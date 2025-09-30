Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Ba 30 Tháng Chín

Nguy Cơ Chính Phủ Đóng Cửa Gần Kề, Lưỡng Đảng Đổ Lỗi Nhau, Trump Công Kích Bằng Video AI

Chính phủ sẽ đóng cửa vào lúc 12:01 sáng Thứ Tư 1 Tháng Mười nếu lưỡng đảng không đạt được thỏa thuận ngân sách. (Ảnh: Việt Báo)

Nguy Cơ Chính Phủ Đóng Cửa Gần Kề, Lưỡng Đảng Đổ Lỗi Nhau, Trump Công Kích Bằng Video AI

Chính phủ sẽ đóng cửa vào lúc 12:01 sáng Thứ Tư 1 Tháng Mười nếu Thượng Viện không thông qua một dự luật do Hạ Viện đệ trình nhằm gia hạn ngân sách liên bang thêm bảy tuần trong lúc các nhà lập pháp hoàn tất các dự luật chi tiêu hàng năm.

Tin từ AP cho hay, các nghị sĩ Dân Chủ tại Thượng Viện sẽ không bỏ phiếu thông qua trừ khi đảng Cộng Hòa thêm vào dự luật việc gia hạn các phúc lợi chăm sóc sức khỏe sắp hết hạn, cùng với các yêu cầu khác. Họ đang thúc đẩy việc gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) dự kiến ​​hết hạn vào cuối năm nay, để đổi lấy sự ủng hộ của họ. Đảng Dân chủ cũng muốn bãi bỏ các khoản cắt giảm đối với các chương trình chăm sóc sức khỏe đã được ban hành theo dự luật thuế và chi tiêu của Đảng Cộng Hòa được thông qua vào đầu mùa hè này.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Cộng Hòa khác từ chối đàm phán, lập luận rằng đây là một dự luật đã được tinh giản, “sạch sẽ” và không gây tranh cãi.

Bế tắc đảng phái về chính sách bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và chi tiêu đe dọa dẫn đến kết quả đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ – lần đầu tiên trong bảy năm nay trở lại đây – khi các dân biểu Dân Chủ và Cộng Hòa tại Quốc hội không thể đạt được thỏa thuận. Chính quyền Trump đã đe dọa hàng nghìn nhân viên liên bang có nguy cơ bị cho nghỉ việc tạm thời hoặc sa thải nếu chính phủ đóng cửa.

Ngày hôm qua, Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa - Louisiana), Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune (Đảng Cộng hòa - South Dakota), Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ - New York), và Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (Đảng Dân chủ - New York), đã có cuộc gặp Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc. Kết quả là chưa có thỏa thuận nào được đưa ra để tránh việc chính phủ đóng cửa. Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy các nhượng bộ về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Sau cuộc gặp là hàng loạt những lời đổ lỗi cho nhau, theo truyền thông loan tin.

Sau cuộc họp, Phó Tổng Thống JD Vance cáo buộc Đảng Dân Chủ dùng ngân sách chính phủ làm con tin.

“Tôi nghĩ chúng ta đang tiến đến một cuộc đóng cửa chính phủ vì Đảng Dân Chủ sẽ không làm điều đúng,” Vance nói trong cuộc họp báo. “Tôi hy vọng họ sẽ thay đổi quyết định, nhưng chúng ta hãy chờ xem."

Tuy nhiên, Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cho biết Đảng Cộng Hòa phải đàm phán một thỏa thuận lưỡng đảng.

"Dự luật của họ không hề có một chút ý kiến ​​đóng góp nào từ Đảng Dân chủ. Chúng tôi chưa bao giờ làm điều này theo cách đó trước đây,” Schumer nói. “Khi tôi còn là lãnh đạo, chúng tôi đã đàm phán bốn lần với Đảng Cộng Hòa, và chúng tôi chưa bao giờ phải đóng cửa chính phủ. Vì vậy, việc Đảng Cộng hòa có muốn đóng cửa chính phủ hay không là tùy thuộc vào họ.”

