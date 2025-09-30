Lục Bát Huỳnh Liễu Ngạn

Minh họa: Vũ Thái Hòa





nhớ chờ anh nhé ngu ngơ

bỏ quên miền nhớ vào sông

gọi tên em giữa gió giông bão cuồng

một đời lặn lội đèo truông

làm con trăng rộng qua nguồn mà reo

bờ kia bến nọ ao bèo

rừng sâu rú rậm đèo heo suối ghềnh

bóng hình anh thật chông chênh

lên non xuống thác bập bềnh nhiều khi

bởi còn một kiếp sân si

như đò không bến chắc chi gặp bờ

thấy em trong một giấc mơ

mà hương mùa rạ còn trơ gốc nhìn

đời anh như lụt năm thìn

để em gác bẹ tóc rìn vào mây

cầu xưa lỡ loét thân gầy

đèn xanh đỏ giữa hàng cây cỗi già

đã mùa theo ngọn phong ba

chìm ghe em lật trôi qua chợ chiều

lên phường xuống phố liêu xiêu

em quên cột tóc mẹ liều như hư

ở bên tả ngạn sương mù

áo em dính hạt mù u đến giờ

nhớ chờ anh nhé ngu ngơ

tàn cây cơm nguội đôi bờ còn thương

ngập hai đầu gối em vương

mà mô có chộ để nhường anh đi

bữa rày có khác bữa ni

tóc em cắt ngắn mần chi tội tình

cho anh gọi lại ơi mình

để mai sau nhớ bóng hình của em

gió mùa thu thổi từng đêm

em ru giấc mộng có mềm lên môi

chập chờn đom đóm ngoài khơi

răng không để lại bầu trời cho anh

khi mô cầu vượt biển thành

hai đầu một nhịp trời xanh thì về.

29.9.2025



đợi em trăng mãi vẫn nghèo

đợi em vào một ngày đông

hoa xoan trước cổng vàng bông năm rồi

con đường ở phía xa xôi

ở phía có một ngọn đồi thông reo

đợi em trăng mãi vẫn nghèo

giọt mưa vẫn vội đổ đèo sang thăm

hôm kia mái tóc ướt rằm

nên chưa về kịp ăn nằm với đêm

ngoài vườn có một đàn chim

không bay mà đậu như tìm bóng ai

hay em đã lạc gót hài

nên bầy chim cứ trang đài ngọn cây

đợi em thấm giọt sương gầy

cho tay anh trải mộng đầy ra phơi

mùi hương theo gió viễn khơi

mà trăng mười sáu còn lơi giữa dòng

thôi em đừng dỗi dòng sông

để đàn cá ngẩn ngơ trông mỗi ngày

anh đi làm kiếp lưu đày

trả thơ cho trọn niềm say một đời.

20.9.2025

HUỲNH LIỄU NGẠN