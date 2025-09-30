Hôm nay,  

Trump và Hegseth Triệu Tập Hàng Trăm Tướng Lãnh, Biến Cuộc Họp Thành Diễn Văn Chính Trị , Lên Án “kẻ Thù Bên Trong”

Trump điều động quân đội
Ngày 30 tháng 9, tại Quantico, Virginia, Trump và Hegseth điều động cuộc họp với tướng lãnh quân nhân Hoa Kỳ trình bày quan điểm chính trị.

Hơn 800 tướng và đô đốc Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới đã được triệu tập về căn cứ Thủy Quân Lục Chiến Quantico, Virginia, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Cuộc họp quy mô lớn, chưa từng có tiền lệ, được trông đợi như một biến cố quan trọng. Nhưng thay vì thông báo quân sự hay chính sách an ninh, sự kiện biến thành một buổi trình diễn chính trị với giọng điệu vận động tranh cử, theo tờ New York Times.

Trong bài diễn văn dài, đôi khi rời rạc, Trump ca ngợi chính sách thuế quan của mình, công kích cựu tổng thống Joseph R. Biden Jr., và tiết lộ rằng ông đã chỉ thị cho Hegseth dùng các thành phố Hoa Kỳ làm “bãi tập trận” cho quân đội. Ông nhấn mạnh rằng những thành phố do phía Dân Chủ quản trị như San Francisco, Chicago, New York và Los Angeles là “nguy hiểm” và cần được “chỉnh đốn từng nơi một.” Trump gọi đó là “một cuộc chiến từ bên trong.”

Hegseth, người phát biểu trước, công kích “tư tưởng tỉnh thức” trong quân đội, tuyên bố siết chặt tiêu chuẩn thể lực và ngoại hình, phủ nhận khái niệm “lãnh đạo độc hại.” Ông cũng bảo vệ việc sa thải hàng chục sĩ quan cao cấp, nhiều người trong đó là phụ nữ và người da màu, với lời hứa rằng từ nay việc thăng chức sẽ dựa hoàn toàn trên công trạng.

Bầu không khí hội trường lặng lẽ, khi các sĩ quan được nhắc nhở phải giữ thái độ trung lập, không tán thưởng hay phản ứng. Trong phần phát biểu, Trump cũng chỉ trích giới truyền thông, nhưng lần này hội trường không đáp lại. “Chúng ta có một nền báo chí rất ‘tham nhũng’,” ông nói. Một sĩ quan lắc đầu, tỏ vẻ sốt ruột; một sĩ quan cao cấp khác — xin không nêu tên — sau đó chỉ nhận xét ngắn: “Tệ.” Những lời chỉ trích quân đội “bị chính trị hóa” từ thời chính quyền trước và công kích truyền thông “tham nhũng” của Trump được tiếp nhận trong im lặng.

Trump tiếp tục gọi quân đội là “Bộ Chiến Tranh” — tên gọi ông đưa ra thay cho Bộ Quốc Phòng nhưng chưa được Quốc hội phê chuẩn. Ông ca ngợi thành tích, chỉ trích báo chí “tha hóa,” và lặp lại những luận điệu về “thành phố tội ác.”

Gần đây, Trump đã điều động Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles, Washington, Chicago và Portland để hỗ trợ kiểm soát di dân và chống tội phạm, bất chấp dữ kiện cho thấy tỉ lệ bạo lực đã giảm đáng kể sau thời kỳ dịch bệnh. Ông cũng ra lệnh cho quân đội đánh vào các tàu ở vùng Caribe mà ông nói là chở ma túy vào Mỹ, nhưng không đưa ra cơ sở pháp lý rõ ràng.

Quyết định triệu hồi cùng lúc hàng trăm tướng lãnh từ Á, Âu, Thái Bình Dương về Virginia làm dấy lên lo ngại về chi phí, an ninh và gián đoạn hoạt động. Thượng nghị sĩ Jack Reed, Dân Chủ Rhode Island, gọi đây là “sự phung phí nguy hiểm và vô trách nhiệm trong lãnh đạo.” Tướng hồi hưu Paul D. Eaton, từng tham chiến Iraq, cũng châm biếm rằng Hegseth đã tốn hàng triệu đô chỉ để tập hợp toàn bộ tướng lãnh nghe ông khoe khoang “mấy cái hít đất và râu ria,” trong khi Trump “ngủ gà gật” đọc lại danh sách phàn nàn chính trị.

