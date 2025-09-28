Zelensky Lên Án Cuộc Oanh Tạc 12 Giờ Của Nga, Kêu Gọi Âu Mỹ Đáp Trả Mạnh Hơn

Kiev, Ukraine dưới trận oanh tạc 12 giờ. Zelensky khẳng định Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine mà đang thử phản ứng phòng không của Âu Châu, dẫn chứng loạt vụ drones xâm nhập Ba Lan, Estonia, Romania và cả Đan Mạch. Ảnh: Youtube.









Ukraine hứng chịu một trong những trận oanh tạc nặng nề nhất trong nhiều tháng: gần 600 drones cùng hàng chục hỏa tiễn đã trút xuống bảy vùng trong suốt 12 giờ, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và 70 người bị thương, theo BBC ngày 28 tháng 9. Tất cả nạn nhân tử nạn đều ở Kyiv, trong đó có một bé gái 12 tuổi. Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi đây là “cuộc tấn công hèn hạ” và khẳng định Nga “muốn tiếp tục giết chóc”, đồng thời cam kết Ukraine sẽ đánh trả để “buộc Nga phải ngồi vào bàn ngoại giao”. Ông kêu gọi Âu Châu và Hoa Kỳ có phản ứng quyết liệt, nhấn mạnh hành động này phơi bày lập trường thật của Moscow ngay sau tuần lễ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.





Tại Kyiv, Viện Tim Mạch trúng đạn pháo, giết chết một y tá và một bệnh nhân. Một lò bánh lớn, nhà máy cao su xe hơi cùng nhiều khu dân cư cũng bị phá hủy. Bộ trưởng Quốc phòng Igor Klymenko cho hay hơn 100 công trình dân sự bị đánh sập trên khắp nước. Ở Zaporizhzhia, 34 người bị thương, trong đó có ba trẻ em; tại Sumy, một người đàn ông 59 tuổi tử nạn. Các vùng Khmelnytskyi, Mykolaiv, Chernihiv và Odesa cũng bị trúng đạn.

Zelensky khẳng định Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine mà đang thử phản ứng phòng không của Âu Châu, dẫn chứng loạt vụ drones xâm nhập Ba Lan, Estonia, Romania và cả Đan Mạch. Quân đội Ba Lan sáng Chủ Nhật phải điều máy bay nghênh chiến khi Nga đánh vào miền tây Ukraine; trong khi Đan Mạch ghi nhận hai đêm liền có drones bay trên các cơ sở quân sự và phi trường. NATO thông báo tăng cường nhiệm vụ ở Biển Baltic, bố trí thêm một chiến hạm phòng không và mở rộng giám sát.





Nga phủ nhận liên quan, nhưng Ngoại trưởng Sergei Lavrov khi phát biểu tại Liên Hiệp Quốc vẫn cảnh cáo sẽ có “đáp trả dứt khoát” trước bất cứ điều gì họ coi là “xâm lược vào Moscow”. Trái lại, Zelensky công khai ủng hộ đe dọa trừng phạt nặng hơn từ Tổng thống Donald Trump và kêu gọi các nước Âu Châu cắt giảm nhập cảng dầu khí Nga. Trump mới đây tuyên bố lần đầu tiên rằng ông tin Ukraine có thể lấy lại toàn bộ lãnh thổ, vì kinh tế Nga đang kiệt quệ trong chiến tranh kéo dài, đồng thời nói các nước NATO nên bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận.





Cuộc oanh tạc kéo dài từ lúc 10 giờ tối thứ Bảy theo giờ GMT, với tiếng còi báo động và hàng trăm drones dồn dập lao xuống, buộc dân Kyiv phải rút vào hầm trú ẩn. Đối với người dân Ukraine, những trận oanh kích này vừa bất ngờ vừa quen thuộc – vừa là sự khủng bố, vừa là nhịp sống trong chiến tranh.