Việt Nam Di Tản Hàng Chục Ngàn Người, Đóng Cửa Phi Trường Khi Bão Bualoi Tiến Vào Miền Trung











HÀ NỘI – Hôm Chủ Nhật 28/9, Việt Nam cho di tản hàng chục ngàn dân cư tại những vùng bị đe dọa, đồng thời đóng cửa phi trường, khi cơn bão Bualoi đang tăng cường sức mạnh lao tới miền Trung. Trận bão này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi gây ít nhất 10 người chết và lũ lụt trên diện rộng ở Philippines.





Theo báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ GMT, gió bão đã lên tới 133 km/giờ (83 dặm/giờ) và dự báo sẽ đổ bộ vào miền Trung Việt Nam khoảng 1 giờ sáng thứ Hai, với vận tốc di chuyển nhanh gấp đôi mức trung bình. Cơ quan dự báo khí tượng quốc gia cảnh báo đây là “cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng” và có thể gây ra nhiều tai ương cùng lúc: gió lớn, mưa dồn dập, lũ quét, sạt lở đất, ngập mặn ven biển.





Các tỉnh miền Bắc và miền Trung có thể hứng lượng mưa tới 600 mm từ nay đến ngày 1/10, mực nước sông có thể dâng 9 mét, kèm nguy cơ lũ lụt và sạt lở. Tại Hà Tĩnh, nhà chức trách bắt đầu di tản hơn 15.000 người, đồng thời cho biết hàng ngàn binh sĩ đã sẵn sàng ứng cứu.

Tại Vinh, thủ phủ tỉnh Nghệ An, nơi được dự báo tâm bão sẽ đi qua, cư dân hối hả gia cố nhà cửa, neo giữ tàu thuyền, chất bao cát và thùng nước trên mái. Bùi Thị Tuyết, 41 tuổi, cho hay: “Chúng tôi vừa gánh thiệt hại từ bão Kajiki năm nay và chưa hồi phục được. Suốt 20 năm sống ở đây, tôi chưa bao giờ thấy sợ bão đến mức này.”





Cục Hàng không Dân dụng thông báo bốn phi trường ven biển, trong đó có phi trường quốc tế Đà Nẵng, đã tạm ngưng hoạt động từ Chủ Nhật, đồng thời điều chỉnh giờ bay nhiều chuyến. Trường học tại vùng bão sẽ đóng cửa ngày thứ Hai và có thể kéo dài thêm nếu cần, theo VnExpress.





Chính phủ cho biết mưa lớn đã gây ngập tại Huế và Quảng Trị. Với đường bờ biển dài tiếp giáp Biển Đông, Việt Nam thường xuyên hứng bão lớn. Năm ngoái, bão Yagi đã cướp đi sinh mạng khoảng 300 người và gây thiệt hại tài sản 3,3 tỉ Mỹ kim.





VB