Trump tiếp tục chế giễu đảng Dân Chủ sau cuộc họp bằng cách đăng trên Truth Social một video mang tính chất phân biệt chủng tộc do AI tạo ra. Video có nhạc nền mariachi và hình ảnh Jeffries đội mũ rộng vành và vẽ ria mép. Kèm theo đó là giọng lồng tiếng thô tục, giả tạo của Schumer, hạ thấp đảng Dân Chủ.

Jeffries đã bác bỏ video này trong một phản hồi trên mạng xã hội, nói rằng “cố chấp sẽ chẳng đưa bạn đến đâu cả.”

Trump, Hegseth Chủ Trì Cuộc Họp Bất Thường Của Giới Chức Quân Đội Cấp Cao: Pete Hegseth Thề Không Để DEI Tồn Tại Trong Quân Đội, Dù Thêm Một Ngày- Trump Lên Án “Kẻ Thù Bên Trong” và Gọi Các Thành Phố Mỹ Là “Bãi Tập Quân Sự” Trước Hàng Trăm Tướng Lĩnh

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm thứ Ba đã triệu tập hơn 800 sĩ quan cao cấp của quân đội đến căn cứ Quantico, Virginia để nhắc lại loạt luận điệu quen thuộc về “chiến tranh văn hóa” và chỉ trích quân đội mà họ cho là đã bị “xao lãng bởi sự đúng đắn chính trị.”

Cuộc họp hiếm có và được chờ đợi này buộc các tướng lĩnh từ Á Châu, Âu Châu và nhiều nơi khác phải bay về gấp trong thời gian ngắn. để nghe bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, sau đó là bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump.

Đứng trước một khán phòng gồm hàng trăm các quan chức tướng lĩnh cao cấp của quân đội Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố rằng Bộ Quốc Phòng không thể "trải qua thêm một ngày nữa mà không trực tiếp giải quyết vấn đề trong mắt chúng ta,” ám chỉ đến cái mà ông gọi là "công lý xã hội, chính trị đúng đắn, và rác rưởi tư tưởng độc hại.” Theo CNN loan tin sáng Thứ Ba 30 Tháng Chín.

“Chính quyền này đã làm rất nhiều ngay từ ngày đầu để loại bỏ những thứ rác rưởi tư tưởng độc hại, chính trị đúng đắn và công lý xã hội đã làm ô nhiễm bộ phận của chúng tôi, để xóa bỏ chính trị, không còn những tháng bản sắc, những văn phòng của 'đa dạng, công bằng, hòa nhập (DEI)’, những gã đàn ông mặc váy. Không còn sự tôn thờ biến đổi khí hậu, không còn chia rẽ, xao nhãng, hay ảo tưởng giới tính. Không còn đổ nát nữa,” Hegseth nói.

Cũng theo CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói với các tướng lĩnh quân đội cấp cao rằng ông không muốn nhìn thấy "những tướng lĩnh và đô đốc béo phì" hay binh lính thừa cân trong đội hình chiến đấu khi ông nhấn mạnh đến nhu cầu phải tuân thủ các tiêu chuẩn thể lực nghiêm ngặt đối với quân nhân Hoa Kỳ trên toàn thế giới.

“Thật không thể chấp nhận được khi thấy Ngũ Giác Đài có các tướng lĩnh và đô đốc béo phì,” Hegseth nói, đồng thời cho biết thêm rằng họ cũng sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn tương tự. Ông cũng tuyên bố lệnh cấm để râu và tóc dài.

Tổng thống Trump tuyên bố: “Tôi rất hân hạnh hiện diện sáng nay để nói chuyện cùng hàng lãnh đạo cao cấp của cơ quan nay lại được cả thế giới biết đến với tên gọi Bộ Chiến Tranh,” (Dù Trump đã đổi tên gọi, Quốc hội chưa thông qua.)

