Bản Tin Cà-phê Sáng thứ Tư, 1 tháng Mười

Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ Chính Thức Đóng Cửa

Vào lúc 12:01 sáng ngày Thứ Tư 1/10, phần lớn chính phủ liên bang Hoa Kỳ chính thức đóng cửa, lần đầu tiên sau bảy năm, lý do vì lưỡng đảng không đạt được thỏa thuận về ngân sách tạm.

Tin từ AP cho hay với tình trạng chính phủ đóng cửa, Hoa Kỳ đang đối mặt với một chu kỳ bất ổn mới. Khoảng 750.000 nhân viên liên bang dự kiến ​​sẽ bị cho nghỉ việc tạm thời, một số có khả năng bị chính quyền Cộng Hòa của Trump sa thải. Nhiều văn phòng sẽ bị đóng cửa, có thể là vĩnh viễn, vì Trump thề sẽ “làm những điều không thể đảo ngược, những điều tồi tệ” như một sự trừng phạt. Chương trình trục xuất của ông ta dự kiến ​​sẽ được tiến hành hết tốc lực, trong khi giáo dục, môi trường và các dịch vụ khác bị đình trệ. Hậu quả kinh tế dự kiến ​​sẽ lan rộng trên toàn quốc.

Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc trước hạn nửa đêm, Trump nói: “Chúng tôi không muốn nó bị đóng cửa.” Tuy nhiên, AP cho biết tổng thống đã gặp riêng lãnh đạo Quốc Hội tuần này, dường như không thể đàm phán bất kỳ thỏa thuận nào giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa để ngăn chặn kết cục đó.

Đây là lần thứ ba Trump chủ trì một cuộc khủng hoảng ngân sách liên bang, lần đầu tiên kể từ khi trở lại nắm quyền trong năm nay, nhấn mạnh sự chia rẽ sâu sắc về các ưu tiên ngân sách và một bầu không khí chính trị ủng hộ các lập trường cứng rắn hơn là các thỏa hiệp truyền thống.

Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chặn một dự luật do Đảng Dân Chủ đề xướng, bao gồm ngân sách chính phủ đến hết tháng 10 và gia hạn trợ cấp chăm sóc sức khỏe liên bang, dự trù ​​hết hạn vào cuối năm nay. Dự luật thứ hai cũng bị bác bỏ. Cả hai dự luật đều cần 60 phiếu để được thông qua.

Trong cuộc bỏ phiếu theo thủ tục tối Thứ Ba, khi chỉ còn hơn bốn tiếng tới thời hạn chót, phía Dân Chủ Thượng Viện chặn dự luật ngân sách tạm thời của phía Cộng Hòa đã được Hạ Viện thông qua – theo đó, chính phủ được cấp ngân sách tạm thời bảy tuần, tới ngày 21/11, nhưng không gia hạn trợ cấp Obamacare.

Trong chương trình Good Morning America sáng nay, Stepphanopoulos đã hỏi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson rằng “Đề nghị của Đảng Dân Chủ được thiết kế để ngăn hàng triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế, mất quyền được hưởng Medicaid, hoặc phải trả phí bảo hiểm y tế cao hơn. Tại sao ông lại phản đối điều đó?”

Câu trả lời của Mike Johnson là: “Đó là một tuyên bố vô lý.”

“Đó là thực tế,” Stepphanopoulos trả lời.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu thất bại, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought đã chỉ thị cho các cơ quan liên bang bị ảnh hưởng “thực hiện kế hoạch đóng cửa chính phủ một cách có trật tự.”

Hiện vẫn chưa rõ thời gian chính phủ đóng cửa kéo dài bao lâu và tác động sẽ sâu rộng đến mức nào. Các dịch vụ thiết yếu, bao gồm An sinh Xã hội, phúc lợi Cựu Chiến Binh và các khoản thanh toán Medicare và Medicaid, sẽ vẫn tiếp tục, tuy nhiên có thể sẽ có sự chậm trễ, theo NPR. Các công việc liên bang nào không thiết yếu sẽ chịu tác động trực tiếp hơn, nghĩa là một số dịch vụ chính phủ có thể bị chậm lại và nhiều nhân viên liên bang sẽ không được trả lương.

