Clever Care Khai Trương Trung Tâm Cộng Đồng Trụ Cột tại Rowland Heights

Ảnh chụp hình cắt băng khánh thành trung tâm Rowland Heights với Tony Ding – Councilmember of San Gabriel và ban giám đốc Clever Care: Maria Nguyen – Director, Community Engagement & Member Retention; Erin Ramsey – Chief Operations Officer; Richard Greene – President; Karen Walker Johnson – CEO; Khaliq Siddiq – Chief Medical Officer; Martina Lee Strickland –  VP of Marketing; Chia Yu Teng –  Mayor of Diamond Bar.

Trung tâm mới sẽ kết hợp kiến thức Đông y, các buổi giảng dạy về sức khỏe và sự kiện cộng đồng để phục vụ hội viên người Hoa, người Hàn và người Việt.
  
Clever Care, một chương trình Medicare Advantage nhạy bén và am hiểu về văn hóa, vừa khai trương một địa điểm mới, là một trong những trung tâm cộng đồng trụ cột của công ty. Trung tâm cộng đồng này tọa lạc tại Rowland Heights và dự kiến khai trương vào ngày 12 tháng 9. Trung tâm sẽ cung cấp cho hội viên quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc và kết nối cộng đồng với trọng tâm là tôn trọng truyền thống văn hóa của họ. Bằng sự kết hợp hai nền y học Đông-Tây, trung tâm cộng đồng mới sẽ cung cấp các lớp học, hướng dẫn các phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống và tổ chức các sự kiện khác để đáp ứng nhu cầu cá nhân của mỗi hội viên.
 
“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giúp hội viên sống khỏe mạnh và trọn vẹn nhất. Do đó, chúng tôi mở trung tâm mới này với mục tiêu đầu tư tập trung vào hội viên của mình,” bà Karen Walker Johnson, Tổng Giám Đốc Điều Hành của Clever Care, cho biết. “Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc tôn trọng truyền thống văn hóa độc đáo của hội viên, cũng như nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng của họ. Trung tâm này được thiết kế nhằm củng cố cam kết đó qua các sự kiện được tổ chức bằng ngôn ngữ của hội viên, các buổi giảng dạy với nội dung chăm sóc sức khỏe mà họ quan tâm.”
 
Tại lễ khai trương, bà Johnson nói thêm: “ Với vinh dự là Tổng Giám Đốc Điều Hành của Clever Care, tôi vô cùng hào hứng khi được có mặt tại cộng đồng xinh đẹp Rowland Heights trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay.

Nhìn xung quanh, tôi thấy cả những gương mặt thân quen và mới mẻ. Điều này hoàn toàn đúng với mục tiêu được đặt ra tại các trung tâm cộng đồng của chúng tôi: kết nối và mang mọi người đến gần nhau hơn để cùng chia sẻ những khoảnh khắc lớn nhỏ trong cuộc sống.

Trước khi bắt đầu, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị quan khách đã đến tham dự buổi lễ khai trương ngày hôm nay, đặc biệt là ngài Chia Yu Teng, Thị Trưởng Thành Phố Diamond Bar; bà Andrea Morena, Giám Đốc Khu Vực Địa Hạt LA; và bà Joyce Li, Phó Đặc Trách Hiện Trường Quận LA. Những công chức viên này luôn tận tụy phục vụ cộng đồng của mình, và việc quý vị có mặt tại đây lúc này là minh chứng rõ ràng cho cam kết đó.”
 
Trung tâm cộng đồng Rowland Heights sẽ có các nhân viên đại diện nói được nhiều thứ tiếng (tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt và tiếng Hàn) để đảm bảo hội viên nhận được sự chăm sóc bằng ngôn ngữ của họ. Vị trí chiến lược của trung tâm sẽ mang đến sự thuận tiện cho cư dân ở các quận hạt Los Angeles, Orange (quận Cam), San Bernardino và Riverside. 
 