Trước hàng trăm sĩ quan cao cấp của quân đội Hoa Kỳ, Trump tự ca ngợi chính sách thuế quan và biên giới của mình, đồng thời nhục mạ cựu Tổng thống Joseph R. Biden Jr. Khi nói về việc điều quân đến các thành phố, Trump nhấn mạnh: “Chúng ta nên dùng vài thành phố nguy hiểm này làm bãi tập cho quân đội.” Sau đó lên tiếng bênh vực việc chính quyền sử dụng quân đội để giữ trật tự tại các thành phố Hoa Kỳ, lên án “kẻ thù bên trong” và viện dẫn những vị tổng thống buổi đầu lập quốc từng “dùng lực lượng vũ trang để duy trì trật tự và hòa bình trong nước.”

YouTube Trả $24 Triệu Dàn Xếp Vụ Trump Kiện Bị Khóa Trương Mục Sau Jan 06

YouTube đồng ý sẽ trả $24,5 triệu đô la cho Donald Trump để dàn xếp vụ kiện vào năm 2021 do Trump đệ đơn, tuyên bố ông ta là nạn nhân của kiểm duyệt vì bị YouTube khóa trương mục sau vụ tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021. Theo NPR dẫn tin từ hồ sơ của tòa án liên bang.

Theo các tài liệu thỏa thuận, công ty mẹ của YouTube là Google sẽ dành $22 triệu đô la trong số tiền dàn xếp để xây dựng một phòng khiêu vũ theo phong cách Mar-a-Lago trị giá $200 triệu đô la tại Tòa Bạch Ốc, trong đó nêu rõ một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Trust for the National Mall sẽ được lựa chọn để tài trợ cho công trình xây dựng. Alphabet, công ty sở hữu Google, là công ty công nghệ lớn thứ ba dàn xếp hàng loạt vụ kiện do Trump đệ đơn liên quan đến vụ bạo loạn Quốc Hội Jan 06 do chính Trump thúc đẩy những người ủng hộ. Trump đã từng đệ đơn kiện Meta Platforms, công ty sở hữu Facebook, và Twitter, trước khi được tỷ phú Elon Musk mua lại năm 2022 và đổi tên thành X.

Eric Goldman, giáo sư luật tại Đại học Santa Clara và là chuyên gia về ngôn luận trực tuyến, cho biết “Đây rõ ràng là hành vi mua bán tầm ảnh hưởng. Thỏa thuận dàn xếp này của YouTube không phải là chuẩn mực của bất kỳ giá trị pháp lý nào.”

Khoản bồi thường này được đưa ra vài ngày sau khi YouTube cho biết họ sẽ khôi phục các trương mục đã bị cấm vĩnh viễn vì lan truyền thông tin sai lệch về COVID-19 và bầu cử, hành động nới lỏng quy định về thông tin sai lệch trên mạng xã hội mới nhất kể từ khi Trump nhậm chức. Một số danh khoản bị xóa khỏi YouTube do những vi phạm này bao gồm trương mục của cựu cố vấn của Trump, Steve Bannon, Robert F. Kennedy Jr., hiện đang điều hành Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, và người dẫn chương trình podcast cánh hữu Dan Bongino, hiện là Phó Giám đốc FBI.

Thống đốc Illinois: ‘Hãy Lấy Điện Thoại Ra, Ghi Lại Tất Cả Hành Động Của ICE’

Thống đốc Illinois JB Pritzker hôm Thứ Ba đã mạnh mẽ kêu gọi người dân chủ động ghi lại các hoạt động của đặc vụ liên bang (ICE) tại địa phương sau khi ông cho biết Tổng thống Trump có kế hoạch khai triển 100 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến tiểu bang.

“Người dân Illinois, chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Hãy lấy điện thoại di động ra — ghi lại những gì bạn thấy,” ông Pritzker viết trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X. “Hãy đăng lên mạng xã hội.”