AP nhận định rằng Đảng Dân Chủ đã chọn cuộc chiến này, một điều bất thường đối với một đảng luôn muốn duy trì hoạt động của chính phủ, nhưng cử tri của họ lại rất muốn thách thức chương trình nghị sự nhiệm kỳ hai của tổng thống. Đảng Dân Chủ đang yêu cầu cấp ngân sách cho các khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe sắp hết hạn đối với hàng triệu người theo hưởng Obamacare, khiến chi phí bảo hiểm trên toàn quốc tăng vọt.

Trong nhiệm kỳ đầu của Trump, Hoa Kỳ đã trải qua đợt đóng cửa chính phủ dài nhất, 35 ngày, do Trump yêu cầu Quốc Hội cấp ngân sách xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico mà ông ta đã hứa. Năm 2013, chính phủ đã đóng cửa 16 ngày dưới thời Obama do Đảng Cộng Hòa yêu cầu bãi bỏ và thay thế Obamacare. Các đợt đóng cửa khác đã diễn ra từ nhiều thập kỷ trước.

Cổ Phiếu Giảm Ngay Ngày Đầu Tiên Chính Phủ Đóng Cửa

Tin từ ABC News cho hay cổ phiếu đã giảm trong phiên giao dịch đầu ngày sáng Thứ Tư, chỉ vài giờ sau khi chính phủ đóng cửa. Theo đó, chỉ số Dow Jones giảm 87 điểm, tương đương 0,1%, trong khi S&P 500 giảm 0,4%. Nasdaq, vốn tập trung vào cổ phiếu công nghệ, giảm 0,6%.

Đợt giảm này là dấu dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự căng thẳng liên quan đến việc đóng cửa chính phủ đối với thị trường, vốn đã phần nào vượt qua được sự bế tắc đang rình rập một ngày trước đó, theo ABC. Dù trước đó, tất cả các chỉ số chính đều tăng điểm vào Thứ Ba, bao gồm cả mức cao kỷ lục của Dow Jones.

Việc đóng cửa chính phủ trùng khớp với giai đoạn khó khăn của nền kinh tế Hoa Kỳ, ít nhất là theo một số chỉ số chính. Quá trình tuyển dụng nhân công chậm lại gần đây đã làm dấy lên lo ngại về suy thoái, trong khi lạm phát tỏ ra khó có thể kiểm soát hoàn toàn.

TCPV Phán Quyết Bà Lisa Cook Tiếp Tục Ở Lại Fed

Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Tư 1/10 đã hoãn phán quyết về việc Tổng thống Trump có thể sa thải ngay lập tức thành viên hội đồng quản trị Fed bà Lisa Cook, thay vào đó sẽ nghe các lập luận về vụ kiện vào đầu năm sau. Theo NBC New loan tin.

Điều này đồng nghĩa với việc bà Cook có thể tiếp tục tại vị trong khi các vấn đề pháp lý liên quan được giải quyết. Theo lệnh tóm tắt, tòa án sẽ nghe các lập luận vào tháng 1/2026 và phán quyết có thể sẽ được đưa ra trước cuối Tháng Sáu.

Tổng thống Trump đã yêu cầu tòa án cho phép ông ta sa thải bà Lisa Cook ngay lập tức trong khi vụ kiện tụng vẫn tiếp diễn tại các tòa án cấp dưới.

Theo Đạo luật Dự trữ Liên bang, tổng thống bị hạn chế quyền lực, không được cách chức thành viên hội đồng quản trị trừ khi có "lý do chính đáng,” nghĩa là có bằng chứng về hành vi sai trái.

Trump viện dẫn ông ta sa thải bà Cook vì lý do chính đáng, liên quan đến cáo buộc gian lận thế chấp do một trong những người được ông bổ nhiệm, Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Bill Pulte, đưa ra. Bà Cook đã phủ nhận các cáo buộc này, và các tài liệu ngân hàng mà NBC News thu thập được cũng mâu thuẫn với cáo buộc gian lận.

Trump đã ra lệnh sa thải bà Cook vào cuối Tháng Tám. Bà đệ đơn kiện lên tòa án liên bang với lập luận rằng Trump không có thẩm quyền cách chức bà và phản đối quyết định của ông tại tòa. Các tòa án cấp dưới đã ra phán quyết có lợi cho bà Lisa Cook, dẫn đến việc Trump đệ đơn lên TCPV. Chính quyền Trump cũng đã tìm cách gia tăng quyền lực đối với các cơ quan liên bang khác vốn độc lập trước đây bằng cách sa thải nhiều quan chức.

