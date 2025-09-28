Ít Nhất 4 Người Chết, 8 Người Bị Thương Trong Vụ Nổ Súng, Đốt Nhà Thờ Mormon Ở Michigan





Đến chiều Chủ Nhật 28/9, số nạn nhân trong vụ nổ súng ở nhà thờ Mormon, Michigan đã tăng lên bốn người chết, tám người bị thương,trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch.

Nhà thờ cũng bị nghi phạm đốt cháy. Sự việc xảy ra tại Nhà Thờ Các Thánh Hữu Ngày Sau Của Chúa Giêsu Kito, cách Detroit khoảng 80 km về phía Bắc, cảnh sát địa phương cho biết.





Trong buổi họp báo tối nay, Cảnh sát trưởng thị trấn Grand Blanc, William Renye, cho biết thêm nhiều thi thể đã được phát hiện trong nhà thờ, tăng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên so với báo chí đã đưa tin vào buổi sáng.





Ông Renye cho biết hai người trong số họ bị thương do súng bắn. "Tính cả nghi phạm, có năm người đã thiệt mạng trong vụ việc thương tâm này,” ông nói, theo NBC News.





Cũng trong cuộc họp báo mới nhất, cảnh sát trưởng William Renye, cho biết, tay súng được xác định là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi. Người này là một chựu chiến bình phục vụ trong Lục Quân Hoa Kỳ từ Tháng Sáu 2004 đến Tháng Sáu 2008, và từng chiến đấu tại Iraq từ năm 2007 đến 2008, theo xác nhận từ Lục Quân Hoa Kỳ.





Nghi phạm đã từng nhận được một số giải thưởng, bao gồm Huân chương Hạnh kiểm Tốt của Lục Quân, Huân chương Triển khai Dịch vụ Biển, Huân chương Chiến dịch Iraq, Huân chương Phục vụ Chiến tranh Toàn cầu Chống Khủng bố và Huân chương Phục vụ Quốc phòng, người phát ngôn của Lục Quân Hoa Kỳ cho biết, theo NBC.





Theo người phát ngôn, nhiệm vụ cuối cùng của ông là tại Tiểu đoàn Bảo dưỡng 2, Trung đoàn Hậu cần Chiến đấu 25 của Thủy quân Lục chiến tại Trại Căn cứ Lejeune, Bắc Carolina.





Ngoài ra, một quan chức cho biết tại một cuộc họp báo tối nay, cảnh sát tiểu bang Michigan có lệnh ứng phó với các mối đe dọa đánh bom tại nhiều địa điểm khác nhau trong cộng đồng.





Những đe dọa này xảy ra tại các nhà thờ khác nhau và đã được cảnh sát tiểu bang xác minh, cảnh sát Kim Vetter, phát ngôn viên của Sở Cảnh Sát Michigan, cho biết.





“Xin hãy tiếp tục cảnh giác, và nếu thấy điều gì đáng ngờ, hãy báo cáo”, Vetter nói.