Kori Schake, cựu quan chức quốc phòng thời George W. Bush, nay là giám đốc nghiên cứu chính sách đối ngoại tại Viện American Enterprise, nhận định: “Đây chỉ là một màn trình diễn nữa, cho thấy Hegseth lầm tưởng rằng quân đội cần được nhắc nhở phải tập trung vào việc đánh trận.”

Khi rời Quantico bằng trực thăng, Trump thừa nhận việc triệu tập toàn thể tướng lãnh có gây tốn kém. Ông lằm bằm: “Đây là các tướng, các đô đốc, những người lãnh đạo của chúng ta. Việc này chưa từng có trước đây, vì họ đã về từ khắp nơi trên thế giới. Có tốn kém đôi chút, không nhiều, nhưng vẫn có chi phí. Chúng ta không thích phí phạm, nhưng nếu phải chi thì thà để dành cho đạn dược và hỏa tiễn còn hơn.”

Chùa Bảo Quang tổ chức Ngày Về Nguồn lần thứ 14 và kỷ niệm 35 năm thành lập vào 3 ngày, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 26, 27 và 28/9/2025.

Ngày mai, Thứ Ba, Trump và Hegseth họp toàn bộ 800 tướng, đô đốc để diễn văn về "đạo đức chiến binh" - Trump: sẽ áp thuế 100% đối với phim nước ngoài - Trump vu khống Mamdani là Cộng sản, nói sẽ không cấp tiền nếu Mamdani thắng chức Thị trưởng New York, vì Mamdani hứa giao thông, nhà ở và hàng chợ giá rẻ theo tiêu chuẩn dân chủ xã hội (không phải kiểu CS như VN, TQ, Cuba)

J211. Somadatta Jātaka -- Người đàn ông nhút nhát và con trâu làm quà tặng Tóm tắt: Một vị sư khó có thể nói trước mặt hai hoặc ba người khác vì quá lo lắng. Đức Phật kể câu chuyện về một Bà-la-môn thời xưa đã dành cả năm trời để học thuộc một bài kệ nhưng lại quá lo lắng đến nỗi khi đọc cho vua nghe, ông đã đảo ngược ý nghĩa của bài kệ.

Nếu Đức Tổng Giám Mục Oklahoma City Eusebius Joseph Beltran không chỉ định tôi làm Tuyên Uý Trại Tù Oklahoma City County Jail liên tục 21 năm qua, thì tôi vẫn còn phục vụ cho Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc cho đến ngày nay và rất tiếc vì NHU cầu CÔNG TÁC MỚI đòi hỏi phải mất nhiều thì giờ PHỤC VỤ cho các anh chị em tù nhân trong trại giam, không phân biệt sắc tộc, mầu da, tôn giáo vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Hôm Chủ Nhật 28/9, Việt Nam cho di tản hàng chục ngàn dân cư tại những vùng bị đe dọa, đồng thời đóng cửa phi trường, khi cơn bão Bualoi đang tăng cường sức mạnh lao tới miền Trung. Trận bão này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi gây ít nhất 10 người chết và lũ lụt trên diện rộng ở Philippines. Theo báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ GMT, gió bão đã lên tới 133 km/giờ (83 dặm/giờ) và dự báo sẽ đổ bộ vào miền Trung Việt Nam khoảng 1 giờ sáng thứ Hai, với vận tốc di chuyển nhanh gấp đôi mức trung bình. Cơ quan dự báo khí tượng quốc gia cảnh báo đây là “cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng” và có thể gây ra nhiều tai ương cùng lúc: gió lớn, mưa dồn dập, lũ quét, sạt lở đất, ngập mặn ven biển.