“Hãy yêu cầu số hiệu chứng minh danh tính một cách ôn hòa. Hãy lên tiếng vì hàng xóm của bạn,” ông tiếp tục. “Chúng ta cần cho thế giới biết điều này đang xảy ra — và chúng ta sẽ không chấp nhận điều đó.”

Theo The Hill, Thống Đốc Pritzker được biết là một người chỉ trích mạnh mẽ việc chính quyền Trump phô trương sức mạnh tại các thành phố do Đảng Dân Chủ lãnh đạo, bao gồm Chicago — nơi mà tổng thống mô tả là “địa ngục trần gian” — và Washington, D.C.

Donald Trump đã phát biểu vào tháng trước: “Chicago đang hỗn loạn. Các bạn có một thống đốc bất tài. Vô cùng bất tài và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó, Chicago có lẽ là tiểu bang kế tiếp. Nó sẽ không khó khăn gì.”

Cuối tuần qua, Thống đốc Pritzker cho biết các đặc vụ liên bang đã xuất hiện tại Công viên Millenium "The Bean", một điểm du lịch nổi tiếng ở Windy City. ICE cũng bị phát hiện đang nhắm mục tiêu vào các công nhân xây dựng gần Tribune Towel và dọc theo Michigan Ave.

"Donald Trump, Kristi Noem và Tom Homan nói rằng họ đang nhắm mục tiêu vào những tên tội phạm tồi tệ nhất. Họ đã nói dối và họ vẫn tiếp tục nói dối,” ông nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm Thứ Hai. "60% người mà ICE đã bắt giữ ở Illinois trong năm nay không có bất kỳ tiền án tiền sự nào.”

“ICE đang hoạt động khắp nơi quấy rối người dân vì họ không phải là người da trắng,” Pritzker nói tiếp. “Chỉ một năm trước, điều đó là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Giờ đây, ICE đang biến nó thành chuyện thường ngày.”

TNS Chris Murphy Góp $1 Triệu Cho Những Tổ Chức Chống Trump

Thượng Nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy quyên góp $100.000 đô la từ quỹ chính trị của mình cho nhóm tổ chức tiến bộ Indivisible — khoản quyên góp mới nhất trong một loạt các khoản quyên góp mà ông cho biết tổng cộng gần $1 triệu đô la cho các tổ chức trên khắp đất nước đang đấu tranh chống lại chính quyền Trump.

NBC News trích lời Thượng Nghị Sĩ Murphy, đến từ Connecticut, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng cách thức truyền thống mà các chính trị gia gây quỹ – tích trữ tài sản trong những năm trước khi họ tái tranh cử – không còn phù hợp với thời điểm hiện tại của Đảng Dân Chủ, vốn đang cố gắng huy động lực lượng chống lại Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa. Và ông khẳng định rằng lợi ích của thời điểm chính trị này chính là nền dân chủ.

Ông Murphy cảnh báo, “chúng ta có thể sẽ không có một cuộc bầu cử nào nữa, ít nhất là một cuộc bầu cử tự do và công bằng, nếu chúng ta không nhanh chóng ngăn chặn sự trượt dốc này khỏi tự do ngôn luận và dân chủ. Và điều chúng ta học được từ lịch sử, cách duy nhất để ngăn chặn một bạo chúa phá hủy một nền dân chủ là huy động quần chúng.”

“Điều kỳ diệu xảy ra khi có hàng triệu người được huy động trên khắp đất nước,” ông nói tiếp. “Nó như ném cát vào những bánh răng để cản trở nỗ lực chuyển đổi nền dân chủ sang một điều gì đó rất khác biệt.”

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Abigail Jackson đáp lại trong một tuyên bố: “Ngay trước vụ ám sát Charlie Kirk, Chris Murphy đã nói với những người ủng hộ rằng họ đang ở trong một ‘cuộc chiến’ và cần phải làm ‘bất cứ điều gì cần thiết’ để giành chiến thắng. Sau làn sóng bạo lực cực đoan của cánh tả, Murphy lại càng liều lĩnh hơn khi tung ra những thuyết âm mưu điên rồ như thế này.”