Một phần tòa chung cư ở Bronx, New York bị sập

Lực lượng cứu hộ đang ứng phó với vụ sập một phần tòa nhà chung cư ở ,Bronx, New York vào sáng thứ Tư 1/10. Phó Thị trưởng Thành phố New York Kaz Daughtry loan tin trên X, cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng giờ miền Đông. Phần bị đổ sập là khu đặt ống tiêu hủy rác trong các tòa nhà cao tầng bằng cách đốt. Hiện chưa có thương tích nào ghi nhận tại hiện trường.

Video của vụ việc cho thấy một vết nứt lớn dọc theo mặt bên của tòa nhà.

“Giới chức đang điều điều tra về nguyên nhân xảy ra vụ này,” Daughtry cho biết trong bài đăng trên X. “Cư dân tại các căn hộ F & G đang được sơ tán để đề phòng và sẽ được chăm sóc tại một trung tâm cộng đồng gần đó.”

Đức Giáo Hoàng Leo Chỉ Trích Trump Đối Xử ‘Vô Nhân Đạo’ Với Người Nhập Cư

Tin từ Reuters cho hay hôm Thứ Ba 30/9, Đức Giáo Hoàng Leo đã đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đối với các chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đặt câu hỏi liệu những chính sách đó có phù hợp với giáo lý ủng hộ sự sống của Giáo hội Công giáo hay không.

“Ai đó nói rằng tôi chống phá thai nhưng lại đồng tình với cách đối xử vô nhân đạo với người nhập cư ở Hoa Kỳ, tôi không biết liệu đó có phải là ủng hộ sự sống hay không,” Đức Giáo Hoàng nói với các nhà báo bên ngoài dinh thự của ngài tại Castel Gandolfo, trên đồi Alban, gần Rome.

Quan điểm của Giáo hội Công Giáo rằng sự sống là thiêng liêng từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên là một trong những giáo lý mạnh mẽ nhất của giáo phái 1,4 tỷ tín đồ này.

Pope Leo nói về quyết định của Tổng giáo phận Chicago trao giải thưởng cho Dick Durbin, một Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Illinois ủng hộ quyền phá thai: “Điều rất quan trọng là phải xem xét toàn bộ công việc mà Thượng nghị sĩ đã làm,” Đức Giáo Hoàng nói. “Tôi hiểu những khó khăn và căng thẳng, nhưng tôi nghĩ, như chính tôi đã từng nói trước đây, điều quan trọng là phải xem xét nhiều vấn đề liên quan đến giáo huấn của Giáo hội.”

“Có người nói rằng tôi phản đối phá thai nhưng lại ủng hộ án tử hình thì thực ra không phải là người ủng hộ sự sống,” Đức Giáo hoàng nói, vẫn theo Reuters.

Cuộc ‘Đại Đào Thoát’ Lớn Nhất Lịch Sử Mỹ

Các nhân viên liên bang cho biết họ không có nhiều lựa chọn ngoài việc phải ra đi, với 100.000 người nộp đơn nghỉ việc theo chương trình nghỉ việc nhận tiền đền bù, theo The Guardian.

Chính quyền Trump dự trù ​​sẽ chứng kiến ​​đợt từ chức hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ vào ngày Thứ Ba, với hơn 100.000 nhân viên liên bang chính thức nghỉ việc, một phần trong làn sóng mới nhất của chương trình khuyến khích nộp đơn nghỉ việc.

Trong bối cảnh Quốc Hội phải đối mặt tình trạng chính phủ đóng cửa, Tòa Bạch Ốc, cụ thể là tổng thống cũng đã ra lệnh cho các cơ quan liên bang lập kế hoạch sa thải nhân viên trên diện rộng nếu cuộc đấu tranh đảng phái không mang lại thỏa thuận.

Những người lao động chuẩn bị rời khỏi chính phủ theo chương trình từ chức - một trong số những bước ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch cắt giảm nhân sự toàn diện của Donald Trump đối với lực lượng lao động liên bang. Những người này đã mô tả việc nhiều tháng “sợ hãi và bị đe dọa” khiến họ cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi, theo The Guardian.

