộng đồng mới sẽ cung cấp các lớp học, hướng dẫn các phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống và tổ chức các sự kiện khác để đáp ứng nhu cầu cá nhân của mỗi hội viên.

McDonald’s invites fans to step into the world of TinyTAN with the Happy Meal Magic Meetup in Los Angeles, celebrating the launch of the new TinyTAN Happy Meal.

Chủ nhật, ngày 21/9/2025, Tổ Đình Minh Đăng Quang, tại 3010 W Harvard, thành phố Santa Ana, tổ chức đại lễ Vu Lan. Hòa Thượng trụ trì Thích Minh Tuyên, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, hệ phái này có nhiều chùa khắp nơi trên thế giới. Hòa Thượng Thích Minh Tuyên là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Viện Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, một trong những vị lãnh đạo tinh thần của Hội Đồng Liên Tôn, gồm có Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài, tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam. Vì Hòa Thượng trụ trì là một trong những vị lãnh đạo trong Hội Đồng Liên Tôn, cho nên mỗi lần chùa có lễ, chúng tôi đến đây thường được gặp các vị lãnh đạo của các tôn giáo khác.

Tại Hội Trường Miriam Warner Community Center số 14491Beach Blvd Thành Phố Westminster CA 92683 vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 21 tháng 9 năm 2025, Đảng Việt Tân đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chiến Hữu Nguyễn Kim và các anh hùng Đông Tiến.

Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) hân hạnh giới thiệu cuộc triển lãm “On Refuge: 50 Years of Recomposition” (“Nơi Tị Nạm: 50 Năm Tái Tạo”), nhằm kỷ niệm 50 năm cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Triển lãm diễn ra từ ngày 4 đến 24 tháng 10 năm 2025 tại Orange County Center for Contemporary Art - OCCCA (Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Quận Cam), quy tụ 13 nghệ sĩ Việt Nam thuộc thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2 với các tác phẩm khám phá bản sắc Việt vốn không ngừng tiến hóa tại Hoa Kỳ.

TinyTAN Happy Meal Magic Meetup đến Los Angeles 🎶 🍟 McDonald’s trân trọng mời bạn bước vào thế giới TinyTAN với sự kiện Happy Meal Magic Meetup tại Los Angeles, chào mừng ngày ra mắt Happy Meal TinyTAN mới. Chi tiết sự kiện: ● Thời gian: Thứ Bảy 27/9 – Chủ Nhật 28/9/2025 ● Giờ: 11 giờ sáng – 7 giờ tối (giờ California) ● Địa điểm: NYA WEST, 1520 Wilcox Ave, Los Angeles, CA 90028 Để biết thêm chi tiết và ghi danh tham dự, xin vào: https://www.happymealmagicmeetup.com.

Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật 14 tháng 9 năm 2025, Hội Đồng Quản Trị Tượng Đài “Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị” do Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân làm Chủ Tịch, cùng các chiến hữu: Tsu A Cầu, Phó Nội Vụ, Nguyễn Văn Hùng, Phó Ngoại Vụ, Văn Công Mẫn, Thủ Quỹ, KS.Phạm Ngọc Lân, Tổng Thư Ký, cùng các thành viên: Tần Nam, Bùi Phát, Bùi Đẹp, Đinh Quang Truật, Đỗ Sơn, Hà Thế Đơn, Nguyễn Trung Việt, Lê Văn Sáu đã tổ chức buổi tiệc gây quỹ xây dựng tượng đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.