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News hồi Tháng Ba, ông Murphy cho biết mình đang tìm cách "xây dựng một phong trào và cố gắng củng cố việc huy động lực lượng trên khắp đất nước.” Và kể từ đó, ông đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ tại Thượng Viện và trên mạng xã hội, phản đối các kế hoạch của Trump và cam kết hỗ trợ tài chính cho các nhóm tổ chức trên toàn quốc.

Người Thứ Hai Tử Vong Trong Vụ Bắn Vào Trại Giam Giữ Di Dân Ở Dallas

Theo Liên đoàn Công dân Mỹ Latinh Thống nhất (LULAC), thêm một người nữa đã chết sau vụ bắn vào cơ sở giam giữ di dân của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Dallas vào tuần trước. Người này cũng là một người đang bị giam giữ, theo ABC loan tin hôm Thứ Ba 30/9, trong tình trạng nguy kịch từ hôm xảy ra vụ bắn.

Nạn nhân thứ hai này tên Miguel Ángel García-Hernández, 32 tuổi, đã bị thương nặng trong vụ nổ súng hôm thứ Tư tuần trước và hiện đã chết sau khi rút máy thở, LULAC cho biết.

Nạn nhân thứ nhất trong vụ xả súng là Norlan Guzmán-Fuentes, 37 tuổi, thiệt mạng ngay sau vụ việc, cũng theo LULAC.

Vụ xả súng xảy ra vào sáng thứ Tư 24/9 khi một tay súng bắn tỉa nổ súng bừa bãi vào tòa nhà ICE và một xe tải của ICE, làm ba người trúng đạn. Giám đốc FBI Kash Patel cho hay đội điều tra tìm thấy một lốc gồm năm viên đạn hiện trường, có dòng chữ “ANTI-ICE”, theo CNN.

Nghi phạm, Joshua Jahn người đã tự sát sau đó - được cho là nhắm vào các nhân viên ICE chứ không phải người bị giam giữ, các quan chức cho biết, trích dẫn các ghi chú mà nghi phạm để lại.

"Dường như anh ta không có ý định giết hoặc làm hại những người bị giam giữ. Những ghi chú này cho thấy rõ ràng anh ta nhắm vào các nhân viên ICE và nhân viên ICE", Nancy E. Larson, quyền công tố viên Hoa Kỳ tại Northern District, Texas, cho biết, đồng thời gọi việc người bị giam giữ, chứ không phải nhân viên, bị bắn là “một sự trớ trêu bi thảm.” Quyền Giám đốc ICE Todd Lyons cho biết ông sẽ đặt tất cả các cơ sở của ICE trong tình trạng báo động cao hơn sau vụ nổ súng.

Trump Hạ Giá Bán Thẻ Thành Công Dân Mỹ

CNBC cho hay Tổng thống Trump đã hạ giá bán thẻ “Gold Card” cho ai muốn thành công dân Mỹ từ $5 triệu xuống còn $1 triệu với cá nhân và $2 triệu cho doanh nghiệp muốn bảo trợ cho nhân viên. Mức “sale off” 80% là một mức hạ giá khá cao.

Theo các luật sư di trú, bằng cách giảm giá Thẻ Vàng 80%, Tổng thống Donald Trump đã tạo ra một trong những thương vụ được thèm muốn nhất trên thị trường thị thực toàn cầu, với nhu cầu đang tăng vọt trong giới nhà giàu thế giới.

Tuần trước, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp thông báo chính thức ra mắt Thẻ Vàng, với giá $1 triệu đô la và cấp quyền thường trú trong "thời gian kỷ lục,” theo lời Trump nói. Khi lần đầu công bố Thẻ Vàng vào Tháng Hai, mặc dù trang web của Thẻ Vàng cũng quảng cáo Thẻ Bạch kim trị giá $5 triệu đô la trong tương lai, với các lợi ích về thuế bổ sung, nhưng Thẻ Bạch Kim không nằm trong sắc lệnh hành pháp và cũng không được đề cập trong buổi họp báo hôm đó.