“Nhân viên liên bang ở lại vì sứ mệnh. Khi sứ mệnh đó bị tước đoạt, khi họ bị đổ lỗi, khi sự an toàn công việc của họ không chắc chắn, và khi sự cân bằng nhỏ nhoi giữa công việc và cuộc sống của họ bị tước đoạt, họ sẽ rời đi”, một nhân viên lâu năm tại Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) chia sẻ với tờ Guardian. “Đó là lý do tại sao tôi rời đi.”

Theo báo cáo của các Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ hồi Tháng Bảy, tổng chi phí cho chương trình nghỉ việc này lên tới $14,8 tỷ đô la, với 200.000 công nhân được trả lương đầy đủ và các phúc lợi trong thời gian nghỉ phép hành chính lên đến tám tháng. Các quan chức của Trump cho rằng khoản chi này là xứng đáng.

Hoa Kỳ Mất 32.000 Việc Làm Trong Tháng 9

Bức tranh kinh tế Mỹ càng phức tạp khi bảng lương khu vực tư nhân giảm mạnh trong tháng 9, giữa lúc các nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư đang chật vật đánh giá tình hình thị trường lao động trong bối cảnh chính phủ đóng cửa. Theo CNN hôm Thứ Tư 1/10.

Cục Thống kê Lao động sẽ khó có thể công bố báo cáo việc làm hàng tháng vào Thứ Sáu tuần này do chính phủ không làm việc. Điều đó có nghĩa là nhiều người đang tìm kiếm thông tin mà không có dữ liệu kinh tế quan trọng, phải nhập liệu bất kỳ thông tin nào họ có thể, bao gồm cả dữ liệu việc làm khu vực tư nhân hôm Thứ Tư từ công ty cung cấp bảng lương ADP.

Theo phúc trình, các doanh nghiệp khu vực tư nhân Mỹ đã mất 32.000 việc làm trong Tháng Chín. Mức tăng trưởng bảng lương ước tính trước đó là 54.000 của Tháng Tám đã được điều chỉnh giảm xuống còn âm 3.000.

Mặc dù ước tính của ADP thường không tương quan với số liệu việc làm hàng tháng chính thức khi chúng được công bố vài ngày sau đó, nhưng báo cáo này đôi khi được xem là một chỉ báo về quỹ đạo của thị trường lao động.

Hàng Trăm Nhân Viên Công Lực Được Khai Triển Đến Memphis

Hàng trăm nhân viên thực thi pháp luật liên bang sẽ được triển khai đến Memphis để hình thành lực lượng đặc nhiệm an toàn mới, theo CNN. Do đó một cuộc họp với chính quyền địa phương tại Memphis vào tối Thứ Ba đã thu hút cư dân đặt câu hỏi về việc liệu việc tăng cường lực lượng thực thi pháp luật liên bang vốn đã bị đe dọa từ lâu tại thành phố do Đảng Dân Chủ nắm quyền tại Hoa Kỳ sẽ diễn ra như thế nào.

Vài giờ trước đó, Bộ trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Pam Bondi đã tuyên bố: “Chúng tôi đang tiến hành chiến dịch tại Memphis,” với chín vụ bắt giữ và hai vụ sử dụng súng bất hợp pháp. “Ngoài ra, 219 cảnh sát đã được điều động đặc biệt và Trung Tâm Đặc Nhiệm của chúng tôi đã đi vào hoạt động.” Pam Bondi sẽ đến thành phố này trong tuần này cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, bà nói với Fox News hôm Thứ Ba.

Thị trưởng Paul Young thuộc đảng Dân Chủ đã gặp các quan chức cơ quan liên bang vào Thứ Hai, và các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục về cách các nhân viên có thể hỗ trợ cảnh sát Memphis. “Tất cả những điều này đều nhằm mục đích xây dựng dựa trên thành công mà chúng tôi đã đạt được", ông Young phát biểu với đài WHBQ, chi nhánh của CNN, tại buổi họp thị trấn hôm Thứ Ba. “Chúng tôi biết rằng tội phạm đã giảm đáng kể trong khoảng 20 tháng qua, và chúng tôi muốn tiếp tục phát huy điều đó.”