Ông Richard Greene, Tổng Quản Trị của Clever Care, cho biết “Tôi đã có vinh dự được làm việc tại Clever Care gần ba năm và trong :  thời gian đó, tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều thành tựu đáng kinh ngạc. Hành trình mà chúng tôi đã trải qua luôn song hành với sự kiên định, lòng trắc ẩn và sự tăng trưởng không chỉ ở những con số, mà còn trong mối quan hệ sâu sắc với cộng đồng trên khắp miền Nam California.” Theo Ông:  “Yếu tố then chốt làm nên thành công của Clever Care chính là uy tín mà chúng tôi đã gây dựng trong cộng đồng, bên cạnh mối quan hệ khăng khít với các nhà cung cấp dịch vụ y tế trong mạng lưới của mình, bao gồm các bác sĩ song ngữ, các bệnh viện hàng đầu và các chuyên gia châm cứu có hợp đồng trực tiếp với Clever Care. Mô hình của công ty tập trung vào việc loại bỏ rào cản, cải thiện kết quả sức khỏe và cung cấp trải nghiệm xuất sắc cho hội viên, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng gấp đôi, lên đến gần 30.000 hội viên kể từ năm 2023.”
 
Đây sẽ là trung tâm cộng đồng thứ tư của Clever Care tại California, ngoài các trung tâm ở Monterey Park, Westminster và Koreatown. Các trung tâm cộng đồng này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sức khỏe cho hội viên. Ba trung tâm hiện tại đã ghi nhận gần 18.000 lượt ghé thăm từ hội viên chỉ riêng trong năm 2024. Thông qua sự kết hợp giữa các phương pháp chăm sóc truyền thống và toàn diện, các trung tâm cộng đồng của Clever Care cung cấp:

  • Các kỹ thuật cổ truyền phương Đông như Thái Cực Quyền, Khí Công, múa dân gian, Yoga, châm cứu và thiền định;
  • Các lớp học cộng đồng với chủ đề chăm sóc sức khỏe tinh thần, chăm sóc răng miệng, vận động cột sống và xương khớp, tìm hiểu về bệnh Alzheimer và sa sút trí tuệ; và
  • Các sự kiện gắn kết cộng đồng như câu lạc bộ sách, lớp học origami, lớp học công nghệ và lễ kỷ niệm sinh nhật hội viên.
 
Giới thiệu về Clever Care
 
Clever Care là một chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare Advantage chuyên nghiệp và nhạy bén về văn hóa, cung cấp cho hội viên quyền truy cập vào dịch vụ chăm sóc y tế bằng ngôn ngữ của họ, tôn trọng các truyền thống văn hóa đặc thù của họ. Mô hình hoạt động dựa trên giá trị độc đáo của Clever Care, qua sự kết hợp hài hòa giữa Đông y và Tây y, tập trung vào sự hợp tác với các chuyên gia y tế để cung cấp dịch vụ chăm sóc giúp hội viên sống khỏe mạnh và trọn vẹn nhất. Với các trung tâm cộng đồng thân thiện cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, Clever Care cam kết đặt trải nghiệm của hội viên lên hàng đầu. Là một chương trình có uy tín rộng rãi tại Nam California, mạng lưới của Clever Care bao gồm 15.000 cơ sở y tế, 50 bệnh viện, 2.000 bác sĩ song ngữ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phương Đông, đồng thời ký hợp đồng trực tiếp với hơn 700 chuyên gia châm cứu. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web của Clever Care tại Vi.CleverCareHealthPlan.com.

McDonald’s invites fans to step into the world of TinyTAN with the Happy Meal Magic Meetup in Los Angeles, celebrating the launch of the new TinyTAN Happy Meal.

Chủ nhật, ngày 21/9/2025, Tổ Đình Minh Đăng Quang, tại 3010 W Harvard, thành phố Santa Ana, tổ chức đại lễ Vu Lan. Hòa Thượng trụ trì Thích Minh Tuyên, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, hệ phái này có nhiều chùa khắp nơi trên thế giới. Hòa Thượng Thích Minh Tuyên là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Viện Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, một trong những vị lãnh đạo tinh thần của Hội Đồng Liên Tôn, gồm có Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài, tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam. Vì Hòa Thượng trụ trì là một trong những vị lãnh đạo trong Hội Đồng Liên Tôn, cho nên mỗi lần chùa có lễ, chúng tôi đến đây thường được gặp các vị lãnh đạo của các tôn giáo khác.

Tại Hội Trường Miriam Warner Community Center số 14491Beach Blvd Thành Phố Westminster CA 92683 vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 21 tháng 9 năm 2025, Đảng Việt Tân đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chiến Hữu Nguyễn Kim và các anh hùng Đông Tiến.

Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) hân hạnh giới thiệu cuộc triển lãm “On Refuge: 50 Years of Recomposition” (“Nơi Tị Nạm: 50 Năm Tái Tạo”), nhằm kỷ niệm 50 năm cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Triển lãm diễn ra từ ngày 4 đến 24 tháng 10 năm 2025 tại Orange County Center for Contemporary Art - OCCCA (Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Quận Cam), quy tụ 13 nghệ sĩ Việt Nam thuộc thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2 với các tác phẩm khám phá bản sắc Việt vốn không ngừng tiến hóa tại Hoa Kỳ.