Với mức giá ưu đãi mới và cam kết phê duyệt nhanh chóng, Thẻ Vàng đã ngay lập tức trở thành một trong những "thị thực vàng" được săn đón nhất thế giới, với mức giá thấp hơn nhiều quốc gia khác. Ví dụ, chương trình thị thực đầu tư của Singapore có chi phí gần $8 triệu đô la, trong khi chương trình mới của New Zealand chỉ dưới $3 triệu đô la. Ngay cả Samoa cũng đắt đỏ hơn, yêu cầu đầu tư $1,4 triệu đô la.

Reaz Jafri của công ty luật quốc tế Withers nhận định: “Thẻ Vàng gần như quá rẻ. Bạn được tiếp cận hệ thống giáo dục, hệ thống chăm sóc sức khỏe, hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính Hoa Kỳ, tất cả chỉ với $1 triệu đô la. Đây là một khoản tiền nhỏ đối với nhiều gia đình. Tôi nghĩ họ nên giữ mức $5 triệu đô la để tạo nên sự đặc biệt.”

Trump Cho Hamas Thời Hạn Ba Ngày Để Chấp Nhận Kế Hoạch Hòa Bình

Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Ba cho biết ông sẽ cho Hamas “ba hoặc bốn ngày” để phản hồi đề nghị chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm ở Gaza do Trump soạn thảo.

Tổng thống đã công bố kế hoạch gồm 20 phần vào hôm Thứ Hai trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã đồng ý. Kế hoạch này yêu cầu Hamas giải giáp vũ khí, trả tự do cho tất cả các con tin trong vòng 72 giờ và từ bỏ quyền lực.

Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai đã công bố kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh Israel-Hamas tại Gaza, sau cuộc gặp giữa Trump với Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tin từ AP cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ kế hoạch này sau cuộc gặp với Trump, nhưng chưa rõ liệu Hamas có chấp nhận các điều khoản này hay không.

Trong kế hoạch Tổng thống Trump đề nghị, có những điều đáng chú ý như:

1. Gaza sẽ là một khu vực phi cực đoan, không có khủng bố, không gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng.

2. Gaza sẽ được tái phát triển vì lợi ích của người dân Gaza, những người đã chịu đựng quá đủ.

3. Nếu cả hai bên đồng ý với đề nghị này, chiến tranh sẽ ngay lập tức kết thúc. Lực lượng Israel sẽ rút về ranh giới đã thỏa thuận để chuẩn bị cho việc giải cứu con tin. Trong thời gian này, tất cả các hoạt động quân sự, bao gồm cả oanh tạc trên không và pháo binh, sẽ bị tạm dừng, và các chiến tuyến sẽ vẫn đóng băng cho đến khi các điều kiện cho việc rút quân hoàn toàn được đáp ứng.

4. Trong vòng 72 giờ kể từ khi Israel công khai chấp nhận thỏa thuận này, tất cả các con tin, dù còn sống hay đã chết, sẽ được trả tự do.

5. Sau khi tất cả các con tin được trả tự do, Israel sẽ trả tự do cho 250 tù nhân chung thân cùng 1.700 người Gaza bị giam giữ sau ngày 7/10/2023, bao gồm tất cả phụ nữ và trẻ em. Cứ mỗi con tin Israel được trả tự do, Israel sẽ trả tự do cho 15 thi thể người Gaza.

Theo AP, Hamas phải đối mặt với một sự đánh đổi cay đắng — đề xướng này yêu cầu nhóm chiến binh Hamas phải đầu hàng để đổi lấy những lợi ích không chắc chắn. Nhưng nếu Hamas bác bỏ thỏa thuận, Hoa Kỳ có thể trao cho Israel quyền tự do hơn nữa để tiếp tục chiến dịch trừng phạt trên vùng lãnh thổ vốn đã bị tàn phá.