Thống đốc bang Tennessee, Bill Lee, thuộc Đảng Cộng Hòa, cho biết ông không dự đoán là có hơn 150 thành viên Vệ binh Quốc gia được điều động đến Memphis. Sẽ không có xe tăng di chuyển qua thành phố, và quân đội sẽ không bắt giữ hoặc được trang bị vũ khí trừ khi chính quyền địa phương yêu cầu.

Việc khai triển lực lượng liên bang tại Memphis đang diễn ra song song với các hoạt động thực thi pháp luật tương tự tại các thành phố như Washington, D.C., Los Angeles và Chicago, là những thành phố do Đảng Dân Chủ nắm quyền. Tổng thống Donald Trump cũng muốn làm điều tương tự tại Portland, Oregon, nơi các quan chức địa phương đang bác bỏ tuyên bố của ông về tình trạng tội phạm không được kiểm soát.

Trump muốn lực lượng đặc nhiệm Memphis là bản sao mà ông ta cho là thành công của việc khai triển 2.000 lính Vệ binh Quốc gia tại Washington. Trump nói chiến dịch tại Memphis đòi hỏi "sự hiện diện quy mô lớn của nhân viên công lực tại các khu dân cư bị bao vây" và "thực thi nghiêm ngặt các luật hiện hành về chất lượng cuộc sống, chống gây rối và an toàn công cộng.”





Trump Công Bố Trang Web Bán Thuốc Tên TrumpPx và sự thật về tuyên bố ‘giảm giá thuốc’

Theo một thỏa thuận do Tổng Thống Donald Trump tuyên bố hôm Thứ Ba 30/9, chính quyền ông ta đạt thỏa thuận với Pfizer để hãng dược này tự nguyện hạ giá thuốc cho bệnh nhân có bảo hiểm Medicaid, theo NBC News. Cũng trong thỏa thuận này, trang web mới có tên TrumpRx ra đời để Pfizer bán “trực tiếp cho khách hàng” một số loại thuốc trên đó. Đổi lại, Pfizer sẽ được ba năm được miễn thuế quan mới mà Tổng Thống Trump áp lên dược phẩm sản xuất ở ngoại quốc, dự trù có hiệu lực từ Thứ Tư tuần này.

Theo lời Trump thì trang web này sẽ do chính phủ liên bang điều hành, nhưng không nói rõ chương trình hoạt động ra sao.

“Người tiêu dùng Mỹ đã và đang tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của toàn hành tinh,” Trump phát biểu trong một cuộc họp báo, cùng với đội ngũ y tế và Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla. “Họ đổ hết mọi thứ lên đầu chúng tôi, vậy mà họ cũng là người hưởng lợi. Vậy nên mọi chuyện đã thay đổi.”

Tiếp lời, Bourla của Pfizer phát biểu trong cuộc họp báo: “Tôi nghĩ hôm nay chúng ta đang xoay chuyển tình thế, và chúng ta đang đảo ngược một tình thế bất công.”

Theo NPR, trang web TrumpRx.gov dự trù ​​sẽ ra mắt khoảng năm 2026 và sẽ đưa người tiêu dùng đến các trang web bán hàng trực tiếp của các công ty dược phẩm để mua thuốc, theo các quan chức chính quyền cấp cao nói với các phóng viên với điều kiện giấu tên.

Thông cáo báo chí của công ty cho biết giá bán trực tiếp thuốc Pfizer cho người tiêu dùng trên TrumpRx.gov sẽ thấp hơn trung bình 50%. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chi tiết quan trọng về cách tính toán mức chiết khấu. “Các điều khoản cụ thể của thỏa thuận vẫn được giữ bí mật,” thông cáo cho biết.

Tuy nhiên, NPR dẫn lời Ameet Sarpatwari, phó giáo sư y học dân số tại Trường Y Harvard, chuyên về chính sách dược phẩm, cho biết “người tiêu dùng nói chung có thể sẽ không được hưởng lợi từ thỏa thuận của chính quyền Trump.”

“Tôi nghĩ nó kém thuyết phục hơn những gì tổng thống đang quảng bá,” ông nói. “Tôi nghĩ nó chỉ là hình thức tô vẽ hơn là những cải cách mang tính chuyển đổi cần thiết để thực sự giúp người dân Mỹ đang phải vật lộn với giá cả leo thang.”