TinyTAN Happy Meal Magic Meetup đến Los Angeles 🎶 🍟 McDonald’s trân trọng mời bạn bước vào thế giới TinyTAN với sự kiện Happy Meal Magic Meetup tại Los Angeles, chào mừng ngày ra mắt Happy Meal TinyTAN mới. Chi tiết sự kiện: ● Thời gian: Thứ Bảy 27/9 – Chủ Nhật 28/9/2025 ● Giờ: 11 giờ sáng – 7 giờ tối (giờ California) ● Địa điểm: NYA WEST, 1520 Wilcox Ave, Los Angeles, CA 90028 Để biết thêm chi tiết và ghi danh tham dự, xin vào: https://www.happymealmagicmeetup.com.

Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật 14 tháng 9 năm 2025, Hội Đồng Quản Trị Tượng Đài “Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị” do Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân làm Chủ Tịch, cùng các chiến hữu: Tsu A Cầu, Phó Nội Vụ, Nguyễn Văn Hùng, Phó Ngoại Vụ, Văn Công Mẫn, Thủ Quỹ, KS.Phạm Ngọc Lân, Tổng Thư Ký, cùng các thành viên: Tần Nam, Bùi Phát, Bùi Đẹp, Đinh Quang Truật, Đỗ Sơn, Hà Thế Đơn, Nguyễn Trung Việt, Lê Văn Sáu đã tổ chức buổi tiệc gây quỹ xây dựng tượng đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

Ni sư Thích Nữ Minh Từ, trụ trì chùa Hương Tích, 4821 W đường số 5, thành phố Santa Ana, gửi thiệp đến quý Phật tử về chùa tham dự đại lễ Vu Lan thắng hội - Đại lễ trai đàn vào 3 ngày ngày: thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật ngày 12, 13, và 14 tháng 9/2025. Ngày nào cũng có Phật tử đến chùa đọc kinh, cầu nguyện cho đồng bào Phật tử bình yên, ông bà, cha mẹ bình yên. Chùa Hương Tích trang hoàng rất đẹp, hoa rực trời, lều ở sân chùa với bàn ăn. Phật tử ở trong chùa tụng kinh, Phật tử trong bếp lo nấu thức ăn chay để đãi khách. Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, mùa hiếu hạnh là nét đẹp thiêng liêng, với truyền thống uống nước nhớ nguồn và đạo lý tri ân, báo ân với tổ tiên, ông bà, cha mẹ theo lời Đức Phật dạy, đồng thời cũng để cầu nguyện cho các vị tiền hậu công đức quá cố ân nhân, các vị hương linh đang thờ tự tại chùa Hương Tích, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn trên con đường vượt biển tìm cầu chân lý tự do, chùa Hương Tích phát nguyện trang nghiêm tổ chức: Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu- Trai Đà.

Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) bắt đầu bán vé cho Viet Film Fest 2025. Đây là lễ hội điện ảnh quốc tế lớn nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại, nhằm tôn vinh những câu chuyện Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, khán giả có thể thưởng thức phim online từ ngày 4–19 tháng 10, đồng thời tham dự các buổi chiếu phim và trò chuyện cùng với các đoàn làm phim tại rạp The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, thành phố Santa Ana, vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 10.

Ai cũng muốn tận dụng tối đa giá trị đồng tiền giải trí của mình. Pechanga Resort Casino nay giới thiệu chương trình Ghép đồng Hạng Thẻ (Tier Matching) hoàn toàn mới, cho phép khách hàng được hưởng các quyền lợi tốt nhất từ hầu hết các khu nghỉ dưỡng/song bài ở Nam California mà họ đã có thẻ và hạng thành viên. Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, bất kỳ hội viên mới hay hiện tại của Pechanga Club sẽ được tự động ghép đồng hạng theo thứ hạng mà họ đang có tại bất kỳ sòng bài nào trong số 16 sòng bài khu vực.

Ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo miền nam California trang trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào ngày 7-9-2025 tại Hội Quán PGHH số 2114 W. McFadden Ave., Santa Ana, California. Chương trình bắt đầu bằng diễn văn khai mạc của cô Dãn Thanh Trang, Thủ quỹ ban trị sự và là Trưởng ban tổ chức buổi lễ.