Kế hoạch này chỉ mang lại một lời hứa mơ hồ rằng một ngày nào đó, có lẽ, nhà nước Palestine có thể trở thành hiện thực, vẫn theo AP. Trong tương lai gần, Gaza và hơn 2 triệu người Palestine sẽ được đặt dưới sự kiểm soát quốc tế. Một lực lượng an ninh quốc tế sẽ vào cuộc, và một "Hội đồng Hòa Bình" do Trump và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đứng đầu sẽ giám sát việc quản lý và tái thiết Gaza. Lãnh thổ này vẫn bị quân đội Israel bao vây.

Theo Politico, hôm Thứ Ba, Trump nói với các phóng viên bên ngoài Tòa Bạch Ốc rằng nhóm bị Hoa Kỳ chỉ định là khủng bố "không có nhiều" cơ hội để đàm phán.

“Hamas hoặc sẽ làm điều đó hoặc không, và nếu không, đó sẽ là một kết cục đáng buồn,” Trump nói.

Cựu Tổng Giám Đốc SJC Lãnh 25 Năm Tù

Hôm 30/9, Tòa Án TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC), 25 năm tù về hai tội “tham ô tài sản” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.” Ngoài ra, bị cáo Hằng phải nộp 87 tỷ đồng và 10,827 lượng vàng, với cáo buộc chiếm đoạt và gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ ($4 triệu đô la.)

Cùng tội danh với bị cáo Hằng là Trần Tấn Phát, cựu phó giám đốc xưởng vàng thuộc Xí Nghiệp Nữ Trang Tân Thuận, lãnh 22 năm rưỡi tù, và bị cáo Mai Quốc Uy Viễn, cựu giám đốc xưởng vàng thuộc Xí Nghiệp Nữ Trang Tân Thuận, nhận 15 năm tù.

Đại diện công ty SJC đề nghị tòa buộc bị cáo Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm và những người liên quan bồi thường thiệt hại bằng vàng với số lượng 95.8 lượng vàng từ hành vi “nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng SJC” cho Ngân Hàng Nhà Nước và thu hồi vàng quét đãi nhà xưởng.

Sau Bão Bualoi, Giao Thông Hỗn Loạn Ở Hà Nội, Bắc Ninh Có Nguy Cơ Sạt Lở, Nhiều Nơi Ngập Nặng

Báo điện tử VnExpress cho hay giao thông Hà Nội hỗn loạn vì nhiều tuyến đường ngập nặng sau mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Bualoi. Nhiều người phải dắt xe máy, chỉ còn phần tay cầm nhô lên mặt nước, di chuyển từng mét để về nhà, trong khi nhiều xe hơi bị bỏ lại giữa đường. Chiều 30/9, nhiều khu vực tại Hà Nội bị mất điện kéo dài sau mưa lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) giải thích mưa lớn khiến nhiều trạm điện bị ngập úng, buộc phải tạm thời cắt điện để đảm bảo an toàn. Điện sẽ được cấp lại ngay sau khi nước rút và điều kiện vận hành cho phép, theo Tuổi Trẻ.

Trước tình cảnh không an toàn giữa mưa bão, hàng loạt trường học tại Hà Nội cho học sinh, sinh viên học trực tuyến hoặc nghỉ học, hoãn thi trong ngày 1/10. Ngoài ra, ở những nơi khác cũng chịu chung số phận. Tại thượng nguồn tỉnh Lào Cai, dòng nước đổ về hạ lưu tỉnh Yên Bái trước đây gây ngập diện rộng, nhiều điểm ngập sâu một mét.

Tuổi Trẻ đưa tin về thiệt mạng nhân mạng. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 5 giờ chiều ngày 30/9, bão Bualoi và mưa lũ, sạt lở, dông lốc làm 29 người chết, 19 người mất tích, 119 người bị thương, 8 người mất liên lạc. lLực lượng chức năng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi phía Đông và vùng núi cao Yên Thế.