Theo phân tích, các quốc gia khác thường trả ít tiền hơn cho thuốc theo toa có thương hiệu so với Hoa Kỳ vì họ có hệ thống y tế do chính phủ quy định giá thuốc. Hoa Kỳ không quy định giá, vì vậy các công ty dược phẩm có thể tính giá theo thị trường. Theo một quan chức chính phủ giấu tên, các ưu đãi trên trang web sẽ chỉ dành cho bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Và ngay cả khi đó, thuốc giảm giá có thể không đủ khả năng chi trả vì chúng được tính dựa trên giá thuốc niêm yết cao. Người tiêu dùng có bảo hiểm y tế rất có thể sẽ phải trả ít hơn tại quầy thuốc.

Việt Nam mang ‘Mưa Đỏ’ tranh giải Oscar

Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Việt Nam đã ra quyết định gửi phim “Mưa Đỏ” – một bộ phim chiến tranh gây nhiều tranh cãi của nữ đạo diễn Thượng Tá Đặng Thái Huyền, tham dự vòng sơ tuyển hạng mục “Phim quốc tế xuất sắc” tại Oscar lần thứ 98, do Viện Hàn Lâm Khoa Học và Nghệ Thuật Điện Ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Tuổi Trẻ Online cho biết Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lập Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển Oscar nhiệm kỳ 2025-2026. Hội đồng gồm 5 thành viên là những nhà quản lý, nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch uy tín, Chủ tịch hội đồng là ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh. Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Trần Cường cho biết tỉ lệ phiếu bầu cho Mưa đỏ là 4/5.

Căn cứ theo Điều lệ 16 của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ, hội đồng đã họp, thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn. Kết quả, phim Mưa đỏ đã được tín nhiệm cao, trở thành đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Oscar.

Dư luận trên mạng xã hội nhận xét “Mưa Đỏ”, bộ phim mà Tuổi Trẻ Online cho là “mang về doanh thu 714 tỷ, có khán giả xem đến 11 lần” có nhiều phân cảnh bịa đặt “bẻ cong lịch sử,” khiến cho những cựu chiến binh tham gia trong cuộc chiến ở Thành Cổ Quảng Trị phản ứng gay gắt.

Lễ Hội Bia Oktoberfest Ở Đức Đóng Cửa Vì Bị Dọa Đánh Bom

Cảnh sát tại thành phố Munich, miền Nam nước Đức, cho biết lễ hội bia Oktoberfest nổi tiếng sẽ bị đóng cửa cho đến chiều Thứ Tư, sau khi có lời đe dọa đánh bom liên quan đến vụ hỏa hoạn chết người tại một ngôi nhà ở phía Bắc thành phố. Theo ABC loan tin sáng Thứ Tư 1/10.

"Do lời đe dọa đánh bom liên quan đến vụ nổ ở phía Bắc Munich, Theresienwiese sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến 5 giờ chiều,” cảnh sát Munich cho biết trong một tuyên bố.

"Một lá thư từ nghi phạm đã cảnh báo điều này,” cảnh sát cho biết. "Quyết định về các hành động tiếp theo sẽ được đưa ra vào đầu giờ chiều."

Giới chức cho biết mối đe dọa đánh bom có ​​liên quan đến vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà dân cư khiến một người thiệt mạng ở phía Bắc Munich vào sáng Thứ Tư. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường ở khu vực Lerchenau sau khi nhận tin có một "tòa nhà dân cư đang bốc cháy" và "những tiếng nổ lớn.”

"Theo thông tin hiện tại, tòa nhà dân cư đã bị cố ý phóng hỏa trong một cuộc tranh chấp gia đình,” cảnh sát cho biết. “Người bị thương được tìm thấy đã tử vong. Một người khác mất tích và không gây nguy hiểm.”

Cảnh sát sau đó cho biết họ đã phát hiện "các thiết bị nổ" trong tòa nhà. Lực lượng đặc nhiệm đã được điều động để tháo ngòi nổ bom. Cảnh sát Munich cũng xác nhận với ABC News rằng thi thể tìm thấy có thể là nghi phạm liên quan vụ nổ dinh thự.