Ukraine hứng chịu một trong những trận oanh tạc nặng nề nhất trong nhiều tháng: gần 600 drones cùng hàng chục hỏa tiễn đã trút xuống bảy vùng trong suốt 12 giờ, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và 70 người bị thương, theo BBC ngày 28 tháng 9. Tất cả nạn nhân tử nạn đều ở Kyiv, trong đó có một bé gái 12 tuổi. Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi đây là “cuộc tấn công hèn hạ” và khẳng định Nga “muốn tiếp tục giết chóc”, đồng thời cam kết Ukraine sẽ đánh trả để “buộc Nga phải ngồi vào bàn ngoại giao”. Ông kêu gọi Âu Châu và Hoa Kỳ có phản ứng quyết liệt, nhấn mạnh hành động này phơi bày lập trường thật của Moscow ngay sau tuần lễ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Đến chiều Chủ Nhật 28/9, số nạn nhân trong vụ nổ súng ở nhà thờ Mormon, Michigan đã tăng lên bốn người chết, tám người bị thương, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch. Nhà thờ cũng bị nghi phạm đốt cháy. Sự việc xảy ra tại Nhà Thờ Các Thánh Hữu Ngày Sau Của Chúa Giêsu Kito, cách Detroit khoảng 80 km về phía Bắc, cảnh sát địa phương cho biết.

Lý do khiến ông ta lọt vào tầm ngắm của tổng thống, ngoài sự phục tùng của một công tố viên liên bang mới được bổ nhiệm ở Virginia không có kinh nghiệm về luật hình sự, và một Bộ trưởng Tư pháp thậm chí không thể gọi Comey bằng tên vào ngày ông ta bị truy tố, có thể bắt nguồn từ chính hệ thống tư pháp liên bang.

Bài viết sau đây là của Ian Millhiser trên báo VOX ngày Thứ Sáu 26/9/2025 nhan đề "Comey’s indictment is a warning to the Supreme Court justices" (Bản cáo trạng của Comey là lời cảnh báo cho các thẩm phán Tòa án Tối cao).

FBI đã sa thải một nhóm nhân viên từng bị chụp hình quỳ gối cùng người biểu tình ở Washington trong cao trào phản đối sau cái chết của George Floyd năm 2020. Số lượng chính xác chưa được công bố, nhưng những người am tường cho hay có thể lên đến 20 người, gồm cả những nhân viên giữ chức vụ cao. Hiệp hội Nhân viên FBI lên án việc sa thải là “bất hợp pháp”, vi phạm quyền bảo vệ công chức, nhấn mạnh nhiều người trong số bị mất việc là cựu quân nhân. Họ cho rằng hành động quỳ gối khi đó chỉ nhằm giảm căng thẳng giữa người biểu tình và lực lượng công quyền, không phải biểu lộ lập trường chính trị.

Nhiều độc giả thắc mắc vì sao giá hàng chợ liên tục nhiều tháng qua tăng. Sau đây VB sẽ dịch 2 bản tin để giải thích về hoàn cảnh nông dân Mỹ

Các trường học ở tiểu bang Oklahoma đang phát Kinh Thánh ấn bản "God Bless the USA" (Chúa phù hộ nước Mỹ), nhưng 17 Tu chính án quan trọng của Hiến pháp lại bị thiếu.

Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện nhận được tài liệu mới nhất từ nhà quản lý tài sản của Jeffrey Epstein, trong đó cho thấy vào những năm cuối đời, tội phạm t-ình d*c Epstein có liên hệ với Elon Musk, cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump. Theo Politico, các thành viên Đảng Dân Chủ của Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố tài liệu vào Thứ Sáu 26/9, là một phản hồi cho cuộc điều tra của ủy ban về vụ án Epstein. Trong một bản sao có vẻ như là sổ ghi lại lịch trình của Epstein, Musk đã đến hòn đảo của Epstein vào ngày 6/12/2014. Một ghi chú được đính kèm vào kế hoạch đó có nội dung: "Chuyện này vẫn đang diễn ra chứ?”
